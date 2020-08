Berliner Freiheitsfunken Folge 3 (ef-TV)Stimmen und Stimmungsbilder: Große Freiheitsdemo am 1. August in Berlin

03. August 2020

Steffen Krug trifft Freunde der Freiheit in Berlin

In der dritten Folge der Reihe "Berliner Freiheitsfunken" schaut Steffen Krug am Tag der Freiheit in Berlin auf Stimmung und Stimmen der bunt zusammengewürfelten Teilnehmerschaft. Der 1. August 2020 könnte rückblickend als ein historischer Tag gewertet werden... Wie immer trifft Steffen Krug in dieser Reihe interessante Freunde der Freiheit, um gemeinsam Funken sprühen zu lassen.