Vom Maskenzwang zum Kindesmissbrauch per Gesetz Staat kennt keine Liebe

25. Oktober 2020

Der Umgang mit Kindern in der Corona-Zeit und die Alternative Hausunterricht

von Christian Paulwitz

Erinnern Sie sich noch an die sozialen Probleme der letzten Jahre, die zwischen organisiertem Lehrbetrieb an Schulen und den individuellen Anforderungen an Schüler bestanden und diskutiert wurden? Es wurde geklagt, wie schwer es geworden sei, auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. Aus den Elternhäusern hatten sie unterschiedliche Voraussetzungen aufgrund bildungsaffinerem und bildungsfernerem Hintergrund. Doppelt berufstätige oder alleinerziehende Eltern verbringen tendenziell weniger Zeit mit Kindern, die sich dadurch häufig übermäßig mit Elektronikkonsum beschäftigen. Der Austausch mit Freunden vorwiegend über das Internet bewirkt die ungenügende Entwicklung der sozialen Fähigkeiten im direkten zwischenmenschlichen Umgang, darüber gab es einen breiten Konsens, und auch darüber, dass dies keine positive Entwicklung war. Wenig Bewegung in den Freizeitaktivitäten führte zu häufiger gewordener Fettleibigkeit mit den damit einhergehenden körperlichen und nicht selten auch geistigen Einschränkungen (mens sana in corpore sano; ein gesunder Geist in einem gesunden Körper). Vermehrt verhaltensauffällige und zur Hyperaktivität neigende Kinder (Stichwort: ADHS) erschweren einen uniformen Unterricht. Ganz zu schweigen davon, dass die Lehrer an manchen Schulen schon glücklich wären, wenn die Kinder bei der Einschulung einigermaßen Deutsch könnten (betrifft nicht nur die mit Migrationshintergrund) und weibliche Lehrkräfte und Mitschülerinnen respektieren würden (betrifft vor allem Jungs mit einem ganz bestimmten Migrationshintergrund). Ach ja, und dann war da noch das staatlich geforderte Ziel der „Inklusion“, also Kinder mit besonderen Bedürfnissen in normale Klassenverbände einzugliedern, in der Regel mit zusätzlicher personeller Unterstützung.

Doch diese Probleme gibt es jetzt alle schlagartig nicht mehr, denn jetzt ist „Corona“. Kinder haben keine irgendwie zu berücksichtigenden Bedürfnisse mehr – Kinder sind jetzt vor allem eine Gefahr, weil sie angeblich für die Verbreitung eines Virus sorgen, mit dem Politik und Medien die Öffentlichkeit sorgfältig in Panik versetzt haben und darin gefangen halten. Einen Beleg für eine besondere Verbreitung durch Kinder gibt es zwar nicht, vielmehr ist allgemein anerkannt, dass Kinder und Jugendliche am wenigsten anfällig sind für eine „richtige“ Infektion – also einen Zustand, der nicht nur den zufälligen Nachweis von Genmaterial des Virus in einem Abstrich erbringt, sondern bei dem es sich tatsächlich in den Zellen vermehrt und schließlich in der Regel auch Symptome auftreten. Das wäre eigentlich Voraussetzung für die Weiterverbreitung einer hohen Viruslast mit infektiösem Potenzial. Aber einerseits spielen Kinder in einer vergreisten Gesellschaft, die eine Art Laborleben führt, an Politik glaubt und längst vergessen hat, was Leben eigentlich ausmacht, eine wenig präsente, untergeordnete Rolle; andererseits eignen sie sich besonders unter den Bedingungen eines staatlichen Schulsystems für die Geiselnahme und den Machtmissbrauch durch die Politik. Sie hat sich bereits daran gewöhnt, damit auch immer wieder durchzukommen – man denke nur an die Masern-Zwangsimpfung.

Um zu erkennen, wie zerstörerisch der Staat hier wirkt, ist es notwendig, den Schulbetrieb nicht an den Bedürfnissen der staatlichen Bürokratie und politischer Narrative zu messen, sondern an denen der Kinder und Jugendlichen. Die Schule erfasst sie dabei in drei Entwicklungsstadien, in denen sich die Gewalt des Staates durch seine verordneten Zwänge unterschiedlich auswirkt.

Die Primarstufe der etwa sechs- bis zwölfjährigen Kinder

Wie sehr sich Kinder auf die Einschulung freuen, gibt uns einen Hinweis darauf, wie sehr bereits der normale Schulbetrieb bei so vielen Kindern hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, etwas aus dieser Freude zu machen. In diesem Alter sind Kinder von Natur aus hungrig nach Wissen. Je mehr, desto besser – aber bitte nicht stören, wenn sie vertieft sind. Während im Kleinkindalter die scheinbar ziellose Beschäftigung im Spielen typisch ist und das Nachahmen von Alltagstätigkeiten vertrauter Kontaktpersonen auch mal ohne Erkennen des Erwachsenenziels auskommt, geht es nun darum, die Entdeckung und Erkundung der Welt vorzunehmen. Weiterhin findet Lernen in einem starken sozialen Bezug statt – was für ein Kind interessant ist, wird nicht nur aus seinen Anlagen und bereits entwickelten Anknüpfungspunkten, sondern auch wesentlich von seinen Bezugspersonen und deren Verhalten beeinflusst. Dem Pädagogen Heinrich Roth wird die Formulierung einer Grundregel zugeschrieben: „Diese Grundregel besagt, dass ein Lernprozess niemals isoliert stattfindet. Man lernt nicht wirklich etwas allein, sondern Lernen findet immer in einem Kontext statt, und es herrschen bestimmte emotionale Zustände, unter denen man etwas lernt. Zusätzlich bestehen häufig auch körperliche Zustände, die dabei eine Rolle spielen. Das alles wird zusammen mit dem Lerninhalt verknüpft.“

Wer kann ermessen, was zerstört wird, wenn der Schulalltag bestimmt wird von Abstandsregeln und Maske-Tragen? Die Vorstellung, man könne Grundschüler durch die Vorgabe von Lerninhalten und Arbeitsblättern sowie zeitweisen Online-Unterricht altersgerecht Bildung vermitteln, ist der Offenbarungseid des staatlichen Schulsystems. Die Regelsetzungen des Staates wechseln ständig, aber in Bayern hat es tatsächlich auch für einige Grundschulen Maskenpflichten im Unterricht gegeben. Die Klassenfotos zur Einschulung, auf denen alle Kinder und auch die Klassenlehrerin eine Maske tragen, dokumentieren eine Zeit sozialer Grausamkeit gegen Kinder und werden in späteren Generationen Fassungslosigkeit über solcherart pädagogischer Verbrechen hervorrufen.

Die Sekundarstufe I der etwa 13- bis 15-jährigen Jugendlichen

Pubertät und deklarierter Corona-Ausnahmezustand haben etwas gemeinsam: Es ist die Zeit, in der Eltern schwierig werden – und manchmal auch peinlich. Die sozialen Beziehungen wirken auf andere Weise auf das Lernen von Jugendlichen ein. Sie müssen ihre eigene Persönlichkeit in der Beziehung zu anderen Menschen finden und erfahren. Wie konstruktiv könnte diese Zeit pädagogisch genutzt werden, um Jugendlichen die Grundlagen der Ökonomie, der Produktion und des Tauschs von Waren und Dienstleistungen zu beiderseitigem Vorteil nahezubringen und selbst erfahren zu lassen! Wie motivierend könnten sie eigenen Selbstwert entwickeln und Wertschätzung gegenüber anderen, indem man ihnen Raum gäbe, unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen in gemeinsamen produktiven Projekten zu einem größeren Gesamtergebnis schöpferisch zusammenwirken zu lassen.

Solche Räume sind an staatlichen Schulen natürlich nicht vorgesehen – vielmehr missbrauchen diese Anstalten die Jugendlichen zunehmend für kollektivistische Ziele, unter unterschiedlichen Narrativen Forderungen ohne eigene Leistung an eine unpersönliche „Gesellschaft“ zu stellen: Schrankenlose Einwanderung, Kampf gegen Rechts (was auch immer das sein mag) und Klimakrieg gegen die Grundlagen des eigenen Wohlstands sind dabei nur die dominanten Beispiele. Der totalitäre Staat nutzt das Potenzial der Kinderkrieger, sie auf die Straße zu schicken, um für höhere Steuern zulasten ihrer Eltern zu demonstrieren, und redet ihnen ein, es wäre ihre Leistung, Politiker schließlich dazu zu zwingen. Schamlos nützt der Staat ihre Naivität gegenüber den Grundprinzipien der Politik aus. Statt Erfahrung von Selbstwert und Eigenverantwortung stehen der kollektive Gruppenzwang und Mobbing auf dem Lehrplan, wenn jemand aus der Reihe tanzt. Und wäre all das nicht schon schlimm genug, kommt nun in einer Zeit, in der die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit, des Selbstwerts und der eigenen Würde wie auch des Respekts vor der Freiwilligkeit des Handelns anderer an oberster Stelle stehen sollte, der Maskenzwang in die Schule. Selbstausdruck und Reflexionsfähigkeit angesichts der Reaktionen anderer auf eigenes Handeln gehören zentral in diese Entwicklungszeit der Jugendlichen. Die wachsende Sensibilität sozialen Austauschs auch mittels nonverbaler Kommunikation wie der Mimik des Gegenübers wird durch Masken blockiert. Stattdessen werden die Räume für persönliche Kontakte sogar noch in der Freizeit eingeschränkt – sind sie doch bei vielen, insbesondere in städtischen Milieus, bereits verkümmert und durch virtuelle Räume ersetzt worden.

Doch Bürokraten haben für die von ihnen angerichteten Kollateralschäden keinen Sinn. Sie haben einen Plan vorgesetzt bekommen und versuchen, diesen mit Scheuklappen über Vorschriften und Kennzahlen zu erfüllen. Im staatlichen Bildungsplan sind Kinder und Jugendliche nur Statisten, und Bildung ist nur eine leere Worthülse, die mit beliebigen Inhalten nach wechselnden Plänen befüllt werden kann. Was machen die Schreibtischtäter der Bildungsbürokratie aus dieser Generation?

Die Sekundarstufe II – junge Erwachsene, 16 bis etwa 19 Jahre

Haben die Jugendlichen die vorangegangenen Entwicklungsphasen einigermaßen gut überstanden und sind zu jungen Erwachsenen herangereift, die gelernt haben, ihre Ziele anzunehmen und zu verfolgen, so werden sie auch in der Corona-Bürokratie ihr Ding durchziehen und am wenigsten in dieser Zeit des Irrsinns beschädigt werden. Das ist allerdings dank ideologisierter und kollektivistischer Schulapparate alles andere als selbstverständlich. Der Normalfall ist eher, dass sie noch sehr auf der Suche nach ihrer Rolle und ihren Zielen sind – und sich von dieser Suche auch noch allzu leicht ablenken lassen.

Die heute tendenziell früher einsetzende körperliche Reife steht in seltsamem Gegensatz zum häufigen Phänomen des noch im sogar reiferen Erwachsenenalter infantil-pubertären Einrichtens in Abhängigkeiten, das durch die Philosophie des Sozialstaates und sein Versprechen des Rechtsanspruchs gefördert wird, jederzeit und bedingungslos auf anderer Leute Kosten leben zu dürfen. Ob die Schullaufbahn mit der mittleren Reife beendet wurde oder die Hochschulreife angestrebt wird: „Wo gehe ich hin? Wo will ich hin?“ ist das zentrale Thema junger Erwachsener. Das Ziel kann auch noch gewechselt werden auf dem Weg, das ist normal – aber was gibt Orientierung in einer Zeit des Umbruchs, der großen Transformation, die kein Aufbruch zu neuen, freien Ufern ist, wie es für junge Erwachsene angemessen wäre, sondern ein ängstliches und zwanghaftes Festhalten, Einschüchtern und Unterwerfen? Möge diese Umbruchzeit bald überstanden sein, die Bürokraten aus dem Weg geräumt und der Blick freier werden.

Das Umfeld

Von den bürokratischen Rahmenbedingungen zu den in ihnen handelnden Personen: Ich möchte den Lehrkräften nicht pauschal zu nahe treten – ohne Zweifel gibt es auch in bürokratischen Systemen noch gute und berufene Pädagogen, die für die Bildung und die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler im besten Sinne arbeiten und sich einsetzen. In meiner Schullaufbahn, die schon eine Zeit her ist, habe ich solche Lehrer erleben dürfen, ebenso wie andere, die in ihrer Rolle hoffnungslos überfordert waren oder selbst dem Bürokratentypus angehörten. Ein gewisser Mix davon kann durchaus zum Lernen für das Leben beitragen. In der Corona-Hysterie wird jedoch auch die Lehrerschaft im Mittel nicht wesentlich von der medial hysterisierten allgemeinen Masse abweichen. Ein Pädagoge aber, der eine schwer definierbare Angst vor einer abstrakten Krankheitsgefahr hat und diese Angst auf die ihm anvertrauten Schüler überträgt, ist als Pädagoge und Lehrer schlicht unbrauchbar und fehl am Platze – und das dürfte auf nicht wenige zutreffen. Nach der gerichtlichen Aufhebung des Maskenpflichtgebots für Schüler in Baden-Württemberg wurde berichtet, dass Lehrer vor ihren Klassen um das „freiwillige“ Tragen von Gesichtsmasken baten. Was für eine üble und niederträchtige Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses! Andere Berichte schilderten Dauerlüften bei kühler Witterung bei gleichzeitiger Ankündigung, man könne die Fenster jederzeit schließen, wenn alle Schüler Masken trügen. Es werden eben auch Typen Lehrer, die sich in der Rolle der Machtausübung gegenüber von ihnen abhängigen Schülern gefallen, und sie finden unter dem staatlichen Notverordnungsdiktat einen großen Entfaltungsspielraum.

Fairerweise muss hinzugefügt werden, dass in einem Staat, der Anspruch auf Einmischung in jeden Lebensbereich erhebt, auch eine bürokratieinterne Opposition vorhanden ist. Es werden ja nicht nur die aktuell benötigten Virologen und „Gesundheitsexperten“ staatlich bezahlt, die die Exekutive gerade akut für ihre Notverordnungspolitik benötigt und ins Rampenlicht stellt, sondern auch „Forscherinnen und Forscher“ zu allen möglichen anderen Themen, die in diesen Situationen fassungslos feststellen, dass sich die Politik für ihre Sicht gar nicht interessiert. Sehr erhellend die erkennbar ehrliche Entrüstung des Kindheitswissenschaftlers Prof. Dr. Michael Klundt, der den Umgang mit Kindern und Jugendlichen während der „Corona-Pandemie“ untersuchte und unter Bezug auf die UN-Kinderrechtskonvention seine Ergebnisse der Kinderkommission des Deutschen Bundestags vorstellte: „Der Kinderschutz hatte auf einmal fast eine ganz neue Wendung bekommen. Das Kindeswohl ist nicht nur ignoriert worden, sondern es wurde plötzlich aus dem Kinderschutz eigentlich nur der Schutz vor Kindern.“ Er will aber niemandem unterstellen, „dass er das böse gemeint hat“. Da kann man ihm sogar recht geben, denn das Handeln der Bürokratie steht jenseits von Gut und Böse, ist einfach nur kalt und folgt eben dem Plan, den die übermächtige Exekutive vorgibt, ungeachtet der daraus resultierenden Kollateralschäden. Neben unnötig relativierender und abschwächender Phrasen (nein, das ist keine Frage des Tons und des Umgangs) spricht Professor Klundt im Hinblick auf die staatliche Gewalt beim Quarantänezwang gegen Kinder von „Verobjektivierung“ und „instrumenteller Betrachtung des Kindes“. Und: „Denken wir noch daran, was da eigentlich passiert, wenn wir sozusagen einer Familie ein Schreiben schicken, wenn du das nicht machst, dann nehmen wir dir dein Kind morgen ab?“ Nein. Eine Bürokratie denkt nicht. Eine Bürokratie führt aus.

Das war nun genug, wenn nicht zu viel der Fairness gegenüber dem staatlichen Apparat und seinen internen Korrekturansätzen, denn am Ende wird umso klarer: Sie interessiert keinen. Und auch ein „Kindheitswissenschaftler“ zieht leider am gleichen Strang derer, die er kritisiert, wenn er das politische Primat an sich nicht infrage stellt.

Warum ich der obigen Passage Aufmerksamkeit gewidmet habe, ist im Stichwort „UN-Kinderrechtskonvention“ angedeutet, die laut Klundt ignoriert worden sei. Auf diese bezieht sich nämlich auch ein im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbartes Gesetzesvorhaben, „Kinderrechte“ im Grundgesetz zu verankern. Dort steht bisher in Artikel 6 (2): „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Also eine Selbstverständlichkeit, gefolgt von der Zumutung: „Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ Wer um Himmels willen ist die „staatliche Gemeinschaft“, die da „wachen“ soll? Bullshit.

Der Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Justiz und irgendein Dingsbums will nun folgenden Absatz vor den bestehenden Absatz (2) in Artikel 6 einfügen: „Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör.“

Spätestens angesichts des Corona-Irrsinns kann man diesen Absatz nur als Verhöhnung auffassen. Ich fasse den Inhalt in anderen Worten kurz zusammen: Die Politik bestimmt, was Kinderrechte und Kindeswohl sind – die Eltern bleiben außen vor. Heute Maskenzwang und Wegnahme von den Eltern „wegen Corona“, morgen wieder kollektive Kinderdemos für die geplanten Steuererhöhungen auf CO2 statt Schule, weil man ihnen dort eingeredet hat, dass sonst ihre Zukunft in Gefahr sei. Oder noch kürzer: Absicherung des staatlichen Rechts auf politischen Kindesmissbrauch nicht nur exekutiv durch Notverordnungen, sondern legislativ im Grundgesetz.

Hausunterricht – ein möglicher Ausweg?

Krisenzeiten eröffnen auch neue Chancen. Im Jahr 2020 taucht auf einmal ein Begriff in der politischen Berichterstattung mit einer Selbstverständlichkeit auf, die man zuvor nicht für möglich gehalten hätte angesichts dessen, dass dafür in Deutschland Eltern bisher staatlich verfolgt und mit Gefängnis bedroht wurden: Homeschooling, zu Deutsch: Hausunterricht.

Eigentlich bezeichnet er das wahrgenommene Recht von Eltern, ihre Kinder selbst oder durch andere Personen zu Hause zu unterrichten. Dieses aus Artikel 6 (2) Grundgesetz, erster Satz, eigentlich ablesbare Recht wird jedoch durch Artikel 7 Grundgesetz wieder aufgehoben, in dem sich der Staat das Zugriffsrecht auf alle Kinder in einem staatlichen Schulsystem anmaßt und sichert. Nun hat er ein Stück davon aufgegeben – er versteht „Homeschooling“ zwar etwas anders, nämlich als online-geführter Irgendwie-Schulunterricht, aber Spielraum dürfte sich bereits daraus ergeben, dass eine organisatorische Überforderung der Schulen bei der Umsetzung – ganz besonders im Grundschulbereich – eigentlich eine ausgemachte Sache ist.

Wenn sich drei bis fünf Eltern einer Klasse zusammenfinden können, ist auch bei beruflicher Grundlast der Eltern eine Menge zu machen. Ein Arzt, der ein Maskenattest ausstellt, sollte leicht zu finden sein – selbst die WHO empfiehlt das Tragen von Masken erst für Kinder ab zwölf Jahren. Die Beeinträchtigung bei der Persönlichkeitsentwicklung ist offensichtlich, ebenso die Einschränkungen bei der Konzentrationsfähigkeit. Wegen der in der Klasse zu wahrenden disziplinarischen Gleichheit wird die Schule vielfach dazu tendieren, den Unterricht zu Hause zuzulassen, solange eine Maskenpflicht in der Schule besteht. Die online gegebenen Schulunterrichtseinheiten eröffnen die Möglichkeit, diese regelmäßig durch Eltern zu auditieren und bei ideologischem Missbrauch der Kinder – Frühsexualisierung, politische Instrumentalisierung im Kampf „gegen Rechts“ oder Vorfeld-Rekrutierungsbestrebungen als Kindersoldaten im „Klimakampf“ – geeignete Gegenmaßnahmen zum Schutz der Kinder zu treffen. Damit das funktioniert, müssten sich natürlich mehrere Eltern eventuell auch mit Unterstützung weiterer Personen zusammentun. Gelänge dies, wäre das eine große Chance, denn der Staat kann niemals in der Lage sein, „Kinderrechte“ zu sichern, zum einen, weil er von Politik und Machtinteressen gelenkt wird, zum anderen, weil seine bürokratischen Institutionen, durch die er handelt, zu etwas, was Kinder für ihre Entfaltung benötigen, niemals fähig sein können: Liebe.

Liebe allein ist die Voraussetzung, die es Eltern ermöglicht, ihren Kindern das mitzugeben, was sie ihnen nach einem Wort von Goethe für ihr Leben mitzugeben haben – Wurzeln und Flügel. Staatliche Bürokratie und Bevormundung sind nicht dazu in der Lage, diese Dinge zu geben, sehr wohl jedoch, sie zu zerstören. Sie arbeiten daran.

