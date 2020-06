Konjunkturprogramm in Corona-Zeiten Lieber den Spatz in der Hand als Katrin auf dem Dach

08. Juni 2020

Über im Moment wirklich notwendige Wirtschaftshilfen

von Sven Edelhäuser

Bei Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) pfeifen jetzt auch schon genderfluide Queer-Spatz*Innen vom Dach. Diesen armen Vogelkindern passiert nämlich genau dasselbe wie unseren Sprösslingen: Die Gesellschaft zwingt sie in ihre Geschlechterrolle. Mir ist es ein großes Rätsel, wie man die Natur schützen will, wenn man diese nicht einmal im Ansatz versteht, ja sogar leugnet. Aus diesem Gesichtspunkt heraus betrachtet, ergibt es auch Sinn, warum sich dieser Hokuspokus jetzt „Umweltschutz“ und nicht mehr „Naturschutz“ nennt. Das eine hat nämlich nichts, aber auch gar nichts mehr mit dem anderen zu tun. Dieser „Umweltschutz“ ist nicht nur auf Tiere und Pflanzen sowie unsere gesunde Ernährung gemünzt, sondern natürlich auch auf die Umwelt der immer länger werdenden Liste der Opfergruppen in unserer Gesellschaft. Nur einfach in umgedrehter Form. Hier werden wir zwangsweise vor der bösen Natur des Mannes geschützt – das ominöse weltumspannende Patriarchat.

Daher können Sie ab heute hinter dem Spatzen nicht nur einen Haken bei „vom Aussterben durch den Menschen bedroht“ machen, sondern auch noch bei „bedroht durch die patriarchalen Strukturen der Vogelgesellschaft“. Der Vogel muss eben auch noch vor seiner eigenen zerstörerischen Natur beschützt werden. Da das Wissenschaft sein soll, bin ich auch schon mit hundert Euro im Monat mehr als der deutsche Durchschnittsbürger Millionär in diesem Land der sozialen Übergerechtigkeit. Katrin ist ab jetzt nicht nur Hausärztin, Ernährungsberaterin, Psychologin, Umweltwissenschaftlerin, Physikerin, Eheberaterin, Ökonomin und Ethnologin, sondern glänzt nun auch noch in Ornithologie. Die Fachkompetenz dieser Frau hat einfach keine umweltlichen Grenzen.

Eigentlich hatte Göring-Eckardt sich aber über das moderne Lieblingssprachrohr der politischen Klasse namens „Twitter“ darüber echauffiert, dass in dem 130-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm der Bundesregierung doch tatsächlich keine expliziten Maßnahmen nur für Frauen vorkämen. Man habe sie scheinbar einfach vergessen, so Göring-Eckardt via Twitter. Ich erspare mir statistische Zahlen und gehe einfach mal auf die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern ein. Was? Unterschiede hat er gesagt? Kreuzigt den Ketzer!

In der Regel ist der Mann wesentlich risikobereiter als eine Frau. Das muss er auch sein, weil ein Mann, der nichts erreicht, ganz einfach eine geringere Auswahl an Frauen hat, wenn überhaupt noch. Wenn es darum geht, das andere Geschlecht zu diskriminieren, also jemanden auszuschließen aus seinem Leben, dann ist die durchschnittliche Frau wesentlich radikaler, als es der durchschnittliche Mann ist. Männern erschließt sich dieser Luxus meist erst im Zuge eines äußerst erfolgreichen Lebens, wohingegen eine Frau meist nur das Glück der angeborenen Schönheit braucht, um eine Stufe oder mehrere Stufen höher in der Gesellschaft einzuheiraten. Diese Radikalität, die bei der Auswahl des Geschlechtspartners von Frauen gang und gäbe ist, hat aber ebenfalls seine guten Gründe. Denn mit eventuellen Kindern wurde in der Vergangenheit ein Mann gebraucht, der diese auch zuverlässig versorgen konnte und im Idealfall sogar das Potenzial zur Überversorgung hatte, somit das Potenzial, an materiellen Reichtum zu gelangen. Ist ein Mann also nicht schon erfolgreich, so muss die Frau doch zumindest dieses Potential im Mann erkennen können. Sie kann ihm dann ja schließlich ein wenig auf die Sprünge helfen. Die Sprüche „Hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau“ oder auch „Hinter jedem erfolgreichem Mann steht eine starke Frau“ sind keine Plattitüden, sondern entsprechen häufig der Realität, und das ist dann garantiert keine Feministin. Um die macht nämlich jeder erfolgreiche Mann einen großen Bogen. Feminismus ist ganz sicher nicht das Synonym für eine starke Frau. Eher eine Warnung an alle Männer da draußen, dass diese Frau nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und eine Kandidatin für eine Mitdreißigerin ohne Kinder, aber mit zehn Katzen oder gar Hunden ist.

Was bedeutet das nun alles für die Wirtschaft und vor allem – was hat der „Shutdown“ damit zu tun?

Aufgrund der eingangs erwähnten höheren Risikobereitschaft der Männer ist auch die Zahl der selbständig oder unternehmerisch tätigen Männer wesentlich höher, als dies bei Frauen der Fall ist. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Frauen in einem Arbeitnehmer- oder sogar Beamtenverhältnis steckt und hier gab und gibt es seit Beginn der „Corona-Krise“ das Kurzarbeitergeld, Arbeitslosenhilfe I oder eben gar keinen Ausfall als Staatsangestellter. Das ist in Kombination mit staatlich verordnetem Urlaub doch eine äußerst angenehme Lage. Ganz anders sieht es bei den Selbständigen und Unternehmern aus. Ja, die haben alle staatliche Zuwendungen bekommen, wenn der Umsatz im Vergleich zum Jahr davor um 50 Prozent gesunken ist. Ich habe aber mit einigen Menschen gesprochen, die sich in einer solchen Situation befinden. Die Zuschüsse reichen natürlich von vorne bis hinten nicht. Alle, mit denen ich gesprochen habe, gehen mit einem Minus aus dieser Phase – mal mehr, mal weniger. Auch wir haben einige Probleme, obwohl unser Bereich der Onlinehandel ist. Etliche Waren sind nicht lieferbar und das teilweise bis einschließlich heute. Zwei oder drei Wochen Voranmeldung und Ähnliches sind auch keine Seltenheit. Das wirkt sich nicht nur auf die momentanen Umsätze aus, sondern auch auf die zukünftigen, da die fehlenden Gewinne nicht reinvestiert werden können. Für uns heißt dies, dass wir wohl mit einem Wachstumsminus in diesem Jahr rechnen können oder maximal mit einem sehr gering gestiegenen Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr. Jetzt kann man sagen: „Ja, wenn jemand so ins Risiko geht, dann hat er ja auch selbst schuld.“ So einfach ist das in diesem Fall aber nicht, weil die Mehrheit der Staaten die Weltwirtschaft fast komplett lahmgelegt hat. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes „Höhere Gewalt“.

Wenn ich hier also schon auf ein solch sexistisches Niveau einer Göring-Eckardt abrutschen muss, schmeiße ich eben auch mein Glied in den Ring. Denn aus meiner Sicht sind es in der Mehrheit Männer, die gerade um ihre Existenz kämpfen, und nicht Frauen. Bei Selbständigen und Unternehmern gibt es nämlich keine Frauenquote, genauso wenig wie bei der Müllabfuhr oder einem Bauunternehmen. Es geht bei der sogenannten „Gleichberechtigung der Frau“ schon lange nicht mehr um Gleichberechtigung, sondern um gezielte Bevorteilung aufgrund einer unserer Gesellschaft der Lebensgrundlage entziehenden Ideologie, die rein gar nichts mehr mit der Realität des Otto-Normalbürgers zu tun hat. Und was ist eigentlich mit dem hohen Prozentsatz an alleinerziehenden Müttern, die nun für jedes Kind noch einmal extra aus der Tasche aller Steuerzahler, und damit vor allem der Tasche des Mittelstands, 300 Euro pro Kind auf das Konto überwiesen bekommen? Ja die gehören eben zu Göring-Eckardts Opfergruppen dieser „Pandemie“, genauso wie Italien. Es wird nur gesehen, was nicht geschieht, was aber schon lange geschieht, wird als normale und daher nicht erwähnenswerte Realität verkauft oder ganz einfach verschwiegen. Wer zu viel fordert, dem gibt man irgendwann nicht mehr. Das wird auch diese Frau noch lernen. Dafür lebt sie noch zu lange.

Zum Schluss möchte ich noch auf die Senkung der Mehrwertsteuer zu sprechen kommen. Der O-Ton unserer Hexe aus der Uckermark lautete: „Wir wollen damit die Nachfrage ankurbeln und setzen darauf, dass die Unternehmer diese drei Prozent auch durchreichen.“

Das ist auf mehreren Ebenen problematisch. Die Politiker in Deutschland verstehen immer noch nicht, dass es nicht um die Nachfrage geht, sondern um das Angebot. Viel sinnvoller wären hier Einkommenssteuerrückzahlungen gewesen oder eben ein Nachlass auf die zu zahlende Einkommenssteuer für 2019 und gleichzeitig eine Reformierung der Einkommenssteuer und Lohnsteuer, weg von der kalten Progression. Damit wäre allen geholfen. Es ist nicht so, dass ich die erste Mehrwertsteuersenkung in meinem Leben nicht auch begrüße, allerdings wurde hier wieder der Weg des geringsten Widerstands gewählt. Den Verbrauchern wird erzählt, dass ab Juli alles um drei Prozent günstiger sein werde, und damit der Schwarze Peter wieder einmal den Unternehmern zugeschoben. Hier ist jetzt schon Streit vorprogrammiert, da die meisten Unternehmer oder Selbständigen mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nichts an ihren Preisen für sechs Monate ändern werden. Wozu auch? Das würde für jedes Unternehmen einen riesigen Aufwand bedeuten. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist sowieso gleich null, wenn diese Steuersenkung auch noch direkt weitergegeben wird. Am Ende sehen sich viele noch dazu gezwungen und gewonnen hat niemand etwas, weil definitiv nicht vorhersagbar ist, was mit diesem real in etwa 2,5 Prozent vom Nettopreis eingesparten Geld überhaupt passieren wird. Ist es in solch unsicheren Zeiten nicht sogar viel wahrscheinlicher, dass es dann gespart und damit erst einmal aus dem Wirtschaftskreislauf heraus sein wird? Oder dass damit angehäufte Schulden aus der Shutdown-Zeit zurückgezahlt werden müssen, was eben nicht dazu führt, dass sich die Nachfrage erhöht? Diese Maßnahme ist nichts anderes als ein Manipulationsversuch der Zeitpräferenz der Bürger in Deutschland. Wenn es nach unseren Politikern ginge, kauften sich jetzt alle einen Tesla, Modell S als Neuwagen auf Kredit, weil man ja drei Prozent einspart und noch eine Belohnung aus Steuergeldern für diesen Wahnsinn erhält. Willkommen im Land der Verschwender und Verrückten.

In diesem Land muss endlich verstanden werden, dass nicht die Nachfrage wichtig ist, sondern die Ausweitung des Warenangebotes. Eine Ausweitung des Warenangebotes zu beschleunigen und damit nicht nur die Auswahl zu erhöhen, sondern automatisch auch die Preise zu senken, ist nur durch die Streichung von Kosten in den Unternehmen möglich. Dieses in einem solchen Fall zusätzlich zur Verfügung stehende Geld kann dann in die Produktionsmittel oder das Lager (Händler) investiert werden. Steuern sind nichts anderes als Kosten, die auf den Verkaufspreis umgelegt werden müssen. Sparen die Unternehmen, sparen auch die Verbraucher. Das gilt natürlich auch für die Mehrwertsteuer, nur eben nicht, wenn so etwas für lächerliche sechs Monate gemacht wird. Auch die Arbeitnehmer sind hier in der Pflicht, endlich damit aufzuhören einen Mittelstandsunternehmer mit einem Dax-Konzernmanager zu vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene paar Schuhe, weil ein solcher Unternehmer in der Regel mit seinem Privatvermögen haftet und sicher nicht bei einem riesigen Jahresverlust auch noch Millionen als Boni erhält. Von wem auch? Hier wird ein kleiner Teil der Wirtschaft mit dem ganzen Rest in ein Boot geschmissen.

Es hilft nur eines: Runter mit den Steuern für alle Bürger und Schluss mit der sinnlosen Umverteilung und Nachfragemanipulation! Und wer sein Eigentum behalten will, aber die Grünen oder Roten wählt, der kann auch gleich alles abgeben und nackig durch die Straßen laufen. Natürlich nur, wenn Sie eine Frau sind.

In all der Liebe, die ich noch aufbringen kann

Ihr sexistischer weißer Cis-Mann