Gibt es gute Zukunftsaussichten? Dem Optimismus eine Chance geben

08. Januar 2021

Merkel-Regime, Weltwirtschafts-Machtspiele und anderer Irrsinn sind nichts Nachhaltiges

von Joachim Kuhnle

Die Zeitgeschichte, die wir alle derzeit erleben (müssen), bietet wenig Anlass zur Freude. Die allgemeine Stimmung ist schlecht. Die Corona-Maßnahmenkrise zielt anscheinend vor allem auf die Psyche der Menschen. Während die Lust an der psychischen Zersetzung oppositioneller Kräfte bereits seit einigen Jahren das Hauptanliegen der Regierung ist und dabei die gewaltige Größenordnung dieser Strategie diejenige der Stasi in der DDR längst überflügelt hat (auch dank technischer Möglichkeiten und dem Fehlen des Westfernsehens), richtet sich der aktuelle Feldzug gegen die eigene Bevölkerung praktisch gegen alle. Die Beschneidung der sozialen Kontakte ist ein nicht zu unterschätzendes Folterinstrument und macht die Menschen zunehmend depressiv. Sogar die Kinder werden von der übergriffigen Regierung ohne jegliches Mitgefühl maximal gequält. Mund-Nasen-Bedeckung statt raufen, Videospiele statt Fußball. Das gesamte Sport- und Vereinsleben einschließlich der mühsam betriebenen Jugendabteilungen ist vollständig zum Erliegen gekommen. Kein Kind soll den Opa besuchen, das wird quasi mit einem Mordversuch auf eine Stufe gestellt. Musik gibt es nur noch online. Viele Schulen hatten in den vergangenen Jahren den Wert des gemeinsamen Musizierens entdeckt und Musikklassen eingerichtet. Einige haben das Spielen eines Instruments gelernt, andere sich in Chören zusammengeschlossen und gemeinsam gesungen. Gemeinsames Musizieren ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern fördert auch den Geist. Auch viele Senioren gab Musik eine Lebensenergie, die nun schon seit fast einem Jahr von den Verbotspolitikern weggesaugt wurde. Das für die ältere Generation so wichtige Unterhaltungsprogramm ist seit nun fast einem Jahr vollständig lahmgelegt, und ein Wiederbeginn ist nicht abzusehen. Während die Menschen seelisch immer mehr verarmen, werden die Maßnahmen immer drastischer. Man soll seine eigene Wohnung nicht mehr verlassen dürfen, und zwar nicht nur, wenn man nachweislich mit einer ansteckenden Krankheit infiziert ist, sondern die Freiheitsberaubung gilt mancherorts oder zu gewissen Zeiten für alle, also auch für die Quietschfidel-Gesunden. Der Wahnsinn kennt keine Grenzen mehr.

Während die einen leiden – ökonomisch, psychisch oder an allem –, erfreuen sich große Globalstrategen an den Chancen, die Gesellschaften nach ihren ideologischen Vorstellungen radikal umzubauen. „The Great Reset“, der große Neustart, scheint für Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum jetzt endlich realisierbar, wohlwissend, dass sein Bild von der Zukunft der Gesellschaften von der großen Mehrheit nicht gewollt sein kann. Was in den Köpfen solcher Strategen herumschwirrt, ist für Otto Normalbürger ohnehin kaum vorstellbar. Auf der anderen Seite wird das Konzept der großen Transformation von den Mächtigen dieser Welt mit aller Gewalt durchgedrückt. Kritiker werden gnadenlos bekämpft und mundtot gemacht. Mit dem Argument, man dürfe staatlich anerkannten Bösewichten keine Bühne bieten, sie nicht in den Salon lassen, existieren die Kritiker der grausamen Planspiele in der Öffentlichkeit praktisch nicht. Das verstärkt den Eindruck im Publikum, die Lage sei völlig aussichtslos. Man müsse mit dem, was über uns hereinbricht, so gut es geht leben. Es bleibt ja noch der Rückzug ins heimliche Private, obgleich gerade auch dieser Bereich offen angegriffen wird. Ist die Lage also hoffnungslos? Müssen wir uns der global-faschistischen Agenda ergeben? Ist die lange Liste der Abschaffungen, zum Beispiel der Nationalstaaten, des Bargelds, der Familie, der vernünftigen Sprache, der Geschlechter, des Verbrennungsmotors, der Kohlekraftwerke, der preiswerten Energie, des Industriestandorts Deutschland, der Meinungsfreiheit, der Demokratie, des Rechtsstaats, der Freiheit, der freien Wissenschaft, der freien Presse, der Opposition, des Individualverkehrs, des Privateigentums und alles andere, bereits beschlossene Sache und ist jede Gegenwehr zwecklos?

Was soll das für eine Welt sein, in der nur noch mit sinnloser Phrasendrescherei, Gender-Gaga-Sprache und sinnverdrehtem Orwell-Neusprech kommuniziert wird? Wer will denn, dass man sich die Möglichkeit, sich fortzubewegen oder eine Veranstaltung zu besuchen, mit chinesischen Wohlverhaltenspunkten gegenüber der Regierung erst verdienen muss? Ist es wirklich so, dass die Menschen es lieben werden, wenn ihre Grundrechte, die bis 2019 Gültigkeit besaßen, zukünftig vom aktuellen Impfstatus abhängen? Die große Mehrheit seu so blöd, sagen Sie und verweisen darauf, dass der Corona-Maßnahmenkrieg gegen die eigene Bevölkerung von den meisten Mitmenschen mitgetragen werde. Viele wünschen sich sogar noch eine wesentlich strengere Führung. Mit Begriffen wie Freiheit oder Selbstverantwortung, sagen Sie, könne man doch heutzutage fast niemanden überzeugen. Tatsächlich scheint es so zu sein. Die Corona-Maßnahmenkrise hat es offen zutage gebracht: Die Mehrheit wünscht sich ein Sklavendasein. Doch ist das wirklich so?

Das Verhalten der Schlafschafe ist auch erklärbar mit der täglichen und massiven Propaganda, den ständigen Lügen aus allen Rohren und mit dem Wunsch der Mehrheit, zur medial vorgespielten Mehrheit dazuzugehören. Es ist viel einfacher, wenn man den Regierenden vertraut und darauf hofft, dass die Handelnden wenigstens grob den Weg aus den erfundenen Krisen weisen werden. Gegen den Strom zu schwimmen, ist ein wenig anstrengender, und der Weg bergauf zur Wahrheit ist steinig. Tatsächlich möchte so gut wie niemand eine verhunzte Gaga-Sprache, ein Leben ohne Bargeld und Privateigentum, auf sein Auto verzichten, von Völkerwanderungen überflutet werden, die Familie abschaffen, den Nationalstaat abschaffen, sich rund um die Uhr mit allerlei Pharmazeutika zwangsspritzen lassen, den Rechtsstaat aufgeben und so weiter. Die ganzen Lockdowns, der Maskenzwang, die Ausgangssperren, die Kontaktverbote müssen ja nur deswegen mit massiver Polizeigewalt und mit drakonischen Strafen belegt werden, weil sehr viele das freiwillig nicht mitmachen würden. Als im Dezember die Schließung der Geschäfte beschlossen wurde, sind alle noch einmal in die Innenstädte gerannt, um die letzten Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen. An diesem Verhalten konnte man sehen, was die Mehrheit von den Maßnahmen wirklich hält: nichts.

Der große Neustart, die große Transformation, ja der komplette rotgrün-faschistoide Müll hat bei den Menschen große Akzeptanzprobleme und wird dies auch in Zukunft immer haben. Das Streben der Menschen nach Freiheit und Unabhängigkeit lässt sich auf Dauer nicht niederknüppeln. Momentan mag Waffenungleichheit herrschen, doch die derzeit medial angepriesene Ideologie ist nicht nachhaltig, auch wenn sie das immer wieder behauptet. Die Machthaber samt ihrer immer aufgeblähteren bürokratischen Apparate werden im eigenen Müll ersticken, während die Freiheitskämpfer immer zahlreicher und attraktiver aufsteigen werden, wie die Sonne am Morgen. Dass sich große Persönlichkeiten aus dem Pool der Dummschwätzer entwickeln könnten, kann man ausschließen. Möglicherweise kommt es ja tatsächlich zu einem großen Neustart, der sich allerdings ganz anders entwickeln wird, als es sich die derzeit mächtigen Ideologen gedacht haben. Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Der Spruch „Am Ende wird alles gut“ ist sicherlich zu eindimensional, denn das Spannungsfeld zwischen den Gegenpolen währt ewig. Aber die Zukunftsaussichten dürften wesentlich besser sein, als es die meisten Freiheitsliebenden heute erahnen. Geben Sie dem Optimismus eine Chance!