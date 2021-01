Kritik an Foto von Kamala Harris in der „Vogue“ Beim nächsten Mal bitte neben dem Lamm, das auf dem Thron sitzt

17. Januar 2021

Der irrationale Glaube an politische Wunderheiler und Messiasse ist wohl nicht totzukriegen

von Axel B.C. Krauss

Nachdem das Hochglanz-Magazin „Vogue“ ein Foto der baldigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf seinem Cover präsentierte, hagelte es Kritik. Das Foto sei „respektlos“, es zeige sie in viel zu profaner Weise. Der Fotograf, Tyler Mitchell, lichtete Harris ganz leger in Turnschuhen, Jeans und T-Shirt ab. Pfui. Wäre ja noch schöner, Politikende als – wie bitte? – „Menschen“ darzustellen.

So schon mal nicht. Beim nächsten Mal posiert sie bitte neben dem Lamm, das auf dem Thron sitzt. Besser noch: Auf dem Thron selbst, neben dem das Lamm sitzt. Umgeben von sieben Engeln in strahlend hellen Gewändern, so hell, dass der niedere Knechtbetrachter sein Anlitz furchtsam abwenden muss: Ich weiß, ich bin nicht würdig, dass du mit deiner Legislative eingehst unter mein unverständiges Populistendach, doch sprich nur einen Gesetzestext, so wird meine Seele staatlich gesund.

Eine Unverschämtheit, so was. Lichtgestalten – das sagt doch schon der Name – müssen auch als solche fotografiert werden. Man, da müssen einem die Augen bluten, das Herz muss rasen, ich plädiere für eine goldene Sense in der Hand, die mit göttlicher Geschicklichkeit wogende Weizenfelder mit behendem Schwung aberntet – für das Gemeinwohl.

Stattdessen in Alltagskleidung. Obwohl doch schon Erich Kästner wusste: Kleider machen Leute. T-Shirt, Turnschuhe? Das schrumpft sie aus dem Olymp politisch omnipotenter Problemlöser, Wunderheiler und Propheten auf das Niveau des Wir herunter, das entscheidet. Michael Bay hätte das besser inszeniert. Vielleicht dabei, wie sie einem herannahenden Asteroiden den Anflug auf den Planeten gesetzlich verbietet oder ihn gleich unter kosmischen Lockdown stellt.

Doch ernsthaft: Was beweisen solche Reaktionen? Psychologisch, meine ich? Sie beweisen – was so manchen dieser Führungspersönlichkeiten insgeheim auch gar nicht so Unrecht sein dürfte, wage ich zu behaupten –, dass der irrationale Glaube an ihren quasi übermenschlichen Status, daran, dass sie weit über den Köpfen der Bevölkerung – des „Alltagsmenschen“ – stehen müssten und auch so dargestellt werden sollten, in manchen Köpfen immer noch sehr präsent und wirkmächtig zu sein scheint.

Aber vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel hinein. Ich wunderte mich halt nur, warum ein völlig harmloses Foto so viel Aufsehen erregt. Es kann sicher nicht schaden, beim nächsten Mal das Lamm freundlich zu fragen, ob es für ein Foto nicht vorübergehend den Thron freimachen könnte. Ach, komm schon, nur für eine Legislaturperiode. Oder zwei. Oder drei.

Das entscheidet das Wir. Je nach Kleidung.