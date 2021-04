Aktion deutschsprachiger Schauspieler zur Corona-Politik Die Revolution frisst ihre Kinder: Werden Jan Josef Liefers und Ulrich Tukur jetzt geschasst?

25. April 2021

„Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht!“

von Axel R. Göhring

Es ist nicht zu fassen: #allesdichtmachen– quasi aus dem Nichts stehen über 50 teils sehr prominente ARD-&-ZDF-Schauspieler gleichzeitig auf und verhöhnen die Corona-Politik der Bundesregierung. Eine Betrachtung.

Jan Josef Liefers, Ulrich Tukur, Ken Duken, Martin Brambach, Richy Müller, Miriam Stein (Tochter von „ttt“-Dieter/Max Moor), Wotan Wilke Möhring, Nadja Uhl, Ulrike Folkerts, Nina Proll, Hanns Zischler, Heike Makatsch und viele andere veröffentlichten via Youtube und Twitter am 22. April herrlich-hämische Videos mit gespielten Ergebenheitsadressen an die Bundesregierung unter Angela Merkel wegen deren stalinistischer Corona-Politik.

Den besten Beitrag lieferte erstaunlicherweise Jan Josef Liefers, der den Massenmedien frech für ihre nibelungentreue Haltung gegenüber der Regierung dankte und dann noch die namentlich nicht genannten „einzig wahren“ Experten der Regierung veräppelte, die im Gegensatz zu tatsächlich renommierten internationalen Wissenschaftlern laufend eine Bühne geboten bekommen. Liefers schließt mit einer mutigen Attacke auf den Zeitgeist-Journalismus, dessen „alte (…) Vorstellungen von kritischem Journalismus“ man „überwunden geglaubt“ habe. Zitat: „Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht!“ Chapeau, Herr Liefers!

Merkel gibt nicht das Geringste auf ihre Treue

Auch Martin Brambach und Richy Müller verhöhnen den politmedial gepflegten schwachsinnigen Katastrophismus mit „Zwei-Tüten-Atmung“ oder „Zwei-Zimmer-Atmung“. Schauen Sie sich die Filme an – Sie werden aus dem Lachen nicht mehr herauskommen! Eine letzte Empfehlung: Die Berliner Schauspielerin Nina Gummich: „Eine eigene Meinung zu haben ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch und führt zu immer mehr Infizierten.“

Ich für meinen Teil traute meinen Ohren nicht – seit wann sind gerade für Jan Josef Liefers oder Ulrich Tukur, die sonst jeden öffentlich-rechtlichen Almauftrieb mitmachen, die Merkel-Regierung und die pc-Medien nicht mehr sakrosankt? Liefers machte immerhin in der Migrationskrise gemeinsame Sache mit Til Schweiger und warb Geld für ein privates Asylheim. Ulrich Tukur spielte vor Kurzem im Klimawandel-Fernsehspiel „Ökozid“, in dem Angela Merkel allen Ernstes als Weltgewissen präsentiert wird.

Man merkt: Sobald die eigenen Bedürfnisse betroffen sind, ist man ganz schnell nicht mehr links. Links sein bedeutet ja, das zu leben, was man anderen vorwirft. Was aber nur funktioniert, solange man die Folgen der eigenen Ideale nicht selber tragen muss. Nun erwischt es die Kulturschaffenden selbst am heftigsten – keine Engagements mehr, keine Künstlercafés mehr. Und wer Kinder in der Kita und ältere Verwandte im Heim hat, bekommt zusätzlich unerwünscht viel Realität ab.

Der Karikaturist Bernd Zeller meinte dazu sinngemäß, nun wunderten sich die sonst so politkorrekten und regierungsaffinen Kulturschaffenden, dass Merkel & Co nicht das Geringste auf ihre Treue geben. Man könnte auch salopp sagen: einen Scheiß.

Ist das ein #dammbruch in der Nützliche-Idioten-Szene?

Libertäre oder konservative Zeitgenossen, die nicht geschichtsvergessen sind, wundert das kein bisschen – autoritäre Politiker kannten noch nie Freunde, sondern nur nützliche Idioten.

Nicht gewusst, Frau Makatsch? Die über 50 Aufsteher werden nun erwartungsgemäß vom hysterischen politmedialen Komplex gejagt, der seine Pfründen davonschwimmen sieht. Völlig zu Recht – wenn Tatort-Schauspieler eines derartigen Kalibers Journalisten und Regierung angreifen, ist ein Dammbruch im kulturellen Überbau der deutschsprachigen Länder zu befürchten. Die AfD-gestützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich in Erfurt war dagegen nur ein Brüchlein, weil die studentische und mediale Antifa sofort mit geschlossenen Reihen und Kanzlerin gegen den armen Kemmerich und seine Familie vorging.

„‚Alles dicht machen‘ ist so schäbig, dass es weh tut“

A propos AfD: Da Hans-Georg Maaßen von der Werteunion („Krebsgeschwür der CDU“) und blaue Politiker wie Joana Cotar #allesdichtmachen toll finden, werden Liefers & Co nun von Kollegen wie dem linientreuen Michael Mittermeier und den Qualitätszeitungen wie dem „Berliner Tagesspiegel“ als „rechts“ und/oder „querdenkernah“ bezeichnet. Zitat: „‚Alles dicht machen‘ ist so schäbig, dass es weh tut“, titelt Sebastian Leber, der vor sieben Jahren für den legendären Artikel „Danke, liebe Antifa“ verantwortlich zeichnete.

Was wird nun geschehen? Können sich Liefers, Tukur und die anderen von ihrer ARD-ZDF-Kino-Karriere verabschieden? Die Beispiele der #metoo-Opfer Kevin Spacey, Klasse-A-Schauspieler aus Hollywood, und Harvey Weinstein legen es nahe. Allerdings haben wir hier nicht nur zwei A-Klasse-Promis, sondern etwa zehn. Plus etliche B- und C-Klasse-Promis. Können sie ersetzt werden? Oder bilden die Schauspieler, die konzertiert für eine Münchener Agentur vor der Kamera gegen Regierung und Medien ätzten, selbst einen nicht zu überwindenden Machtkomplex? „Die Zukunft schwer vorherzusehen sie ist, immer in Bewegung“, sagte einst Meister Yoda. Wie auch immer, eine Leistung ist der „#allesdichtmachen“-Bewegung nicht zu nehmen: Die Schauspieler haben gezeigt, dass die veröffentlichte Meinung von Staatsfunk, „Tagespiegel“ et cetera nicht die öffentliche Meinung ist; und noch nicht einmal die Filterblasenmeinung der deutschsprachigen Kulturszene. Wenn die mächtigen Künstler um Liefers und Tukur, die ihre Schäfchen längst im Trockenen haben, offenbar seit Monaten solcheAnsichten mit sich herumtragen, was werden da die vielen kleineren Akteure, die viel stärker leiden, wohl denken? Ich wage eine Prognose: Es ist so ziemlich dasselbe, was Joana Cotar und Hans-Georg Maaßen über die Corona-Politik des Kabinetts Merkel IV denken. Aber pst, nicht weitersagen.

„allesdichtmachen“

„Der Tagesspiegel“ – „‚Alles dicht machen‘ ist so schäbig, dass es weh tut“