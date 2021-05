Deutschlands E-Highways Die längsten deutschen Investitionsruinen

28. Mai 2021

Das Oberleitungsabenteuer auf der Autobahn

von Klaus Peter Krause

Kennen Sie Investitionsruinen? Klar, wer kennt sie nicht: alte Fabriken, die langsam verfallen, Brücken, die nicht zu Ende gebaut worden sind, Überbleibsel aus dem DDR-Sozialismus, über die sich die Natur wieder hermacht, einstige Maschinenhallen, die sich überlebt haben, Fördertürme von aufgegebenen Schachtanlagen … Aber kennen Sie auch Investitionsruinen, die fünf Kilometer lang sind – die längsten zumindest in Deutschland?

Wenn nicht, dann fahren Sie mal mit Ihrem Auto auf der A1 von Lübeck nach Hamburg und auf der A5 von Frankfurt nach Darmstadt. Oder in die umgekehrte Richtung. Dann sehen Sie zwei Teststrecken mit elektrischen Oberleitungen für Lkw. Jeweils fünf Kilometer lang auf dem rechten Fahrstreifen. Fast noch nagelneu, aber so gut wie nicht benutzt – jedenfalls nicht für den vorgesehenen Zweck. Glaubwürdige Zeugen, darunter ich selbst, bekunden, sie würden dort zwar viele Lkw fahren sehen, aber keine „Hybrid-Lkw“ mit Stromabnehmergestänge, die dieses Energieangebot nutzen. Nur sehr gelegentlich soll dort ein solches Gefährt zu sichten sein.

Nur sechs statt der geplanten sechzehn Lkw nutzen die Teststrecken

Ein Bundestagsabgeordneter namens Torsten Herbst (FDP) aus Sachsen hatte die famose Idee, bei der Bundesregierung mal nachzufragen. Die musste in ihrer Antwort einräumen, dass nicht die geplanten sechzehn, sondern nur sechs Oberleitungs-Lkw dort gefahren seien. Insgesamt hätten sie eine Strecke von 13.405 Kilometern zurückgelegt, davon 9.525 Kilometer auf der hessischen zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt sowie 3.880 Kilometer auf der schleswig-holsteinischen Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und Reinfeld – je Lkw im Jahr also gerade einmal 2.234 Kilometer. Die Strecke in Hessen ist seit Mai 2019 in Betrieb, die im nördlichsten Bundesland seit Januar 2020.

154 Millionen Euro Steuergeld verbraten

Der Kommentar Torsten Herbst liest sich wie folgt: „154 Millionen Euro Steuergeld kosten zwei Projekte für das Testen von Oberleitungs-Lkw auf Autobahnen. Die bisherige Bilanz ist erwartungsgemäß völlig ernüchternd: Ganze sechs (!) Lkw nutzen die Infrastruktur. Dies hat meine Anfrage an die Bundesregierung ergeben. Das wäre es deutlich besser gewesen, dieses Geld in die Elektrifizierung der Schiene zu investieren.“ Drastischer formuliert: Das Geld ist verbraten.

„Höchste Zeit, dem Unsinn den Strom abzustellen“

Kommentar der „FAZ“, die sonst beim Klimaschutz und bei der „Energiewende“ unbelehrbar mitmacht: „Teststrecken sind zum Testen da, sagen die Befürworter. Aber auch zum Erkenntnisgewinn. Das Angebot wird nicht angenommen, zu teuer, zu kompliziert, zu nutzlos. Schon 154 Millionen Euro habe der Bund für die Förderung bereitgestellt, heißt es. Höchste Zeit, dem Unsinn den Strom abzustellen.“ (Holger Appel in der „FAZ“ vom 25. Mai 202, Technik und Motor, Seite T1).

Nur eine politisch motivierte unsinnige Verirrung

Mein Kommentar: Wir haben genug Strecken mit Oberleitungen zum Antrieb mit Strom, die zu nutzen sinnvoller wären. Man nennt das Eisenbahn. Bringt daher die Lkw-Ladungen mehr auf die Schiene, weniger auf die Autobahn. Auch die Klimaschutzpolitik rechtfertigt einen Lkw-Verkehr mit Strom in Oberleitungen nicht, denn diese Politik ist selbst nicht gerechtfertigt, sondern nur eine politisch motivierte unsinnige Verirrung, die ihr Ziel, eine klimatische Erwärmung der Erde aufzuhalten oder zu begrenzen, nicht erreichen kann. Wann werden diese Ruinen wohl wieder verschwinden?

Was mit Personen funktioniert, funktioniert mit Lkw-Ladegut offensichtlich nicht

Elektrotechnisch ist die Beförderung mittels Stroms in Oberleitungen auf Schienen oder auf Straßen ein uralter Hut. Für die von Personen verrichtet sie in den großen Städten seit 140 Jahren zuverlässig die gute alte Straßenbahn. Die erste fuhr 1881 in Berlin. Auch Busse mit elektrischem Oberleitungsantrieb (kurz: O-Bus, Obus, Trolley-Bus) hat es in Deutschland schon gegeben. Sie dienten ebenfalls nur der Personenbeförderung, sind aber alle wieder verschwunden. Das hat seine Gründe (siehe Link am Ende des Artikels). Da sind einige dabei, die auch für Oberleitungs-Lkw gelten. Was mit Personen funktioniert, funktioniert mit Lkw-Ladegut offensichtlich nicht – trotz massiver staatlicher Subventionierung. Irrwege beschreiten Politiker nur, weil sie selbst dafür nicht geradestehen müssen, schon gar nicht finanziell.

Antwort der Bundesregierung auf Anfrage von Torsten Herbst und weiteren FDP-Abgeordneten

Geschichte des Oberleitungsbusses

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.