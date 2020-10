Gesellschaftliche Umwälzung in den USA Roter Alarm: In den Vereinigten Staaten findet eine Revolution statt

24. Oktober 2020

Wenn es nicht gelingt, die Bewegung rechtzeitig zu stoppen, wird dies katastrophal enden

von Vasko Kohlmayer

In den letzten vier Monaten hat Amerika Gewalt und Umwälzungen erlebt, wie es sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr gegeben hat. Ausgedehnte Unruhen und brennende Städte waren an der Tagesordnung. Wir waren Zeugen von Anarchie und Zerstörung in einem noch nie da gewesenen Ausmaß. Unsere Nation ist verunglimpft und beschuldigt ...