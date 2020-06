Die Rassismus-Frage in den Vereinigten Staaten Die Wahrheit über Amerika

19. Juni 2020

Warum die USA keine rassistische Nation sind

von Vasko Kohlmayer

„Rassismus in Amerika ist nicht die Ausnahme – er ist die Norm“, lautete neulich eine Schlagzeile des britischen „Guardian“.

„Zwei Viren – Covid und Rassismus – verwüsten die schwarze Gemeinschaft und bedrohen die Stabilität Amerikas“, erklärt ein „ABC News“-Artikel.

„Nicht nur George Floyd: Polizeibehörden haben eine 400-jährige Geschichte des Rassismus“, titelt ein Artikel von „USA Today“.

„Wir müssen den Rassismus bekämpfen, und wir haben uns noch nie wirklich mit ihm auseinandergesetzt“, erklärte ein Protestler bei einer der vielen Kundgebungen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben.

In der Tat ist in letzter Zeit von vielen Seiten viel über die angebliche Unterdrückung und den Rassismus der amerikanischen Gesellschaft gesagt worden. Auch wenn diese Anklagen von leidenschaftlichen Stimmen vorgetragen und von viel Gewalt begleitet wurden, gibt es ein Problem mit solchen Behauptungen: Sie sind nicht wahr. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.

Tatsache ist, dass es in der amerikanischen Gesellschaft keine institutionelle oder systemische Diskriminierung von Schwarzen gibt. Im Gegensatz zu den Behauptungen, die wir heute hören, hat Amerika im letzten halben Jahrhundert unermessliche Anstrengungen unternommen, um seine schwarze Gemeinschaft zu unterstützen und ihr zu helfen. Während dieser Zeit hat die amerikanische Gesellschaft zahllose Programme und Initiativen ins Leben gerufen und Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben, die speziell darauf abzielen, der afroamerikanischen Bevölkerung beizustehen. Die Unterstützung, die die schwarze Gemeinschaft von der amerikanischen Gesellschaft erhält, erfolgt in jeder denkbaren Form: gesetzgeberisch, finanziell, bildungstechnisch, kommerziell, menschlich, materiell.

Um sicherzustellen, dass es keine systemische oder institutionelle Diskriminierung gibt, ging Amerika so weit, in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Regierungsverträge, Wohnungswesen und anderen Lebensbereichen positive Maßnahmen und Rassenquoten einzuführen. Das bedeutet, dass unsere Gesetze und Verhaltenskodizes farbigen Menschen mehr Schutz, Privilegien und Garantien gewähren als ihren weißen Kollegen. Amerika ist so eifrig und willens gewesen, seine schwarze Minderheit zu unterstützen, dass die Mehrheit tatsächlich einer umgekehrten Diskriminierung unterworfen wurde. Um sich selbst zu rehabilitieren und ihr Erbe vergangener Diskriminierung zu korrigieren, haben die Vereinigten Staaten alles in ihren Kräften stehende getan, um ihre schwarze Bevölkerung voranzubringen. Die Menge an Ressourcen, Schutz und Wohlwollen, die Amerikas schwarze Minderheit von ihrer Gesellschaft erhält, ist in den Annalen der Weltgeschichte völlig beispiellos.

Nirgendwo auf der Welt genießen Schwarze mehr Freiheit und größere Finanz-, Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten als in den Vereinigten Staaten. Das ist der Grund dafür, warum so viele Schwarze aus der ganzen Welt in dieses Land kommen und hier leben wollen. Ihre Zahl ist so groß, dass wir nur einen winzigen Bruchteil derer akzeptieren können, die hier leben möchten. Wenn Amerika so eine rassistische und unterdrückerische Nation wäre, warum sollten sie dann in solcher Zahl herkommen wollen?

Sie wollen kommen, weil sie wissen, dass Amerika die Schwarzen gut behandelt und dass es Schwarze nirgendwo sonst auf der Welt so gut haben wie hier. Wenn Schwarze, deren Sicht nicht durch die Demagogie der sogenannten Bürgerrechtsführer verzerrt wurde, auf Amerika blicken, sehen sie Freiheit und Chancen. Sie schauen auf Amerika und sehen eine Gesellschaft, die immense Großzügigkeit und guten Willen gegenüber der schwarzen Bevölkerung zeigt. Sie schauen auf Amerika und sehen ein Land, das kürzlich die begehrteste, mächtigste und prestigeträchtigste Aufgabe der Welt – die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten – an einen Schwarzen vergeben hatte. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Würde eine rassistische Nation so etwas jemals tun?

Umgekehrt hören wir keine Geschichten von Afroamerikanern, die dieses „rassistische“, „unterdrückerische“ Land verlassen und dann mit Erzählungen über Länder zurückkehren, in denen Schwarze ein besseres Leben mit mehr Freiheit, Wohlstand und Würde führen. Haben Sie jemals ein solches Zeugnis gehört? Man zeige uns ein Land in der Welt, dass großzügiger und fürsorglicher gegenüber Schwarzen ist als die USA. Lassen Sie uns ein Land finden, in dem Schwarze mehr Freiheit und Schutz erhalten als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist bezeichnend, dass wir kein einziges überwiegend schwarzes Land finden können, in dem seine Bürger mehr Rechte und Wohlstand genießen als die Schwarzen in den Vereinigten Staaten. Ist es nicht paradox, dass die Vereinigten Staaten ihre Schwarzen besser behandeln als die schwarzen Nationen ihre eigenen? Die immensen Anstrengungen und Kosten, die diese Gesellschaft auf sich genommen hat, um den schwarzen Amerikanern zu helfen und sie aufzunehmen, sind sicherlich eine Überlegung wert. In einer gesunden Gesellschaft würde dies zumindest sporadische Ausdrucksformen der Dankbarkeit und Wertschätzung hervorrufen.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben, sind Afroamerikaner in der amerikanischen Gesellschaft die am meisten begünstigte und rechtlich privilegierte Bevölkerungsgruppe. Da Afroamerikaner in den Genuss einer Vielzahl von Schutzmaßnahmen und -mechanismen kommen, die in das Gefüge unserer gesellschaftlichen Existenz integriert sind, werden sie weder systemisch unterdrückt noch institutionell diskriminiert. Ein augenöffnender Ausdruck davon fand letzte Woche während der „Antirassismus“-Proteste in Washington, DC, statt. Dort trat eine einheimische schwarze Frau namens Nestride Yumga einer Gruppe von Demonstranten, die ihre erzrassistischen Slogans gegen dieses Land verkündeten, entgegen. Im Verlauf des Austauschs tadelte die Frau einen weißen Demonstranten:

„Sie sagen, Schwarze werden unterdrückt. Ich bin schwarz und ich werde nicht unterdrückt. Ich bin frei! Hören Sie auf, die Menschen glauben machen zu wollen, sie würden unterdrückt. Sie zwingen ihnen eine Rhetorik auf, die nicht wahr ist. Schämen Sie sich, ich bin frei!"

Mit ausgestreckten Armen vor ihnen stehend, hatten Nestrides Worte eine überwältigende Wirkung, die die erschrockenen Demonstranten nach einer Antwort suchen ließ. Die Wirkung ihrer Äußerung ist deshalb so stark, weil das, was sie sagt, so offensichtlich und unbestreitbar wahr ist. Im Gegensatz zu den Randalierern und Demonstranten, die wir auf unseren Bildschirmen Unwahrheiten schreien hören, geigt diese junge schwarze Frau der Macht wirklich die Meinung. Und was für eine Macht sie hat. Sie wendet sich den Schwarzen in der Menge zu und verärgert sie: „Ihr werdet nicht unterdrückt. Ihr seid faul, das ist auch schon alles. Sucht euch Arbeit, geht arbeiten!“

Von dieser unerwarteten nackten Wahrheit überrumpelt, versuchten sich die verwirrten Demonstranten an ein paar hohlen Klischees und einigen Zwischenrufen als Antwort. Da sie mit einer so gesunden Dosis Realität konfrontiert wurden, waren sie nicht in der Lage, eine zusammenhängende Antwort zu geben. Der Vorwurf der schwarzen Frau riss ihrer unehrlichen Sache die Maske des Bessermenschentums herunter, und sie standen ungeschützt da und klammerten sich mitleidig an die Fetzen ihrer fadenscheinigen Lügen. Verwirrt packten sie ihre Protestpapiere ein und zogen sich zurück. Als sie sich davonmachten, gab ihnen die unerschrockene Dame eine letzte Salve mit auf den Weg: „Ihr wart feige.“

Aber wie steht es um die systemische Polizeibrutalität gegenüber schwarzen Amerikanern, deren jüngstes Beispiel wir gerade beim bedauerlichen Tod von George Floyd erlebten? Es hat sich wiederholt gezeigt, dass solche Vorfälle tatsächlich sehr selten sind und keine Manifestation eines allgegenwärtigen Rassismus in unserer Strafverfolgung darstellen. Wie Tucker Carlson feststellt, wurden 2019 in den Vereinigten Staaten zehn unbewaffnete Afroamerikaner von Polizeibeamten erschossen. Neun von ihnen waren schwerst vorbestraft. Andererseits waren am 31. Mai – vor weniger als zwei Wochen – 18 Schwarze in der Stadt Chicago von meist schwarzen Kriminellen ermordet worden. Damit werden in einer Stadt an einem Tag mehr Schwarze von Schwarzen erschossen und getötet, als in den Vereinigten Staaten in einem ganzen Jahr von der Polizei getötet werden. Das Gerede über die Polizei, die angeblich einen „schwarzen Völkermord“ begehe, ist unglaublich absurd. Theodore Dalrymple weist darauf hin, dass „die Wahrscheinlichkeit, dass ein Polizist von einem Schwarzen getötet wird, etwa fünfzehnmal höher ist als umgekehrt“. Und die meisten der wenigen Schwarzen, die jährlich von der Polizei getötet werden, sind gefährliche Straftäter, die bei der Verübung eines Verbrechens getötet werden.

Darüber hinaus werden mehr Weiße von der Polizei erschossen als Schwarze, und ebenso sterben bei Verhaftungen mehr Weiße als Schwarze. Die Behauptung, die Polizei treibe routinemäßig unschuldige friedliche Schwarze auf der Straße zusammen, ist ein Mythos, den niemand bei klarem Verstand glauben kann, nicht zuletzt die Schwarzen selbst. Untersuchungen von Pew zufolge haben mehr als die Hälfte der schwarzen Amerikaner „viel“ oder zumindest „etwas“ Vertrauen in die Polizei. Zum Vergleich: Weniger als ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung billigt die Art und Weise, wie der Kongress seine Arbeit erledigt. Mit anderen Worten: Weitaus mehr Schwarze haben Vertrauen in ihre örtlichen Polizisten als wir in die gewählten Vertreter in Washington, DC. Die meisten aufrechten schwarzen Amerikaner wollen, dass die Strafverfolgungs- und Regierungsbeamten eine entschiedene Haltung gegen Gesetzlosigkeit einnehmen, ganz gleich, von wem sie verübt wird. Der jüngste Beweis dafür ist die rekordverdächtige Zustimmungsrate zu Donald Trump unter den wahrscheinlich schwarzen Wählern nach den Unruhen. Es ist bezeichnend, dass Donald Trump eine der wenigen Regierungsfiguren war, die den plündernden Mobs nicht nachgegeben hat.

Die Frage ist also, warum angesichts all der finanziellen, legislativen, pädagogischen und personellen Ressourcen, die im Laufe der Jahrzehnte in die schwarze Gemeinde geflossen sind, diese nicht aufblüht. Warum wird die schwarze Gemeinschaft nach all diesen Jahren immenser Anstrengungen und Investitionen immer noch von so vielen Schwierigkeiten und Schwierigkeiten geplagt?

Die Antwort lautet nicht: wegen Rassismus, Polizeibrutalität oder Diskriminierung. Der Grund, warum die schwarze Gemeinschaft so beunruhigt ist, ist der moralische Zusammenbruch, der große Teile von ihr, insbesondere in den Innenstädten, ereilt hat.

Die Daten zeigen, dass mehr als fünfundsiebzig Prozent der schwarzen Babys von alleinerziehenden Müttern geboren werden. Und von den 25 Prozent, die von verheirateten Eltern geboren werden, sind es wesentlich weniger, die bis zum Erwachsenenalter noch mit beiden biologischen Elternteilen zusammenleben. Das bedeutet, dass die Mehrheit der jungen Schwarzen in zerrütteten oder dysfunktionalen Familien aufwächst. In jeder rassischen Demografie wäre das allein schon ein Problem mit katastrophalen Folgen. Und die Statistiken sind in der Tat verheerend. Betrachten Sie einige der folgenden Fakten. Kinder aus vaterlosen Familien wachsen mit fünfmal höherer Wahrscheinlichkeit in Armut auf und begehen Verbrechen. Kinder aus vaterlosen Familien tragen fast dreimal häufiger Waffen und handeln mit Drogen als Kinder, die bei ihren Vätern leben. Auch die Wahrscheinlichkeit, die Schule abzubrechen, ist bei ihnen neunmal höher. Noch schlimmer ist, dass junge Menschen aus zerrütteten Familien 20-mal häufiger ins Gefängnis gehen.

Bereits 1965 warnte Daniel Patrick Moynihan davor, dass die Zerstörung der schwarzen Kernfamilie ruinöse wirtschaftliche und soziale Folgen für die schwarze Gemeinschaft haben würde. Als Moynihan seinen berühmten Bericht schrieb, lag die Illegitimitätsrate der Schwarzen bei 25 Prozent. Heute ist sie dreimal so hoch.

Traurigerweise wurde die Zerstörung der schwarzen Kernfamilie zu einem großen Teil von der Regierung verursacht und durch von ihr geschaffene Anreize begünstigt, indem sie alleinerziehenden Müttern Barzahlungen und eine Reihe von Leistungen gewährt. „Die stetige Ausdehnung der Wohlfahrtsprogramme kann als Maß für den stetigen Zerfall der schwarzen Familienstruktur der letzten Generation in den Vereinigten Staaten betrachtet werden“, schrieb Moynihan als Schlussfolgerung seines Beitrags.

Der schwarze Schriftsteller und Denker Larry Elder erinnert sich an eine Geschichte von vor einigen Jahren, als er Kweisi Mfume interviewte, der damals Präsident der National Association for the Advancement of the Colored People (NAACP) war. Im Laufe des Interviews stellte Elder diese Frage: „Was stellt die größere Bedrohung für die schwarze Gemeinschaft dar? Weißer Rassismus oder die Abwesenheit schwarzer Väter?“ Ohne zu zögern antwortete Mfume: „Die Abwesenheit schwarzer Väter.“

So schlimm es auch für so viele schwarze Kinder ist, die in zerrütteten, dysfunktionalen Familien aufwachsen – eine Situation, die ihre Lebensperspektiven stark einschränkt –, ist das noch nicht das Ende. Die meisten von ihnen leben zudem in einer Kultur und Denkweise, die es praktisch unmöglich macht, ein glückliches und sinnvolles Leben zu führen. Es ist wirklich bedauerlich, dass die Kultur der schwarzen Straße grobschlächtige menschliche Charakterzüge und Verhaltensweisen fördert und feiert. Sexuelle Promiskuität, Illegitimität, Gewalt, sofortige Befriedigung, Drogenmissbrauch, Trägheit und Verbrechen werden gefeiert und hochgehalten, als wären sie Tugenden. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die durch Fleiß, Aufrichtigkeit und Arbeitsethik versuchen, ihrer trostlosen und hoffnungslosen Existenz zu entkommen, die eine solche Lebensauffassung unweigerlich mit sich bringt, als „Weiße“ beschuldigt und als Onkel Toms und Tante Annas verspottet. Wie absurd. Diejenigen, die sich so spöttisch äußern, scheinen damit anzudeuten, ein aufrechtes, fleißiges und gewissenhaftes Leben sei ein rassistischer Charakterzug, der nur von Weißen zur Schau gestellt werden solle.

Welche Hoffnung kann es für junge Menschen geben, die in zerrütteten Familien – die oft fahrlässig und missbräuchlich sind – aufwachsen, während sie obendrein in so eine toxische Kultur eingetaucht sind? Wir sehen die tragische Folge davon in den plündernden Mobs, die heute amerikanische Städte zerstören und niederbrennen. Das Pandämonium, das sie entfesselt haben, ist nicht die Folge des weißen Rassismus oder der Polizeibrutalität. Es ist die unvermeidliche Folge der Illegitimität, der zerbrochenen Kultur und des moralischen Verfalls, der die moralische Faser großer Teile der schwarzen Bevölkerung aufgelöst hat.

Was die schwarze Gemeinschaft in dieser Zeit braucht, sind nicht noch mehr Proteste, Geld oder Regierungsprogramme. Was sie braucht, ist eine moralische Wiedergeburt und eine Rückkehr zu den Werten der persönlichen Verantwortung und Gewissenhaftigkeit, des Fleißes, der Disziplin und ehrlichen Arbeit. Genau hier liegt das eigentliche Problem, und wenn es nicht direkt angegangen wird, wird die schwarze Gemeinschaft den Pathologien und Schwierigkeiten, mit denen sie gegenwärtig zu kämpfen hat, niemals entkommen.

Der Artikel von Vasko Kohlmayer erschien am 12. Juni 2020 auf der Website von Lew Rockwell und wurde von Axel B. C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.