Juristische Ausbildung in Deutschland Was ins Richtergesetz soll …

09. Februar 2021

… aber dort nicht hingehört

von Klaus Peter Krause

Bundesministerin der Justiz ist seit 27. Juni 2019 Christine Lambrecht (SPD), ins Amt gekommen als Nachfolgerin von Katarina Barley, weil diese als Abgeordnete ins EU-Parlament gewählt worden war. (Was Frau Lambrecht vorher gewesen oder sonst noch ist, findet Sie in zwei Links am Ende des Artikels.) Vor Kurzem hat die „FAZ“ von ihr einen Beitrag veröffentlicht. Darin befasst sich die Ministerin mit der Frage, welchen Stellenwert in der juristischen Ausbildung die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht haben solle.

Sie bemängelt, dass das Deutsche Richtergesetz 75 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur darauf keine klare Antwort gebe. Sehr allgemein spreche das Gesetz davon, dass zu den Pflichtfächern des juristischen Studiums die „philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Rechts“ gehörten. Diese Vorgabe hält Frau Lambrecht „in dem Land, in dem im 20. Jahrhundert so viele ‚furchtbare Juristen‘ gewirkt haben“, für unzureichend. Das klingt zunächst einmal überzeugend. Auch deckt es sich voll und ganz mit der hierzulande herrschenden politischen Korrektheit.

Weiter schreibt die Ministerin: „Bereits seit Langem setze ich mich dafür ein, dass die Ausein­andersetzung mit dem NS-Unrecht obligatorischer Teil der juristischen Ausbildung wird. Jetzt ist der politische Weg dafür endlich frei. Schon in den nächsten Wochen wird die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag einen Vorschlag zur Anpassung des Deutschen Richtergesetzes vorlegen.“

Fragen, die sich stellen

Man wird fragen dürfen, auf was das Richtergesetz denn sonst noch alles „klare Antworten“ geben soll. Oder warum es nur „klare Antworten“ darauf geben soll, wie Juristen an den Verbrechen der Nationalsozialisten in den zwölf Jahren ihrer Herrschaft in Deutschland mitgewirkt haben und wie das zu beurteilen sei? Müssten dann nicht auch andere folgenschwere politische Themen nebst solchen der Gegenwart einen „Stellenwert“ in der juristischen Ausbildung bekommen, um den schweren Folgen vorzubeugen? Müsste dann nicht auch die „Auseinandersetzung“ mit ihnen „obligatorischer Teil der juristischen Ausbildung“ werden? Müssten die angehenden Richter dann nicht auch zu diesen Themen auf „klare Antworten“ getrimmt werden?

Was ist mit dem Unrecht in der DDR? Was mit dem Unrecht bei und nach der Wiedervereinigung?

Wäre mit den politischen Verbrechen von kommunistischen Deutschen an Deutschen im Sozialismus der einstigen DDR nicht ebenso zu verfahren, bei denen deutsche Richter ebenfalls mitgemacht und widerrechtlich abgeurteilt haben? Oder müssten die angehenden Richter nicht auch dazu gebracht werden, sich mit der massiven Verletzung des Eigentumsrechts der Regierung Kohl im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung auseinanderzusetzen und besonders damit, wie deutsche Richter diese Verletzung in den Folgejahren gedeckt haben und immer noch decken?

Gehörten nicht auch weitere „Pervertierungen des Rechts“ in die Ausbildung?

Oder sollten sich die angehenden Richter in ihrer Ausbildung zum Beispiel nicht auch mit dem gefährlichen Gender-Unfug auseinandersetzen müssen? Oder mit dem politischen Verlangen „Kinderrechte ins Grundgesetz“, um Elternrechte auszuhöhlen? Oder mit dem Klimaschutz? Mit der Energiewende? Mit den staatlichen Übergriffen im Corona-Wahn und dessen wahren Hintergründen? Mit den Abtreibungen? Mit den möglichen Zensurfolgen durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Gießen dergleichen nicht ebenfalls willfährige Juristen in Gesetze? Sind das nicht ebenfalls nach den Worten der Ministerin „Pervertierungen des Rechts“? Gewiss, Beihilfe wie zu den Nazi-Massenmorden ist das natürlich nicht. Aber schlimme Folgen, obwohl schon heute absehbar, werden sich erst später herausstellen und dann – hoffentlich – ebenfalls gegeißelt werden.

Aber es kann auch anders kommen

Möglich ist aber auch, dass in Zukunft kein Hahn danach kräht, weil die Menschen dann so umgeformt, desinformiert, ungebildet und schläfrig sein werden, dass sie sich über die Folgen, falls sie sie überhaupt noch wahrnehmen können, gar nicht mehr aufzuregen vermögen oder vielleicht für goldrichtig halten. Dann fehlen die Klagenden und Kläger, und niemand wird über das vormals Angerichtete und dessen Täter zu Gericht sitzen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Dann hat es eben so sein sollen. Schlimm zwar, aber so kann Leben sein. Doch davor zu warnen ist Pflicht und heute immerhin noch möglich.

Die Umerziehung und worauf sie sich heute konzentriert

Die Umerziehung „der“ Deutschen von einer Diktatur zu einer Demokratie – von den Siegermächten nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen – hat ganze Arbeit geleistet und findet immer noch statt. Frau Lambrechts frohe Botschaft, jetzt sei der politische Weg endlich frei, dass NS-Unrecht obligatorischer Teil der juristischen Ausbildung werde, ist dafür ein weiteres Beispiel. Diese Umerziehung konzentriert sich seit Langem auf die Nazi-Schreckensherrschaft gegen die Juden, obwohl sie auch für andere Menschen eine solche war. Willfährige Juristen haben dabei geholfen, wenn auch nicht sie allein – ganz zu schweigen von „furchtbaren Juristen“ in anderen totalitären oder diktatorischen Regimen der Vergangenheit und der Gegenwart. Dies alles nicht zu vergessen, versteht sich von selbst. Wie das geschehen sollte, mag hier dahinstehen.

Der politische Eingriff ins Richtergesetz ist nicht nur unnötig, er ist falsch

Kritiker sprechen davon, dass mit den Deutschen ein Schuldkult betrieben werde und dass die Deutschen ihn mit sich selbst sogar noch viel mehr betrieben. Das so zu sehen, ist kein Revisionismus. Die nationalsozialistischen Verbrechen gegen den Juden – und nicht gegen sie allein – sind Verbrechen und als ungeheuerliches, wenn auch nicht einziges Massenmorden zu verurteilen. In der deutschen Politik und in deutschen Medien sind diese Verbrechen Deutscher an den Juden ein ständiges öffentliches Thema. Keiner kann sich dieser Berichterstattung und Kommentierung entziehen, also auch die angehenden Juristen und Richter nicht. Sie wachsen damit auf, haben schon in ihrer Schulzeit davon erfahren. Daher bedarf es der von der Justizministerin und der Bundesregierung vorgesehenen Einfügung in das Richtergesetz nicht. Dieser politische Eingriff ist nicht nur unnötig, er ist sogar falsch.

Wie die Richterausbildung geregelt ist

Die Ausbildung für den Richterberuf regelt das Richtergesetz in den sechs Paragraphen 5 bis 5d (siehe Link am Ende des Artikels). Danach sind „Gegenstand des Studiums Pflichtfächer und Schwerpunktbereiche mit Wahlmöglichkeiten“. Einschlägig in unserem Zusammenhang ist Paragraph 5a, der die Vorgaben für das Jurastudium enthält. In seinem Absatz 2 findet sich auch jene von der Justizministerin zitierte Formulierung, die sie als „sehr allgemein“ bezeichnet, aber als „zu allgemein“ verstanden wissen will. Der ganze Satz dort lautet: „Pflichtfächer sind die Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts, des Strafrechts, des Öffentlichen Rechts und des Verfahrensrechts einschließlich der europarechtlichen Bezüge, der rechtswissenschaftlichen Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen.“ Die „Schwerpunktbereiche mit Wahlmöglichkeiten“ sollen das Studium ergänzen und die Pflichtfächer sowie „interdisziplinäre und internationale Bezüge des Rechts“ vertiefen.

Die Richter-Ausbildung muss politisch neutral geschehen

Damit ist das Nötige beschrieben. Es wahrt die allgemeine Form, wie Gesetze sein sollen, damit sie möglichst viele (zwar gleichartige, aber individuell verschiedene) Situationen erfassen und umfassen, sich also nicht mit dem Klein-Klein belasten und darin verlieren. Das Nähere regelt ohnehin das Landesrecht (Paragraph 5a, Absatz 4). Für notwendige Einzelheiten gibt es üblicherweise die Aus- oder Durchführungsverordnungen. Vor allem aber ist die Formulierung zur richterlichen Ausbildung politisch neutral. So, nämlich politisch neutral, sollen jene genannten Pflichtfächer und Schwerpunktbereiche auch gelehrt werden. Politische Instrumentalisierung hat in der juristischen Ausbildung nichts zu suchen. Sie würde ausufern zu Indoktrinierungen, die eingedenk der NS-Zeit doch gerade zu unterlassen sind. Damit entspricht die Ausbildungsbestimmung des Richtergesetzes auch dem Grundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre.

Die politische Information muss freiwillig bleiben

Dabei räumt Frau Lambrecht selbst ein: „Viele juristische Fakultäten in Deutschland bieten bereits heute spezielle, nicht selten hervorragend konzipierte Lehrveranstaltungen zum NS-Unrecht an.“ Doch die haben für sie einen Haken: Sie sind freiwillig. Das geht natürlich gaaar nicht. So sind eben die Vorstellungen einer heutigen Justizministerin von der Freiheit einer Gesellschaft. Bist du nicht willig, dann greif’ ich zum Zwang. Aber das – siehe oben – verbietet sich von selbst. Die politische Information muss freiwillig bleiben. Sollten sich die Jurastudenten und die angehenden Richter unter ihnen in den „philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Rechts“ samt „speziellen Lehrveranstaltungen“ dann immer noch ungenügend ausgebildet sehen, bietet es sich für sie an, zu weiterer politischer und historischer Wissensvermittlung eine diesbezügliche Studium-generale-Vorlesung zu besuchen. Freiwillig, versteht sich.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.