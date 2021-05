Zwölftonmusik – klingender Sozialismus? Eine Entgegnung

08. Mai 2021

Antwort auf den Artikel von Enno Samp in ef 210

von Helene Schulthess

Bildquelle: Helene Schulthess Musikalische Ordnungssysteme: Mehr gefunden als gesetzt

In der Märzausgabe (ef 210) nimmt eigentümlich frei eine wichtige Diskussion aus dem 18. und 19. Jahrhundert auf: die Auseinandersetzung zwischen Musik und Freiheit. Enno Samp schreibt, dass die Zwölftonmusik von Arnold Schönberg nur in einem kleinen Kreis von Musikern, Veranstaltern und Zuhörern geschätzt werde und dass diese Musik ohne die Unterstützung des Staates in Vergessenheit geraten würde. Mit staatlicher Unterstützung werde ein Heer von ausführenden Musikern, Veranstaltern, Professoren, Orchestern durchgefüttert, um die Zwölftonmusik lebendig erhalten zu können. Die Musik Schönbergs und die daraus entstandenen Entwicklungen seien Kopfgeburten und mit den Ideen des Sozialismus zu vergleichen. Was ist von diesen Behauptungen zu halten?

Ich werde hierzu drei Gedanken festhalten: Gedanken zur Musik im real existierenden Sozialismus aus musikalischer und politischer Sicht sowie zur Zwölftonmusik in der musikgeschichtlichen Entwicklung und schließlich einen Gedanken zur staatlichen Kulturförderung.

Musik im real existierenden Sozialismus

Wie klingt Sozialismus? Die Antwort auf diese Frage wurde in der Sowjetunion vom Komponistenverband vorgegeben. Die Musik musste im Sinne des sozialistischen Realismus dem Dienst am Vaterland und den neuen Idealen unterworfen werden. Sie diente in erster Linie Propagandazwecken und musste die Massen erreichen. Im Kollektivismus, wo das Individuum keine Bedeutung hat, war Musik ein wichtiges Mittel, das Bewusstsein der Menschen zu kontrollieren. Die Kunst im Allgemeinen sollte sich am kulturellen Erbe orientieren, formal und inhaltlich klar aufgebaut, volkstümlich, verständlich, positiv und im Sinne der geltenden Politik sein. Zwölfttonmusik entsprach ganz und gar nicht diesem Ideal: Sie hätte weder die Massen erreicht, noch fügte sie sich irgendwie in die Vorgaben des Komponistenverbandes ein.

Komponisten wie Dmitri Schostakowitsch konnten sich zwar auf subtile Weise dem Druck der staatlichen Kulturpolitik entziehen. Aber er äußerte sich nie öffentlich über die schrecklichen Zustände in seinem Land. Die Musik von Schostakowitsch ist jedoch voller symbolischer Hinweise, Spott und Anklagen. Seine Stücke sind ein Abbild der Geschichte der Sowjetunion zwischen 1930 und 1970.

Künstler wurden in der Sowjetunion, wie alle anderen Menschen, laufend drangsaliert und von der Staatsmacht an Leib und Leben bedroht. Schostakowitsch spürte diesen Druck fast sein ganzes Leben lang. Nachdem Stalin seine Oper „Die Nase“ besucht hatte, erschien zwei Tage später der legendäre Artikel in der Prawda „Chaos statt Musik“. Von allerhöchster Stelle wurde Schostakowitsch „linksradikale Zügellosigkeit“ und „kleinbürgerliches Neuerertum“ unterstellt. Nach dem Erscheinen des Artikels rechnete Schostakowitsch damit, dass er rasch „abgeholt“ würde. Deshalb schlief er im Flur; seine Familie sollte von seiner Abholung nichts mitbekommen. Obwohl sich Schostakowitsch in seinem Spätwerk ebenfalls mit Zwölftonmusik befasste, zitierte ihn das amerikanische „Music Journal“ 1964 mit: „Zwölftonmusik zertrümmert Kreativität.“ Man kann also unter keinem Aspekt behaupten, Zwölftonmusik habe etwas mit sozialistischer Musik zu tun.

Die Zwölfttonmusik aus musikgeschichtlicher Entwicklung

Am Anfang der westlichen Musikgeschichte stand die Einstimmigkeit respektive die Oktavierung durch Frauen- und Männerstimmen, wie sie beispielsweise in gregorianischen Chorälen oder als Arbeitslieder auf den Feldern bekannt wurden.

Die erste Mehrstimmigkeit war der Quintabstand in der Notre-Dame-Schule im zwölften Jahrhundert. In der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert kamen die Terz und die Sext hinzu. Erst in der Spätromantik im 19. Jahrhundert wurden Sekunden und Septimen eingesetzt. Damals kam das westliche Tonsystem an seine Grenzen.

Es lag gleichsam in der Luft, dass sich nach dem Ersten Weltkrieg neue Kompositionsformen mit den zwölf Halbtönen der Oktave (daher der Name „Zwölftonmusik“), mit Einviertel- und Einachteltönen, zehntönigen Tonleitern und neuen Rhythmen entwickelten. Diese Entwicklung wird weitergehen; der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Viele Experimente werden in einer Sackgasse landen, andere finden Anhänger, die darauf aufbauen werden. Exponenten dieser Entwicklung waren ab 1919 Josef Matthias Hauer und ab 1923 Arnold Schönberg. Die Entwicklungen dieser beiden Männer liefen in ganz unterschiedliche Richtungen: Für Schönberg war die neue Technik schwergewichtig eine Beschäftigung mit der Harmonielehre. Für Hauer, der der Bauhaus-Entwicklung nahestand, war die neue Musik ein weltanschauliches Konzept, eine Haltung. Er selbst meinte zu seiner Musik: „Ein Zwölftonspiel zusammenzustellen ist ein Kinderspiel, dagegen es richtig vorzutragen ist nicht leicht, allein es zu hören ist wirklich schwer.“

Die Zwölftonmusik ist eine Musik, die sich einem nicht sofort erschließt. Sie erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft, die Musik hören zu wollen, an Vorstellungskraft und auch an Musikerziehung. Gewisse Leute sind von Schönbergs Musik begeistert, andere können nichts damit anfangen. Ob man Musik schön oder hässlich, langweilig oder aufregend findet, hängt von individuellen, lokalen, kulturellen und historischen Faktoren ab.

Zu allen Zeiten gab es „moderne“ Musik, die das Publikum verstört hat und auf die es mit Verständnislosigkeit reagierte. Beispiele sind, was heute unter Klassikliebhabern kaum vorstellbar ist, Wolfgang Amadeus Mozarts Jupiter-Synphonie oder Ludwig van Beethovens letzte Streichquartette. Immer wieder kam es zu musikalischen Skandalen, zum Beispiel bei „Le sacre du printemps“ von Igor Stravinsky.

Im Gegensatz zur Volksmusik wurde die Kunstmusik an geschützten Orten wie Klöstern, Schlössern und Höfen entwickelt. An diesen Orten konnten die Künstler in Ruhe ihre Ideen entwickeln. Aber immer mussten sie den Geschmack ihrer jeweiligen Arbeitgeber wie Könige, Erzbischöfe oder Fürsten bedienen. Sie waren nie frei, was zum Beispiel das Leben von Joseph Haydn eindrücklich zeigt, der zeitlebens beim Fürsten Paul II. Anton Esterházy angestellt war. Komponisten mussten immer einem Herrn dienen, der sie ernährte. Als erster freischaffender Komponist in der Musikgeschichte gilt Mozart, der mit dem legendären Fußtritt in den Allerwertesten aus den Diensten des Erzbischofs von Salzburg entlassen wurde. Schönberg selber finanzierte sich im Wesentlichen selbst: als Bankangestellter, als Lehrer, als Maler und als Kompositions-Professor an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin, später an der USC und an der UCLA in Kalifornien.

Staatliche Kulturförderung versus private Kulturförderung

Über alle Jahrhunderte hinweg haben reiche Privatpersonen oder Adlige Komponisten und Musiker gefördert. Das wäre wohl heute noch so, wenn nicht gerade bei gut gestellten Privatpersonen wegen der Steuerprogression mehr als 50 Prozent des Einkommens an den Staat abgeführt werden müssten. Anstelle unzähliger Mäzene, Stiftungen und Legate, die ganz unterschiedliche Musikrichtungen und unterschiedlichen Musikgeschmack gefördert hätten, tritt der Staat, der das Geld der Privaten ausgibt. Nun sind es nicht mehr viele Einzelpersonen, die ihr eigenes Geld für ihre eigenen Geschmackvorstellungen hergeben. An ihre Stelle treten wenige Staatsangestellte, die mit dem Geld der Steuerzahler jene Musik fördern, die ihnen gefällt und mit der sie den Geschmack eines Publikums zu treffen hoffen. Weil dieser „Entdeckungsmechanismus“ auf wenige Staatsangestellte beschränkt ist, die nicht ihr eigenes Geld ausgeben, ist eher mit Fehlentscheidungen zu rechnen als in einem privat organisierten Verfahren von Mäzenen und Stiftungen. So kann es eben geschehen, dass viel Geld für Zwölftonmusik ausgegeben wird, ohne dass diese viele Zuhörer hat. Und die Künstler richten sich nach den staatlichen Vergabestellen und bieten jene Musik an, die die Personen an der „Geldspritze“ vermutlich mögen.

Louis Armstrong tröstet uns in dieser Situation: „Es kommt nicht darauf an, was du spielst, sondern wie du spielst.“

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 212.