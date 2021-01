Propaganda damals und heute „Spiegel“ tritt Beweis an: Zeitreisen sind möglich!

16. Januar 2021

Zumindest pressephysikalisch

von Axel B.C. Krauss

Hin und wieder kommt es ja vor, dass eine Schlagzeile nachträglich geändert oder gleich der ganze Artikel offline genommen wird. Zum Beispiel, wenn Herrenmeinungsmenschen, egal ob von rinks oder lechts, einen dieser berühmten „Shitstorms“ entfesseln oder eine Überschrift vielleicht ein paar Katzen zu viel aus dem Sack ließ, was politische ... Ambitionen betrifft, von denen die gemeinen Steuerressourcen nichts wissen sollen. Manchmal ist es vielleicht auch nur ein peinlicher Ausrutscher, der tiefe Einblicke in die, wie soll ich sagen, Gedankenwelt mancher Leute gewährt. Deshalb habe ich sicherheitshalber einen Screenshot gemacht (siehe Link unter diesem Kommentar).

Jedenfalls gibt es jetzt einen pressephysikalischen Beweis dafür, dass Zeitreisen möglich sind.

Zitat aus dem „Spiegel“ vom 12. Januar 2021 (?): „Wie soziale Netzwerke unsere Gesellschaft zersetzen“.

Was bisher immerhin nur „Abweichung“ war – ein Wort, das günstigstenfalls wenigstens noch flauschige Assoziationen an Weichspüler wecken könnte –, was noch „Skepsis“ oder „Kritik“ war, schlimmstenfalls „Leugnung“, ob nun des „Klimas“ oder „Coronas“, ist jetzt „Zersetzung unserer Gesellschaft“.

Hättet ihr nicht wenigstens 100 Jahre bis zum Reboot verstreichen lassen können? Wäre immerhin ein „Jubiläum“ gewesen. Und das Datum hätte dann auch viel besser gepasst: 12. Januar 2033.

Screenshot aus dem (Volksgerichts-) „Spiegel“