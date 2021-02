Geldentwertung in Deutschland Das ist keine Inflation

17. Februar 2021

Immer wieder wird Inflation genannt, was keine ist

von Klaus Peter Krause

Einen solchen Sprung habe die Inflationsrate in Deutschland lange nicht mehr gemacht, ist kürzlich gemeldet worden: von minus 0,3 Prozent im Dezember 2020 auf ein Prozent im Januar 2021. Gemeint ist der Index der Verbraucherpreise. Es war eine Vorab-Meldung der „FAZ“ (29 Januar 2021, Seite 15). Die Zahl stammt vom Statistischen Bundesamt, das diesen aktuellen Wert offiziell aber erst am 10. Februar mitgeteilt hat. Es führt den Anstieg im Wesentlichen auf drei Sondereinflüsse zurück. Erstens war die befristete Senkung der Mehrwertsteuer mit Jahresbeginn beendet. Zweitens ist die CO2-Abgabe auf Benzin, Diesel und Heizöl wirksam geworden, die vorgeblich helfen soll, vor Klimaerwärmung zu schützen. Drittens könnte die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf die Preise durchgeschlagen haben. Daneben macht das Bundesamt auf die möglichen Einflüsse der Lockdown-Maßnahmen aufmerksam und gibt dazu methodische Hinweise. Doch wenn es diese Gründe sind, die zum Preisauftrieb geführt haben, dann ist das keine Inflation. Warum?

Nicht jeder Preisanstieg ist Inflation

Ich habe es vor Jahren schon einmal erläutert: Immer wieder wird Inflation genannt, was keine ist. Immer wieder werden die Begriffe Inflation und Teuerung durcheinandergeworfen. Wenn beispielsweise der Rohölpreis steigt, weil weniger Rohöl angeboten wird, aber die Nachfrage nach Rohöl unverändert bleibt, dann ist das kein inflationärer Vorgang, sondern ein marktbedingter Preisanstieg, eine für die Verbraucher zwar unerfreulich zwangsläufige, aber ganz normale Teuerung. Wenn der Maispreis steigt, weil Trockenheit die Ernte dezimiert hat, ist auch das keine Inflation, sondern ebenfalls schlicht eine marktbedingte Preissteigerung, eine Teuerung. Wenn der Staat den Mehrwertsteuersatz heraufsetzt und daher alle Güter und Dienstleistungen auf breiter Front teurer werden, ist das ebenfalls keine Inflation, sondern ein politisch verordneter Preisanstieg.

Nur der Preisanstieg als Folge aufgeblähter Geldmenge ist Inflation

Wenn dagegen zentrale Notenbanken mit ihrem staatlich verliehenen Geldmonopol und Banken mit ihrem Teilreserveprivileg durch Kreditvergabe die Geldmenge weit über das Wirtschaftswachstum einer Volkswirtschaft hinaus aufblähen und dem dann ein Anstieg des Preisniveaus in dieser Volkswirtschaft folgt, weil das Güterangebot der aufgeblähten Geldmenge nicht so schnell (oder vielleicht auch gar nicht) folgen kann, dann ist das Inflation – vom Lateinischen „inflare“ gleich aufblähen.

Preisanstieg als Folge einer Verknappung von Gütern ist keine Inflation

Oder anders formuliert: An freien Märkten, also bei unbeschränktem Wettbewerb, pflegen Güterpreise nur dann zu steigen, wenn die kaufkräftige Güternachfrage größer ist als das gleichzeitig vorhandene Güterangebot. Dafür gibt es bekanntermaßen zwei Ursachen: Entweder ist das Angebot, gemessen an der Nachfrage, zu knapp, oder die Nachfrage ist, gemessen am Angebot, zu groß. Zu knapp heißt, dass die Gütermenge geringer geworden ist (Beispiel Produktionsausfälle) oder nicht ebenso gewachsen wie die kaufkräftige, also die mit Geld ausgestattete Nachfrage. Wenn also Preise bei unverändertem Angebot und unveränderter Nachfrage steigen, weil die Geldmenge aufgebläht ist, dann ist das Inflation. Wenn Preise steigen, weil das Angebot bei unveränderter (oder gar gestiegener) Nachfrage zurückgegangen oder die Nachfrage bei unverändertem (oder gar gesunkenem Angebot) gestiegen ist, dann ist das keine Inflation, sondern eine Teuerung.

Markt- und inflationsbedingten Preisanstieg auseinanderhalten

Das eine ist die Teuerungsrate, das andere die Inflationsrate. Steigt also der Index der Verbraucherpreise, heißt das korrekt und schlicht Teuerung, Preisanstieg oder Preisauftrieb. Diese Teuerung kann teilweise oder auch ganz inflationsbedingt sein, muss es aber nicht. Wäre sie zur Gänze eine Folge der Geldmengenaufblähung, wäre die Teuerungsrate zugleich die Inflationsrate. Normalerweise ist sie das aber nicht. Die Begriffe Inflationsrate und Teuerungsrate sind also zweckmäßigerweise auseinanderzuhalten. Denn an einer solchen Unterscheidung muss sich die Wirtschaftspolitik orientieren, wenn es gilt, das Preisniveau in der Volkswirtschaft oder in dem einen oder anderen Wirtschaftszweig im Zaum zu halten. Wer Preissteigerungen durch politisches Handeln verhindern oder eindämmen will, muss wissen, ob sie marktbedingt oder/und inflationsbedingt sind, muss also den Unterschied beachten, weil für das Handeln, um erfolgreich zu sein, unterschiedliche Mittel anzuwenden sind.

Märkte, auf denen die Preise inflationsbedingt schon gestiegen sind

Schaut man auf die exorbitante Ausweitung der Geldmenge durch die Europäische Zentralbank, fragt man sich, warum der Verbraucherpreis-Index in Deutschland und in der EU so niedrig ist, überschwemmt sie doch die EU-Volkswirtschaft mit Geld, indem sie den hochverschuldeten Staaten und Banken deren Anleihen abkauft und damit in den Wirtschaftskreislauf frisches Geld hineinpumpt. Doch macht sich das Inflationspotenzial dieser Geldmengenausweitung bisher erst auf besonderen Sachgütermärkten sichtlich bemerkbar: auf den Finanzmärkten (Beispiel: Kursrekorde am Aktienmarkt), auf den Immobilienmärkten (Preisanstieg für Agrarland, Bauland, Häuser), auf den Märkten für Edelmetalle wie Gold und Silber (Angst vor Geldentwertung, vor Währungszusammenbruch), auf Rohstoffmärkten und auf den Märkten für Luxusgüter. Die Inflation findet dort statt, denn alles dies zählt nicht zu den Konsumgütern, auf die sich der Verbraucherpreis-Index konzentriert. Bei Otto Normalverbraucher hingegen und damit auf den Konsumgütermärkten ist die Geldschwemme noch nicht angekommen. Das dauert länger.

Statistisches Bundesamt – Pressemitteilung Nr. 57 vom 10. Februar 2021

Statistisches Bundesamt – Verbraucherpreisindizes

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.