Dokumentation einer Untersuchung von Whitney Webb zu „Krankheits-Engineering“ Die Warnung vor Bioterror und die Rede vom „Dunklen Winter“

04. November 2020

Über die möglichen Hintergründe eines eventuell bevorstehenden bioterroristischen Anschlags

von Redaktion eigentümlich frei

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden benutzte in der letzten TV-Debatte zur bevorstehenden US-Wahl die Formulierung „Dark Winter“: Er warnte davor, dass ein „dunkler Winter“ bevorstehe. Nun mag die Wahl seiner Worte einfach nur einer kreativen Laune geschuldet gewesen sein, purer Zufall, mehr nicht; im Zusammenhang mit anderen Informationen aber eröffnet sich leider eine andere Möglichkeit – und diese ist nicht sehr erfreulich.

Es ist mittlerweile bekannt, dass die Pandemie-Übung namens „Event 201“, die unter anderem vom Weltwirtschaftsforum und der Bill & Melinda Gates Foundation erarbeitet und abgehalten wurde, das sich derzeit entfaltende Szenario einer „weltweiten Pandemie“ inklusive aller daraus resultierenden Maßnahmen wie zum Beispiel Lockdowns tatsächlich verblüffend exakt vorhersagte. Nur kurze Zeit später erschien Corona auf der Bildfläche; seitdem wird das in der Übung durchexerzierte Programm Punkt für Punkt abgespult. Gates warnte außerdem schon 2017 vor Biowaffen, die in den Besitz von Terroristen gelangen und gegen die Bevölkerungen diverser Länder eingesetzt werden könnten; es könnten Millionen Menschen dabei sterben, so der Microsoft-Gründer. Auch seine Frau Melinda warnte davor (siehe zum Beispiel den Artikel im „Business Insider“ vom 12. März 2018, „Bill and Melinda Gates think a weaponized disease may be the biggest threat to humanity – here’s how worried you should be“, zu Deutsch „Bill und Melinda Gates glauben, ein waffenfähig gemachter Erreger könnte die größte Bedrohung der Menschheit sein – so besorgt sollten Sie sein“).

Es geht mir hier nicht um die Herstellung irgendeines Zusammenhangs, einer in sich geschlossenen Erklärung oder dergleichen, sondern um die Bereitstellung von Informationen, die zu einem besseren Verständnis der Hintergründe der sogenannten „Operation Dark Winter“ beitragen können – vor allem im Lichte der Tatsache, dass tatsächlich an neuen Corona-Erregern geforscht wird, die mittels der „Gain of Function“-Technik gefährlicher gemacht werden, sich also für einen Einsatz als Biowaffe eignen würden. Es handelt sich um einen sehr langen Artikel, aber die Lektüre lohnt sich.

Krankheits-Engineering: UPMC, Corona-Thrax und „der dunkelste Winter“

Forscher eines BSL-3-Labors, das mit den Organisatoren der Simulation des „Dunklen Winters“ 2001, DARPA, und dem Industriekomplex für biologische Verteidigung nach dem 11. September 2001 verbunden ist, modifizieren laut FOIA(Freedom of Information Act) -Dokumenten Anthrax genetisch, um Komponenten von Covid-19 zu exprimieren.

Bald nachdem er im Dezember 2002 nach einer politischen Auseinandersetzung mit dem Präsidenten seinen Posten als Finanzminister verloren hatte, wurde Paul O’Neill Kurator des University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). Obwohl er gerade unter George W. Bush und Dick Cheney gearbeitet und mit ihnen zusammengestoßen war, entschied sich O’Neill erst, als er sich als Vorstandsmitglied des Zentrums vor UPMC-CEO Jeffrey Romoff verantworten musste, einen Vorgesetzten öffentlich als „böse“ zu bezeichnen.

„Er will den Wettbewerb zerstören. Er will der einzige Spieler in der Stadt sein“, erklärte O’Neill später gegenüber Romoff und fügte hinzu, dass „ich nach 18 Monaten aus Abscheu [dem Vorstand der UPMC] gekündigt habe“, weil Romoff die „absolute Kontrolle“ über die Handlungen des Vorstandes habe. O’Neill bemerkte daraufhin, dass „UPMC-Vorstandsmitglieder, die über ein Vermögen von Hunderten von Millionen Dollar verfügen, nicht bereit sind, sich mit diesem Kerl anzulegen“. Auf Drängen eines örtlichen Reporters führte O’Neill weiter aus, dass ihm von anderen Vorstandsmitgliedern gesagt worden sei, dass sie „Angst“ vor Romoff hätten, weil Romoff ihnen „in irgendeiner Weise schaden“ könnte.

O’Neills Kritik an Romoff ist kaum ein Ausreißer, denn lokale Gemeindeaktivisten und sogar ein Staatsanwalt haben festgestellt, dass der Vorstand der UPMC Romoff tun lässt, was er will.

Jeffrey Romoff hat die UPMC mit eiserner Faust regiert, seit sein Vorgänger Thomas Detre 1992 einen Herzinfarkt erlitt. Infolge der massiven Vermögensanhäufung des Zentrums, zunächst begünstigt durch seine magische Begabung, Zuschüsse der National Institutes of Health (NIH) zu erhalten, konnte Detre die ihm gewährte Finanzkraft nutzen, um die Kontrolle über einen ausreichenden Teil der Universität von Pittsburgh zu konsolidieren, um sein „eigenes persönliches Lehenswesen“ zu schaffen, das nun die eigenständige Körperschaft mit dem Namen UPMC ist.

Nicht lange, nachdem Romoff die Leitung des Zentrums übernommen hatte, machte er seine Absichten gegenüber der Fakultät und den Mitarbeitern klar und erklärte auf einer Sitzung der UPMC 1995, dass seine „Vision“ für die Zukunft des amerikanischen Gesundheitswesens „die Umwandlung des Gesundheitswesens von einem sozialen Gut zu einer Ware“ sei. Vor allem aus Profitgründen baute Romoff das UPMC aggressiv aus und verschlang kommunale Krankenhäuser, Operationszentren und Privatpraxen, um ein „Gesundheitsnetzwerk“ zu schaffen, das sich in weiten Teilen Pennsylvanias und sogar im Ausland auf andere Länder, darunter China, ausgedehnt hat. Unter Romoff hat die UPMC auch in das Krankenversicherungsgeschäft expandiert, wobei 40 Prozent der medizinischen Ansprüche, die sie ausbezahlt, direkt an die Pflegeeinrichtungen zurückfließen, die sich im Besitz der UPMC befinden – was bedeutet, dass die UPMC sich im Wesentlichen selbst begünstigt.

Da die UPMC außerdem offiziell eine „gemeinnützige Gesellschaft ohne Erwerbscharakter“ ist, ist sie von Vermögenssteuern befreit und hat besonderen Zugang zum steuerfreien Markt für Kommunalanleihen. Die UPMC kann auch steuerlich absetzbare Zuschüsse von Privatpersonen und Organisationen sowie von Regierungen beantragen. Diese Zuschüsse beliefen sich zwischen 2005 und 2017 auf insgesamt über eine Milliarde Dollar.

Obwohl diese Vergünstigungen mit dem Status der UPMC als „wohltätige Einrichtung“ offiziell begründet werden, haben die Vorstandsmitglieder der UPMC mit Romoff an der Spitze ihre eigenen Jahresgehälter in Höhe von mehreren Millionen Dollar weiter steigen sehen. Vielleicht kommt dieser Vorteil auch daher, dass die UPMC eine gemeinnützige Körperschaft ist, da es keine Aktionäre gibt, denen Romoff und der Vorstand ihre zunehmend exorbitanten Gehälter erklären müssen. Zum Beispiel verdiente Romoff im vergangenen Jahr als CEO der UPMC 8,97 Millionen Dollar, eine deutliche Steigerung gegenüber den 6,12 Millionen Dollar, die er im Vorjahr verdient hatte.

Die finanziellen Täuschungsmanöver der UPMC sind so außer Kontrolle geraten, dass sogar der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania gegen die UPMC vorgegangen ist und die UPMC im Februar 2019 wegen Verletzung der Wohltätigkeitsgesetze des Staates wegen „ungerechtfertigter Bereicherung“ und „unlauterer, betrügerischer oder irreführender Handlungen oder Praktiken“ verklagt hat. Obwohl die UPMC beschloss, sich außergerichtlich zu einigen, kamen das Zentrum und Romoff relativ unbeschadet aus der Affäre heraus.

Dank der durch Covid-19 verursachten Krise ist die UPMC jetzt wieder auf dem Weg, noch größer und mächtiger zu werden, um Romoffs Endziel zu erreichen, das nach seinen eigenen Worten darin besteht, die UPMC zum „Amazon des Gesundheitswesens“ zu machen.

In diesem vierten Teil unserer Reihe auf „The Last American Vagabond“ – „Engineering Contagion: Amerithrax, Coronavirus and the Rise of the Biotech-Industrial Complex“ [Amerithrax, Coronavirus und der Aufstieg des biotechnologisch-industriellen Komplexes] – ist das „gemeinnützige“ Ungetüm der Gesundheitsfürsorge, das die UPMC darstellt, genau an der Schnittstelle zwischen öffentlich-privaten Partnerschaften nach dem 11. September 2001 im Bereich „Bioabwehr“, unternehmensfinanzierter Akademiker, die die öffentliche Politik im Namen ihrer Wohltäter aus dem Privatsektor gestalten, und riskanter Forschung über gefährliche Krankheitserreger, die genau den „Bioterror“ zu entfesseln droht, vor dem diese Institutionen angeblich schützen wollen.

Der merkwürdige Verlauf der Bemühungen der UPMC um einen Impfstoff gegen Covid-19

Im Januar 2020, als ein Großteil der Welt von der bevorstehenden globalen Pandemie noch nichts ahnte, war die UPMC bereits damit beschäftigt, einen Impfstoff zum Schutz gegen das neuartige Coronavirus zu entwickeln, das sogenannte Covid-19, auch bekannt als SARS-CoV-2. In jenem Monat, bevor im Bundesstaat Pennsylvania ein einziger Fall von Covid-19 auftrat, bildete die UPMC eine „Coronavirus-Task Force“, die sich zunächst darauf konzentrierte, bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums) der USA Lobbyarbeit zu betreiben, um Proben von SARS-CoV-2 zu Forschungszwecken zu erhalten. Diese Forschung sollte im Regionalen Biosicherheitslabor (RBL) der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) durchgeführt werden, das im Zentrum für Impfstoffforschung der UPMC untergebracht war. Einen Tag, nachdem der Direktor des UPMC-Zentrums für Impfstoffforschung, W. Paul Duprex, die Bemühungen des UPMC um Zugang zum SARS-CoV-2-Virus enthüllt hatte, gab er bekannt, dass die Virusproben, die schätzungsweise 50 bis 60 Millionen Coronavirus-Partikel enthielten, bereits auf dem Weg zur Universität seien. Zu diesem Zeitpunkt war das UPMC eine der wenigen Institutionen auf der Auswahlliste der CDC, die lebende SARS-CoV-2-Proben erhielten.

Die UPMC erklärte später, dass sie am 21. Januar mit der Arbeit an einem Impfstoff für Covid-19 begonnen habe, Wochen vor der Ankündigung vom 14. Februar, dass das Virus auf dem Weg zur Universität sei. Dieser ursprüngliche Impfstoffkandidat verwendete die veröffentlichte genetische Sequenz von SARS-CoV-2, die Anfang Januar 2020 von chinesischen Forschern herausgegeben wurde, um synthetisch SARS-CoV-2-Spike-Proteine herzustellen, die durch einen adenoviralen Vektor, der in einer Vielzahl von Impfstoffen verwendet wird, in die Zellen transportiert werden. Der Impfstoffkandidat erhielt den Spitznamen PittCoVacc, kurz für Pittsburgh Coronavirus Vaccine.

Etwas mehr als einen Monat, nachdem die Live-Proben von SARS-CoV-2 beim Zentrum für Impfstoffforschung der UPMC eingegangen waren, erhielt die UPMC einen Zuschuss in Höhe von fünf Millionen US-Dollar von der „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI), einer internationalen Organisation, die 2017 von den Regierungen Norwegens und Indiens zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum und der Bill and Melinda Gates Foundation gegründet wurde. Der Zuschuss wurde offiziell an „eine internationale Partnerschaft zwischen Hochschulen und Industrie“ vergeben, die das Zentrum für Impfstoffforschung vor Kurzem mit dem Institut Pasteur in Frankreich und dem österreichischen Impfstoffhersteller Themis gegründet hatte. Bald darauf, im Mai, wurde Themis vom Impfstoffgiganten Merck übernommen, der Anfang dieses Monats, am 11. September, mit der Rekrutierung von Freiwilligen für Versuche am Menschen begann. Merck hat unglaublich enge Beziehungen zur UPMC, insbesondere zu deren Vermarktungszweig, der als UPMC Enterprises bekannt ist.

Der CEPI-Zuschuss scheint das Interesse des Zentrums für Impfstoffforschung an dem ursprünglichen Adenovirus-Vektor-Impfstoffkandidaten PittCoVacc drastisch verändert zu haben, da er speziell darauf abzielte, einen anderen Impfstoffkandidaten zu finanzieren, der stattdessen das Masernvirus als Vektor verwendet. Das Masernvirus und die genetische Manipulation von Masern für den Einsatz im Masernimpfstoff ist insbesondere das Hauptforschungsinteresse und die Expertise des Direktors des Zentrums für Impfstoffforschung, Paul Duprex.

Dieser auf Masern basierende Impfstoffkandidat wurde beschrieben als „ein modifiziertes [genetisch verändertes] Masernvirus, das Bits des neuen Coronavirus in den Körper abgibt, um Covid-19 zu verhindern“, sowie als „abgeschwächtes [genetisch verändertes, aber geschwächtes] Masernvirus als Vektor, mit dem genetisches Material von SARS-[CoV-]2 in das Immunsystem eingeschleust werden kann“. Die Kombination dieses geschwächten Masernvirus und SARS-CoV-2 wird laut Duprex eine „gutartigere Version des Coronavirus [hervorbringen, die] das Immunsystem einer Person mit SARS-CoV-2 vertraut macht“. Kein Impfstoff mit dieser Modalität wurde jemals zugelassen.

Am 2. April, weniger als eine Woche nach Bekanntgabe der CEPI-Auszeichnung, veröffentlichten die UPMC-Forscher, die den ursprünglichen Impfstoffkandidaten mit dem traditionelleren Adenovirus-Vektor-Ansatz entwickelt hatten, in „EBioMedicine“ (einer Publikation der medizinischen Fachzeitschrift „Lancet“) eine Studie, die über vielversprechende Ergebnisse ihres Impfstoffkandidaten in Tierversuchen berichtete. Die Nachricht, dass eine US-amerikanische Institution weltweit zu den Ersten gehörte, die einen Covid-19-Impfstoffkandidaten mit vielversprechenden Ergebnissen aus einer Tierstudie entwickelte, wurde von den Mainstream-Medien in den USA stark verbreitet, wobei in diesen Berichten darauf hingewiesen wurde, dass die UMPC die Regierung um die Erlaubnis bat, rasch zu Versuchen am Menschen überzugehen.

Dieser ursprüngliche Impfstoffkandidat wurde jedoch auf mysteriöse Weise aus späteren Berichten und Erklärungen der UPMC bezüglich ihrer Bemühungen um einen Covid-19-Impfstoff gestrichen. Tatsächlich wird in den Erklärungen von Duprex zu den Covid-19-Impfstoffkandidaten des Zentrums in den letzten Monaten das einst vielversprechende PittCoVacc überhaupt nicht mehr erwähnt. Stattdessen wird in neuen Berichten, in denen Duprex zitiert wird, behauptet, dass die einzigen UPMC-Impfstoffkandidaten der vom CEPI finanzierte Masern-Impfstoffkandidat und ein weiterer mysteriöserer Impfstoffkandidat seien, dessen Zusammensetzung erst kürzlich durch Dokumente, von denen man durch einen Antrag im Rahmen des Gesetzes über die Informationsfreiheit (FOIA) Kenntnis erhielt, enthüllt wurde.

Ebenso merkwürdig ist, dass in den jüngsten Medienberichten über den ursprünglichen Impfstoffkandidaten UPMC überhaupt nicht mehr erwähnt wird und stattdessen nur noch Themis, dessen neuer Eigentümer Merck und das französische Institut Pasteur genannt werden. Es gibt keine Berichte, die auf eine Auflösung der ursprünglichen „akademisch-industriellen Partnerschaft“ hinweisen, die den CEPI-Zuschuss erhalten hatte. Es scheint, dass dies der Fall gewesen sein könnte, denn Duprex gab an, dass der Masern-Vektor-Impfstoffkandidat der UPMC eine Partnerschaft mit dem Serum-Institut von Indien für die Massenproduktion eingegangen sei, zunächst für Versuche und dann für die öffentliche Nutzung, je nachdem, wie der Impfstoff den Zulassungsprozess durchläuft. Im Gegensatz dazu erklärten Themis/Merck, dass ihr Impfstoff in Frankreich hergestellt werde. Es bleibt unklar, welche Beziehung zwischen diesen beiden und scheinbar analogen Impfstoffkandidaten besteht.

Obwohl Duprex relativ offen über die Zusammensetzung des ersten UPMC-Impfstoffkandidaten (das heißt des CEPI-finanzierten Masern-Vektorimpfstoffs) gesprochen hat, war er bei seinem zweiten Impfstoffkandidaten viel wortkarger. Ende August sagte er gegenüber der „Pittsburgh Business Times“, dass der zweite Impfstoffkandidat, den UPMC entwickelt, „funktioniert, indem er genetisches Material, das ein virales Protein kodiert, liefert anstelle des gesamten geschwächten oder abgetöteten Virus, wie es bei anderen Impfstoffen Standard ist“. Duprex lehnte es jedoch ab, anzugeben, welcher Vektor verwendet werden soll, um das genetische Material in menschliche Zellen einzubringen. Jüngste Enthüllungen des FOIA haben jedoch gezeigt, dass der zweite Impfstoffkandidat der UPMC die gentechnische Veränderung einer Kombination aus SARS-Cov-2 und Anthrax beinhaltet, einer Substanz, die besser für ihren potenziellen Einsatz als Biowaffe bekannt ist.

Corona-Thrax

Aus den kürzlich erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass das BSL-3-Labor, das Teil des UPMC-Zentrums für Impfstoffforschung ist, verdächtige Forschung betreibt, bei der SARS-CoV-2 mit Bacillus anthracis, dem Erreger der Milzbrandinfektion, kombiniert wird. Den Dokumenten zufolge wird Anthrax von einem Forscher gentechnisch so verändert, dass es das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert, das derjenige Teil des Coronavirus ist, der ihm den Zugang zu menschlichen Zellen ermöglicht. Der Forscher behauptet, dass „der [gentechnisch hergestellte Anthrax/SARS-CoV-2-Hybrid] als Wirtsstamm zur Herstellung eines rekombinanten S-Protein-Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 verwendet werden kann“, und die Schaffung dieses Impfstoffs sei der offiziell erklärte Zweck des Forschungsprojekts. Die Dokumente wurden vom Institutional Biosafety Committee (IBC) der Universität Pittsburgh erstellt, das am 22. Juni dieses Jahres eine Dringlichkeitssitzung abhielt, um „spezifische Protokolle zur Forschung mit dem Coronavirus zu erörtern“, bei der auch über den oben genannten Vorschlag abgestimmt wurde.

Edward Hammond, der ehemalige Direktor von Sunshine Project, einer Organisation, die sich gegen chemische und biologische Waffen und die Ausweitung der „Dual Use“-Bioverteidigungs-/Biowaffenforschung wandte, erhielt die Dokumente. Andere FOIA-Dokumente, die Hammond kürzlich erhalten hat, haben eine „Explosion“ der riskanten Covid-19-bezogenen Forschung an anderen akademischen Einrichtungen wie der Universität von North Carolina offenbart, die bereits Laborunfälle mit gentechnisch veränderten Varianten von SARS-CoV-2 erlitten hat.

Hammond sagte gegenüber „The Last American Vagabond“, dass das von ihm als „Corona-Thrax“ bezeichnete Experiment „sinnbildlich für die sinnlosen Forschungsexzesse steht, die oft die Reaktion von Wissenschaftlern darauf kennzeichnen, dass die Bundesregierung Milliarden von Dollar in Gesundheitskrisen wirft“. Hammond fügte hinzu: „Ich glaube zwar nicht, dass Corona-Thrax ansteckend wäre, aber es fällt in die Kategorien sinnlos und verrückt. Die größte unmittelbare Gefahr bei all diesen Aktivitäten besteht darin, dass ein Forscher absichtlich oder versehentlich eine modifizierte Form von SARS-CoV-2 erzeugt, die noch schwieriger zu handhaben oder tödlicher ist, und dass dieses Virus aus dem Labor entweicht. Es braucht nur einen verirrten Tropfen.“

Jonathan Latham, ein Virologe, der früher an der Universität von Wisconsin lehrte und derzeit Herausgeber der „Independent Science News“ ist, stimmte mit Hammond darin überein, dass das Corona-Thrax-Experiment seltsam sei, und sagte, er sei „hier speziell über den Forschungsprozess und die Risiken dieser spezifischen Experimente in Pittsburgh besorgt“. In einem Interview mit „The Last American Vagabond“ behauptete Latham, dass es „nach historischen Maßstäben ungewöhnlich ist, zwei hochpathogene Organismen in einem einzigen Experiment zu kombinieren“. Er merkte jedoch an, dass solche Studien zum Zwecke der Impfstoffforschung in den letzten Jahren immer häufiger durchgeführt würden, wie aus einer Studie von 2012 hervorgehe.

Es wurden nur wenige Experimente durchgeführt, in denen Anthrax auf diese Weise spezifisch eingesetzt wird. Seit 2000 sind die Studien, die den Einsatz von gentechnisch verändertem Anthrax als potenziellen Impfstoffvektor untersucht haben, an die Harvard University angegliedert. Eine dieser Studien befasste sich mit der Verwendung von Anthrax als Vektor in einem potenziellen HIV-Impfstoff und wurde im Jahr 2000 gemeinsam von Harvard-Forschern und dem Impfstoffunternehmen Avant Immunotherapeutics (heute Teil von Celldex) durchgeführt.

Obwohl Avant/Celldex über positive vorläufige Ergebnisse ihrer Versuche berichtete, finanzierte das Unternehmen keine weiteren Versuche mit einem Impfstoff, der diese auf Anthrax basierende Modalität verwendet, und es vermarktet derzeit keinen derartigen Impfstoff und hat auch keinen solchen in seiner Produktpipeline. Dies deutet darauf hin, dass dieses Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, diesem Impfstoff keinen großen Wert beimaßen, obwohl die vorläufige Studie mit Harvard behauptete, dass die Methode sicher und wirksam sei.

Die Harvard-Forscher, die an dieser Studie aus dem Jahr 2000 beteiligt waren, untersuchten jedoch in den Jahren 2003, 2004 und 2005 weiterhin die Möglichkeit eines auf Anthrax basierenden HIV-Impfstoffs, allerdings ohne Unternehmenssponsoring. In verwandten, aber unterschiedlichen Forschungsarbeiten wurde die Verwendung „entwaffneter“ Anthrax-Komponenten als Adjuvans in Impfstoffen und als Grundlage für enzymgekoppelte Immunospot-Tests untersucht.

Die genannten Harvard-Forscher patentierten 2002 ihre Methode, Milzbrand auf diese Weise zur Herstellung eines Impfstoffs zu verwenden. Dies bedeutet, dass der „Impfstoff“ auf der Basis von Anthrax, der gegenwärtig vom Zentrum für Impfstoffforschung der UPMC entwickelt wird, eine neue Methode entwickeln müsste, die Anthrax in ähnlicher Weise nutzt, um das Patent nicht zu verletzen, was unwahrscheinlich ist. Die andere Alternative besteht darin, dass das UPMC die Patentinhaber für die Nutzung ihrer Methode bezahlen würde, wenn sie diese in einem Impfstoff vermarkten wollen. Doch angesichts des Geschäftsmodells der UPMC im Allgemeinen und des Geschäftsmodells des Zentrums für Impfstoffforschung der UPMC im Besonderen erscheint auch dies unwahrscheinlich.

Merkwürdig ist auch, welche Art von Anreiz das Zentrum für Impfstoffforschung der UPMC für das Corona-Thrax-Experiment besitzt. Gegenwärtig gibt es über hundert Impfstoffkandidaten, die bestehende und getestete Impfstoffplattformen nutzen, um einen Covid-19-Impfstoff zu entwickeln, eine Tatsache, die Duprex selbst eingeräumt hat. Hammond sagte gegenüber „The Last American Vagabond“: „Es ist ganz offensichtlich, dass es zahlreiche existierende Impfstoffplattformen für Covid-19 gibt und dass einige von ihnen früher oder, wahrscheinlich, später erfolgreich sein werden. Es besteht kein ernsthafter Bedarf an einer Art recht merkwürdigen bakteriellen Plattform, geschweige denn an einer, bei der es sich zufällig um Milzbrand handelt. Das ist völlig unnötig und ehrlich gesagt bizarr.“

Das Kronjuwel des biotechnologisch-industriellen Komplexes

Das Corona-Thrax-Experiment wird im Regionalen Bio-Eindämmungslabor (RBL) des Zentrums für Impfstoffforschung durchgeführt, in dem die Arbeit des Zentrums mit pathogenen Erregern wie Milzbrand und SARS-CoV-2 durchgeführt wird.

Die Gründung des RBL der UPMC wurde erstmals 2003 angekündigt, als das „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“ (NIAID, damals und heute unter der Leitung von Anthony Fauci) erklärte, es werde den Bau des Labors mit einem Zuschuss von 18 Millionen US-Dollar finanzieren. Ursprünglich war geplant, dass es hauptsächlich „der Forschung über Erreger, die natürlich auftretende und neu auftretende Infektionen verursachen, sowie über potenzielle Erreger des Bioterrorismus“ gewidmet werden sollte. Der Plan, das Labor einzurichten, war Teil der Entscheidung der US-Regierung, die „Bioabwehr“-Forschung nach den Milzbrandanschlägen von 2001 dramatisch zu intensivieren.

Das Labor sollte auch an der „Entwicklung eines Impfstoffprogramms mit Schwerpunkt auf der Grundlagen- und translationalen Forschung“ im Zusammenhang mit Viren mit Pandemiepotenzial arbeiten, die Gefahr laufen, „waffenfähig“ zu werden, einschließlich SARS. Nach der ursprünglichen Ankündigung der Einrichtung des Labors wurde das Projekt ausgeweitet und schließlich zum Zentrum für Impfstoffforschung der UPMC, das 2007 gegründet wurde. Das Zentrum für Impfstoffforschung war die zweite derartige Einrichtung, die offiziell in das RBL-Netzwerk des NIAID für „Bioabwehr“ aufgenommen wurde.

Die Eröffnung sowohl dieses Labors als auch des UPMC-Zentrums für Impfstoffforschung wurde dank der Bemühungen der Hauptautoren der Bioterror-Simulation „Dark Winter“ vom Juni 2001 Wirklichkeit, einer kontroversen Übung, die auf unheimliche Weise die Milzbrandanschläge von 2001 vorhersagte sowie die anfängliche, jedoch gefälschte Erzählung, dass der Irak und islamische extremistische Terrorgruppen für diese Anschläge verantwortlich seien. Später stellte sich jedoch heraus, dass das bei den Anschlägen verwendete Anthrax US-militärischen Ursprungs war. Wie in Teil 1 dieser Serie erwähnt, hatten die Teilnehmer der Übung „Dunkler Winter“ Vorwissen über die Milzbrandanschläge, und andere waren an der anschließenden „Untersuchung“ beteiligt, die von vielen Experten und ehemaligen FBI-Ermittlern als Vertuschung bezeichnet wird.

„Dark Winter“ wurde weitgehend von Tara O’Toole, Thomas Inglesby und Randall Larsen geschrieben, die alle drei zusammen mit O’Toole’s Mentor D. A. Henderson eine wichtige Rolle bei der Gründung oder dem Betrieb des Zentrums für Biosicherheit der UPMC spielten. Das Zentrum für Biosicherheit der UPMC wurde im September 2003 gegründet, nur wenige Tage bevor der NIAID bekannt gab, dass er das RBL-Labor finanzieren würde, das später zum Zentrum für Impfstoffforschung der UPMC werden sollte.

Bemerkenswert ist, dass nur wenige Tage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 O’Toole, Inglesby und Larsen Vizepräsident Cheney persönlich über „Dunkler Winter“ informierten. Gleichzeitig begann Cheneys Büro im Weißen Haus mit der Einnahme des Antibiotikums Ciprofloxacin, um einer Milzbrandinfektion vorzubeugen. In den Wochen zwischen diesem Briefing und den Anthrax-Angriffen von 2001 versicherten Teilnehmer des „Dunklen Winters“ und mehrere Mitarbeiter Cheneys, namentlich Mitglieder des „Project for a New American Century“ (PNAC) wie Donald Kagan und Richard Perle, dass bald ein Bioterroranschlag mit Anthrax stattfinden würde.

Nach den Milzbrandanschlägen von 2001 wurde Henderson „von der Bundesregierung gebeten, die Zahl der [Bioabwehr-]Labors erheblich zu erhöhen, sowohl um vermutete Krankheitserreger wie Milzbrand nachzuweisen als auch um Forschung im Bereich der Bioabwehr zu betreiben, wie zum Beispiel die Entwicklung von Impfstoffen“, mit der Ankündigung, dass das RBL des UPMC Teil der Gründung des von O’Toole geleiteten Zentrums für Biosicherheit am UPMC sei, wo Henderson zum leitenden Berater ernannt wurde. Im Jahr 2003 wurde das Zentrum für Biosicherheit im UPMC teilweise auf Wunsch von Jeffrey Romoff eingerichtet, um „die einzige Denkfabrik und das einzige Forschungszentrum des Landes zu sein, das sich der Prävention und dem Umgang mit biologischen Angriffen widmet“, wobei das Zentrum für Impfstoffforschung des UPMC der Knotenpunkt eines neuen Labornetzwerks für „Biodefense-Forschung“ ist, das Henderson zu jener Zeit einrichtete und leitete. Dieses Netzwerk wird technisch weiterhin vom NIAID unter Führung von Dr. Fauci geleitet.

Bemerkenswert ist auch, dass der Direktor des Zentrums für Impfstoffforschung von seiner Eröffnung 2007 bis 2016 Donald Burke war. Burke ist ein ehemaliger Bioverteidigungsforscher für das US-Militär in Fort Detrick und anderen Einrichtungen und war unmittelbar vor der Leitung des UPMC-Zentrums Programmdirektor an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, wo er eng mit O’Toole und Inglesby zusammenarbeitete.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung von 2003 bezüglich der Gründung des künftigen Zentrums für Impfstoffforschung der UPMC erklärte Tara O’Toole: „Dieses neue Labor wird es den medizinischen Forschern der Universität Pittsburgh ermöglichen, mögliche Behandlungen weiter zu erforschen und Impfstoffe gegen Krankheiten zu entwickeln, die das Resultat bioterroristischer Angriffe oder natürlicher Ausbrüche sein könnten.“

Einige Jahre später, nachdem sie für einen Spitzenposten im Heimatschutzministerium nominiert worden war, wurde O’Toole von Experten wegen ihrer exzessiven Lobbyarbeit „für eine massive Ausweitung des B-Schutzes und eine Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen“ kritisiert. Der Rutgers-Mikrobiologe Richard Ebright bemerkte damals, dass „sie einen Dr. Strangelove gesund aussehen lässt“. In Anhörungen wurde auch festgestellt, dass O’Toole als Lobbyist für mehrere „Life Science“-Firmen gearbeitet hatte, die sich auf den Verkauf von Produkten für den B-Schutz an die US-Regierung spezialisiert hatten, darunter „Emergent Biosolutions“ – ein sehr umstrittenes Unternehmen und ein Hauptverdächtiger bei den Milzbrandanschlägen von 2001.

Die Geschichte des RBL des Zentrums für Impfstoffforschung, insbesondere das Netzwerk der Personen, die die Gründung des Labors veranlasst haben, gibt Anlass zur Besorgnis über die Art des Corona-Thrax-Experiments, das derzeit in der Einrichtung durchgeführt wird. Dies gilt vor allem deshalb, weil der Forscher, der das Experiment durchführt, offenbar über wichtige Teile der von ihm durchgeführten Forschung nicht informiert ist.

Zum Beispiel gibt der FOIA-redigierte Forscher fälschlicherweise an, dass ein rekombinantes Virus, das zur Verwendung in der Studie vorgeschlagen wurde, nicht in der Lage sei, menschliche Zellen zu infizieren, während die IBC-Mitglieder feststellen, dass dies nicht der Fall sei. Darüber hinaus behauptete der nicht namentlich genannte Forscher fälschlicherweise, dass einer der viralen, in der Studie des Forschers verwendeten Vektoren nicht Cas9 (ein Protein, das mit der CRISPR-Genbearbeitung assoziiert ist) und gRNA („Leit-RNA“, die auch in CRISPR verwendet wird) exprimiere, und war sich nicht bewusst, dass der Umgang mit diesen Erregern ein erweitertes BSL-2-Labor (BSL-2+) im Gegensatz zu einem typischen BSL-2-Labor erfordert.

Offenbar sind solche Fehler unter den Forschern, die an der Covid-19-Forschung an der UPMC beteiligt sind, keine Ausnahme. Während einer weiteren IBC-Sitzung des UPMC, die in der FOIA-Veröffentlichung enthalten ist, stellte die IBC Folgendes zu einem separaten Forschungsvorschlag fest:

„In den Notizen des Prüfers als Antwort auf die von den IBC-Pre-Reviewern beantragten Änderungen gibt der Prüfer an, dass RNA aus SARS-CoV-1- und SARS-CoV-2-infizierten Zellen aus den Ressourcen des BEI bezogen wird. Genomische RNA, die aus mit SARS-CoV-1 infizierten Zellen isoliert wurde, wird als Select Agent durch das Federal Select Agent Program reguliert, und weder die Universität noch dieser Ermittler sind für den Besitz und die Verwendung dieser Materialien registriert. Der Forscher darf nicht ohne vorherige Rücksprache mit den RO/AROs für Selected Agents der Universität genomische RNA von SARS-CoV-1 erhalten.“

Insbesondere dieser Teil erregte die Aufmerksamkeit von Jonathan Latham, der bemerkte, dass es merkwürdig sei, dass „ein Universitätsforscher versucht, die Genehmigung für ein Experiment zu erhalten, das niemand an der Universität durchführen darf“. Latham fügte in einem Interview hinzu, dass „dieser Antragsteller offenbar völlig unwissend ist, was das regulatorische Umfeld und damit die Risiken von SARS-CoV betrifft, einem hochinfektiösen Virus, dessen Flucht aus einem Labor bereits zu mindestens einem Todesfall geführt hat“.

Auch wenn Latham davon ausging, dass es sich um einen „Universitätsforscher“ handelte, ist es bemerkenswert, dass die Nutzung des RBL des UPMC Center for Vaccine Research nicht ausschließlich Forschern vorbehalten ist, die mit der Universität verbunden sind. Wie auf der NIH-Website vermerkt, können „Forscher im akademischen Bereich, in gemeinnützigen Organisationen, in der Industrie und in der Regierung, die sich mit Bioabwehr und neu auftretenden Infektionskrankheiten befassen, die Nutzung von Bioabdichtungslabors beantragen“, einschließlich des vom Zentrum für Impfstoffforschung verwalteten RBL.

Darüber hinaus stellt die Website des Center for Vaccine Research fest, dass „Wissenschaftler von außerhalb der Universität Pittsburgh im Rahmen einer Zusammenarbeit oder eines Vertrags im RBL arbeiten können. Externe Wissenschaftler müssen alle Ausbildungs-, Dokumentations-, behördlichen und medizinischen Anforderungen der Universität Pittsburgh erfüllen.“ Das bedeutet, dass externe Wissenschaftler, die die Einrichtung nutzen, ebenfalls einer IBC-Prüfung unterzogen werden müssen. Sowohl die NIH als auch die Standorte des Zentrums für Impfstoffforschung weisen darauf hin, dass für die Nutzung der UPMC-RBL-Einrichtung durch einen externen Wissenschaftler die Genehmigung des Direktors des Zentrums eingeholt werden müsse.

Da der Name des Corona-Thrax-Forschers geschwärzt ist, gibt es keine Möglichkeit zu erfahren, ob er oder sie mit der Universität oder einer separaten Institution, Körperschaft oder Regierungsbehörde verbunden ist. Unabhängig davon, wer dieses Experiment durchführt, ist es jedoch möglich, die Geschichte und die Beweggründe des Mannes zu untersuchen, der das Experiment letztendlich abgesegnet hat – der Direktor des Zentrums für Impfstoffforschung, Paul Duprex.

Paul Duprex: DARPA-geförderter Forscher und Funktionsgewinn-Enthusiast

Paul Duprex ist ein ehemaliger leitender Wissenschaftler von Johnson & Johnson, dessen anschließender Ausflug in die akademische Welt weitgehend mit Forschungszuschüssen der NIH und der „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) des Pentagon finanziert wurde. Ein Großteil der Forschung von Duprex konzentrierte sich auf rekombinante (das heißt genetisch manipulierte) Viren oder die Evolution von Viren.

Im Hinblick auf seine von der DARPA finanzierten Forschungen war Duprex am engsten mit dem „Prophecy“-Programm der DARPA verbunden, dessen Schaffung von Michael Callahan beaufsichtigt wurde. Callahans verdächtige Vergangenheit und seine Verbindungen zum Ursprung der aktuellen Covid-19-Krise in Wuhan, China, waren Gegenstand eines kürzlich erschienenen Artikels von Raul Diego in „Unlimited Hangout“.

In diesem Artikel weist Diego darauf hin, dass das inzwischen gescheiterte Prophecy-Programm „versucht hatte, das Geschäft für die Impfstoff- und Medikamentenentwicklung durch algorithmische Programmiertechniken von einem beobachtenden und reaktiven in ein vorausschauendes und präventives umzuwandeln“, und dass das Programm ferner „vorschlug, dass ‚virale Mutationen und Ausbrüche‘ im Voraus vorhergesagt werden könnten, um der unbekannten Krankheit schneller mit einer präventiven Medikamenten- und Impfstoffentwicklung begegnen zu können“.

Allen Anzeichen nach war „Prophecy“ der erste große Vorstoß der DARPA in die „prädiktive“ KI-gestützte Gesundheitsfürsorge, die sich in den folgenden Jahren erheblich ausgeweitet hat. Es beinhaltete auch eine Komponente, an deren Weiterentwicklung Duprex besonders beteiligt war, nämlich die „prädiktiven“ Algorithmen zur Virusentwicklung, die „validiert und getestet werden unter Verwendung mehrerer selektiver Drucke auf mindestens drei eng verwandte Virusstämme in einer experimentellen Umgebung“.

Bei solchen Experimenten, wie zum Beispiel dieser Studie von Duprex, wurden drei virale Erregerstämme gentechnisch verändert, um dann zu sehen, welcher in einem tierischen Wirt am übertragbarsten und virulentesten wird. Solche Studien werden oft als „Gain-of-function“(GOF) -Forschung bezeichnet und sind unglaublich umstritten, da sie oft Krankheitserreger erzeugen, die virulenter und/oder übertragbarer sind, als sie es natürlicherweise wären. Erwähnenswert ist auch, dass das UPMC, bevor Duprex dem Zentrum beitrat, ebenfalls Millionen von Geldern aus dem Prophecy-Programm der DARPA erhalten hatte, „um In-vitro- und Computermodelle für die Vorhersage der viralen Evolution unter dem Selektionsdruck durch multiple evolutionäre Stressoren zu entwickeln“.

Duprex war auch an der Forschung für das aktuelle INTERCEPT-Programm der DARPA (Interfering and Co-Evolving Prevention and Therapy) beteiligt, ein Nachfolgeprogramm von Prophecy, das darauf abzielt, „die virale Evolution zu nutzen, um eine neue, anpassungsfähige Form medizinischer Gegenmaßnahmen – therapeutische Störpartikel (TIPs) – zu schaffen, die Viren im Körper bei der Prävention oder Behandlung von Infektionen übertreffen“. TIPs sind genetisch manipulierte Viren mit defektem Genom, die theoretisch mit echten Viren um virale Komponenten im menschlichen Körper konkurrieren, sich aber mit den Viren „weiterentwickeln“, gegen die sie den Körper schützen sollen, und die „im Laufe der Zeit anfällig für Mutationen sind“.

Das Ziel des INTERCEPT-Programms ist es, TIPs als „Therapeutika“ zu verwenden und sie in den menschlichen Körper injizieren zu lassen, um „präventiv“ vor dem Virus zu schützen, aus dem ein bestimmter TIP entwickelt wurde. Es ist erwähnenswert, dass die DARPA zwar einen Großteil ihrer Forschung im Bereich der Gen-Editierung (einschließlich ihrer Forschung im Bereich der „genetischen Ausrottungs“-Technologie) auf die Förderung der Gesundheit des Menschen oder der Umwelt ausgerichtet hat, dass sie aber auch offen zugab, dass dieselben Technologien für die DARPA von Interesse sind, weil sie in der Lage sind, die Gene von menschlichen Gegnern des US-Militärs mittels „genetischer Waffen“ zu „untergraben“.

Duprex leitete eine im Februar dieses Jahres veröffentlichte INTERCEPT-Studie, in der er und seine Co-Autoren erforschten, wie ein synthetischer TIP des Nipah-Virus, eines tödlichen Virus mit einer Todesrate von über 70 Prozent, hergestellt werden kann. In dieser Studie verwendeten sie sowohl wilde als auch genetisch manipulierte Stämme des Nipah-Virus. Insbesondere bei der Clade-X-Pandemie-Simulation, die im nächsten Teil dieser Serie ausführlich besprochen wird, ging es um eine gentechnisch hergestellte Kombination aus dem Nipah-Virus und einer Para-Influenza-Krankheit.

Clade X fand 2018 statt und wurde von einem Großteil desselben Teams geleitet, das 2001 für die Bioterrorismus-Simulation „Dark Winter“ verantwortlich war, darunter die ehemalige FDA-Beauftragte Margaret Hamburg sowie Tara O’Toole und Thomas Inglesby vom UPMC Center for Biosecurity. Eine weitere bemerkenswerte Teilnehmerin an Clade X war Julie Gerberding, ehemalige CDC-Direktorin und derzeit Executive Vice President bei Merck, das enge Verbindungen zum UPMC sowie zum gescheiterten „21st Century Biodefense“-Projekt des Center for Biosecurity hat.

Wenige Monate nach der Veröffentlichung der durch das INTERCEPT-Programm der DARPA finanzierten Studie war Duprex Mitautor einer weiteren Studie über die Verwendung synthetischer „Nanokörper“ (das heißt biotechnologisch hergestellter synthetischer Nanopartikel, die als Antikörper wirken), die im August veröffentlicht wurde. Diese Bemühung spiegelt andere „gesundheitsorientierte“ DARPA-Projekte wider. Diese Studie wurde von der Universität Pittsburgh, dem NIH und dem israelischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie finanziert.

Zusätzlich zu seinen Verbindungen zu den DARPA-Programmen, die sich mit der Gentechnik viraler Krankheitserreger befassen, ist Duprex ein führender Fürsprecher für die kontroverse Gain-of-function-Forschung und wurde weniger als drei Monate nach dem Ende des Bundesmoratoriums für die GOF-Forschung zum Leiter des UPMC-Zentrums für Impfstoffforschung ernannt.

Im Oktober 2014, fünf Tage nach der ersten Verhängung dieses Moratoriums, hielt Duprex vor dem „National Science Advisory Board for Biosecurity“ einen Vortrag mit dem Titel „Gain-of-Function Studien: ihre Geschichte, ihr Nutzen und was sie uns erzählen können“. In dem Vortrag behauptete er, dass „artenübergreifende Infektionsstudien bereits dazu beigetragen haben, die Überwachung vor Ort zu verbessern, ein neues Licht auf die grundlegende Biologie von Influenzaviren warfen und dazu beitragen könnten, Impfviren besser zu züchten“ und argumentierte gegen das kürzlich verhängte Moratorium.

Im Jahr 2014 schrieb Duprex in einem in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlichten Artikel, dass „GOF-Ansätze in der Infektionsforschung absolut unerlässlich sind; obwohl alternative Ansätze sehr nützlich sein können, können diese niemals GOF-Experimente ersetzen.“ Er fügte hinzu, dass es seiner Ansicht nach nur zwei Gründe für die GOF-Forschung gebe, nämlich erstens, „die Überwachung zu verbessern oder Therapeutika zu entwickeln“ und zweitens, um „interessante Biologie“ zu lernen.

In demselben Papier argumentierte er auch, dass „Gentechnik, die darauf abzielt und wahrscheinlich dazu führen wird, dass ein niedrig pathogener, niedrig übertragbarer Wirkstoff mit entweder erhöhter Pathogenität oder erhöhter Übertragbarkeit ausgestattet wird, angemessen sein kann, wenn die Vorteile erheblich sind“. Er schlug in diesem Papier von 2014 auch vor, dass es „notwendig sein könne“, „die Pathogenität von Coronaviren zu erhöhen, um ein gültiges Tiermodell für Coronaviren zu entwickeln“. Jahre später, während der aktuellen Coronavirus-Krise, entwickelten Duprex und andere Beamte des Zentrums für Impfstoffforschung der UPMC gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen einen „Entwurf“ für die Forschung und Entwicklung von Covid-19.

Darüber hinaus beinhaltete Duprex’ Arbeit für das „Prophecy“-Programm der DARPA, wie oben erwähnt, GOF-Forschung, und der Schöpfer dieses Programms, Michael Callahan – ehemaliger Leiter der Biodefense-Therapeutika-Initiativen der DARPA –, ist ebenfalls ein Befürworter der GOF, der glaubt, dass eine so riskante Forschung untrennbar mit „der Forschung und Entwicklung in den Biowissenschaften und Vorteilen für die Biotechnologie“ verbunden sei.

Duprex ist auch Gründungsmitglied von „Scientists for Science“, einer Gruppe von Forschern (von denen die meisten an der GOF-Forschung beteiligt sind), die sich gegen das GOF-Moratorium aussprachen und „zuversichtlich waren, dass die biomedizinische Forschung an potenziell gefährlichen Krankheitserregern sicher durchgeführt werden kann und für ein umfassendes Verständnis der Pathogenese, Prävention und Behandlung mikrobieller Krankheiten unerlässlich ist“. Ein weiteres Gründungsmitglied der Gruppe ist Yoshihiro Kawaoka, dessen umstrittene GOF-Experimente, die pathogene Viren tödlicher machten, beträchtliche Aufmerksamkeit in den Medien erregten.

Als das Moratorium für die GOF im Dezember 2017 aufgehoben wurde, nannte Duprex es ein „Zeichen des Fortschritts“ und fügte hinzu, dass „ich persönlich sehr froh bin, dass diese von den NIH finanzierten Wissenschaftler [die GOF-Forschung betreiben] etwas Klarheit erhalten“. Wie bereits erwähnt, wurde er weniger als drei Monate später, im März 2018, zum Direktor des „Center for Vaccine Research“ ernannt.

Der „Dunkelste Winter“ droht

Nach einer oberflächlichen Untersuchung des Hintergrunds des UPMC, seines „Regionalen Bio-Eindämmungslabors“ und des Leiters des Zentrums für Impfstoffforschung stellt sich die Frage nach der Art des Corona-Thrax-Experiments: Ist dies ein weiteres unkluges Experiment eines Labors, das von einem GOF-Enthusiasten geleitet wird und von einem Fressrausch über die Milliarden Dollar angeheizt wird, die von der Regierung und anderen Einrichtungen in die Covid-19-Forschung gesteckt wurden? Oder gibt es vielleicht ein ruchloseres Motiv, etwas so Bizarres wie Corona-Thrax gentechnisch zu verändern?

Während die letztgenannte Frage konspirativ erscheinen mag, sollte darauf hingewiesen werden, dass die Institutionen, die höchstwahrscheinlich die Quellen für das bei den Milzbrandanschlägen von 2001 verwendete Anthrax waren, vom Pentagon und der CIA finanzierte GOF-Forschung über Anthrax durchführten, die als „Verbesserung“ des umstrittenen, als BioThrax bekannten Milzbrandimpfstoffs gerechtfertigt wurde.

So hat zum Beispiel das „Battelle Memorial Institute“ – ein Auftragnehmer des Pentagon und der CIA – eine virulentere Form von Milzbrand gentechnisch verändert, „um zu sehen, ob der [Milzbrand-]Impfstoff, den die Vereinigten Staaten ihren Streitkräften zur Verfügung stellen wollen, gegen diesen Stamm wirksam ist“. Während diese Experimente liefen, schloss der umkämpfte Hersteller des Milzbrandimpfstoffs, der jetzt unter dem Namen „Emergent Biosolutions“ bekannt ist, einen Vertrag mit Battelle ab, der Battelle „sofortige Exposition gegenüber dem Impfstoff“ gewährte, den er in Verbindung mit dem genetisch veränderten Milzbrand-Programm verwendete.

Wie in Teil II dieser Serie erwähnt, stand BioPort im September 2001 kurz davor, seinen Vertrag mit dem Pentagon über den Milzbrandimpfstoff vollständig zu verlieren; das gesamte Geschäft mit Milzbrandimpfstoffen wurde durch die Milzbrandanschläge von 2001 gerettet, bei denen die Besorgnis über die Korruption von BioPort und seine entsetzliche Sicherheitsbilanz durch die inbrünstige Forderung nach mehr Milzbrandimpfstoff übertönt wurde. Darüber hinaus war Battelle, wie in Teil III dieser Serie ausführlich erwähnt, die wahrscheinlichste Quelle des bei den Anschlägen von 2001 verwendeten Milzbrands. Die Verbindungen zwischen dem Zentrum für Biosicherheit der UPMC, Battelle, und Emergent Biosolutions werden im nächsten Teil der Serie erörtert.

Bemerkenswert an diesen Corona-Thrax-Experimenten, die im UPMC durchgeführt werden, sind auch die Verbindungen des RBL und des Zentrums für Impfstoffforschung des UPMC zu einer anderen Schlüsselkomponente des „Biodefense“-Komplexes des Zentrums, dem UPMC Center for Biosecurity. Wie bereits erwähnt, waren die Personen, die bei der Gründung des Zentrums im Jahr 2003 für dessen Leitung rekrutiert wurden, eng in die Bioterror-Simulation „Dark Winter“ von 2001 involviert, nämlich Tara O’Toole und Thomas Inglesby.

Während sie das Zentrum für Biosicherheit der UPMC leitete, beschäftigte sich O’Toole und/oder ihr Nachfolger Inglesby mit anderen bemerkenswerten Bioterror-Simulationen, darunter eine, die im vergangenen Jahr stattfand – das „Event 201“, das auf unheimliche Weise die Coronavirus-Krise vorhersagte, die in diesem Jahr begann. Inglesby, der zusätzlich zu seinem Posten beim UPMC auch Direktor des Johns Hopkins Center for Health Security ist, war der Moderator von „Event 201“.

Obwohl „Event 201“ in den letzten Monaten sehr genau unter die Lupe genommen wurde, untersuchte eine andere, aber weniger bekannte Übung im Jahr 2018, an der O’Toole und Inglesby beteiligt waren, wie ein Bioterroranschlag mit einem genetisch manipulierten Erreger ein Szenario der Regierungskontinuität (Continuity of Government, CoG) auslösen könnte, einen Regierungsfahrplan für die Verhängung des Kriegsrechts in den Vereinigten Staaten. Wie andere meiner Untersuchungsreihen festgestellt haben, gab es in letzter Zeit eine Unzahl von nachrichtendienstlichen Simulationen, die die bevorstehende Verhängung des Kriegsrechts in den Vereinigten Staaten nach den Wahlen von 2020 vorhersagen.

Bemerkenswert ist auch, dass George W. Bushs umstrittene und als geheim eingestufte Aktualisierung der CoG-Pläne im Jahr 2007, die als Exekutivdirektive 51 bekannt ist, direkt von „Dark Winter“ inspiriert wurde, und Barack Obamas nachfolgende Exekutivanordnungen zur CoG übertrugen dem Heimatschutzministerium in einer solchen Situation nahezu die vollständige Kontrolle über die amerikanische Infrastruktur. Zu der Zeit, als Obama diese Durchführungsbestimmungen erließ, war O’Toole der Unterstaatssekretär für Wissenschaft und Technologie des DHS und beeinflusste auch diese Aktualisierungen der CoG-Pläne. Gegenwärtig ist O’Toole der Exekutiv-Vizepräsident der Firma „In-Q-tel“ der CIA.

Die als „Clade X“ bekannte Simulation wird im nächsten Teil dieser Serie ausführlicher untersucht, ebenso wie die zahlreichen und jüngsten „Vorhersagen“ aus Quellen der US-Regierung, umstrittene Milliardäre wie Bill Gates und ein Netz von an UPMC gebundenen Personen, die davor gewarnt haben, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 in den Vereinigten Staaten ein Bioterroranschlag oder eine damit verbundene Katastrophe für die öffentliche Gesundheit stattfinden könne. Wie ein hochrangiger Regierungsbeamter Anfang dieses Jahres sagte, wird dieses angeblich unmittelbar bevorstehende Ereignis „den dunkelsten Winter in der modernen Geschichte“ zur Folge haben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Website „The Last American Vagabond“ und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.