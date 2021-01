Auswirkungen der Corona-Krise Die Katastrophe ist überall um uns herum

12. Januar 2021

Entweder bleiben wir auf diesem zerstörerischen Kurs oder wir kehren ihn um – mit Mut und Entschlossenheit

von Jeffrey A. Tucker

Als von Natur aus optimistischer Mensch ärgert es mich, dass das Wort „Katastrophe“ seit Anfang März 2020 in meinem Kopf nachhallt. Es ist das Wort, das der große Pockenausrottungsexperte Donald Henderson 2006 in seiner Vorhersage der Folgen eines Lockdowns verwendete, ein Wort, das es damals noch nicht gab. Sein meisterhafter Artikel befasste sich mit der Idee der Reisebeschränkungen, der erzwungenen Trennung von Menschen, der Schließung von Geschäften und Schulen, der Maskenpflicht, der Beschränkung öffentlicher Versammlungen, der Quarantäne und der gesamten Litanei der Brutalität, der wir seit fast einem Jahr ausgesetzt sind, alles zusammengefasst in dem Wort „Lockdown“.

Dr. Henderson warnte vor alldem. So gehe man nicht mit Krankheiten um, sagte er; zumindest müsse die Gesellschaft funktionieren, damit die Mediziner ihre Arbeit machen könnten. Krankheiten werden von Mensch zu Mensch behandelt, nicht mit großen zentralen Plänen. Das war auf jeden Fall die alte Weisheit. Unter dem Einfluss von eitlen Modellierern, ideologischen „Resettern“ und Politikern, die hoffen, sich einen Namen zu machen, führte der Großteil der Welt trotzdem das Lockdown-Experiment durch.

Hier sind wir fast ein Jahr, nachdem ich meinen ersten Artikel dazu geschrieben habe, in dem ich davor gewarnt hatte, dass Regierungen sich die Macht der Quarantäne anmaßen: Sie könnten sie nutzen, wenn sie wollten. Ich habe nicht erwartet, dass sie es tun würden. Ich schrieb diesen Artikel als einen öffentlichen Dienst „zu Ihrer Information“, nur um die Leute wissen zu lassen, wie schrecklich Regierungen sein können.

Ich hatte keine Ahnung, dass die Quarantäne nur der Anfang sein würde. An diesem Punkt wissen wir, was wir damals nicht wussten. Sie sind fähig – damit meine ich sogar Regierungen in vermeintlich zivilisierten Ländern mit funktionierenden Demokratien –, das Undenkbare zu tun, und sie sind fähig, das Undenkbare für eine erschreckend lange Zeit durchzuhalten.

Jetzt sind die Lockdowns unser Leben in den USA, es sei denn, Sie haben das Glück, in Florida, Georgia, South Dakota, South Carolina und vielleicht ein paar anderen Orten zu leben. Hier in diesen Außenposten dessen, was wir früher Zivilisation nannten, scheint das Leben normal zu sein. Unsere Leser in diesen Staaten denken nicht einmal viel über das Virus nach, und sie lesen meine Artikel und finden sie überdreht, als würde ich das Leben auf einem anderen Planeten beschreiben.

Die USA scheinen zwei Volkswirtschaften zu haben, eine offene und eine geschlossene. Man sieht den Unterschied in den sozialen Medien: Menschen am Strand, in Einkaufszentren, die ihr Leben mehr oder weniger normal leben. Währenddessen sind in den abgesperrten Staaten die Geschäfte geschlossen, die Menschen sind demoralisiert, in den Geschäften brechen Kämpfe um Masken aus, die Künste sind zerstört und viele kauern immer noch in ihren Häusern. Die Unterschiede in der Arbeitslosigkeit zwischen den beiden zeigen genau, was vor sich geht.

Wir erleben eine demographische Verschiebung, die mit der des 19. Jahrhunderts verglichen werden könnte. Nach Berichten von „U-Haul“ und anderen Umzugsunternehmen fliehen die Menschen von geschlossenen zu offenen Räumen. „United Van Lines“ berichtet: „Unter den Top-Zugangsstaaten waren South Carolina (64 Prozent), Oregon (63 Prozent), South Dakota (62 Prozent) und Arizona (62 Prozent), während New York (67 Prozent), Illinois (67 Prozent), Connecticut (63 Prozent) und Kalifornien (59 Prozent) zu den Staaten mit den größten Abwanderungen gehörten.“ Und das alles geschah seit dem Sommer, als es unerträglich offensichtlich wurde, dass die Bastarde nicht aufhören würden, ihr Volk zu quälen.

Ein Umzug ist jedoch kein Allheilmittel. Das normale Leben scheint zusammenzubrechen. Die Post der Regierung ist zwei bis drei Wochen im Rückstand. Unternehmen können nicht einmal ihre Bücher abschließen, weil das Lebenstempo ins Stocken geraten ist. Der technische Support braucht viele Stunden in der Warteschleife. Die Verantwortlichkeit für nicht erbrachte Leistungen scheint zu schwinden. Lebensmittel werden sporadisch und auf unvorhersehbare Weise knapp. Wir kennen die Regeln nicht mehr und haben dennoch Angst, sie zu brechen.

Die Gesundheitsfürsorge funktioniert nicht normal – mit Nicht-Covid-Patienten, die zu früh rausgeworfen werden, während man bei positiven Tests auf der Intensivstation landet, ob man sie braucht oder nicht. (Meine eigene 81-jährige Mutter wurde mit einer schweren Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert und dann rausgeschmissen, weil sie nicht positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.) Die Verabreichung von Impfstoffen ist größtenteils chaotisch, weil die Gesellschaft nicht normal funktioniert. Hochzeiten und Beerdigungen sind immer noch out. Wir werden dazu sozialisiert, jeden, einschließlich uns selbst, als nichts anderes als pathogene Krankheitsüberträger zu behandeln.

Der Hass und die Gewaltandrohungen im Internet sind außer Kontrolle geraten. Die Gesellschaft war meiner Erfahrung nach noch nie zuvor so wütend und gespalten. Die Tech-Giganten zensieren immer noch abweichende Meinungen und versuchen, jeden zu zwingen, den Verlautbarungen der Weltgesundheitsorganisation zu glauben, obwohl sie sich von Woche zu Woche ändern – als ob sie hart daran arbeiten würden, Orwells Zukunftsvision zu verwirklichen. Die blauen „Likes“ und Menschen mit Zugang treten täglich dafür ein, die Rechte derer mit Füßen zu treten, die ihr Leben nicht online leben können.

Die Mainstream-Medien, denen die meisten Menschen einst vertrauten, tun weiterhin so, als sei diese Katastrophe eine Folge der Pandemie und nicht der Reaktion darauf. Schauen Sie sich nur die Anzahl der Schlagzeilen an, die mit „Pandemie verursachte ….“ beginnen und dann die Leerstelle mit einer der vielen schrecklichen Dinge füllen, die jetzt passieren: Ein Drittel der Restaurants ist bankrott, Opioid-Todesfälle, Alkoholismus, Selbstmordgedanken, Frauenarbeitslosigkeit, demoralisierte und missbrauchte Kinder, die ein ganzes Schuljahr verpassen, geliebte Menschen, die durch Grenzen voneinander getrennt sind, Mordraten, die in die Höhe schießen, verpasste Impfungen, versäumte Krebsvorsorgeuntersuchungen und so weiter. Es sei alles die Pandemie, sagen sie.

Warum benennen die Medien nicht die Lockdowns als Schuldige? Das hat mit „Leugnung“ nichts zu tun. Es wird impliziert, dass wir keine andere Wahl hätten, als das Leben, wie wir es kennen, zu zerstören. Lockdown sei eben das, was man bei einer Pandemie mache. Das ist es ganz und gar nicht. So etwas hat noch nie stattgefunden, noch nie in der Geschichte. Das bleibt ein ungeheuerlicher Angriff auf die Grundrechte, Freiheiten und die Rechtsstaatlichkeit. Die Ergebnisse sind überall um uns herum zu sehen. Dass die Nachrichtenmedien sich weigern, den Grund zu nennen, fühlt sich an wie Gaslighting, aber wir wissen ja, dass sie lügen; sie wissen, dass sie lügen; und sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Es ist jetzt einfach eine ungeschriebene Regel im Journalismus: Nenne niemals die Lockdowns (es sei denn, du vergräbst sie im 13. Absatz eines ansonsten langweiligen Artikels).

Und selbst nach einem vollen Jahr bleibt die Öffentlichkeit größtenteils zutiefst unwissend über den Alters-/Gesundheitsgradienten der Covid-19-Todesfälle, obwohl wir das seit Februar letzten Jahres wissen! Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC, englisch für „Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) – selbst wenn man den Tests Genauigkeit einräumen möchte und die Besonderheiten der Klassifizierung der Todesfälle hinzuzieht – liegt die Überlebensrate bei 99,997 Prozent bei der Altersgruppe null bis 19 Jahre, bei 99,98 Prozent bei den 20- bis 49-Jährigen, bei 99,5 Prozent bei den 50- bis 69-Jährigen und bei 94,6 Prozent bei den 70-plus-Jährigen. Es sind Pflegeheime, die ein Hauptvektor für Krankheitsausbrüche waren. Die Bedrohung für Kinder im Schulalter geht gegen null. Je mehr Informationen wir erhalten, desto normalisierter scheint der SARS-CoV-2-Erreger zu sein, eine Atemwegs- und grippeähnliche Krankheit, die zu einer Pandemie wurde, bevor sie endemisch wurde, wir es in den letzten hundert Jahren ein weiteres Dutzend Mal der Fall war. Wir haben die Gesellschaft nicht abgeschaltet und sind deshalb gut damit zurechtgekommen.

Ist es so, dass Zahlen wie die oben genannten einfach zu abstrakt sind, um den Menschen etwas zu bedeuten? Wahrscheinlicher ist, dass die Zahlen etwas bedeuten, aber diese Bedeutung wird von dem Nonstop-Panik-Porno, den man jeden Tag in den Medien sieht, überlagert. Die Menschen können die verschiedenen Begriffe, mit denen Medienexperten um sich werfen, um zu signalisieren, wie schrecklich diese Krankheit sei, nicht mehr voneinander unterscheiden: Ausbrüche, Fälle, Ergebnisse, Todesfälle, Ausbreitung, Infektionsraten, Krankenhausaufenthalte – es ist einfach ein riesiger und verschwommener Schneesturm des Schrecklichen.

Das Zitieren von realitätsnahen Daten kann das pathologische Münchhausen-Syndrom, das entfesselt wurde, nicht eindämmen. Urangst hat die Rationalität in den letzten zehn Monaten zum größten Teil überflutet. Also übergießen sich die Menschen mit Desinfektionsmittel aus Angst vor dem Feind, den sie nicht sehen können, und nehmen an, dass alle anderen versuchen, sie zu infizieren. Sie ertragen Angriffe auf ihre Rechte in dem Glauben, dies sei zu ihrem eigenen Besten.

Die fiskal- und geldpolitische Reaktion war ebenso ungeheuerlich. Sie basierte auf der Idee, dass Gelddrucken und -ausgeben – alles gehört heutzutage zusammen – möglicherweise ein Ersatz für private Investitionen und tatsächliche Menschen sein könne, die Dinge kaufen und verkaufen. Zusammen mit den fortgesetzten protektionistischen Maßnahmen in den letzten Tagen der Trump-Administration ist das die schlimmste Kombination von politischem Fehlverhalten seit Generationen, vielleicht sogar seit jeher. Der Erholungs-Schmerz wird monströs sein.

Viele von uns verbringen einen guten Teil ihrer Tage damit, über den neuesten Forschungsergebnissen zu brüten, die den schrecklichen Tribut der Lockdowns offenbaren, das unausweichliche Grauen, dass es die Lockdowns sind und nicht die Pandemie, die das angerichtet haben. Sie zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Lockdowns und geretteten Leben gibt. Sie zeigen, dass eine beträchtliche Anzahl der überzähligen Todesfälle nicht auf Krankheiten, sondern auf Drogenüberdosen, Depressionen und Selbstmord zurückzuführen sind. Sie zeigen die enormen Probleme mit PCR-Tests, den Nicht-Treiber der „asymptomatischen Übertragung“, die unglaubliche Verbreitung von Krankheitsfehlklassifizierungen und die Absurdität der Idee, dass politische Lösungen ein Virus einschüchtern und eindämmen könnten.

Wir unternehmen all diese Forschung jeden Tag, und dann schalten wir den Fernseher ein, um dem medizinischen Top-Sprecher der Nation (einem gewissen Dr. Fauci) dabei zuzuhören, wie er nichts davon wissen und sich um die Forschung nicht kümmern will. Er ist ein Performance-Künstler, der es einfach mag, im Fernsehen zu sein und sich anschmachten zu lassen, während er den permanenten Umsturz unserer Rechte und Freiheiten befürwortet. Und dennoch wagen es selbst seine Kollegen und andere in der Branche, die seine langjährigen Machenschaften sehr gut kennen, nicht, ihn herauszufordern, aus Angst, Fördergelder zu verlieren, innerhalb ihrer Institutionen geächtet und auf Twitter getrollt zu werden. Er ist ein furchteinflößender Mann mit der Macht, Karrieren zu beginnen oder zu brechen, also schütteln andere nur den Kopf und schalten den Kanal ab, anstatt das Risiko einzugehen.

Schiere Feigheit erklärt den Großteil des Mangels an abweichenden Meinungen. Man vergisst leicht, wie karrieregeil Menschen werden, wenn sie Angst haben. Die meisten Menschen würden lieber lügen oder schweigen, als sich der Missbilligung von Freunden und Kollegen auszusetzen. Die „Cancel Culture“ verschlimmert dies noch. Ärzte, die es wagen, über natürliche Immunitäten oder den Talisman der Masken und der Distanzierung zu sprechen, werden von medizinischen Gremien untersucht. Akademiker, die sich zu Wort melden, werden beschuldigt, Superspreadings zu ermutigen, und von Kollegen, einschließlich Studenten, beschimpft. Es geht an diesem Punkt weit über eine Hexenjagd hinaus. Als Ergebnis kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass jeder mit der verzweifelten Notwendigkeit einverstanden zu sein scheint, die Zivilisation, wie wir sie kennen, zu demontieren.

Nichts davon ist nachhaltig. Als es hieß „14 Tage, um die Kurve abzuflachen“, fürchtete ich um die Zukunft der Investitionen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung, die Umsatzeinbußen für kleine und mittlere Unternehmen und deren permanenten Schock, der aus der Erkenntnis resultieren würde, dass die Regierung so etwas Schreckliches tun kann und wird. Weitere zwei Wochen vergingen und wir schrieben wütend Artikel, um die Welt vor den tödlichen Folgen dieses Kurses zu warnen. Der 13. April kam und das American Institute for Economic Research (AIER) veröffentlichte den am stärksten formulierten Leitartikel, der damals gedruckt wurde: Wir brauchen vollständige Befreiung jetzt. Das „Wall Street Journal“ folgte und sagte das Gleiche zwei Tage später.

Damals war die vorherrschende Theorie, dadd man das Virus nicht aufhalten, aber verlangsamen könne. Ob groß oder klein, der Bereich der Kurve ist der gleiche. Warum den Schmerz verlängern? Damals sprach man davon, dass man die Kapazität der Krankenhäuser erhalten müsse. Aber mit der Zeit mutierte diese plausible Idee zu einer vollständigen Unterdrückungsagenda. Aus der Verlangsamung der Ausbreitung wurde das Stoppen der Ausbreitung. Es war nur ein kleiner Schritt, bis die „Experten“ zu einer mittelalterlichen Sichtweise von Krankheit übergingen: weglaufen! Eigentlich ist das zu schmeichelhaft: Es war eine Grundschulansicht von Lausebengeln, die zur neuen und durch und durch gefälschten Wissenschaft wurde.

Dann kamen wir zu dem gegenwärtigen Moment, in dem die professionellen Virenbekämpfer, nachdem sie bei der Unterdrückung des Virus kläglich gescheitert sind, sich gegen die Öffentlichkeit wenden und diejenigen beschuldigen, die nicht mit vollem Enthusiasmus mitmachen. Fauci sagt solche Dinge täglich im Fernsehen: Wenn sich nur alle fügen würden, bräuchten wir keine Lockdowns mehr. Solange sich die Moral nicht verbessere, würden die Schläge weitergehen.

Nach zwei Wochen war noch Zeit, große Teile der durch die Lockdowns angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Nach zehn Monaten nicht mehr so viel. Es wird noch viele Jahre lang Verluste an Menschenleben geben, plus bevölkerungsweite psychologische, soziale und wirtschaftliche Schäden. Die Katastrophe ist nicht abgewendet worden. Sie ist weitaus schlimmer, als sich irgendjemand von uns zu dieser Zeit im letzten Jahr hätte vorstellen können. Die Welt hat sich verschoben, und zwar drastisch, und der Schmerz und das Leid sind unsagbar. Unsere Regierungen sind die Erreger, die uns das angetan haben. Sie wurden unterstützt und begünstigt durch gefälschte Nachrichten, gefälschte Experten, gefälschte Intellektuelle, eine gefälschte Wissenschaft und eine gefälschte Sicht des Lebens.

Zu diesem späten Zeitpunkt haben wir das Vertrauen in das meiste verloren, dem wir früher vertraut haben und das wir für normal hielten. Verzweiflung macht sich breit. Viele von denen, die im Frühjahr und Sommer bereit waren zu kämpfen, haben aufgegeben, müde vom Schreiben, müde vom Protestieren, müde vom Schreien. Der Versuch, die Opposition zu demotivieren, funktioniert. Das ist ein großer Fehler.

Was ist also der Weg in die Zukunft? Wir können auf dem gegenwärtigen katastrophalen Kurs bleiben oder wir können ihn umkehren. Je eher die Regierungen zur Vernunft kommen und aufhören, alle so schwer zu schädigen, desto eher kann die Heilung beginnen. Es wird Jahre, Jahrzehnte dauern, aber es gilt die Regel der Medizin der Antike: Hör als Erstes damit auf, Schaden anzurichten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des „American Institute for Economic Research“, AIER, und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.