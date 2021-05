allesdichtmachen als historischer Moment Versuch einer Einordnung

15. Mai 2021

Wenn der Zeitenlauf scheinbar verrücktspielt

von André F. Lichtschlag

1917. In den Wirren einer internationalen Großkrise nutzt die moderne Linke ihre Chance und ergreift in Russland erstmals die Macht im Staat. Schnell zeigt sich: Diesmal wollen sie nicht mehr nur spielen, die Sozis meinen es ernst und errichten aus den alten Strukturen heraus schnell ein totalitäres, gleichgeschaltetes System. Noch ahnt niemand, wie viele Abermillionen Leben ihre gigantischen Experimente an Mensch und Gesellschaft und ihre größenwahnsinnige technokratische Gottspielerei bald kosten werden. Noch gelten die neuen Gesichter als glückselige Verheißung einer schönen neuen Welt, eines Great Reset.

1943. Stalingrad ist verloren, die Freund-Feind-Propaganda des Regimes ist fortan auf nichts als auf nur noch immer dreistere Lügen gestützt. Die Angst regiert, aber hinter der Hand erzählen sich immer mehr Deutsche die Wahrheit. Die Durchhalteparolen in den staatlich gelenkten Medien werden lauter und immer greller, bis hin zur eigenen ungewollten Demaskierung des tobenden Wahnsinns aus allen Ritzen.

1976. Der Liedermacher Wolf Biermann wird ausgebürgert, erstmals protestieren Dutzende Künstler in der ersten DDR auf deutschem Boden gegen die Staatspolitik mittels einer gemeinsamen Resolution. Manche von ihnen werden mit großem Druck – Beschimpfungen, nach denen sie womöglich „Rechte“ seien, dem Vorwurf, sie erhielten „Applaus von der falschen Seite“, und der Drohung mit Berufsverbot – zum Widerruf gezwungen, andere bleiben standhaft und ertragen die Repression. Eine Heldengeschichte.

1979. Das deutsche Fernsehen strahlt die US-Serie „Holocaust“ aus – ein Epochenwechsel. 34 Jahre nach Kriegsende wird die Schuld des alten Systems und einer verbrecherischen Ideologie – zuvor gab es keine Nazis – gesellschaftlich in aller Breite diskutiert und „aufgearbeitet“. Der Teufel wird nun immer öfter beim Namen genannt und Schuldige werden ausgemacht.

1989. Wind of Change. Glasnost und Perestroika. Massendemonstrationen gegen die Regierung, Künstlerproteste, auch in Berlin, auch mit Jan Josef Liefers am Mikrophon. Ja, so betonen alle zunächst noch ängstlichen und zaghaften Oppositionellen und Bürgerrechtler mit den immer gleichen Phrasen, natürlich wolle man nur im Rahmen des alternativlosen Sozialismus mehr Offenheit und Diskussion. Keinesfalls sei man „rechts“ oder so. Das gehört dazu, das wird verlangt. Aber nun kommt der Zug ins Rollen, und bald schon fallen auch die aus späterer Sicht so uncoolen, ja lächerlichen Beschwichtigungsfloskeln einfach weg.

Frühling 2021. Hashtag #allesdichtmachen, Künstler wenden sich gegen das System, das gerade alle Hüllen fallen lässt und nach der ganzen totalitären, diktatorischen Macht greift, die größenwahnsinnige Propaganda ist kurz vor dem Endsieg an der Pandemie-, Klima-, Gender- und Antirechtsfront offensichtlich nur noch auf Schwachsinn und Lügen aufgebaut. Einige Künstler halten dem Druck nicht stand, fallen um, aber, ganz zaghaft noch, weht der Wind of Change, und es macht eine Erkenntnis die Runde: Rumpelstilzchen hat einen Namen, 32 Jahre nach dem Fall der Vorläufer-DDR wird, was ist, benannt: Sozialismus. Kulturmarxismus. Kommunismus. Die Kanzlerin ist nackt.

Frühling 2021. Die Herrschenden und ihre Propagandaschaffenden sind überfordert und verängstigt, das macht sie so gefährlich. Die Ausgebeuteten und Unterdrückten wissen auch nicht so recht, woran sie sind, das macht sie so verzweifelt: Welches Jahr schreiben wir denn nun gerade, wo stehen wir? 1917? 1943? 1976? 1979? 1989? Die Geschichte hat den Turbo eingelegt, offenbar ist es von allem etwas, alles gleichzeitig. Das macht es so verwirrend. Und so spannend.

Ob wir diesmal Hunderte Millionen Tote noch abwenden können, bevor der große sozialistische Showdown von Neuem beginnt? An „Alles dicht machen“ wird man sich erinnern. So viel steht fest.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juni.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 213.