Corona-Totalitarismus Schon gemerkt? Deutschland ist fast wieder eine Diktatur

09. Dezember 2020

Die Regimepresse eilt derweil voraus ...

von Axel B.C. Krauss

So wichtig und nötig das auch ist – gerade angesichts der Tatsache, dass sich an der hochgradig manipulativen, verlogenen Informationspolitik nichts geändert hat, mehr noch: Es scheint momentan nur schlimmer zu werden, was den täglichen Psychoterror betrifft, den ausgewählte Mundstücke in „Wissenschaft“, Politik und Presse auf die Bevölkerung loslassen.

Ich selbst habe in den letzten Monaten versucht, möglichst viele Informationen zu dieser „Pandemie“ und den Hintergründen zusammenzutragen, meistens aus dem englischsprachigen Raum, da in Deutschland – abgesehen von einigen wenigen hochverdienten Portalen – Ebbe herrscht. Dabei sind mehr als 200 Artikel zusammengekommen – darunter viele Beiträge von Ärzten und Wissenschaftlern weltweit –, die eine ganz andere Sichtweise auf Masken, Lockdowns und die Agenda des sich dahinter verbergenden „Großen Reset“, der sogenannten „Vierten Industriellen Revolution“, dem politisch radikal und rücksichtslos erzwungenen technokratischen Umbau der Gesellschaften in globalem Maßstab verbergen. Einiges davon wurde auch auf ef-online veröffentlicht.

Obwohl man von Heimlichtuerei eigentlich gar nicht mehr sprechen kann: Es war nicht zuletzt das Buch „Covid-19: The Great Reset“ von Klaus Schwab, Leiter des Weltwirtschaftsforums, in dem sich die Absichten oder besser: die megalomanisch-technokratischen Träume der federführenden Eliten ja Schwarz auf Weiß nachlesen lassen. Sie machen ja gar keinen Hehl daraus.

Lustigerweise versucht der Failstream immer noch, den Deckel draufzuhalten und alles ins Reich der kruden Theorien zu verbannen. Eigentlich paradox. Und vergeblich, da bereits bestätigt.

Wenn dann auch noch obendrein niemand Geringerer als einer der bekanntesten Exponenten und Verfechter der sogenannten „Neuen Weltordnung“ – die sich nun einfach mit neuen Etiketten beklebte, also „Great Reset“, „Build Back Better“ unter anderem –, nämlich Henry Kissinger, in einem Gastbeitrag für das „Wall Street Journal“ vom 3. April 2020 schreibt, diese Krise böte die großartige Chance für ein „gemeinsames globales Handeln“, so sind das genau die Euphemismen und Nebelkerzen, die gerade er schon immer warf, wenn es darum ging, dubiose Zielsetzungen in feinsten „humanistischen“ Samt und „philanthropische“ Seide zu kleiden.

Ein Zitat aus seinem Gastbeitrag („The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order“, „Die Coronavirus-Pandemie wird die Weltordnung für immer verändern“, „Wall Street Journal“, 3. April 2020) lautet: „Die Realität ist, dass die Welt nach dem Coronavirus nie mehr dieselbe sein wird. Jetzt über die Vergangenheit zu streiten, macht es nur noch schwieriger, das zu tun, was getan werden muss. Aufklärerische Denker [argumentierten], dass der Zweck des legitimen Staates darin bestünde, für die Grundbedürfnisse der Menschen zu sorgen. Der Einzelne kann diese Dinge nicht allein sichern. Die Pandemie hat einen Anachronismus ausgelöst, eine Wiederbelebung der ummauerten Stadt in einem Zeitalter, in dem der Wohlstand vom globalen Handel und der Freizügigkeit der Menschen abhängt. Während der Angriff auf die menschliche Gesundheit (durch Covid) – hoffentlich – nur vorübergehend sein wird, könnte der politische und wirtschaftliche Umbruch, den er ausgelöst hat, über Generationen andauern. Kein Land, nicht einmal die USA, kann den Virus in einer rein nationalen Anstrengung überwinden. Die Auseinandersetzung mit den Notwendigkeiten des Augenblicks muss letztlich mit einer globalen gemeinschaftlichen Vision und einem globalen Programm verbunden sein.“

Ach was. Wirklich? Ein „globales Programm“? Ich liebe Überraschungen. Und jetzt bemale ich eine Himbeere mit Gold.

„Der Einzelne kann diese Dinge nicht allein sichern.“ Natürlich nicht. Dazu bedarf er der Aufsicht, Kontrolle und Hilfe weiser, liebender, umsorgender Eliten; das geht nur im Kollektiv, da müssen wir gemeinsam ran; denn nur Kollektivismus erleichtert Herrscherkasten das Massenmanagement. Der Staat soll also für die Grundbedürfnisse der Menschen sorgen. Ich glaube nicht, dass man das noch weiter kommentieren muss.

Nun werden in manchen Bundesländern die Maßnahmen noch mal knackscharf, andere werden sicher bald folgen. Allen voran prescht dabei der von manchen Kritikern liebevoll „Södolf“ genannte bayerische Ministerpräsident. Lockdowns scheinen ihm gar nicht hart genug sein zu können. Und wenn jeden Morgen Karl der Volksgesundheitsgroße mahnend sekundiert und mit dem nächsten durchgeknallten Vorschlag winkt, naja, so hat das zumindest einen bizarren Unterhaltungswert.

Die wirtschaftlichen Folgen werden nicht allzu lange auf sich warten lassen. Zumal diejenigen des ersten Lockdowns noch gar nicht voll durchgeschlagen sind. Da wird noch einiges auf uns zukommen – und das ist erst der Anfang. So ein „Großer Reset“ geschieht schließlich nicht über Nacht.

Doch zum Abschluss möchte ich die Leserschaft mal wieder herzlich zum Lachen bringen: Trotz allem, was der „Mainstream“ sich im Verlaufe dieser „Pandemie“ geleistet hat, kursiert immer noch die Rede von einer „freien Presse2. Ich weiß – da prustet es erst mal aus einem heraus. Man bekommt Bauchweh vor lauter Lachen. Und jetzt verrate ich Ihnen, wie frei, unabhängig, fair, neutral, überparteilich, staatsfern, kritisch und „liberal“ beträchtliche Teile der Regimejournaille wirklich sind. Um ehrlich zu sein, bin ich schon ein wenig stolz auf diese Liste.

Nachdem ich Links zu „coronaleugnerischen“ Artikeln unter den Beiträgen diverser Zeitungen auf Facebook gepostet hatte, um die nordkoreanisch anmutende Informationsvielfalt in Sachen Covid-19 etwas aufzufächern, wurde ich recht zügig fürs Kommentieren gesperrt. Ich stehe jetzt bei folgenden Blättchen und Sendern auf der „Schwarzen Liste“, sozusagen: „Die Zeit“, „Der Spiegel“, „Tagesspiegel“, „Die Welt“, „NZZ“, „FAZ“, „ARD-Tagesthemen“, „n-tv“.

Danke dafür. Das meine ich ernst. Weil es sehr schön zeigt, wie viel von eurem Gequatsche über „Demokratie“, „Meinungsvielfalt“, „offene Debattenräume“, „freie Presse“, „Liberalismus“ zu halten ist. Oder besser gesagt, wie viel davon übrig bleibt, sobald mal ernster wird und der Staat befiehlt. Kann man nix machen. Es herrscht ja „Notstand“. Inklusive entsprechender Gesetzgebung. Viel Spaß damit.

Sie können gerne auch auf Youtube vorbeischauen: Dort werden die Kommentarspalten unter den Videos der meisten Mainstream-Publikationen und Fernsehstationen gar nicht erst geöffnet, schon gar nicht, was „Corona-Politik“ betrifft. Außerdem hat die Bevölkerung in dieser Sache ja eh nichts mehr zu sagen. Oder wie Thomas Schmid von der „Welt“ sich in einem seiner Artikel ausdrückte („Der Bundestag hat seine Handlungsfähigkeit bewiesen“): „Der Deutsche Bundestag bedarf keiner Korrektur von außen durch das angeblich ‚wahre Volk‘.“

Wenn es so weitergeht, wird bald wohl wieder aus dem Bunker regiert.