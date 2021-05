Widerstand und Kunst Sprich nicht mit den Schwefelbuben!

22. Mai 2021

Frei nach Franz Josef Degenhardt (1931–2011)

von Joachim Kuhnle

Nach der Künstleraktion #allesdichtmachen muss der innovative Protest fortgesetzt werden. Schauspielerei, Comedy, Malerei, Musik, Poesie, alle Kunstrichtungen sind gefragt. Als Anregung hier etwas Lyrisches. Die Verse und der Refrain können nach der Weise „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ aus dem Jahr 1965 von Franz Josef Degenhardt gesungen werden. Damals ging es darum, dass, wenn man etwas werden wollte, den Kontakt zu den unteren Schichten meiden sollte, was den linken Liedermacher Degenhardt zu seiner berühmten vertonten Erzählung animierte. Heute, 56 Jahre später, sind Ausgrenzungen und Distanzierungen mehr denn je hoch im Kurs und, insbesondere dann, wenn man noch Karriere machen möchte, nahezu zwingend. Die „Schmuddelkinder“ von damals sind jetzt nicht mehr die ökonomisch Schwachen, sondern andere Gruppen, die einen mit der falschen Gesinnung beschmuddeln könnten. Die hier genannten „Schwefelbuben“ stehen dabei stellvertretend für Corona-Maßnahmen-Kritiker, Klimarealisten, AfD-Mitglieder und -Wähler, Werteunion, Leute, die in freien Medien publizieren oder sie lesen, Kritiker der Gender-Gaga oder Bürgerrechtler. Viel Spaß beim Singen. Anbei der neue Liedertext:

Sprich nicht mit den Schwefelbuben, tu sie ignorieren!

Geh doch in die grüne Stadt, zu denen die regi-i-ieren!

So sprach die Mutti, Kanzlermutti, und auch die Partei.

Doch ihm ging das Ganze irgendwie am Arsch vorbei.

Tagesschau und Tagesthemen, ARD für die Bequemen

schaltete er gar nicht ein, trank lieber mit den Freunden Wein,

las auch eigentümlich frei, verdiente sich was nebenbei,

beachtete kritische Stimmen, die Rattenfänger, die ganz schlimmen,

kannte keine Gendersachen, Klimaquark, korrektes Lachen …

Abends am Familientisch, genügt ein falsches Wort,

die anderen belehrten ihn wie in ’nem Kinderhort:

Sprich nicht mit den Schwefelbuben, tu sie ignorieren!

Geh doch in die grüne Stadt, zu denen, die regi-i-ieren!

Aus Rache ist er grün geworden in der Politik,

tanzte jeden Tag im Takt und übte nie Kritik,

konnte abgedrosch’ne Phrasen, groß und mächtig stark aufblasen,

fühlte sich ganz überlegen, warnte vor den falschen Wegen.

Kritiker sind Extremisten und ein Fall für Exorzisten.

Mit Milliardären ging er saufen, sie konnten ihn ja immer kaufen.

Staatverschuldung fand er klasse, bei ihm klingelte stets die Kasse …

Vertrat sein Sohn, der Querulant, mal ’ne verkehrte Sicht,

dann schlug er und ermahnte ihn, so geht das aber nicht:

Sprich nicht mit den Schwefelbuben, tu sie ignorieren!

Geh doch in die grüne Stadt, zu denen, die regi-i-ieren!

Eines Tages hat er – einen falschen Satz gesagt.

Er wurde dann erbarmungslos aus seinem Amt gejagt.

Beifall von der falschen Seite führt umgehend in die Pleite.

Linke tun sich distanzieren, Sünder müssen stets verlieren.

Da hilft kein Betteln oder Klagen. Man darf halt nicht das Falsche sagen.

Er war jetzt einer von den Bösen. Alle soll’n sich von ihm lösen.

Niemand konnte ihn mehr leiden. Er sollte aus dem Leben scheiden …

Seine Leiche fand man unterhalb von dem Balko(h)n.

Und drum herum die Geier kreisend, sangen voller Hohn:

Sprich nicht mit den Schwefelbuben, tu sie ignorieren!

Geh doch in die grüne Stadt, zu denen, die regi-i-ieren!