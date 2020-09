Lackmustest Corona Ex-Libertäre – was ist eigentlich los mit euch?

26. September 2020

Der Mensch ist ein soziales Wesen, der Staat ein sozialistisches

von Christian Paulwitz

Die Resonanz, die die mediale Corona-Welle auslöste, brachte manche persönliche Überraschung mit sich – positiv wie negativ. Zum ersten Mal aber wurde ich von einem Teil des libertären Lagers enttäuscht, darunter sogar der eine oder andere ef-Autor.

Volles Verständnis habe ich bezüglich anderer Einschätzungen über die Gefährlichkeit des Coronavirus, auch noch bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich kann es gut nachvollziehen, dass man da unterschiedlicher Auffassung sein kann, es ging mir selbst nicht anders. Nachdem ich zunächst die Hysterie etwas belächelt hatte, gab es auch bei mir so etwa Mitte März ein paar Tage, an denen ich mich von der Darstellung wachsender Zahlen und exponentieller Hochrechnungen habe beeindrucken lassen. Bei mir persönlich weckte ein Interview des bayerischen Ministerpräsidenten Söder dann wieder massive Zweifel an der offiziellen Darstellung – zu begeistert redete er sich angesichts der angebahnten Notverordnungspolitik in Ekstase über die neuen Möglichkeiten der Politik für Eingriffe in Privateigentum. Nachdem mein Argwohn geweckt war, klopfte ich also die Zahlen aus China, Italien und Deutschland ab, mit denen so viel Eindruck geschunden wurde, und setzte sie in Relation zu Bevölkerungszahlen und erwartbaren Sterberaten. Es war mir dann schnell klar und wurde durch weitere Informationen immer mehr bestätigt, dass an der Panikmache so gut wie nichts dran war und es sich bei der angeblichen Pandemie zwar um eine für einen bestimmten Personenkreis ernstzunehmende Erkrankung handeln mag, die jedoch allenfalls etwas heftigere Ausmaße hat als das langjährige Mittel saisonaler Virusinfektionen. Aber ich kann gut verstehen, wenn andere hier zu anderen Einschätzungen kommen, denn letztlich sind solche Einordnungen nicht vollends objektivierbar – niemand besitzt alle Informationen und auch die entsprechenden Vergleichsinformationen, weil diese Daten auch gar nicht vollständig und objektivierbar erhoben werden oder in unvollständigen Statistiken verborgen bleiben. Man ist also auch ein Stück auf sein Bauchgefühl angewiesen, um die vorliegenden Informationen zu gewichten, und das ist emotionsfrei nicht möglich.

Für eines habe ich jedoch kein Verständnis, auch wenn ich zugestehe, dass jemand das Virus als eine tödliche Gefahr sogar für Hunderttausende von Menschen ansieht oder angesehen hat (solche Opferzahlen wurden ja einmal für Deutschland quasi als sicher prognostiziert – die Maßnahmen wie der Lockdown sollten ja angeblich nur die Ausbreitung verzögern, um die Krankenhauskapazitäten nicht zu überlasten): Zu keiner Sekunde war vernünftigerweise auch nur ansatzweise zu erwarten, dass der Staat durch umfassende zentrale Steuerung von Abläufen und Eingriffen in gewerbliche und private Handlungsfreiheit diese potenzielle Gefahr so hätte bewältigen können, dass er dabei mehr Nutzen stiftet als Schaden anrichtet. Nicht einen Wimpernschlag lang war zu erwarten, dass Politiker über höheres Wissen verfügten, Millionen von Individuen jeweils adäquat so zu steuern, dass eine optimale Abwägung einerseits zwischen Ausweichen vor einer Gefahr und damit Anpassung der Bedürfnisbefriedigung und andererseits Fortsetzung gewohnter Tätigkeit zur Verfolgung eigener Ziele inklusive Sicherung der eigenen materiellen Existenz entsprechend der ganz individuellen Situation hätte erfolgen können. Geschweige denn, dass Politiker nur nach solch höherem Wissen handelten, wenn sie es hätten, und nicht auch ganz andere Ziele verfolgten. Völlig grotesk ist die Vorstellung, eine Bürokratie könnte dazu die richtigen Vorschriften entwerfen, nach denen die Menschen ihr Verhalten auszurichten hätten und zu denen sie durch Sanktionierung abweichender Handlungen zu zwingen wären. Wie kann jemand, der einmal vom überlegenen Konzept der freiwilligen Kooperation überzeugt war, sich dermaßen als Schönwetter-Libertärer erweisen, dass er auf so etwas hereinfällt und nach dem Staat schreit, wenn es ein paar sorgenerweckende Nachrichten gibt?

Das Einzige, wozu sich die Bürokratie eignet, wenn sie sich in das Zusammenleben der Menschen einmischt, ist, die Asozialisierung voranzutreiben (deutsch für „social distancing“ – inzwischen hat sie das sogar ganz offen in ihren Plan aufgenommen), und genau das hat sie getan und tut sie immer weiter: Sie pflanzt den perversen Gedanken in die Köpfe der Menschen, in Freunden, Bekannten und beliebigen anderen Personen grundsätzlich und zuvorderst eine potenzielle Gefahr zu sehen und nicht einen potenziellen Kooperationspartner, mit dem auf freiwilliger Basis ein Austausch zu beiderseitigem Vorteil möglich ist. Sie behindert den freien Informationsfluss zugunsten der von ihr kanalisierten erzieherischen Propaganda, misstraut der freien, eigenverantwortlichen Entscheidung des Einzelnen in Kooperation mit seinem Umfeld und verbreitet Angst und Panik, um die drakonischen Eingriffe zu rechtfertigen, die viele Existenzen zerstört. Die langfristigen Folgen der Asozialisierungspolitik für die gesellschaftliche Psyche und die künftige Kooperationsfähigkeit der Individuen sind noch gar nicht absehbar.

Staat und Bürokratie haben sich festgelegt – sie können nicht mehr zurück, ohne ihre Autorität zu gefährden: das Letzte, was sie riskieren würden.

Ihr aber könnt jederzeit zurück, denn jeder kann sich irren, eine Lage aufgrund unzureichender Informationen falsch oder zumindest nicht umfassend richtig einschätzen oder die sich aus ihr ergebenden Konsequenzen; er darf nur nicht – wie Politiker – andere dazu zwingen, seinen Irrtümern zu folgen. Ihr seid frei, euch jederzeit daran zu erinnern, dass wir das eigenverantwortlich handelnde Individuum brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen und eine gesunde, funktionierende und an wechselnde Bedürfnisse anpassungsfähige Gesellschaft wieder aufzubauen. Nur der Mensch ist als soziales Wesen in der Lage, durch dezentrale Lösungsfindung und offenen Austausch den angemessenen Ausgleich zwischen Handeln und Zurückhaltung zum Wohle seiner Partner zu finden. Wo dieser soziale Instinkt zwischen den Menschen nachhaltig zerstört ist, wird man auf den Staat als großen Organisator treffen, der damit der Letzte ist, der ihn wiederherstellen kann.

Was ist los, Ex-Libertäre? Wann seid ihr zurück? Oder seid ihr schon wieder zurück und ich kann das „Ex“ streichen? Es wird ja auch Zeit, denn ihr werdet gebraucht, mehr noch als früher!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 206.