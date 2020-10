Interview mit Václav Klaus „Die Menschen sollten zu allem Nein sagen“

29. Oktober 2020

Der Ex-Präsident der Tschechischen Republik sprach im Frühling Sätze, die heute wieder hochaktuell sind

von Claudio Grass

Wenn wir uns tiefer in diese Krise hineinversetzen und uns an unsere „neue Normalität“ gewöhnen, ist es leicht, sich auf die täglichen Corona-Horrorgeschichten in den Medien zu konzentrieren und den Blick für das große Ganze zu verlieren.

Um die „Signale vom Lärm“ zu trennen, habe ich mich an die wenigen Menschen gewandt, deren Ansichten und Einsichten ich für unschätzbar wertvoll halte und die dem kritischen Denken Priorität eingeräumt und ihre Prinzipien während dieser Krise intakt gehalten haben.

Der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, Prof. Ing. Václav Klaus, ist seit Langem eine Stimme der Vernunft, seine einzigartige Perspektive jetzt noch wichtiger.

In dem folgenden Interview mit mir teilt Klaus seine Ansichten über die gegenwärtige Krise und über das, was noch kommen wird, in knapper und entschlossener Form – und mit einer Direktheit, die in Zeiten wie diesen so selten und so wichtig ist.

Claudio Grass: Das Ausmaß und der globale Umfang der Lockdowns, die wir während dieser Corona-Krise erlebt haben, sind beispiellos. Wie bewerten Sie die Reaktion im Vergleich zur Bedrohung selbst? Halten Sie sie für gerechtfertigt?

Václav Klaus: Ich gebe nicht vor, ein Experte in Epidemiologie zu sein, aber mein Hintergrund in Wirtschaft und Statistik sagt mir, dass die Bedrohung geringer ist als die Folgen, die von Regierungen auf der ganzen Welt als Reaktion auf diese Pandemie „organisiert“ werden. Ich würde „unnötige Konsequenzen“ hinzufügen. Die Behörden reagierten in einem Moment der Angst auf eine exorbitante Weise. Dies ist zum Teil das Ergebnis der gegenwärtigen „Online-Demokratie“.

Grass: Die „Notfallmaßnahmen“ und die Einschränkungen der Grundrechte der Zivilbevölkerung haben als Erinnerung an das wahre Ausmaß der Befugnisse des Staates gedient. Finden Sie das beunruhigend und sehen Sie die Gefahr, dass diese neuen, außerordentlichen Befugnisse nach Beendigung der Krise nicht mehr so leicht zurückgenommen werden können?

Klaus: Die Beschränkungen der grundlegenden Bürgerrechte, die so schnell und so leicht eingeführt wurden, zeigen die Macht des modernen Staates mit all seinen neuen „intelligenten“ Technologien und drastisch erweiterten Durchsetzungsmöglichkeiten. Ökonomen sprechen oft vom sogenannten „Ratschen-Effekt“ oder von der begrenzten Fähigkeit, bestehende Prozesse und Dynamiken umzukehren und zur Normalität zurückzukehren, sobald ein bestimmtes Ereignis sie radikal verändert hat. Das gilt für die Preise, für die Produktivität, und es gilt auch für soziale und politische Systeme. Deshalb fürchte ich, dass es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein wird, zu den Tagen vor Corona zurückzukehren.

Grass: Wie schätzen Sie auf wirtschaftlicher Ebene die Auswirkungen der Stilllegungsmaßnahmen ein?

Klaus: Die meisten, wenn nicht sogar alle der im Umlauf befindlichen quantitativen Schätzungen und Prognosen sind falsch. Die „Experten“ sollten zunächst sagen, wie lange die Quarantänebeschränkungen dauern werden und wann die wirtschaftliche Abschaltung vollständig aufgehoben wird. Ihre wirtschaftlichen Prognosen hängen von der Länge der Quarantänezeit ab. Sie sollten ausdrücklich ankündigen, wann sie die Beendigung der Quarantäne planen. Solange dies nicht feststeht und bekannt ist, sind die aktuellen Prognosen wirtschaftlich bedeutungslos.

Grass: Die monetären und fiskalischen Interventionen, die wir bisher erlebt haben, sind so extrem und schockierend wie die staatliche Abschaltungspolitik selbst. Glauben Sie, dass sie ausreichen werden, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, oder ist eine tiefe und lange Rezession einfach unvermeidlich?

Klaus: Die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen – die für die wahren Demokraten inakzeptabel sind – mögen kurzfristig positive Auswirkungen haben, aber sie werden die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen für einen sehr langen Zeitraum destabilisieren. Sie könnten zu einer sehr hohen Inflation führen.

Grass: Billionen über Billionen werden in das System injiziert, während wilde Ideen wie das allgemeine Grundeinkommen zum Mainstream geworden sind. Sehen Sie, abgesehen von den offensichtlichen monetären und wirtschaftlichen Risiken dieser Politik, auch politische und soziale Auswirkungen voraus?

Klaus: Diejenigen von uns in den exkommunistischen Ländern waren es gewohnt, in einer Welt zu leben, in der es so etwas wie ein „universelles Grundeinkommen“ gibt. Wir wollten uns des Kommunismus wegen solcher Prinzipien entledigen. Diese Prinzipien zerstörten die Motivation zur Arbeit, was sich als ruinös erwies.

Grass: Innerhalb nur weniger Wochen haben wir eine abrupte und absolute Wende zur Zentralisierung erlebt. Der freie Markt wurde in die Knie gezwungen, der individuelle freiwillige Austausch, die Produktivität und das Recht auf Arbeit und Kreativität wurden ausgesetzt und durch eine zentrale Planung ersetzt. Glauben Sie, dass dieser Ansatz eine Chance hat, nachhaltig zu sein?

Klaus: Ich würde es noch nicht als „zentrale Planung“ bezeichnen. Ich bevorzuge Walter Euckens Begriff – der für die Beschreibung der deutschen Wirtschaft zur Zeit Hitlers verwendet wurde –, „Zentralverwaltungswirtschaft“. Das ist nicht Planung in seiner ursprünglichen Bedeutung. Es ist die sehr schwere und sichtbare Hand der Regierung, die am Werk ist, und nicht die „unsichtbare Hand“ des Marktes.

Grass: Die Corona-Krise hatte auch einige sehr ernste geopolitische Auswirkungen, insbesondere gegenüber China. Was sind die wichtigsten Veränderungen, die Sie in dieser Arena erwarten?

Klaus: Wir sollten diese Situation nicht für die Einführung neuer gefährlicher außenpolitischer Maßnahmen nutzen und die Dämonisierung von Ländern wie China und Russland verstärken. Zu meinem großen Bedauern sehen wir jedoch, dass dies bereits geschieht.

Grass: Wie sieht es mit der Zukunft der EU aus? Glauben Sie, dass diese Krise sie weiter geschwächt hat, und wie sehen Sie die Aussichten für den Block?

Klaus: Die EU wird – leider, meiner Ansicht nach – die Corona-Krise überleben. Ihre Vertreter werden sie nutzen, um die Nationalstaaten weiter zu schwächen. Sie sind jetzt in der Defensive, aber sie werden sehr bald wieder in voller Stärke auftauchen. Ich wünschte, man würde mir das Gegenteil beweisen, aber ich glaube, dass sie diese Krise zu ihrem Vorteil nutzen werden, und ich fürchte, sie werden dies erfolgreich tun.

Grass: Überall haben Bürger, Investoren und Sparer zu Recht Angst, wenn nicht vor dem Virus selbst, dann sicher vor dem finanziellen Ruin. Was können wir Ihrer Meinung nach tun, um zumindest einen Teil der Kontrolle über unsere eigene Zukunft zurückzugewinnen?

Klaus: Das ist ganz einfach. Das Volk sollte zu allem „Nein“ sagen. Ansonsten liegt vor uns eine realistische Annäherung an die dystopische „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Inside Paradeplatz.