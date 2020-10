DeutschlandBrief Eine Wahl wie keine andere

17. Oktober 2020

Der 3. November und der Krieg der Kulturen in den USA

von Bruno Bandulet

Bis Januar muss feststehen, wer Präsident wird

Wer auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen am 3. November schaut, muss wissen, dass in den Vereinigten Staaten alles ganz anders abläuft als in Deutschland. Schon der Wahlkampf findet unter sehr verschiedenen Voraussetzungen statt: hierzulande ein Parteienkartell, das Differenzen nur simuliert und dessen Fraktionen bei der Regierungsbildung jederzeit auswechselbar sind – dort zwei große politische Lager, die dem Wähler eine echte Alternative bieten. In Deutschland eine gelenkte Demokratie, deren herrschende Klasse sich auf die öffentlich-rechtlichen Sender stützt und die den Verfassungsschutz missliebige Meinungen überwachen und zensieren lässt – in den USA ein offener Meinungskampf, wobei die Konservativen einen großen privaten Fernsehsender auf ihrer Seite haben, der in Deutschland bekanntlich fehlt. Insofern sind Wahlkämpfe in den USA fairer, wenn auch brutaler und teurer.

In Deutschland kann es in Einzelfällen vorkommen, dass falsch ausgezählt wird, in den USA sind Unregelmäßigkeiten fast schon die Regel. Dass der Sieger, Donald Trump oder Joe Biden, schon am 4. November feststeht, ist nicht zu erwarten. Zum einen, weil das Ergebnis der Briefwahlen erst mit tagelanger Verspätung vorliegt, zum anderen, weil es anders ausfallen kann als die Direktwahl an der Urne. Zum Beispiel könnte Trump bei den an der Urne abgegebenen Stimmen vorne liegen, Biden aber bei den brieflichen Voten. Denn die Anhänger der Demokraten gehen aus Angst vor Corona weniger gern in die Wahllokale.

Am Wahltag 2016 glaubte Trump zunächst, er habe verloren. Nachmittags um fünf Uhr rief ihn Tochter Ivanka an und sagte: „Dad, es schaut richtig schlecht aus.“ Später gestand er einer Gruppe von Anhängern: „Ich dachte, ich würde verlieren, und ich fand mich damit ab.“ Diesmal wird er sich mit einer Niederlage nicht so leicht abfinden. Er wird, wenn irgendwie möglich, das Resultat bestreiten und anfechten.

Am 3. November muss der Sieger mindestens 270 Wahlmännerstimmen gewinnen. In den zwei großen Staaten an der Ost- und Westküste erübrigt sich für Trump ein Einsatz. In Kalifornien mit seinen rund 40 Millionen Einwohnern und 55 Elektoren kam die Demokratische Partei 2016 auf 61 Prozent. In New York mit rund 20 Millionen Einwohnern und 29 Elektoren waren es 59 Prozent für Hillary Clinton. Entschieden wird die Wahl höchstwahrscheinlich auch 2020 in den sogenannten „Swing States“ wie Arizona, Florida, Michigan, Ohio, Pennsylvania oder Wisconsin. In jedem der 50 Staaten gilt das Mehrheitswahlrecht. Das bedeutet, dass der Sieger alle Stimmen bekommt, der Verlierer keine. In Pennsylvania jedenfalls dürfte Trump wieder vorne liegen. Der Anteil der Weißen beträgt dort 80 Prozent gegenüber 60 Prozent in den USA insgesamt, und weniger Weiße als anderswo haben einen Hochschulabschluss.

In den Staaten mit dubiosen Resultaten ist damit zu rechnen, dass die Justiz eingeschaltet wird. Offiziell bestätigt wird das Wahlergebnis in den einzelnen Staaten ohnehin erst am 8. Dezember. Im Jahr 2000, als George W. Bush gegen Al Gore antrat, wurde sogar der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof, bemüht. Er entschied für Bush, Al Gore akzeptierte. Die Verfassung lässt aber auch die Möglichkeit offen, dass das Repräsentantenhaus das letzte Wort hat. Wenn dort tatsächlich nach wochenlangem Hin und Her, aber in jedem Fall noch vor der Inauguration am 20. Januar 2021, abgestimmt wird, hat Trump gute Chancen. Denn in diesem Fall hat jeder der 50 amerikanischen Staaten, unabhängig von der Bevölkerungszahl, eine Stimme. Und den Vorsitz führt Trumps Vizepräsident Mike Pence.

Besonders heftig umstritten war schon einmal eine Wahl zum Präsidenten, nämlich die vom 8. November 1876. Damals lag der Demokrat Samuel J. Tilden sowohl bei den Wahlmännern als auch bei den ausgezählten Stimmen vor dem Republikaner Rutherford Hayes. Die Republikaner (damals die zentralistische Yankee-Partei) weigerten sich dennoch, das Feld zu räumen, und zwar mit der Begründung, in den Südstaaten, in denen Tilden gewonnen hatte, hätten die Schwarzen nicht frei und ungehindert wählen können. Es drohten, wenige Jahre nach dem Bürgerkrieg, bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Nord und Süd. Der Disput endete in einem Kompromiss. Der Verlierer Hayes durfte ins Weiße Haus einziehen, der Sieger Tilden gab auf – und dafür zog die Bundesregierung ihre Truppen aus Louisiana, South Carolina und Florida ab. Zwölf Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs endete die Besetzung des Südens.

Keine Spur von Konsensdemokratie in den Vereinigten Staaten

Truppen marschieren keine mehr auf, dafür tobt seit der Machtübernahme von Trump ein sich ständig verschärfender Kulturkampf. Er wird auch nach dem 3. November nicht beigelegt werden. Dafür sind die Positionen zu unversöhnlich. Trump und seine Partei bestreiten, dass das Klima durch staatliche Eingriffe gesteuert werden kann. Sie verteidigen die Familie und die traditionellen Werte. Sie stehen für eine Begrenzung der Einwanderung und für ein christlich geprägtes, weiß dominiertes Amerika. Das Ironische dabei ist, dass Trump eine konservative Agenda vertritt, ohne selbst Konservativer zu sein. Die fundamentalistischen Evangelikalen sehen es so: Er ist ein Sünder, aber er verrichtet Gottes Werk.

Die Demokraten präsentieren sich gendergerecht und als Partei der ethnischen und anderer Minderheiten. Sie sehen die USA als multikulturelle Gesellschaft mit offenen Grenzen für Migranten. Sie propagieren unter dem Vorwand des Klimawandels die „Große Transformation“, eine umfassende grüne Planwirtschaft, dazu mehr Staat, mehr Steuern, mehr Sozialleistungen. Joe Biden verspricht null Emissionen bis 2050 und will 1,7 Billionen Dollar in den Kampf gegen den Klimawandel stecken. Er behauptet, eine Wiederwahl Trumps würde vier weitere Jahre mit katastrophalen Waldbränden in Kalifornien zur Folge haben.

Verständlich, dass der deutsche und europäische Mainstream mitfiebert und am liebsten mitwählen würde, haben sich doch schon 2016 herausragende Figuren wie Bundespräsident Steinmeier und Außenminister Maas von Trump distanziert, dies unter Missachtung diplomatischer Gepflogenheiten. Tatsächlich deckt sich das Programm der US-Demokraten weitgehend mit dem der deutschen Grünen und ebenso mit dem der EU-Kommission.

Dass die beiden großen amerikanischen Parteien weit voneinander entfernt sind, wurde auch deutlich bei der ersten von drei TV-Debatten am 29. September. Biden, dem manchmal Senilität unterstellt wird, leistete sich keine Aussetzer, er verhaspelte sich nur ab und zu. Er nannte den Präsidenten – in dieser Reihenfolge – einen Lügner, einen Clown, einen Rassisten und Putins Schoßhündchen. Trump verzichtete auf derartige Beleidigungen und unterbrach dafür immer wieder seinen Kontrahenten und den Moderator. Ein klarer Sieger der streckenweise chaotischen Debatte war nicht auszumachen. Trump punktete in Sachen Recht und Ordnung, Biden hatte Mühe, sich vom sozialistischen Flügel seiner Partei zu distanzieren. Trump war aggressiv und schlecht gelaunt, Biden wirkte alt und fragil.

Immerhin wäre eine Administration Biden im Rahmen der Nato, der Uno und anderer multilateraler Organisationen umgänglicher als der unberechenbare Trump – allerdings ohne den hegemonialen Anspruch der Supermacht aufzugeben. Schon die Regierung Obama hat Drohnenkriege geführt und exterritoriale Sanktionen verhängt. Auch ein Präsident Biden würde den Konflikt mit dem Herausforderer China, der die Geopolitik auf Jahrzehnte hinaus beherrschen wird, nicht abblasen. Zwar könnte sich die Atmosphäre zwischen den beiden Weltmächten zeitweise etwas entspannen, aber in Sachen China passt zwischen Republikaner und Demokraten kaum ein Blatt. Die Europäer stehen so oder so vor der Wahl, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden oder aber neutral zu bleiben.

Falls Biden gewinnt, wird Amerika nach links rücken. Wie weit, muss sich erst noch herausstellen. Als bei den Vorwahlen der Demokraten der Sozialist Bernie Sanders vorne lag, drohten die US-Konzerne samt Finanzindustrie der Partei mit dem Entzug von Wahlkampfspenden. Also sorgten die Bosse der Demokraten dafür, dass ein akzeptabler Kompromisskandidat nominiert wurde: Joe Biden, Jahrgang 1942, Senator für Delaware von 1973 bis 2009, Obamas Vize von 2009 bis 2017. Während Trump, Jahrgang 1946, auf einen harten Kern der Wählerschaft von 35 bis 40 Prozent zählen kann, spricht für Biden eigentlich nur, dass er nicht Trump heißt – und das ist nicht wenig. Die Rolle, die ihm zugedacht wurde, ist die eines lenkbaren Platzhalters. In weltpolitischen Angelegenheiten würde das in Teilen kriegslüsterne außenpolitische Establishment der Ostküste den von Trump beschnittenen Einfluss zurückgewinnen. Er hat im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger keinen neuen Krieg begonnen, konnte aber den angestrebten Ausgleich mit Russland nicht durchsetzen.

Der Kampfhund: Wer Biden wählt, könnte Harris bekommen

Um die Innenpolitik würde sich die neue Vizepräsidentin Kamala Harris kümmern, Jahrgang 1964, Ex-Justizministerin von Kalifornien und seit 2017 Mitglied des Senats, eine nach neuamerikanischem Sprachgebrauch „person of color“ mit einem Vater aus Jamaika und einer Mutter aus Indien, beide Akademiker. Sie wird, nicht ohne Respekt, als „attack dog“, als Kampfhund, charakterisiert. Trump hält sie für „außerordentlich garstig“. Im Wahlkampf schien sie sich dem linksradikalen Flügel der Demokraten anzunähern. Der Verdacht, eigentlich stünde nicht Biden, sondern Harris am 3. November zur Wahl, ist nicht von der Hand zu weisen. Entweder beerbt sie ihn schon in den kommenden vier Jahren, oder sie greift in vier Jahren – dann mit guten Chancen – nach der Macht. Sie leistete sich auch schon den Lapsus, vor der Presse von der kommenden „Harris Administration“ zu sprechen.

Am 1. September 2020 stellte Niall Ferguson in der „Neuen Zürcher Zeitung“ die Frage: „Wird auch der freundliche Joe Biden Krieg führen?“ Dem Historiker fiel auf, dass Biden in seiner Antrittsrede vom 21. August weniger als drei Prozent der Außenpolitik gewidmet hatte und mit keinem Wort auf den eskalierenden Konflikt mit China eingegangen war. Dafür lieferte er die auch bei früheren demokratischen Präsidenten üblichen Sprechblasen. Beispiel: „Ich werde ein Verbündeter des Lichts sein, nicht der Dunkelheit.“ Ferguson fühlte sich erinnert an Woodrow Wilson (Erster Weltkrieg), Franklin D. Roosevelt (Zweiter Weltkrieg), Harry S. Truman (Koreakrieg) und Lyndon B. Johnson (Vietnamkrieg). Er hätte auch den nach heutigen Maßstäben linksliberalen und zentralistischen Abraham Lincoln (Amerikanischer Bürgerkrieg) erwähnen können. Wie auch immer: Wenn Politiker, noch dazu ausgestattet mit einem gigantischen Rüstungsetat von mehr als 700 Milliarden Dollar, statt von nationalen Interessen salbungsvoll von hohen Idealen und vom Export der Demokratie sprechen, ist Skepsis angesagt.

