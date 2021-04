Deutschland und seine wissenschaftsbefreiten Verordnungen Die Methode Corona

30. April 2021

Aus Angst vor dem Tod haben wir aufgehört zu leben

von Burkhard Voß

Die Corona-Krise ist ernst zu nehmen, das steht völlig außer Frage. Andererseits scheint es aber eine Lieblingsbeschäftigung der Politik zu sein, Verordnungen ins Leben zu rufen, die vom medizinischen Sachverstand völlig losgelöst sind und nur noch ein rein subjektives Sicherheitsbedürfnis bedienen. Beispielhaft ist hier die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske in Grünanlagen, die auch für Läufer gilt. So haben Aerosolforscher in einem offenen Brief die Covid-19-Maßnahmen an der frischen Luft kritisiert. Dementsprechend wird eine Atemschutzmaske insbesondere für Läufer als nicht gerechtfertigt erachtet, weil das Infektionsrisiko im Freien verschwindend gering ist. Schön auch die Mottos der Forscher: „Oper Air statt Lockdown“ sowie „Drinnen lauert die Gefahr!“.

Anders ausgedrückt: Es gibt weltweit keinen einzigen nachgewiesenen Fall der Übertragung durch das Joggen. Auch die bislang vorliegenden Studien gehen hiervon nicht aus.

Was Kommunen jedoch nicht davon abhält, wissenschaftsbefreite Verordnungen zu beschließen. Natürlich mit den besten Absichten – mit diesen ist der Weg zur Hölle gepflastert. Nach Inkrafttreten des kürzlich beschlossenen Infektionsschutzgesetzes wird die Bundesregierung diese kommunale Aufgabe gerne übernehmen und mit Leidenschaft die Maskenpflicht in Grünanlagen kontrollieren. Finde ich toll! Leider ist diese nach nur wenigen Tagen für Sportler gecancelt worden. Wie spannend hätte es doch werden können: All diese öden und langweiligen Dauerläufe durch Mutter Natur nur wegen Fitness und Gesundheit? Passé! Dank der neuen Verordnungen ist Jogging neu gewürzt worden. Für die Einhaltung dieser neuen Verordnungen sind die Beamten des kommunalen Ordnungsdienstes zuständig. Sind sie da oder sind sie nicht da? Haben sie 20 bis 30 Kilogramm Übergewicht und ich kann ihnen einfach davonlaufen? Oder sind sie sportlich-athletisch und nur eine Prügelei kann darüber entscheiden, ob ich ohne Atemschutz weiterlaufen darf? Vielleicht tut’s auch eine Prise Psychologie, indem ich frage, wie man sich so fühlt, wenn man die Einhaltung von Verordnungen überprüfen muss, die die Bürger schon lange nicht mehr nachvollziehen können.

Nun ist für Jogger nach Modifizierung der Grünanlagen-Correctness wieder freier Lauf angesagt. Nicht freilaufend und schon gar nicht freidenkend geht es in der Kulturszene zu. Wenn prominente Schauspieler ihre satirischen Statements über rigide Corona-Maßnahmen in Kurzvideos outen, dann wird dies von der Political Correctness als Verhöhnung der Corona-Toten interpretiert. Diese Interpretation wäre aber nur dann korrekt, wenn die Corona-Maßnahmen zu 100 Prozent richtig wären. Sind sie das?

Wenn man ausgewiesenen Experten wie dem US-amerikanischen Medizinanalytiker John P. Ioannidis, dem Mikrobiologen Sucharit Bhakdi oder dem Virologen Hendrik Streek Glauben schenkt, mit Sicherheit nicht. Doch sie kommen kaum zu Wort. Eine Art Merkel-Drostensche zwingende Wirklichkeit schwebt über einem politisch-virologischen Diskurs, durch den Vertreter einer anderen Meinung fast schon dämonisiert werden. Diese zwingende Wirklichkeit wird als Wahrheit etikettiert. So wahr wie die angebliche Verhöhnung der Corona-Toten durch Schauspieler. Von denen kriechen schon einige zu Kreuze. Das Bundesverfassungsgericht der öffentlichen Meinung ist wirksamer als jede Impfung. Die Keule des Vorwurfs von Zynismus oder Verhöhnung funktioniert immer nach dem gleichen Strickmuster: Wenn einem argumentativ nichts mehr einfällt, wird hektisch die Ethikkrone aus der Schublade der Ideenlosigkeit gerissen. Tatsächlich ist der angeblich alternativlose Lockdown ein empfindsamer Aberglaube, der einer nüchternen Überprüfung nicht standhält. So lagen 2020 die durchschnittlichen Todeszahlen an Covid-19 in den Ländern mit dem härtesten Lockdown (zum Bespiel Italien oder Spanien) höher als in Schweden, dem Land ohne Lockdown. Vielleicht hat die Epoche der Untoten begonnen. Diese sind so damit beschäftigt, sich medizinisch rundum abzusichern, dass sie darüber das Leben vergessen haben.