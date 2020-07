Millionenförderung für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage Gute Staatsnachrichten: Steuersprudel für Münchhausener Medien

06. Juli 2020

Schlaf, Schäflein, schlaf – warum bleibst du so brav?

von Axel B.C. Krauss

Freuen Sie sich auch so wie ich? Die korrupteste und kriminellste Regierung in der Geschichte dieser Republik will jetzt ca. 220 Millionen Euro Ihres hart erarbeiteten Geldes Systemjournalisten hinterherwerfen, Bück- und Mundstücken, bei denen man sich mittlerweile fragt, worin eigentlich noch der Unterschied zum horizontalen Gewerbe bestehen soll.

Ich finde ...