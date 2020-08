Chiliastischer Sozialismus in China Herrschaftslosigkeit durch absolute Gleichheit

23. August 2020

Ein Besuch im Reich Uttarakuru

von Josef Schüßlburner

China in Form der „Volksrepublik“ ist derzeit das weltweit maßgebliche sozialistische Regime. Dieses kann aufgrund seiner staatskapitalistischen Struktur – anders lässt sich Sozialismus auf dieser Welt nicht verwirklichen –, verglichen insbesondere mit der untergegangenen Sowjetunion, als wirtschaftlich und herrschaftstechnisch erfolgreich eingestuft werden. Dabei könnte die freiheitsfeindliche Herrschaftstechnik, etwa die Internetzensur als Beispiel umfangreichen „social engineering“ inspirierend auf konkurrierende politische Ordnungen wirken, vor allem wenn sich dieses China zur maßgeblichen Weltmacht entwickeln sollte. Dies müsste genügen, sich intensiver mit China und seiner Verbindung zum Sozialismus zu beschäftigen.

Chiliastischer Sozialismus in der chinesischen Geschichte

In der Abhandlung von Igor Schafarewitsch über die „Erscheinungsformen des Sozialismus“ (so der Untertitel seines Werkes „Der Todestrieb in der Geschichte“) wird das „Alte China“ lediglich als Erscheinungsform des „Staatssozialismus“ behandelt. Dagegen fehlt China vollständig im Unterteil seines Werkes über den „chiliastischen Sozialismus“, obwohl dieser in der chinesischen Geschichte nicht fehlt, wie dem umfangreichen Werk des Sinologen Wolfgang Bauer „China und die Hoffnung auf Glück“ zu entnehmen ist, in dem „Paradiese, Utopien, Idealvorstellungen in der Geistesgeschichte Chinas“ (so der Untertitel) eingehend dargestellt sind. Diese Utopien chiliastisch-sozialistischer Provenienz haben sich immer wieder in Aufstandsbewegungen bemerkbar gemacht, die durchaus nicht folgenlos geblieben waren. Diese Aufstände von apokalyptischen und messianischen Sekten können dabei wie folgt (wenngleich bei Weitem nicht umfassend) aufgeführt werden: „die der Gelben Turbane im Jahr 515, die manichäische Rebellion von Fang La im Jahre 1120, der Weiße Lotus 1351, die Acht Trigramme 1813 und etliche andere. Die Botschaft all dieser Bewegungen lauteten annähernd gleich: Sie verschmolzen taoistische Gedanken mit einer volkstümlichen Version des Buddhismus und kreisten häufig um Maitreya, den Buddha der Zukunft, dessen angeblich unmittelbar bevorstehende glanzvolle Ankunft als Erlöser mit der universalen Katastrophe der „alten Welt“ einhergehen würde. Die auserwählte Elite der Gläubigen sah es als ihre Aufgabe an, die Verwirklichung der heilsverheißenden Prophezeiungen zu befördern. Alle Bande mussten zerschnitten werden, auch die familiären. In einer Chronik der Wie-Dynastie aus dem Jahr 515 heißt es, „Vater, Söhne und Brüder erkannten einander nicht mehr“ (Jean-Louis Margolin im „Schwarzbuch des Kommunismus“ über China).

Letztlich gründet auch der derzeitige chinesische Kommunismus auf dieser chiliastischen Untergrundtradition, die immer wieder, insbesondere während der sogenannten „Kulturrevolution“ der 1960er Jahre hervortrat und dabei vor allem mit Kampfparolen gegen „Kuhdämonen“ und „Schlangengeister“ zum Vorschein kam, die nach der Anti-Rechts-Phobie des Maoismus in Form von „Rechtsrevisionisten“ menschliche Gestalt angenommen hätten. Mao Zedong wollte die Vorgängerfunktion des chiliastischen Sozialismus der chinesischen Tradition für seinen Maoismus nicht anerkennen und erklärte China zu einem „unbeschriebenen Blatt“, das von einem Genie wie ihm beliebig beschrieben werden könne, ähnlich wie auch ein Adolf Hitler keine Vorgänger seiner Ideenwelt etwa bei der klassischen Sozialdemokratie anerkennen wollte, sondern seinen Nationalsozialismus allein seinem Genie entsprungen wissen wollte. Dabei gilt: „Der Sieg der Kommunisten von 1949 ist, mehr als allgemein anerkannt wird, ihrer Fähigkeit zu verdanken, die chiliastischen Traditionen des Untergrunds an die Oberfläche zu locken und in ihren Dienst zu stellen, indem sie das Fegefeuer der Gewalt als Weg zu einer neuen und besseren Welt anboten“ (W. J. F. Jenner, „Chinas langer Weg in die Krise. Tyrannei der Geschichte“, 1993). So wie man berechtigterweise die deutschen Achtundsechziger in eine verwandte europäische linke chiliastische Untergrundtradition stellend als „Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft“ (Scheuch) gekennzeichnet hat, so kann der Maoismus als Wiederkehr eines politisierten Manichäismus der chinesischen Geschichte bezeichnet werden. Damit ergeben sich durchaus geistesgeschichtliche Verbindungslinien zu den von Schafarewitsch dargestellten sozialismusaffinen Ideologien der europäischen Ketzerbewegungen, die auch in dem vom langjährigen SPD-Chefideologen Kautsky erstellten „Stammbaum des modernen Sozialismus“ als Bestandteil der sozialistischen Tradition aufgeführt sind.

Die Bedeutung entsprechender Erscheinungen in China kann etwa am Übergang von der (mongolischen) Yuan-Dynastie (1279–1368) zur Ming-Dynastie aufgezeigt werden. Diese Dynastie wurde begründet vom früheren Bauernrebellen und General der Roten Turbane Chu Yuan-chang (1328–1398). Diese „Roten Turbane“ gehörten zu der als häretisch angesehenen Geheimorganisation des „Weißen Lotus“, die dem „chiliastischen Sozialismus“ in der Terminologie von Schafarewitsch zugeordnet werden kann. Der gewählte Dynastie-Name „Ming“, der aber anders als bei den sonstigen Dynastien nie offiziell erklärt wurde, ist bezeichnend, da er wohl auf die als häretisch angesehene Religion „ming-chiao“ beziehungsweise „mingjiao“ (Lehre des Lichts), also den Manichäismus anspielt, der auch im katholischen Europa als die Häresie par excellence angesehen wurde und sich als Weltreligion vor allem in Zentralasien verbreitet hatte. Der Manichäismus, der noch in der Yuan-Dynastie eine privilegierte Stelle eingenommen hatte – die Mongolen waren bereit, ihm die Privilegien des Buddhismus einzuräumen, die Manichäer wollten sich aber als Christen verstehen und begnügten sich deshalb mit der niedrigeren Stellung der Nestorianer (der in Zentralasien maßgeblichen Richtung eines persischen Christentums) –, ist als solcher sicherlich nicht für den „chiliastischen Sozialismus“ verantwortlich, aber insbesondere mit seinem extremen Dualismus und seiner Vorstellung eines die Bedeutung des Jüngsten Gerichtes sehr relativierenden Weltenbrandes als Voraussetzung des Paradieses wirkte er inspirierend auf entsprechende sozialismusaffinen Geheimorganisationen. Diese vermengten diese manichäisch inspirierten Vorstellungen mit dem Kommen von Maitreya, dem künftigen Buddha, der dann das Paradies auf Erden verwirklichen würde. Dabei glaubten die Geheimorganisationen, dies durch politischen Umsturz beschleunigt herbeiführen zu können. Möglicherweise hätte sich im buddhistisch beeinflussten Kulturkreis ohne manichäischer und damit gnostisch-christlicher Inspiration kein Chiliasmus ergeben, also die Sehnsucht nach dem Tausendjährigen Reich, dem Paradies auf Erden, zumindest nicht die Vorstellung, dies durch politische Aktionen verwirklichen zu können. Deshalb ist es wohl in der Tat manichäisch inspirierten Einflüssen geschuldet, dass sich bei chinesischen Geheimorganisationen, ähnlich wie bei bestimmten gnostisch inspirierten Ketzerbewegungen Europas, die Vorstellung ergeben sollte, die Utopie könne tatsächlich politisch verwirklicht werden. Dies hat der Logik des Chiliasmus nach das große Abschlachten in einem Weltenbrand zur Voraussetzung: Wenn man glaubt, die Utopie lasse sich verwirklichen, dann stehen dieser Verwirklichung des Guten und Schönen doch nur die bösen Kräfte entgegen, die von der entsprechend dämonisierten Machtordnung repräsentiert werden: „Kernstück all dieser religiösen Tradition ist die schreckenerregende Vision der jeweiligen Gegenwart als einer Welt des Bösen, deren dämonische Kräfte durch die reinigende Gewalt vernichtet werden müssen, damit ein neues Zeitalter Einzug halten kann“ (Jenner).

Die Herrscher der Ming-Dynastie, die aufgrund ihrer revolutionären Wurzeln sicherlich wussten, wodurch in China einer Dynastie Gefahr drohte, suchten sich vor gegen sie gerichtete Umstürze zu schützen, indem mit der einmal etablierten Ming-Dynastie (1368–1644) das Ende sowohl des Manichäismus als auch des nestorianischen Christentums in China besiegelt wurde (wobei Ersterer in der chinesischen Küstenprovinz Fujian mit der Figur des Yishu fo zhen (Jesus-Buddha) bis ins 17. Jahrhundert überdauern konnte, wobei sein Tempel schließlich für denjenigen einer buddhistischen Sekte gehalten wurde). Man verdächtigte sie als Fremdreligionen, Umsturzinspirationen zu geben. Ein Aufgreifen christlicher Motive und dabei insbesondere die Politisierung der extrem verstandenen Gleichheitsidee fand dann wieder in der Taiping-Revolte (1851–1864) statt, deren Anführer Hong Xiuquan sich als jüngerer Bruder Jesu verstand. Diese Revolte, der Auftakt der zur kommunistischen Machtergreifung führenden Bürgerkriege des 20. Jahrhunderts, hätte beinahe schon den Sturz der (mandschurischen) Qing-Dynastie (1644–1911) herbeigeführt.

Die Gründer der Ming-Dynastie wussten allerdings auch, dass sie China nicht auf der Grundlage der Utopie regieren konnten, sondern dass man um den eingespielten Staats-Konfuzianismus nicht herumkam, wollte man ein chinesisches Reich einigermaßen erfolgreich beherrschen. Es galt also, die messianische Revolte, die die Ming an die Macht gebracht hatte, machttechnisch entsprechend der eingespielten Herrschaftsausübung zu transformieren (siehe dazu John W. Dardess im Journal of Asian Studies, 1970), ein Vorgang, der letztlich im heutigen China seit Deng Xiaoping (1904–1997), also nach der Überwindung des Rückfalls in die Utopie der „Kulturrevolution“, gespiegelt wird. Der revolutionäre Triumph des Lichts (ming), was im Übrigen auch im Kampfnamen Ho Chí Minh des vietnamesischen Kommunisten Nguyen Sinh Cung (1890–1969) enthalten ist, steht dann als Kontrast zur Dunkelheit der vorausgegangenen Mongolenherrschaft und für die Klarheit des Staats-Konfuzianismus. Dieser hat ja auch in der „Volksrepublik“ eine gewisse Wiederauferstehung erfahren, sollte dabei aber nicht unbedingt mit dem eigentlichen Konfuzianismus gleichgesetzt werden, den der Maoismus naturgemäß entschieden bekämpfen musste.

Die Legende vom Reich Uttarakuru

In der Tat können die utopischen Vorstellungen, die den chiliastischen Sozialismus Chinas prägten, als Gegenkonzeption zum Konfuzianismus verstanden werden, insbesondere von dessen Verständnis der Natürlichkeit der auf Hierarchien beruhenden politischen Herrschaft. Demgegenüber steht das Ideal der Herrschaftslosigkeit „wu-chün“, was wörtlich Fürstenlosigkeit bedeutet und wodurch die Große Gleichheit verwirklicht wird. Diese Idee ist in einer sehr bemerkenswerten Weise in der Legende vom Reich Uttarakuru zum Ausdruck gebracht. Es handelt sich um eine Erzählung aus Indien, die mit der altgriechischen Fabel von den Hyperboreern, den Bewohnern eines paradiesischen Landes weit im Norden, eine indogermanische Verbindung aufweist, mit dem Buddhismus nach China gebracht und dabei ausgeschmückt wurde.

In diesem paradiesischen Reich (siehe bei Bauer) ist die Idee der Großen Gleichheit in letzter Konsequenz in der chinesischen Version dadurch verwirklicht, dass alle Menschen gleich aussehen, nämlich mit violetten Haaren ausgestattet und einheitlich acht chih groß sind und daher alle Menschen eine Familie darstellen. Es gibt keinen Herrscher und dementsprechend keine Polizei, und vor allem gibt es kein Eigentum: Weil die Menschen von gleicher Form sind, kann jeder des anderen Gewand anziehen, das heißt, wenn jemand zum Baden geht, lässt er seine Kleidung liegen und zieht dann einfach ein Kleid an, das er am anderen Ufer findet, wo er an Land geht, zumal die Kleidung natürlich einheitlich ist. Die aufgegebene Kleidung steht dann jedem anderen, der sie benötigt, zur Verfügung. Familien im eigentlichen Sinne gibt es nicht; wenn ein Kind geboren wird, wird es ausgesetzt und von allen gemeinsam aufgezogen. Die Kinder werden ziemlich schnell erwachsen, was notwendig ist, um das Entstehen von Altershierarchien und damit einen wesentlichen Ansatz von politischer Herrschaft im Verständnis des Konfuzianismus, also des Gegenkonzepts, zu verhindern. Sexualbeziehungen sind ziemlich einfach; nur wenn die Gefahr droht, dass sich biologisch enge Verwandte wie Mutter und Sohn, die sich ja nicht kennen können, einander hingeben sollten, beugen sich die Bäume und warnen vor der Verletzung des Inzesttabus, was in dieser Utopie das Einzige darstellt, das noch an traditionelle Familie erinnert. Da sich diese eigentlichen Familienmitglieder ansonsten nicht kennen, geschieht die Beerdigung nach dem Tod, der alle Menschen – dem Postulat der sozialen Gerechtigkeit voll entsprechend, müsste man bundesdeutsch hinzufügen – im gleichen Alter erreicht, ziemlich pietätlos und ohne weitere Trauer: Das nicht nur gleiche, sondern identische Schicksal ist nicht weiter beklagenswert. Bemerkenswert ist, dass es sich bei dieser Utopie um eine ziemlich primitive Agrargesellschaft handelt, was sich zur Vermeidung arbeitsteiliger Hierarchien als Grundlage der politischen Herrschaft wohl zwingend aus der Vorstellung der Großen Gleichheit und Voraussetzung der Herrschaftslosigkeit ergibt. Im Übrigen sorgt natürlich die Natur ohnehin dafür, dass man nicht zu viel arbeiten muss, weil Nahrung im Überfluss vorhanden ist.

Hervorzuheben ist der gleichsam selbstverständlich vorausgesetzte areligiöse Charakter dieser Utopie, welcher erkennbar wird, wenn man die Utopiebeschreibung mit verwandten buddhistischen Erzählungen über das „Paradies im Westen“ vergleicht, das sicherlich eine Inspirationsquelle für die Beschreibung der politischen Utopie war. Dieses „Paradies im Westen“ nimmt nach den Lehren mahayana-buddhistischer Schulen die Funktion des Fegefeuers nach christlichen Lehren ein, ist aber ein viel angenehmerer Ort, weil in diesem Paradies die Versuchungen geringer sind als auf Erden und somit die Voraussetzungen für das Erreichen des Endzustands, nämlich des Nirvana, günstiger als in dieser Welt sind. Da ist zwar auch die Familie aufgrund der geschlechtslosen Entstehung der Menschen aus Lotusblüten beseitigt, was den heilsschädigenden Sexualtrieb überwinden soll – während dieser in der politischen Utopie zumindest ideologisch gesteigert wird –, und es herrschen dort ebenfalls „keine Könige, keine Gesetze, keine Klassen und keine Adelsränge“, da alle Wesen im „Buddha-Land keine Vorstellung vom Eigentum“ und deshalb „keinen Begriff von Ungleichheit, Streit, Auseinandersetzung oder Gegnerschaft“ haben (so entsprechende Beschreibungen). Aber es herrscht dann doch, wenngleich auf sublime Weise, der Buddha Amitabha, das heißt, es gibt zwar eine Gleichheit vor (gewissermaßen) Gott, aber damit keine vollständige Herrschaftslosigkeit. Dies nötigt dann die Anhänger der Großen Gleichheit doch zur Überwindung religiöser Vorstellungen, wenngleich diese die Grundgedanken der politischen Utopie vorstrukturieren. Das buddhistische Ideal der Ichlosigkeit wird dann in der politischen Utopie durch die biologische Identität des Menschen bis zum Letzten gesteigert: Die Menschen sehen sich zum Verwechseln ähnlich, sie sind nicht mehr unterscheidbar und damit wirklich gleich. Weil damit alle Menschen eigentlich identisch sind – dass sie selbstverständlich gleich denken und fühlen, wird gar nicht mehr als erörterungsbedürftig angesehen –, gibt es keine Notwendigkeit politischer Herrschaft mehr.

Mit dieser Utopie sind ziemlich eindeutig die Endziele des Sozialismus dargelegt, die Schafarewitsch aus einzelnen sozialistischen Lehren und auch Praktiken manchmal etwas mühsam hervorholen muss, da sich nicht alle Sozialisten der Konsequenzen ihrer Ideenwelt bewusst sind: Ziel ist letztlich doch so etwas wie Freiheit, die allerdings dadurch verwirklicht wird, dass alle gleich denken, was wiederum dadurch gewährleistet erscheint, dass alle möglichst gleich aussehen. Dann entfällt politische Herrschaft, deren Entstehung darauf zurückzuführen ist, dass der Mensch – wie insbesondere der Konfuzianismus lehrt – sehr abhängig in Familienhierarchien hineingeboren wird. Deshalb gilt es die Familie zu beseitigen, indem eine Situation herbeigeführt wird, dass sich die biologischen Brüder nicht kennen – was dann zur Brüderlichkeit aller Menschen führen soll.

Zur aktuellen Bedeutung des chiliastischen Sozialismus in China

Die vorliegend behandelte chiliastische Tradition Chinas ist durchaus von aktueller politischer Bedeutung: Sollte das derzeitige Machtsystem der Volksrepublik China, das vielleicht (mit Vorbehalten) als so etwas wie ein kommunistischer Staats-Konfuzianismus gekennzeichnet werden könnte, scheitern, dann droht nämlich die Rückkehr zum Maoismus und damit zur chiliastischen Sozialismusvariante, weil dies die systemimmanente Alternative darstellt. „Wenn sich die Partei der Kommunisten als nicht reformfähig erweist, droht ihr der Maoismus“ (so ein „FAZ“-Kommentar). Diese chiliastische Alternative hätte eine große Chance sich durchzusetzen, weil eine andere Alternative, etwa die Abschaffung des Kommunismus, naturgemäß verhindert wird. Bemerkenswert ist, was etwa der Künstler Ai Weiwei fordert, nämlich „Redefreiheit für linke ebenso wie für alle anderen Positionen“. Dies hört sich zwar fast wie der Ruf nach Freiheit auch für politisch rechte Meinungsäußerungen an, die es seit der Kampagne gegen Rechtsabweichler im Jahr 1957 in der Volksrepublik China legal nicht mehr gegeben hat. Jedoch wagt es selbst ein Dissident nicht, diese Freiheit explizit zu fordern, sodass seine Forderung, „Redefreiheit für linke“ Positionen ohne Abschaffung des Kommunismus fast notwendigerweise auf den Maoismus hinauslaufen muss. Die zunehmende Kapitalflucht reicher Chinesen der „Volksrepublik“ deutet auf die Befürchtung hin, insbesondere unter dem Vorwand der Korruptionsbekämpfung, die ja wohl sehr notwendig ist, um um ihr Vermögen oder um noch mehr gebracht zu werden.

Ominös ist dabei neben zahlreichen anderen Vorkommnissen die Tatsache, dass die Volksrepublik China für den Erhalt des bizarren nordkoreanischen Regimes eintritt, was wesentlich dadurch bedingt zu sein scheint, den eigenen Maoisten einen ideologischen Bezugspunkt zu belassen – das von Mao als sehr vorbildlich angesehene Pol-Pot-Regime Kambodschas steht dazu nicht mehr zur Verfügung – und damit gleichzeitig insgesamt den Chinesen gegenüber anzudeuten, was im kommunistischen Rahmen als alternatives Regime für sie infrage kommen könnte, sollte der Staatssozialismus scheitern. Dementsprechend kann man auch das nordkoreanische Regime nicht untergehen lassen, weil dies in China selbst aufgrund des ideologischen Kontexts als Signal für den Untergang des kommunistischen, wenngleich „rechtsrevisionistischen“ Regimes in China verstanden werden könnte (was man beim Untergang der Sowjetunion bezeichnenderweise weniger befürchtet zu haben scheint). Erforderlichenfalles hätte dann China nur noch die Möglichkeit, Nordkorea explizit als „faschistisches Regime“ einzustufen (was ja ohne Weiteres möglich wäre), dessen möglicher Untergang dann keine Relevanz für das Herrschaftssystem der Volksrepublik China hätte. Dies wäre dann vielleicht ein letzter Versuch, den Staatssozialismus vor seinen chiliastischen Ursprüngen zu immunisieren, die sich in einer unberechenbaren Weise auch gegen ihn oder den Kommunismus überhaupt wenden könnten. Die Verfolgung der Falun-Gong-Sekte als Ausdruck einer als sehr gefährlich angesehenen Innerlichkeit ist nur ein Beispiel dafür, dass dies den chinesischen Machthabern durchaus bewusst ist.

