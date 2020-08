Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf US-Wohnungsmarkt Panik auf dem Immobilienmarkt

25. August 2020

Lockdown hat einen Exodus ins Grüne ausgelöst

von Martin Armstrong

Kommentar: Ich lebe in Zentral-West-Texas, und ich gebe Ihnen die Tatsache weiter, dass es einen „Ansturm“ von Verkäufen in ländlichen Gegenden gibt. Häuser, die mit kleinen Grundstücken bebaut sind, „fliegen“ sozusagen „aus den Regalen“. Dies ist in ganz Westtexas und im Panhandle der Fall; der Versuch, aus den Städten herauszukommen. Selbst bei Städten mit nur 25.000 Einwohnern ist dies in vollem Gang! Die Menschen sind sich des Potenzials dessen, was in naher Zukunft möglich ist, wohl bewusst und sitzen nicht herum und fragen sich, was sie tun sollen.

Sie handeln!

Antwort: Es gibt eine massive Abwanderung insbesondere aus Kalifornien und New York. Sogar in Nord-New-Jersey verkaufen sich die Häuser für Bargeld in nur wenigen Tagen und über den Preisvorstellungen. Die Menschen verlassen New York City wie Herden auf der Flucht. Hier in Florida verkaufen sich Eigentumswohnungen so schnell, wie man sie in St. Petersbourg auftreiben kann. Diese verrückten Lockdowns und Covid-Beschränkungen in den Großstädten haben einen massiven Exodus in Gang gesetzt, mit dem diese Autoritaristen nicht gerechnet haben. Während sie ihre Muskeln spielen lassen, um wegen eines Hauchs von Nichts so drakonisch agieren zu können, schließen sie den Zyklus ab, der auf den Zusammenbruch der Urbanisierung hinweist, und die Reichen werden fliehen.

Eine meiner Lieblingsgeschichten zur Staatsschuldenkrise ist die Stadt Mainz, in Deutschland, um 1440. Der Goldschmied Johannes Gutenberg erfand die Druckerpresse. Er begründete die Druckrevolution, die die Renaissance aufblühen ließ. Seine Druckpresse konnte bis zu 3.600 Seiten pro Arbeitstag produzieren, im Vergleich zu den Handkopien der Schreiber, die nur etwa 40 Seiten pro Tag herstellen konnten. Die Druckpresse verbreitete sich dann innerhalb weniger Jahrzehnte in über zweihundert Städten in einem Dutzend europäischer Länder. Mainz explodierte wirtschaftlich, und schnell leckten sich die Politiker die Lippen mit Visionen von neuen Steuereinnahmen ohne Ende. Sie begannen, sich in der Hoffnung auf künftige Steuereinnahmen zu verschulden, da sie lernten, das Geld schneller auszugeben, als es eingenommen werden konnte.

Als die Mainzer Politiker immer wieder die Steuern erhöhten, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, begannen sie, neue Kredite aufzunehmen, um die alten zurückzuzahlen, so wie wir es heute tun. Plötzlich flüchteten die Menschen wegen ihrer Besteuerung, wie wir es wieder einmal erleben. Daraufhin konnten die Politiker die neuen Schulden nicht verkaufen, um die alten zu bezahlen, und sind somit zahlungsunfähig geworden. Der Papst exkommunizierte die Politiker wegen ihres Wuchers, woraufhin die Gläubiger einfach eindrangen, die Stadt plünderten und niederbrannten. Zweifellos ist dies das Schicksal, das uns bevorsteht, weil die Politiker ihr Auto ohne Sicherheitsgurt mit Höchstgeschwindigkeit fahren und die Reifen nie überprüft haben.

Es gibt eine große Flucht aus den Städten, und wir werden Zeuge des Zusammenbruchs der Immobilien in den städtischen Zentren; die Preise in den Vorstädten steigen, weil die Menschen in bar und über den Verkaufspreisen bezahlen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog ArmstrongEconomics und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.