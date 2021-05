EinBlick Das Geld der politischen Globalisten

30. Mai 2021

Warum jetzt Heldenmut gefragt ist

von Thorsten Polleit

Die monetäre Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule der Nationalökonomie erklärt die Folgen, wenn die Banken neu geschaffenes Geld per Kreditvergabe in Umlauf geben. Es sorgt zunächst für einen künstlichen Aufschwung („Boom“), der aber in einen Abschwung („Bust“) umschlagen muss. Dabei spielt der Zins die entscheidende Rolle. Er wird durch die Ausweitung ...