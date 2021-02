Corona-Maßnahmen Selten war so viel Hoffnung

10. Februar 2021

Die Gelegenheit beim Schopfe packen

von Martin Moczarski

Gerade macht in meiner „Filterblase“ das Interview bei „Tichys Einblick“ mit der Überschrift „Das Grundvertrauen in den Staat wird gerade komplett verbrannt“ die Runde. Zudem häufen sich die Videoclips kleinerer Unternehmer, Friseure, Kosmetikerinnen, Einzelhändler et cetera, die angesichts ihres drohenden oder auch schon eingetretenen Bankrotts ihre Verzweiflung und ihre Wut über den Staat zum Ausdruck bringen, der sie jetzt, wo sie tatsächlich einmal auf ihn angewiesen sind, nachdem sie ihn über Jahre und Jahrzehnte durch Steuern und Abgaben fett gemästet haben, eiskalt im Stich lässt. Ich muss gestehen: Mich entzückt das Ganze. Nicht, dass ich mich an deren Verzweiflung erfreue, nein, nichts läge mir ferner. Es ist mehr der Umstand, dass bei unseren Mitmenschen – nicht bei allen, aber bei vielen – nun die Erkenntnis heranreift, dass wir alle in einem widerwärtigen, menschenverachtenden, räuberischen, korrupt-kriminellen Scheißsystem „gefangen“ sind. Für Libertäre, die das schon immer gewusst und versucht haben, dies ihren Mitmenschen nahezubringen, wird es in den nächsten Jahrzehnten vermutlich keine bessere Gelegenheit geben, genau jetzt in irgendeiner Form aktiv zu werden und in diese Kerbe zu schlagen. Möglichkeiten gibt es viele ...