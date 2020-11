DeutschlandBrief Pesthauch über Europa

14. November 2020

Jürgen Habermas, Chefideologe und Staatsphilosoph des neuen Deutschland

von Bruno Bandulet

Die Frankfurter Schule und ihre Folgen

Auch im Alter von 91 Jahren wird Jürgen Habermas, Chefideologe und Staatsphilosoph des neuen Deutschland, immer noch gelesen, beachtet, diskutiert. So auch sein umfangreicher Aufsatz in der September-Ausgabe der „Blätter für deutsche und internationale Politik“ mit dem Titel „30 Jahre danach: Die zweite Chance – Merkels europapolitische Kehrtwende und der innerdeutsche Vereinigungsprozess“.

Ein Spötter hat den Herrn der Großdebatten einmal den „ewigen Junior-Chef“ der Frankfurter Schule genannt. Das waren Philosophen und Soziologen wie Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Erich Fromm. Sie kamen aus dem 1924 an der Frankfurter Universität gegründeten Institut für Sozialforschung, die, nachdem dieses 1933 von den Nationalsozialisten geschlossen worden war, erst nach Genf und schließlich nach New York emigrierten. 1950 kehrten sie, kofinanziert von der amerikanischen Besatzungsbehörde, nach Frankfurt zurück.

Da war das Interesse der Amerikaner an der Umerziehung der Deutschen schon wieder abgeflaut. Die wurden jetzt gebraucht als Verbündete gegen den alten Freund und neuen Feind, Stalins Sowjetunion. Habermas selbst bezeichnete sich später einmal als „Produkt der Re-Education“. Und fügte hinzu: „Ich hoffe, kein allzu negatives.“ Er glaubte, nationaler Stolz und kollektives Selbstwertgefühl der Deutschen müssten erst einmal „durch den Filter universalistischer Wertorientierungen getrieben“ werden. Unbestreitbar ist die kulturrevolutionäre, an den Rändern terroristische Bewegung der Achtundsechziger ohne das Wirken der Frankfurter Schule nicht vorstellbar. Und nur der Siegeszug der Achtundsechziger kann die gegenwärtige geistige und moralische Verfassung der Bundesrepublik Deutschland erklären. Diejenigen, die heute den Ton angeben, wüssten ohne die Frankfurter nicht, was sie sagen und denken sollten. Nachdem sich der ehemalige Jungvolkführer Habermas von den Siegern hatte umerziehen lassen, machte er sich daran, den Deutschen eine „kollektive Mentalität aus historischer Zerknirschtheit, politischer Willfährigkeit und Europa-Romantik“ zu verordnen, so der Publizist Thorsten Hinz.

In „Totgedacht“, seinem wohl wichtigsten Werk, hat Roland Baader der Frankfurter Schule mehrere Kapitel gewidmet. Die sogenannte Kritische Theorie der Frankfurter Schule, schrieb Baader, stehe offen in der Tradition des Marxismus, eines Marxismus für Intellektuelle, wobei es sich um einen schweren Missbrauch des Kritik-Begriffs handele. Denn die Kritische Theorie wolle nicht etwa der Wahrheit näherkommen, sie wolle sie nicht beschreiben, sondern verneinen und verändern – „eine Kulturrevolution großen Stils“.

Die desaströsen Ergebnisse der „Frankfurter Wühlarbeit“, von Habermas selbst als „Erfolge“ gefeiert, fasste Baader in sechs Punkten zusammen:

Erstens die Ent-Christianisierung des öffentlichen und privaten Lebens.

Zweitens die Ent-Institutionalisierung der Gesellschaft – Umbau und Umfunktionalisierung von Familie, Schule, Universität und so weiter.

Drittens die Ent-Sittlichung des Rechts.

Viertens die Ent-Kriminalisierung des Verbrechens: Die Gesellschaft ist schuld, nicht der Kriminelle.

Fünftens die Ent-Pathologisierung der Krankheit – Stress und Leistungsdruck der kapitalistischen Gesellschaft machen krank.

Und sechstens die Ent-Ästhetisierung der Kunst – statt Schönheit und Harmonie die Aufwertung des Hässlichen, Obszönen und Sinnlosen.

Baaders Fazit: ein aus Konstruktivismus resultierender Destruktivismus, eine mit Marxismus und Psychoanalyse vermischte und aufgeladene Zerstörungskraft, ein „geistiger Pesthauch“, der über die europäischen Länder gezogen sei, „eine verweste Nachgeburt des Marxismus“, die das Denken und die Seelen von Millionen junger Menschen vergiftet habe. Dazu mussten Unmengen von Papier bedruckt werden. Allein zwischen 1962 und 1980, berichtet Baader, erschienen im Suhrkamp Verlag rund 1.000 Bände mit Inhalten, die an der Kritischen Theorie ausgerichtet waren.

Merkel und das höherstufige Wesen

Wer im jüngsten Habermas-Aufsatz nach Gesellschaftsklempnerei sucht, wird allerdings kaum fündig. Diesmal gewährt der Großmeister Einblicke in sein europapolitisches Konzept und seine antifaschistische Neurose – und kombiniert beide mit einer originellen Bewertung der AfD.

Schon früher sah er in der EU ein „höherstufiges politisches Gemeinwesen“ und einen „entscheidenden Schritt auf dem Weg in eine politisch verfasste Weltgesellschaft“. Freilich scheint die Machtpolitikerin Merkel die Sache mit der Höherstufigkeit zunächst nicht kapiert zu haben. Noch 2013 nahm er ihr übel, dass sie das „heiße Eisen der Europapolitik“ nicht anpacke.

Jetzt aber, nachdem sich die Kanzlerin auf gemeinsame EU-Schulden in Höhe von 750 Milliarden Euro eingelassen hat, macht Habermas seinen Frieden mit ihr. Sie darf sich von ihm ausdrücklich loben lassen. Was aber erklärt seiner Meinung nach die plötzliche Akzeptanz einer jahrelang verteufelten Schuldenvergemeinschaftung? Der Aufstieg der AfD! Entscheidend sei gewesen, glaubt Habermas, dass die CDU nach der missglückten Regierungsbildung von Erfurt darauf verzichtet habe, AfD-Wähler zurückgewinnen zu wollen, und dazu übergegangen sei, die Partei offen und kompromisslos zu bekämpfen. Weil Merkel und Söder den „fatalen Flirt mit den angeblich irregeleiteten Bürgern“ beendet hätten, seien der Schulterschluss mit Macron und die europapolitische Kehrtwende überhaupt erst möglich geworden.

Habermas übersieht dabei, dass es die Corona-Epidemie war, die es Merkel ermöglichte, den Marsch in die Schuldenunion als Akt europäischer Solidarität zu verkaufen. Bei der Lektüre seines Textes wird deutlich, dass er den Prozess der europäischen Integration nicht versteht. Er besitzt keinen analytischen Zugang zur Realpolitik. Er halluziniert, wo er sich mit der Wirklichkeit befassen müsste. Er will nicht begreifen, dass seit den 50er Jahren jedem neuen Schritt zur europäischen Zusammenarbeit nationale Interessen zugrunde lagen, und zwar von allen Seiten. Er interpretiert den 1991 vereinbarten Vertrag von Maastricht – zustimmend – so, dass François Mitterrand mit dem Euro dem „nationalen Egoismus“ der Deutschen habe vorbeugen wollen. Habermas blendet vollständig aus, dass Macron, den er bewundert, nicht anders als früher Mitterrand, Frankreich meint, wenn er Europa sagt.

Deutungskrieg und Realitätsverweigerung

Und dann singt Habermas über lange Strecken seines Essays das antifaschistische Lied. Des Philosophen Sicht der Dinge ist eine sehr einfache: Der Feind steht rechts. Gewalttaten von „rechts“ zählt er penibel auf, solche von „links“ einschließlich der RAF-Morde finden nicht statt. Der alten Bundesrepublik wirft er vor, dass sie ihre freiheitliche Grundordnung als Gegensatz zu allen totalitären Systemen verstand. An der Totalitarismustheorie zu Zeiten des Kalten Krieges missfällt ihm noch heute die „symmetrische moralische Abwertung von rechten und linken Orientierungen“. Der damalige „antikommunistische Zeitgeist“ ist ihm ein Horror.

Er wurde längst ersetzt durch den neuen antifaschistischen Zeitgeist, wobei die sich ständig intensivierende, von Habermas fast genüsslich nacherzählte „Vergangenheitsbewältigung“ ganze Arbeit geleistet hat. Der Effekt ist apologetisch. Kommunistische Verbrechen werden verdrängt, marxistische Theorien aufgewertet. So wurde Vergangenheit, womit er immer nur die zwölf Jahre meint, instrumentalisiert – und die Bearbeitung von Schuldgefühlen zum Herrschaftsinstrument.

Die Bewältigung nahm noch einmal richtig Fahrt auf, als Habermas am 11. Juli 1986 in der Hamburger „Zeit“ vier prominenten Historikern, darunter dem heute noch in der „Welt“ publizierenden Michael Stürmer, „apologetische Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung“ unterstellte. Der sogenannte Historikerstreit, den Habermas damit anstieß, geriet zur Großdiskussion. Dabei hatten die Angegriffenen nie auch nur ansatzweise das NS-Regime verharmlost. Der Historikerstreit wurde ja gerade dadurch typisch für den Umgang mit den zwölf Jahren, dass er um konkrete Geschichtsfragen einen Bogen machte.

Hier schließt sich der Kreis: Habermas befasst sich heute so wenig mit den Realitäten der Europapolitik wie damals mit historischen Tatsachen. Das kann er auch gar nicht, weil ihm der Werkzeugkasten des Ökonomen ebenso fehlt wie der des Historikers. Er munitioniert als Exponent des antifaschistischen Lagers den Machtkampf in der politischen Welt der Deutungen. Max Horkheimer lag nicht falsch, als er ihm einmal „Empirieferne“ vorwarf.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 208.