Angstbekämpfung inmitten der Krise Woher den Mut nehmen?

05. Mai 2021

Glaube versetzt Berge – sogar solche aus massigen Polizisten

von Robert Grözinger

Als ich Grundschüler war, also in den frühen Siebzigerjahren, erzählte uns unsere Religionslehrerin folgende Geschichte: In einem Krieg geschah es einmal, dass sich eine feindliche Armee einem Dorf näherte. Die Männer des Dorfes waren alle in den Krieg gezogen, es waren nur noch Frauen und Kinder da. Als das Donnergrollen ...