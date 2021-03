EinBlick Sozialistischer Umsturz mit Fiat-Geld

27. März 2021

Was bleibt, ist die Hoffnung

von Thorsten Polleit

Im Fiat-Geldsystem wächst die Verschuldung von Privaten und vor allem des Staates im Zeitablauf stärker an, als das Volkseinkommen zulegt. Das liegt daran, dass sich nicht alle Investitionen rechnen, die mit der Ausgabe von neuem Fiat-Geld finanziert werden. Um die Kreditkosten zu senken und die wiederkehrenden Wirtschaftsstörungen, für die das Fiat-Geld sorgt, zu überwinden, senkt die Zentralbank die Zinsen immer weiter herab, indem sie die Kredit- und Geldmengen ausweitet. Das wirkt inflationär, setzt die Kaufkraft des Geldes herab – der gleichzeitige Zinsniedergang verstärkt diese Wirkung.

Dazu rufe man sich in Erinnerung, dass der Zins in allen Güterpreisen „steckt“. Beispiel Rohstoffe: Deren Preise werden gebildet auf Basis ihres erwarteten abdiskontierten Wertgrenzproduktes: Je niedriger (höher) der Zins ist, desto höher (niedriger) fällt auch ihr Marktpreis aus. Oder Beispiel Vermögenspreise: Die Marktpreise von Aktien, Anleihen und Grundstücken errechnen sich, indem man ihre künftigen Zahlungsströme auf die Gegenwart abzinst. Auch hier gilt: Je niedriger (höher) der Zins ist, desto höher (niedriger) sind die Preise für Aktien, Anleihen und Grundstücke.

Damit offenbart sich ein großes Problem: Die künstlich abgesenkten Zinsen treiben die (Vermögens-) Güterpreise in die Höhe, und die inflationierten Güterpreise bilden die „nominale Grundlage“, auf der sich die Verschuldung aufbaut. Kreditnehmer stellen ihren Banken bekanntlich Sicherheiten. Werden diese Sicherheiten preislich inflationiert, wächst auch das Kreditvolumen. Und sind die Vermögenspreise geldmengen- und zinsbedingt erst einmal stark inflationiert und die Marktakteure hoch verschuldet, wird ein Zinsansteigen sehr wahrscheinlich Pleitewellen in großem Stile nach sich ziehen.

Viele Schuldner werden sprichwörtlich Haus und Hof verlieren. Sie erleiden bei einer Preisdeflation nicht nur den Verlust ihres Eigenkapitals, wenn die Schulden ihr nunmehr wertgemindertes Vermögen übersteigen. Sie bleiben in diesem Falle auch noch auf ihren Schulden sitzen, sind überschuldet. In solch einer Überschuldungskrise kommt es zu einer gewaltigen Vermögensumverteilung: Die Kreditgeber – soweit in den Kreditverträgen Sicherheiten vereinbart wurden – werden Eigentümer des Vermögens, das die Verschuldeten bislang ihr Eigen nannten.

Es liegt auf der Hand, dass es vor allem die Banken wären, an die die Konkursmasse – Häuser, Grundstücke, Unternehmen (-anteile) – überginge. Sie sind schließlich die bedeutenden Kreditgeber. Allerdings wäre auch zu vermuten, dass die Banken im Zuge eines großangelegten Kreditausfalls ihr dünnes Eigenkapital ebenfalls verlören. Um die Banken zu „retten“, würde dann vermutlich der Staat dafür sorgen, dass die Verbindlichkeiten der Banken in Eigenkapital umgewandelt würden („Debt for Equity Swap“) – die Gläubiger der Banken würden also zur Ader gelassen.

Oder aber der Staat „rettet“ die Banken, indem er ihnen neues Eigenkapital beschafft. Dazu kann er neue Anleihen ausgeben, die von der Zentralbank gekauft werden. Das dadurch neu geschaffene Geld wird als frisches Eigenkapital in die Banken eingezahlt. Der Staat hätte auf diese Weise den Bankensektor vor dem Untergang bewahrt, und gleichzeitigt hätte er sie verstaatlicht. Nun wäre also er derjenige, der der neue Eigentümer der Konkursmasse wäre und über sie verfügen, sie also neu verteilen, könnte.

Das Platzen der Preisblase, die im Fiat-Geldsystem aufgebaut wurde, führt so gesehen zu einem wahren Umsturz der Eigentumsverhältnisse. Es würde die Volkswirtschaften in den Sozialismus katapultieren. Eine finstere Aussicht.

Der Sozialismus – er steht für die Verstaatlichung der Produktionsmittel – ist erwiesenermaßen zum Scheitern verurteilt. Er lässt den materiellen Wohlstand der Volkswirtschaften gewaltig absinken. Mit der individuellen Freiheit – beziehungsweise mit dem, was davon heute noch übrig ist – wäre es vorbei. Zwang und Gewalt hielten Einzug in das Leben der Menschen.

Noch aber haben die „Inflationisten“ die Oberhand in den Regierungen und Zentralbanken. Sie wollen die Preisdeflation mit allen Mitteln verhindern; die Geldpolitik im Zuge des politisch diktierten Lockdowns hat das unmissverständlich deutlich gemacht. Aber auch der Weg in eine zusehends inflationäre Geldpolitik ist letztlich kein Ausweg. Inflation zerrüttet das Gemeinwesen, und sie ebnet den Boden für sozialistische Politiken wie Preiskontrollen, Rationierungen, Verstaatlichung von Betrieben und so weiter.

Wie man es auch dreht und wendet: Das Fiat-Geld scheint den Weg in eine Welt der Unfreiheit zu ebnen. Doch, und das ist vielleicht ein Trost: Die Geschicke der Menschheit sind nicht vorherbestimmt, wie es marxistische Denker vorgeben. Wer weiß? Vielleicht stellt sich ja doch noch eine glückliche Fügung ein. Man sollte diese Möglichkeit keinesfalls auszuschließen, das empfahl schon Johann Wolfgang von Goethe: „Wir hoffen immer, und in allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln.“

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 211.