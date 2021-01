Die Politiker der Merkel-Biden-Ära Die neue alte Banalität des Bösen

27. Januar 2021

Wie es zur Herrschaft der Dilettanten kommen konnte – und wie wir sie endlich abschütteln

von Axel R. Göhring

Dass Böses häufig aus Schwäche erwächst, ist uns schon aus der Bibel bekannt. Aber die Bösartigkeit der schwachen Politiker unserer Tage stellt alles in den Schatten, was die westliche Politik in den letzten 70 Jahren erlebt hat.

Hannah Arendt und die Banalität des Bösen

Als die Philosophin Hannah Arendt 1961 den Jerusalemer Strafprozess gegen den Cheforganisator der KZ-Transporte, Adolf Eichmann, beobachtete, war sie erstaunt, wie unscheinbar eines der größten Monster unter den Schreibtischtätern im Dritten Reich doch war. Und in der Tat: Schaut man sich die leicht im Netz zu findenden Fotos kurz vor seiner Hinrichtung an, kommt man nicht umhin, sich gleichfalls zu wundern, weil man ohne Kenntnis der Person beim Anblick der Fotographie eher an einen Sachbearbeiter der Kreissparkasse oder einen Handelsvertreter denkt. Das ist es, was Arendt mit der „Banalität des Bösen“ meinte. Sie hatte damit – unabhängig vom politischen Inhalt – einen allgemeingültigen politischen Mechanismus erkannt, den Untalentierte oder Gescheiterte nutzen, um im bestehenden System tüchtig reüssieren zu können.

Gerade die entscheidenden Politiker der westlichen Staaten unserer Tage zeigen deutlich, dass egoistische Intentionen und desaströse Politik hauptsächlich bei Persönlichkeiten zu finden sind, die dem antiken Brandstifter Herostratos nacheifern, der den berühmten Artemis-Tempel in Ephesos anzündete, nur um der Bedeutungslosigkeit eines gewöhnlichen Griechen zu entkommen. Was letztendlich auch – wie diese Zeilen beweisen – bravourös gelang. Der Feuerteufel wurde, wie von ihm erwartet, gehenkt, aber sein Eintrag in die Geschichtsbücher war ihm wichtiger.

Das langsame Verglühen durch die Herostratin im Kanzleramt

Der Niedergang des Westens ist, wie Botho Strauß in seinem prophetischen „Bocksgesang“ von 1993 meinte, ein langsames Verglimmen der Postmoderne, und nicht ein großer Knall. Man kann den Startpunkt des Verglimmens bereits im Jahre 1970 verorten, als die Hippies und die 68er und globalistische Elitäre wie die vom Römischen Club den Optimismus und das (völlig berechtigte) Überlegenheitsgefühl der kapitalistischen und damals noch eindeutig demokratischen Staaten nach und nach begruben und schon zehn Jahre später höchst erfolgreich ein verbreitetes Weltuntergangsgefühl wegen angeblich bevorstehendem Atomtod, Klimaabkühlung und Waldsterben erzeugten. Die effizienten linken Umstürzler darf man durchaus als Elitäre, aber nicht als Eliten ansehen, da sich die meisten später teils als das herausstellten, was man früher als „Zivilversager“ bezeichnete. Und der Rest war: Masse, gewöhnliche Leute, allerdings mit völlig übertriebenem Ehrgeiz und narzisstischem Hang zur Weltrettung.

Die patriotische Wende mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Deutschen Einheit war nur ein kurzes Strohfeuer, da in den 90ern mit Bill Clinton und Tony Blair und etwas später Gerhard Schröder die Selbsthass-Generation des Westens in die Kanzlerämter und Weißen Häuser zog und sich anschickte, die Basis der eigenen Kultur weiter zu zerstören.

Im Falle des Deutschen Schröder sei diese Aussage natürlich eingeschränkt, da der SPD-Kanzler noch ein durchaus kompetenter Politiker war. Mit seinem beruflichen Ende allerdings wurde in Deutschland, aber auch den anderen DACH-Ländern, in denen eigentümlich frei gelesen wird, die Ära der politischen Herostraten eingeleitet; inhaltlich inkompetenten, entscheidungs- und führungsschwachen Parteipolitikern, deren einzige Stärke der zielsichere Machtinstinkt ist, wie der Philosoph Dushan Wegner kürzlich Angela Merkel bescheinigte.

Die Kanzlerin, deren Amtszeit bereits die Hälfte der Existenz des wiedervereinigten Deutschlands andauert, wie Bernd Zeller uns im Oktober erinnerte, ist nicht nur das wichtigste Symbol der westlichen Nichtskönner-Politikergeneration, sondern in Europa auch die wirkmächtigste Vertreterin der neuen banalen Bösen.

2005 nur als unscheinbare, aber angeblich ehrliche Alternative zum abgewirtschafteten Medienkanzler Schröder ins Kanzleramt gekommen, zeigte sich den politischen Beobachtern schnell, dass Angela Dorothea Merkel eine reine Taktikerin ist, die nur auf anstehende Probleme reagierte, statt wie ihre Vorgänger mit einer Vision oder wenigstens einem abzuarbeitenden Plan anzutreten. Und selbst ihre taktische Reaktion erfolgte nicht umgehend und proaktiv, wie es die Verantwortung eines Regierungschefs gebietet, sondern stets ängstlich und abwartend. Meist schickte Merkel einen Minister wie Steinbrück vor, der das Feld bestellen sollte, und schaute sich die Reaktion der Massenmedien genau an, bevor sie in Erscheinung trat.

Das Spielchen konnte der aufmerksame Bürger zuletzt im Januar und Februar 2020 beobachten, als die Warnungen vor einem neuen Coronavirus vom SARS-Typ aus China immer lauter wurden. Die Kanzlerin sagte zunächst nicht viel dazu und ließ ihren Parteifreund, Konkurrenten und Gesundheitsminister Jens Spahn machen. Nachdem klar wurde, dass die Massenmedien die vorgebliche Jahrhundertseuche wie das „Waldsterben“ oder den „Klimakollaps“ zuvor mit einträglicher Hysterie begleiteten, stieg Merkel voll ein und betätigt sich seitdem als wichtigste Panikmacherin und Wirtschaftszerstörerin des Landes.

Dasselbe Muster zeigte sich schon 2011, als die Medien den Fukushima-Unfall in Japan zum Weltuntergangsszenario aufbliesen, und 2015, als diese die Migrantenwelle zum Jubelmythos erklärten: Merkel wartete ab, „erfühlte“ die medial erzeugte Stimmung im Volke und setzt sich dann opportunistisch an die Spitze der Bewegung.

Diese Eigenschaftslosigkeit Merkels ist kein Phänomen ihrer Zeit als Kanzlerin, sondern schon viel länger bekannt. Die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld und andere DDR-Weggefährten Merkels beschrieben sie als unscheinbare Pfarrerstochter, die stets ein Leben im Schatten führte und – im Gegensatz zu anderen Mauerblümchen – gerne etwas mehr Glamour in ihrem Leben gehabt hätte. Genau den erhielt Merkel wohl erstmals in gewünschtem Maße, als sie als Ministerin Kohls in die große Politik aufstieg, und natürlich noch mehr, als sie Bundeskanzlerin wurde. Im Lichte dieser Einschätzung tut es nicht Wunder, dass Merkel 2011 und 2015 genauso handelte, wie es die moralisierenden Journalisten in ihrer Besserverdienenden-Blase wollten: Nun war Merkel nicht nur politisch, sondern auch psychisch-emotional und sozial auf dem Höhepunkt ihres Lebens angekommen. Den nach dem Höhepunkt unausweichlichen persönlichen Abstieg verwandelt die Herostratin aus dem Kanzleramt nun in einen Abstieg des ganzen Landes und via Brüssel in einen Abstieg des ganzen Kontinentes, wenn die Bürger sie nicht aufhalten.

Söder, Maas, Drosten, Lauterbach, Kretschmer, Biden und viele, viele, viele, viele andere

Nun ist auch eine Postdemokratie wegen der Komplexität von Staat, globaler Wirtschaft und Gesellschaft kaum von einem einzelnen Banalen an der Spitze in eine Diktatur zu verwandeln. Nein, es braucht viele mittlere und kleine Merkels auf allen Ebenen und in allen Bereichen, und die haben wir in den westlichen Ländern schon lange vor Merkel. Universitäten, Parteien, Konzerne, Zeitungen, Fernsehsender, Schulen, Regierungen, Ämter, NGOs – überall hat es der Bürger und Konsument mit Unfähigen zu tun, die ihr mangelndes Talent gern durch besondere ideologische Schärfe zu verdecken suchen. Beispiele für bekannte Herostraten kann jeder ef-Leser spontan in großer Zahl nennen:

- Heiko Maas, der Jurist mit den schlechten Noten und x-malige Wahlverlierer, der den Kämpfer für Feminismus und gegen Faschismus gibt („wegen Auschwitz in die Politik gegangen“)

- Michael Kretschmer, der abgewählte sächsische CDU-Abgeordnete aus dem Bundestag, der die Karriereleiter hinauffiel und nun den Ausgangssperre-Ministerpräsidenten gibt

- Markus Söder, den ehemaligen Kofferträger Stoibers und Seehofers, früher in der CSU wegen Großspurigkeit gern belächelt und nun der härteste Corona-Sheriff aller Bundesländer

- Christian Drosten, stets politiknaher Virologe mit umstrittener Dissertation, der den Medien bereitwillig Stichworte für den Weltuntergang liefert, wenn er dafür häufig interviewt wird

- Karl Lauterbach, stets ulkiger Arzt-Politiker mit Fliege und umstrittener Professur, der die Corona-Maßnahmenkrise der Kanzlerin nutzt, um mit harten Forderungen endlich als harter Kerl akzeptiert zu werden

- und ganz aktuell natürlich „Sleepy“ Joe Biden, der es in 50 Jahren (!) Berufspolitikertum nie zu besonderer Anerkennung oder Bekanntheit außerhalb der USA gebracht hat und nun schlicht als „Nicht-Trump“ und als gesundheitlich angeschlagene Marionette der oberen Parteidemokraten um Obama der formal mächtigste Mann der Welt sein darf. Die teils gefälschte Wahl Bidens zum 46. US-Präsident tut den nicht elitären Bürgern des Westens besonders weh, weil Donald John Trump zwar ein lausiger Diplomat und Kommunikator ist, dafür aber ein durchsetzungsstarker und kompetenter Außen- und Wirtschaftspolitiker, der genau wusste, wo die Hauptprobleme für die USA lagen, und sie mutig anging.

Und Sleepy Joe – wussten Sie das? – war vor 33 Jahren schon einmal als Präsidentschaftskandidat angetreten, musste sich damals aber wegen einer plagiierten politischen Rede kurzfristig zurückziehen. Der Mann ist zudem innerhalb der USA keineswegs als Politiker mit weißer Weste bekannt, da er zum Beispiel mit seinem Sohn Hunter in der Ukraine seltsame Geschäfte betrieb und 1991 im Anita-Hill-Prozess gegen den schwarzen Supreme-Court-Richter Clarence Thomas eine umstrittene Rolle spielte.

Die Inkompetenz und Niveaulosigkeit der Herren und Damen in den oberen Etagen findet sich längst schon auf lokaler Ebene – wo Berufslose und Halbstudierte aller Parteien ihr Unwesen treiben. Ein beispielhafter Fall ist mir aus meiner eigenen Partei bekannt – ein junger Berufspolitiker, nur mit „Kaderstudium“ versehen, erkämpfte sich mit erpresserischen Methoden die Bürgermeisterkandidatur gegen einen älteren, lokal erfahrenen und allseits anerkannten Konkurrenten und verlor krachend. Als lokaler Kader gut vernetzt, bekam er trotzdem einen üppig dotierten Staatsposten und gibt nun ähnlich Söder den Corona-Sheriff.

Man fragt sich, wie es zur Herrschaft der Dilettanten, wie Henryk Broder die Banalen gerade im Video bezeichnete, kommen konnte, wenn diese eigentlich die Konkurrenz der Kompetenten fürchten müssten. Wie kann ein Heiko Maas Außenminister als Mitglied der Partei Helmut Schmidts und Willy Brandts werden? Wie kann eine Angela Merkel Langzeit-Vorsitzende der Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls werden?

Die Antwort liegt zum einen im Versagen der Kompetenten früherer Tage; niemand ist perfekt. Kohl zum Beispiel war ein parteipolitischer Machtkoloss, der fähige Konkurrenten und mögliche Nachfolger wie Kurt Biedenkopf ausschaltete und jüngere Kritiker fast mundtot machte. Ergebnis war eine überdisziplinierte CDU, die jedem Vorsitzenden bedingungslos folgte. Als die völlig uncharismatische Merkel Friedrich Merz und Edmund Stoiber hinter den Kulissen abserviert hatte, konnte sie die untertänige Partei leicht übernehmen und ist seit 2011 sogar in der Lage, über die Köpfe ihrer Bundestagsfraktion hinweg par ordre de mutti schwerwiegende Entscheidungen zu treffen.

Die Antwort liegt zum anderen in der methodischen Effizienz der Dilettanten. Sie bekommen es zwar nicht hin, effizient zu organisieren – heuer zum Beispiel Schutzmaßnahmen für tatsächlich durch Covid Gefährdete bereitzustellen oder den selbst propagierten Impfstoff in ausreichender Menge zu besorgen. Dafür können die Dilettanten wunderbar intrigieren und die Bevölkerung mit selbst gemachten Krisen und erfundenen Horrorgeschichten wie Klimawandel in Panik versetzen. Merkels einzige Fähigkeit ist der Machtinstinkt, und der ist, wie man sieht, heutzutage völlig ausreichend, um trotz offensichtlich katastrophaler Fehlentscheidungen überlang im Amt zu bleiben.

Eine dritte Antwort ist die nicht unerhebliche Kartellpolitik der banalen Bösen in den oberen Rängen der Gesellschaft, vor allem im 68er-geprägten kulturellen Überbau. Eine Politikerin wie Merkel wäre von den meisten Journalisten in den 1970ern und 80ern noch unbarmherzig abgeurteilt worden – was vor und zu Beginn ihrer Kanzlerschaft durchaus noch geschah; aber seit Merkel via Massenimmigration, Energiewende und Euro-Politik die Interessen der elitären „Progressiven“ vertritt, existiert eindeutig ein regierungs-mediales Kartell.

Eine vierte Antwort auf die Frage, wieso die banalen Bösen die westlichen Länder unter ihre Kontrolle bringen konnten, ist die zunehmende Trägheit der schweigenden Masse. Zum Beispiel blieb das Märchen von der menschgemachten Eiszeit in den 70ern politisch noch weitgehend folgenlos, weil die Menschen nach der Erfahrung zweier Weltkriege, Armut und kommunistischer Bedrohung ideologischen Narrativen gegenüber ausgesprochen skeptisch waren und wenig glaubten. Zehn Jahre später aber, in den 1980er Jahren, war die wohlstands- und friedensverwöhnte Gesellschaft schon so unkritisch geworden, dass die nützlichen Märchen von Atomtod, Waldsterben und von der menschgemachten Heißzeit erstaunlich schnell akzeptiert wurden.

Was hilft gegen den Erfolg der banalen Bösen und politischen Herostraten, die unseren Kontinent, vielleicht sogar die ganze westliche Kultur an den Rand des Systemversagens bringen? Nun, vielleicht genau das: Die Dilettanten besitzen nur die Fähigkeit und die Intention, das eigene Wohl kurzfristig zu sichern, nicht aber, weiter zu schauen und langfristig zu planen. Daher werden durch ihre Politik Kriminalität, Finanzlücken, Stromausfälle, Preisanstiege, soziale Abstürze, Bankrotte und Altersarmut immer heftigere Folgen zeitigen und die Bevölkerung auf die Barrikaden treiben. Es bleibt zu hoffen, dass es diesmal wie bei ähnlichen selbst gemachten Krisen nicht wieder zu Kriegen oder Wirtschaftszusammenbrüchen mit Hungersnöten kommt.