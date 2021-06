Hoffnung auf eine politische Wende Das erstaunlich offene Versagen der freiheitsfeindlichen Eliten

25. Juni 2021

Deutet sich ein Umschwung an?

von Axel R. Göhring

Die Wahl des altersschwachen Joseph Biden in den USA und der Skandal um die erfundenen Studienabschlüsse der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock deuten an, dass das politisch korrekte Milieu des Westens noch nicht einmal mehr vorzeigbares Personal in die Ämter der erbeuteten Staaten hieven kann. Merken die Wähler endlich, welche Minderleister die Länder kontrollieren?

Spitzenpersonal oder Resterampe?

Die ef-Macher André Lichtschlag und Martin Moczarski meinten im Dachthekenduett, der gefälschte Lebenslauf der Grünenchefin sei eigentlich unwichtig; viel wichtiger, weil gefährlicher seien ihre politischen Positionen wie Virenpanik, Industrieabbau, Massenmigration und Genderisierung. Da haben sie grundsätzlich recht, aber die ruinösen politischen Pläne der Grünen werden seit Jahr und Tag von fast allen Institutionen propagiert; damit kriegt man einzelne Vertreter nicht dran – schon, weil es gar nicht ihre ureigene Position ist. Baerbock ist erst 40; sie kann rein gar nichts von der grünen Weltsicht erfunden haben.

Außerdem akzeptieren viele aus der schweigenden Masse Teile der totalitären Weltsicht; daher können die liberalen und konservativen Underdogs dankbar sein, wenn die Freiheitsfeinde sich auf (noch) unstrittigen Feldern selbst desavouieren. Dass die R2G-Parteien in den DACH-Ländern die höchsten Raten an berufslosen Politikern aufweisen, ist altbekannt. Man darf aber die Berufslosigkeit nicht auch noch mit Geprotze vertuschen – erst recht nicht als Anwärter aufs mächtigste Amt.

Die US-Amerikaner wählten den mit zahlreichen Skandalen behafteten und senilen Joe Biden, was wohl nur der irreführenden Tätigkeit der Massenmedien mit Ausnahme von Fox zu verdanken ist. So gaben zum Beispiel viele Befragte an, ihre Stimme für Biden zu bereuen, als sie vom Laptop-Skandal um Sohn Hunter erfuhren. Unkritische und inhaltslose Bejubelung von Baerbock und Co-Chef Habeck („frisch, jung, anders“) kennen wir auch, wobei deutschsprachige PR-Organe zum Glück deutlich ungeschickter sind als die Kollegen von der anderen Seite des Großen Teichs.

Totalitär und Minderleister*innen

Die Unfähigkeit der Totalitären ist kein Zufall, sondern integraler Bestandteil ihrer Politik – wer unbegabt und/oder zu bequem für eine richtige Ausbildung und normale Arbeit ist, muss halt moralisieren, Probleme erfinden und Dissidenten jagen – denn das ist einfach und geht auch ohne Bildung und Anstrengung. Nachteil der Faulheit ist, dass man für Aufgaben, die sich beim schlechtesten Willen nicht verhindern lassen, völlig ungeeignet ist und dann vor aller Augen versagt. Amüsant ist, dass mit der Corona-Panikmache ein zusätzliches glattes Parkett geschaffen wurde, auf dem die Minderleister*innen nun so richtig schön ausrutschen. Das Versagen von Jens Spahn und Ursula von der Leyen hat den Bürgern einmal mehr ausgesprochen deutlich gezeigt, dass die Märchenerzähler noch nicht einmal in der Lage sind, die selbst geschaffenen Probleme zu lösen.

Die Machthaber in früheren autoritären Systemen Europas waren zwar meist auch Zivilversager, die nur mit ihrer Ideologie in Amt und Würden kamen. Sie verstanden es aber meist auch deutlich besser, sich zumindest phasenweise kompetenter Fachleute zu bedienen, um das Land am Laufen zu halten. Mein Lieblingsbeispiel: Der militärisch unfähige Stalin übergab nach dem Einmarsch der Wehrmacht das Kommando vollständig an die Marschälle und siegte damit über den genauso unfähigen Gefreiten Hitler, der das Gegenteil machte. Heutige Diktaturwillige in Europa und Nordamerika (die man in Bezug auf Machtfülle natürlich lange nicht mit dem roten Zaren vergleichen kann) scheinen bislang nicht in der Lage, die Leistungsfähigkeit der Bürger aufrechterhalten zu wollen. Kommt vielleicht noch.

Wieso hat man eigentlich gerade „Sleepy“ Joe Biden und Annalena Relotia nominiert? Im Falle von Biden nahm man halt, was da war, Hauptsache, Trump kommt weg. Alternativen fielen wohl auch aufgrund der Ideologie aus, weil die antirassistisch gesinnten Parteidemokraten alle möglichen Quotierungen verlangen und so etliche fähige alte weiße Männer nicht satisfaktionsfähig waren – nur der sehr alte weiße Mann Biden, der als Obamas ehemaliger Vize irgendwie als halbschwarz gilt. In Deutschland sieht es nicht unähnlich aus: Die durchaus machohafte Generation des Joschka Fischer ist zu alt und war schon dran; und die jüngeren u50 haben alle diese ahnungslose Weltretter-Attitüde einer naiven Abiturientin, wie Roland Tichy einmal über Annalena Baerbock sagte. Wegen der sturen Frauen-Quotierung machte diese dann das Rennen vor Robert Habeck.

Es ist schon amüsant: Ausgerechnet die Grünen beweisen die Dysfunktionalität ihres Quotensystems. Was ihnen im öffentlichen Dienst viel Geld und viele Jobs bringt, fällt ihnen bei der Wahl auf die Füße. Dass sie die Universität praktisch abschaffen, ist ihnen gleichgültig; das Debakel im Wahlkampf hingegen merken sie sich mit Sicherheit, weil es eigene Verluste zeitigt.

Zivilversager in der Union?

Das vom „idealistischen“ Milieu der politisch Korrekten installierte Zivilversagertum in der Elite zerstört auch die anderen Altparteien, die keine Kraft besitzen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. So ist gerade Markus Söder als Erster mit Maskendeals aufgefallen, da seine Ehefrau eine Firma besitzt, die Schnupflappen herstellt. Als ein enger Mitarbeiter Corona-positiv getestet wurde, ging der Bayernkönig nur eine Woche statt der vorgeschriebenen zwei in Quarantäne; begründet mit einer erkennbar faulen Ausrede. Seltsamerweise fordert niemand im politmedialen Komplex seinen Rücktritt. Was heißt seltsam – der Mann ist mit der schlimmste Corona-Politiker und will mit Nachdruck das Klima retten. Damit gilt er in der Presselandschaft als bedrohte Tierart und wird vor allem geschützt.

Ähnlich bunt getrieben hat es Gesundheitsminister Spahn, der nicht nur mit dem Kauf einer Millionenvilla unangenehm auffiel, sondern auch mit zig frechen Verstößen gegen seine eigene Quarantänepolitik. Am unverschämtesten war sein maskenloses Leipziger CDU-Werbedinner am Abend des Tages, als er morgens noch dringend empfohlen hatte, Kontakte zu reduzieren. Die Presse hätte ihn eigentlich zerreißen müssen, aber unter deutschen Journalisten ist der doppelmoralische Betrug der Bevölkerung wohl längst schon Programm. Man macht es selbst wohl nicht anders. Die 40 bekannt gewordenen weiteren Maskendeals im Bundestag, in die Spahn und sein Partner größtenteils verwickelt waren, fielen da schon gar nicht mehr ins Gewicht. Die Merkel-Kritiker der Union wie Hauptmann oder Pfeiffer allerdings wurden mit dem Argument des Krisengewinnlertums rausgeschmissen – seltsam.

Dass Geschäftemacher Spahn mittlerweile als Versager gilt, der seine eigene Impf- und Testpolitik nicht umsetzen konnte, ist nur folgerichtig. Wie bei den Grünen sind auch die Krisenmacher der Union sachlich meist unfähig; sonst müssten sie nicht als Berufspolitiker „Geschäfte“ machen. Lustig im Falle Spahn ist, dass ausgerechnet Luisa Neubauer ihm mehr oder minder direkt Inkompetenz bescheinigte, als sie neulich sagte, dass er als Frau längst zurückgetreten wäre. Dass Formal-Opposition und Formal-Regierungsparteien sich gegenseitig beharken, ist in Wahlkampfzeiten nicht ungewöhnlich. Immerhin hat Luisa ja schon ihren Bachelor und stünde nach dem nahen Master als Jungministerin oder Staatssekretärin zur Verfügung. Oder sie verzichtet milieutypisch auf weitere schweißtreibende Studien und wird zeitnah Berufspolitikerin. Wer weiß – vielleicht kommt Luisa ja auch noch auf eine Landesliste?

Corona = Klima?

Die unnötigen Quarantäne- und Maskenverordnungen während der Corona-Sars-2-Welle haben die totalitären Minderleister in den Parteien am besten desavouiert. Zwar stürmten viele Bürger gutgläubig die Impfzentren, um ihr altes Leben wiederzubekommen. Aber immer mehr lesen offensichtlich auch die alternativen Medien wie ef und erhalten so Informationen und kritische Perspektiven, die ARD, ZDF und die großen Zeitungen verweigern. Ein weiterer Effekt des Coronismus: Wahlbürger kommen auf die Idee, dass auch andere Kampagnen schlicht gelogen sein könnten und nur den Interessen Privilegierter dienen. Ein Zuseher der „EIKE“-Videos auf Youtube schrieb mir, dass die irren Quarantänemaßnahmen ihn vermuten ließen, dass diese Regierung und ihre Hofmedien auch mit der Erzählung vom klimatischen Weltuntergang lügen und betrügen würden und er daher auf der Suche nach kritischen Informationen auf unsere „Klimaleugner“-Videos gestoßen sei. Und unsere eher trockenen Physik- und Geographie-Vorträge von Professoren und Doktoren auf den jährlichen Konferenzen hätten doch viel fachmännischer gewirkt als das quasireligiöse Brimborium um die minderjährige Greta Thunberg, die noch nicht einmal einen Schulabschluss besitzt. Wenn die Grünen mit den Experten für alles Mögliche wie Karl Lauterbach und Eckart von Hirschhausen es schaffen, den Klima-Lockdown auszurufen, ist der Beweis für den Verdacht unseres Video-Guckers erbracht.

Echte Probleme ungelöst

Bei all dem medialen Tanz um Gendersternchen, Nazijagd, Klimarettung, Viren-Zwangsstörungen und NGO-„Seenotrettung“ bleiben hochbrisante gesellschaftliche Probleme ungelöst – es seien nur Rentenarmut, importierte Kriminalität und Pflegenotstand genannt. Die elitären Minderleister versuchen zwar, durch konsequentes Verschweigen und laufenden Wechsel der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die Aufmerksamkeit der Bürger nur auf Erwünschtes zu lenken. Was auch recht gut funktioniert: Selbst in rechten und libertären Facebook- und Telegram-Kreisen dominiert derzeit das Thema Corona-Panik; die zuvor bestimmende Thematik der subventionierten Massenimmigration wird derzeit nur touchiert.

Da aber Rentner in Deutschland mittlerweile eine der größten Wählergruppen darstellen, und die eigene Verarmung sie zusehends zwingen wird, liebgewonnene Gewohnheiten wie das Wählen der CDU abzulegen, ist eine zunehmende Wählerwanderung wahrscheinlich.

Da die herrschende politisch-korrekte Klasse zusätzlich offensichtlich technisch versagt, sich aber trotzdem die Taschen bei gleichzeitiger Ignorierung der eigenen Regeln immer schamloser füllt, wird es noch spannend werden. Das ist chinesisch gemeint – „Mögest du in spannenden Zeiten leben“ ist ein Fluch aus dem Reich der Mitte.