Unsere Misere hat zwei Gesichter: Drosten und Lauterbach Alle lockern – nur Deutschland nicht

08. Mai 2021

Warum es uns in Deutschland gerade am schlechtesten von allen geht

von Volker Boelsch

Anfang Mai 2021 kam aus dem Kabinett Macron in Frankreich die überraschende Ankündigung umfangreicher Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen. Französische Schulen bieten wieder Präsenzunterricht, ab 19. Mai sind auch Außengastronomie und die Öffnung von Kulturstätten erlaubt.

Der neutrale, gleichwohl aufmerksame Beobachter schüttelt verwundert den Kopf bei solchen Nachrichten. Schließlich ist Portugal schon seit Januar zu einiger Normalität zurückgekehrt, die Schweiz hat die Schulen gar nicht erst geschlossen, Dänemark und Finnland genießen weitgehende Freiheiten, und Boris Johnson hat für Großbritannien schon im März einen fixen Öffnungsplan vorgelegt, der vollständige Normalität ab 21. Juni vorsieht.

Von Schweden, Weißrussland, Kroatien oder Slowenien soll hier gar nicht erst ausführlich geschrieben werden, denn diese Länder haben schon von Anfang an keinen Lockdown verhängt oder zumindest sanfte Versionen davon, die das Leben kaum einschränkten.

Nur die Deutschen reden immer noch von Verschärfungen, obwohl viele Kinder seit Monaten keine Schule mehr von innen gesehen haben und ganze Wirtschaftszweige bis aufs Zahnfleisch heruntergeschliffen wurden.

Was läuft denn in Deutschland anders als in den anderen Ländern, angesichts dessen, dass bei uns eines der besten Gesundheitssysteme vorhanden ist? Diese Frage hat mir keine Ruhe gelassen, und nach einigem Überlegen fand ich auch die Antwort. Die Ursachen konzentrieren sich auf die Existenz zweier Personen, ohne die wir niemals so tief in den Schlamassel geraten wären.

Die Namen dieser Personen: Dr. Christian Drosten und Dr. Karl Lauterbach.

Zunächst zur Personalie Drosten: Dr. Drosten ist ein Wissenschaftler, an dessen Arbeit es aus qualitativer Sicht wenig auszusetzen gibt. Sein auf SARS-CoV2 spezifizierter RT-PCR-Test ist ein ordentliches Stück Forschungsarbeit, das genau tut, was es soll. Es kann Drosten nicht angelastet werden, dass in der Regierung niemand ein Interesse daran hat, diesen Test so zu verwenden, wie es eigentlich vorgesehen ist, und dessen Ergebnisse als das zu verwenden, was sie wirklich bedeuten.

All denjenigen, die sich wundern, warum er seinen Test schon fertig hatte, noch bevor der Mainstream überhaupt etwas von einer Seuche wusste, kann ich sagen, dass Drosten den ganzen lieben langen Tag gar nichts anderes macht. Sobald irgendwo eine Zoonose auftritt – das ist eine Infektionskrankheit, die zwischen Menschen und Tieren übertragen werden kann –, besorgt er sich schnellstmöglich Informationen über die Beschaffenheit des Erregers und beginnt, seinen PCR-Test darauf einzustellen.

Sicher, ein Team von Wissenschaftlern hat am Corman-Drosten-Papier, in dem das Verfahren wissenschaftlich beschrieben wird, einige Schwächen gefunden; und dass Drosten seine Finger im Spiel hatte, als dieses Papier in nur zwei Tagen den Peer-Review-Prozess durchlaufen hatte und auf Eurosurveillance veröffentlicht wurde – auch darüber mag manch einer die Stirne krausziehen.

Sein engster Spezl ist Olfert Landt, Chef des Pharmaunternehmens TIB Molbiol, das gleich um die Ecke von Drostens Labor sitzt. Der kümmert sich darum, dass die spezifizierten Tests schnellstmöglich hergestellt und weltweit für viel Geld verkauft oder lizenziert werden. Das mutet zwar vetternwirtschaftlich an, doch in Zeiten zwielichtiger Maskendeals, in denen sich Politiker das vom Steuerzahler hart erarbeitete Geld mehr oder weniger direkt, gleichwohl umso schamloser in die eigenen Taschen stopfen, klingt auch dieses Business schon wieder redlich.

So weit, so gut – wo ist also das Problem mit Dr. Drosten?

Was Drosten nie hätte gestattet werden sollen, sind öffentliche Auftritte oder die Beraterfunktion für das Kanzleramt. Schließlich lag er schon mit allen Voraussagen zur Schweinegrippe im Jahr 2009 um 180 Winkelgrad daneben. So aber ist es ihm gelungen, als Berater für die Politik ein ganzes Land erst in Panik, dann in einen Testrausch zu versetzen – mit einem Test, der schlicht und ergreifend nicht in der Lage ist, eine Infektion nachzuweisen, und für eine Krankheit, die sich im Alltag durch gar nichts bemerkbar macht und von der wir ohne den Test kaum wüssten, dass es sie überhaupt gibt.

Übrigens: Wenn Drosten seine irrwitzigen Katastrophenmeldungen herausgibt, dann hat er sie meistens von einem weiteren seiner Kumpels abgeschrieben, dem großbritischen Professor Neil M. Ferguson vom Imperial College in London. Unter dessen Ägide ist eine Software für Modellrechnungen bei Infektionskrankheiten entstanden, die gefühlt mehr Fehler produziert, als sie Codezeilen besitzt.

Ferguson ist kein Mann kleiner Zahlen. Ob SARS oder MERS, ob Vogel- oder Schweinegrippe, ob BSE oder Maul- und Klauenseuche: Immer sind es Hunderttausende oder Millionen, die vorgeblich sterben werden, und immer waren es am Ende nur ein paar Hundert. Drosten hat nie gezögert, auf diesen Panikzug mit aufzuspringen.

Kommen wir zu Dr. Karl Wilhelm Lauterbach. Dem kann ich, im Gegensatz zu Drosten, auch bei genauester Beobachtung keine Expertise unterstellen. Er hat sich schon vor einiger Zeit einen Ruf als Untergangsprophet erarbeitet und verdient einiges Geld mit halbseidenen Beraterverträgen. Nebenbei tingelt er durch alle deutschen Fernsehshows, doch dies zu erwähnen ist Makulatur – denn gesehen hat ihn dort schon jeder Deutsche häufiger, als gesund für ihn ist.

Lauterbach hat ein Talent dafür, bar jeder belastbaren Informationen weiß-der-Himmel-wie-wichtiges Zeug zu quatschen, womit er die Zuhörer und -schauer erst fesselt und dann in Panik versetzt. Dank seiner Medienpräsenz und dem Umstand, dass er dabei stets als „Experte“ angekündigt wird, befindet sich die breite Masse unserer Landesgenossen seit einem Jahr im Dauerkrisenmodus.

So ist die Arbeitsteilung bei unseren beiden Herren: Drosten wiegelt die Politiker auf, Lauterbach das Volk. Kein anderes Land weltweit besitzt eine solche Doppelspitze der Propaganda. Und darin liegt der Unterschied zu unseren Nachbarn und der Grund für unsere derzeitige miserable Situation.

Die Vereinigten Staaten haben zwar ihren Dr. Fauci, der die Rollen von Drosten und Lauterbach in Personalunion ausfüllt und insofern nicht minder wirren Unfug von sich gibt. Doch in den USA haben die Gouverneure der Bundesstaaten einiges mehr zu entscheiden als die hiesigen Landesfürsten. Und so haben, je nach Vernunftgrad des jeweiligen Gouverneurs, die einzelnen Staaten wieder alles weitgehend geöffnet oder gar nicht erst dichtgemacht.

Großbritannien hatte seinen Ferguson und deshalb ähnliche Zustände wie Deutschland. Ferguson war direkter Berater des Premierministers und hatte die bescheidene Zahl von einer Viertelmillion Todesopfern angekündigt. Warum eigentlich „war“ und nicht „ist immer noch“? Auf Fergusons Anraten hatte Boris Johnson einen Total-Lockdown mit Ausgangssperre verhängt. Dies hielt Ferguson aber nicht davon ab, mitten im Ausgehverbot zu seiner Mätresse auf ein kleines Schäferstündchen zu fahren oder diese zu sich zu beordern. Dumm nur, dass sie dabei erwischt wurden und Ferguson als Berater zurücktreten musste.

Es ist interessant, wie schnell es dann ging: Kurz darauf verkündete der britische Premier den Plan zum kompletten Austritt aus allen Lockdown-Maßnahmen. Bis zum 21. Juni ist die vollständige Rückkehr zur Normalität vorgesehen.

Und noch mal zum Vergleich: In Deutschland wird über Impfpflicht diskutiert, inzwischen auch für Kinder, die Unternehmen werden mit Testpflichten gegängelt, und von Öffnung kann keine Rede sein – denn Drosten und Lauterbach sind immer noch aktiv.

Vielleicht gibt es aber auch hierzulande bald ein gutes Ende. Bereits am 4. Februar hatte ein Richter am Amtsgericht Heidelberg entschieden, dass Drosten als Gutachter vor Gericht aussagen solle. Dort sei eine Behauptung fachlich zu prüfen, nämlich dass ein PCR-Test keine Infektion im Sinne des § 2 Infektionsschutzgesetz nachweisen könne. Drosten wird zwar mit allen verfügbaren Mitteln versuchen, diesen Termin hinauszuzögern, doch irgendwann werden auch bei ihm die Ausreden knapp werden; dann muss er die Hosen herunterlassen.

Drosten als Schöpfer des PCR-Tests und durch den Schwur vor Gericht an die Wahrheit gebunden könnte gar nicht anders, als reinen Wein auszuschenken. Da alle Entscheidungen der Regierungen zu Einschränkungen und Schließungen auf PCR-Test-Zahlen basieren, wäre ein immenses politisches Erdbeben fällig, wenn Drosten offiziell und vor Gericht erklären muss, dass eine Infektion durch den Test gar nicht nachgewiesen werden kann.

Wenn dies passierte, könnte es sehr schnell gehen, dass Deutschland seine Freiheit zurückerhält. Dieses Beben würde wahrscheinlich sogar Merkel vorzeitig aus dem Amt fegen – welch ein Segen für das Land! Lauterbach müsste im Zuge der Ereignisse zurück in die Bedeutungslosigkeit versinken, aus der er gekommen ist. Und vielleicht hätte er dann sogar mal Zeit, zum Zahnarzt zu gehen.

Win-win!