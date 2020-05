Individuum und Masse Rückgewinnung der Handlungsautonomie

31. Mai 2020

Unterliegt unsere persönliche Zeitpräferenz noch unserem Willen?

von Christian Paulwitz

Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg bis vor der sogenannten Corona-Krise der heutigen Tage wurde die zunehmende Hektik beklagt, die die meisten Menschen in Alltag wie Beruf fühlen, die zunehmende Dichte, in der wir handeln, entscheiden und zu Arbeitsergebnissen kommen müssen, das Hamsterrad, aus dem man nicht herauskommt, und die geringer werdende Zeit für Reflexion, Muße, Familie und Freunde. Im Missverständnis aus der kulturmarxistischen Umdeutung aller Begriffe gefangen, wurde der Verlust an Zeit zur persönlichen Disposition nicht selten dem „Kapitalismus“ zugeschrieben. Richtig ist, dass es bei einer von der Masse der Menschen wahrgenommenen Dynamik einen Einfluss geben muss, der nicht allein aus den vielen individuellen Entscheidungen und Präferenzen Einzelner heraus erklärbar ist, sondern mindestens teilweise systemisch begründet ist. Umso erstaunlicher ist der beklagte Mangel an Zeit zur persönlichen Disposition, als im selben Zeitraum, in dem steigende Hektik und zeitlicher Druck auf den Einzelnen in zunehmendem Maß wahrgenommen wurde, die Erhaltung und Sicherung der eigenen Existenzgrundlagen aufgrund der gestiegenen Produktivität der Arbeitsprozesse ja mit abnehmendem zeitlichem Aufwand möglich sein müsste. Nun ja, wenigstens im Kapitalismus wäre das auch so.

Die Zeitpräferenz ist ein zentraler Begriff der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Doch aufgrund der zeitlichen Begrenztheit der individuellen menschlichen Existenz spielt die Zeit eine viel größere Rolle als nur einen ökonomischen Faktor. Zeit ist eine knappe Ressource, der Umgang mit ihr betrifft das Individuum in seinem ganzen Charakter und beeinflusst all sein Handeln und seine Beziehungen zu anderen Personen in jedem Lebensbereich. Deshalb ist die Zeitpräferenz der Menschen auch für die Ökonomie von großer Bedeutung – das ist die Wirkrichtung, nicht umgekehrt. Dessen ungeachtet gibt es dennoch systemische Einflüsse, die die Zeitpräferenz mitbestimmen.

Eine hohe Zeitpräferenz bezeichnet, dass man ein Gut am liebsten sofort in der Gegenwart konsumieren möchte und wenig Geduld damit hat, noch längere Zeit zu warten. Eine niedrige Zeitpräferenz steht dagegen dafür, dass man weiter in die Zukunft schaut, bereit ist, sich jetzt zurückzuhalten, um später die wohlverdienten Erträge seines Handelns umso mehr genießen zu können. Dies ermöglicht unter Umständen, für eine bestimmte Zeit auf einen Teil des eigenen Kapitals zu verzichten und jemand anderem zur Verfügung stellen zu können, so dass dieser wiederum eine Investition tätigen kann, mit höherer Produktivität Güter herzustellen, die es ihm selbst ermöglichen, Kapital zu bilden. Von diesem nimmt er dann einen Teil, um den Kredit zurückzubezahlen. Ferner wird der Kreditgeber vom Kreditnehmer für den zeitlich begrenzten Kapitalverzicht mit einem Zins entschädigt. Auf einem freien Markt wird er eine Höhe finden, die für beide Seiten attraktiv ist, sonst kommt das Kreditgeschäft nicht zustande. Das ist auch bei einem preismanipulierten Kreditmarkt der Fall, nur mit dem Unterschied, dass durch die Preismanipulation Informationen verlorengehen, was zu einer Verzerrung der Einschätzung der Attraktivität des Kreditgeschäfts für die Vertragspartner führt.

Das relative Maß der persönlichen Zeitpräferenz hängt von vielen individuellen Einflussgrößen ab: Charakter, Erfahrungen, Bildungshorizont, einschneidende Ereignisse, Lebensabschnitt, persönliche Bindungen. Einige lassen sich typisieren: Kleine Kinder haben im Allgemeinen eine extrem hohe Zeitpräferenz, die sich gerne im Quengeln ausdrückt, um Ziele innerhalb eines überschaubaren Zeithorizonts zu erreichen. Mit zunehmender Reflexionsfähigkeit beim Erwachsenwerden sinkt die Zeitpräferenz mit wachsendem Verständnis für die ewige Regel einer stabilen Ordnung, etwas leisten zu müssen, um seinen Zielen näher zu kommen: Größere Ziele nehmen Gestalt an, die höheren Mitteleinsatz erfordern und mehr Zeit und Planung in Anspruch nehmen. Dafür ist aber auch der Lohn der Mühen umso höher, den das erreichte Ziel für die Zukunft in Aussicht stellt. Schließlich wird mit zunehmendem Alter und Bewusstsein der zeitlichen Begrenztheit des eigenen Seins die Zeitpräferenz tendenziell wieder steigen. Zeit erhält eine andere Wertigkeit, und dieses und jenes möchte man möglichst in naher Zukunft noch unternehmen und erleben, solange man noch in der Lage dazu ist.

All die vorangegangenen Beispiele, die die Zeitpräferenz einer Person beeinflussen, liegen primär in der Person selbst begründet. Sie verteilen sich bei großen Zahlen von Individuen entsprechend, können bei einer Person sogar je nach Lebensbereich sehr heterogen zusammengesetzt sein, so dass Menschen in unzähligen Möglichkeiten miteinander handeln können, um zu Austauschbeziehungen zu beiderseitigem Vorteil zu kommen.

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf die Beeinflussung der Zeitpräferenz einer Person durch äußere Kräfte, die nicht in individuellen Einzelbeziehungen charakterisiert sind, sondern durch eine Masse, also durch eine Bewegung, die viele umfasst, deren Präferenzen bündelt und in eine Richtung bewegt. Für den Einzelnen ist es schwierig, sich dem Einfluss einer solchen Masse zu entziehen und seine individuellen Präferenzen zu entwickeln und weiterzuverfolgen, denn die Präferenzenbündelung der Masse wirkt auf das Individuum doch auch wieder durch viele Einzelbeziehungen.

Die grundlegende Massenkraft, die die Zeitpräferenzen der Menschen unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten erheblich beeinflusst, ist die Manipulation des Zinses durch die Zentralbanken. Würde sich der Zins frei am Markt bilden, passte er sich stets auf ein Niveau an, das die gewichteten Zeitpräferenzen aller Marktteilnehmer abbildet. Ein hoher Zins signalisiert eine im Mittel relativ hohe Zeitpräferenz, ein niedriger Zins eine im Mittel relativ niedrige Zeitpräferenz. Dieses Signal ist gleichzeitig eine Beeinflussung der anderen Marktteilnehmer, und zwar eine gegenläufige. Ist der Zins hoch, wird der Nachfrager von finanziellem Kapital zum Überdenken der Disposition seiner Bedürfnisse gebracht: Sind die Kosten für einen Kredit gerechtfertigt? Ist die Investition zum jetzigen Zeitpunkt später so rentabel, die Kosten zu decken und zusätzlich einen angemessenen Gewinn abzuwerfen? Oder ist es erfolgversprechender, die Investition noch etwas in die Zukunft zu verschieben und selbst zunächst noch eigenes Kapital zu bilden, mit dem die Kreditsumme und die damit verbundenen Kosten gedrückt werden? Angesichts der Kosten werden sich Marktteilnehmer eher für den zweiten Weg entscheiden – ihre Zeitpräferenz sinkt dadurch, es wird vorsichtiger mit Blick auf die Zukunft agiert, und die Risikoneigung sinkt. Es lohnt sich, Kapital zu bilden, also auf kurze Sicht weniger zu verbrauchen, als man produktiv leistet. Der Mensch als ganzheitliches und vielschichtiges Wesen wird dabei als ganze Person erfasst, ist doch das ökonomisch messbare Handeln nur ein flaches Abbild seiner vieldimensionalen individuellen Ziele und Interessen.

Ein niedriges Zinsniveau macht dagegen die Gegenwart attraktiver. Kapital ist zu geringen Kosten verfügbar – Investitionen scheinen sich schnell zu rentieren, sogar Konsumkredite tragbar, warum also bis morgen warten und sich den Wunsch nicht gleich erfüllen? Die Zeitpräferenz des Einzelnen steigt, weil der Zins im Gegensatz zur Realität eine allgemein auf einem sehr niedrigen Niveau befindliche Zeitpräferenz signalisiert. Der Markt wirkt ausgleichend – ist der Zins jedoch manipuliert, sorgt die hohe Kreditnachfrage nicht für steigende Kreditpreise, und die Signale verstärken die allgemeine Richtung statt auszugleichen. Wird der Zins gegen null oder sogar ins Negative gedrückt, signalisiert das eine Welt, in der die Marktteilnehmer praktisch unendlich viel Zeit haben. Das ist gleichbedeutend damit, dass ihnen auch unendlich viele Ressourcen zur Verfügung stehen – denn Zeit ist nichts anderes als eine Ressource, die für jegliches Handeln unabdingbar und in der realen Welt daher immer relativ knapp ist. Vorgespiegelt wird jedoch die irreale Situation des Schlaraffenlandes: Dort zählt für den Einzelnen nur das Hier und Jetzt. Die gesamte Zukunft verdichtet sich auf die Gegenwart des gelebten Augenblicks – man muss nur zugreifen. Diese Verdichtung bedeutet aber auch: Es gibt kein Morgen.

Bis vor kurzem hatten wir noch größeren Abstand zur Situation „ohne Morgen“. Die Zinsen waren zwar bereits auf praktisch null manipuliert, doch trotzdem fehlte das Erlebnis der Unendlichkeit von Ressourcen im realen Alltag. Wenn wir etwas einkaufen wollen, will der Händler eine Gegenleistung. Günstige Kreditkosten treiben die Preise insbesondere der Vermögensgüter. Die Verfügbarkeit eines Tauschmittels ist für das Individuum begrenzt und immer noch für die meisten trotz unseres sozialistischen Versorgungssystems mehr oder weniger von eigener Leistung – der Gegen-Leistung – abhängig.

Doch nicht für die Politik in ihrer eigenen Welt: Sie nimmt und verteilt, das ist ihr Selbstverständnis. Sie kann so auftreten, weil sie einer Zentralbank die Macht gegeben hat, ihr ad hoc Mittel aus dem Nichts (formal über Umwege kaschiert) zur Verfügung zu stellen. „Whatever it takes.“ Aus dem ständig wiederkehrenden Nehmen und Geben gedeiht das Feld des Größenwahns, der die Reihenfolge unkenntlich macht. Geld ist in unendlichen Mengen verfügbar – ein Schlaraffenland, geschaffen für politische „Gestalter“ –, alles ist möglich, grenzenlos, jetzt und sofort. Was ist schon morgen? Es ist nicht die Lebenswelt des Einzelnen, es ist das politmediale Milieu, das im irrealen Zustand des Schlaraffenlands und der Verdichtung jeglicher Zukunft auf die Gegenwart lebt. Das Signal der Gegenwartsdichte und des fehlenden Morgens wird über die Verknüpfung der Politik mit den Massenmedien emotional in die Lebenswelt der Individuen transportiert und ständig in neuen Variationen wiederholt. Viele lassen sich emotional mitnehmen, trotz der Widersprüche der parallel existierenden realen Lebenswelt der Knappheit der Güter. Endzeitbewegungen wie die Klimasekte unter Führung der heiligen Greta gewinnen auf diesem Nährboden Raum. Es ist ein Missverständnis, wenn man annimmt, ihre eigentliche Triebkraft sei der verantwortungsvolle Blick in die Zukunft und die Sorge um die Welt von morgen – was für ein Irrtum! Sie nahmen ihre Existenz und Dynamik aus dem Trieb, jetzt und sofort handeln und daher unbedingt Zwang ausüben zu müssen. Das ist es, was sie so unwiderstehlich machte und zum Liebling der Politik. Die Maßnahme steht im Mittelpunkt, eine Verifizierung der Folgen findet nicht statt. Die nächste Maßnahme folgt. Der Staat greift ein, der Staat setzt durch, der Staat finanziert. Geht ja auch nicht anders, denn der Weltuntergang droht. Die Endzeitsekten sind los – ich denke, in einem Ausmaß wie vermutlich seit der Umbruchzeit zwischen Mittelalter und Neuzeit nicht mehr.

Das aktuelle Bedrohungsszenario, das den Weltuntergang noch einmal viel näher gerückt hat als die Ideologie vom menschengemachten Klimawandel, ist nun also das „neue Coronavirus“. Die Einschränkung der Rechte führt dazu, dass man die Zwangsmaßnahmen nicht mehr über Monate und Jahre auf sich zukommen sieht und sich an die Aussichten gewöhnen kann, sondern nun von Woche zu Woche hofft, dass man vielleicht die eine oder andere der bis vor kurzem noch selbstverständlichen Freiheiten, die uns von heute auf morgen genommen worden sind, wieder gnädig gewährt bekommt. Das erhöht noch einmal die Unmittelbarkeit und zeitliche Verdichtung, die in seltsamem Kontrast steht zu dem Plus an Muße, das in diesen Zeiten viele Menschen verspüren. Die Ruhe vor dem Sturm?

Die Ungewissheit, wie es in der nächsten Zukunft weitergeht, übt einen besonderen Druck aus, und das gilt unabhängig davon, ob man sich von der Panik anstecken lässt, die vor dem Virus herrscht, oder von der über die Einschränkung der Rechte. Sie macht einen zum Getriebenen, zum Abhängigen, zum Objekt. Um zur Rolle des planvoll Handelnden, des Souveräns über sich selbst, zum Subjekt, zurückzufinden, sehe ich drei generelle Handlungsempfehlungen:

Erstens

Abstand zur Massenbewegung schaffen (und eben nicht zum Individuum), und zwar vor allem inneren Abstand, je nach Situation und Charakter vielleicht auch äußeren, ganz wichtig aber: zeitlichen Abstand als Gegengewicht zur zeitlichen Verdichtung. Wer die Gegenwartssituation von einem hypothetischen Zeitpunkt in relativ ferner Zukunft aus reflektieren kann, sieht die Dinge anders, vor allem gelassener. Die Vorstellung der zeitlichen Distanz ist ein Hilfsmittel bei der Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen Individuum und totalitären Systemen der Vergangenheit – ein völlig anderer Ansatz als das oberflächliche Bewältigungsritual mit politischer Zielsetzung, das in staatlichen Bildungssystemen für die Masse gepflegt wird. Irgendwann wird unsere Zeit auch einmal von einer künftigen Warte aus betrachtet werden, der es schwerfallen wird, die Unmittelbarkeit des uns heute Drängenden auch nur ansatzweise nachzuvollziehen.

Zweitens

Sich nicht emotional von einer Massenbewegung mitnehmen lassen, sondern versuchen, Emotionen herauszunehmen. Stellt man einer Welle mit hoher Amplitude, die man auf sich zulaufen sieht, eine gegenläufige Welle mit ähnlicher Amplitude entgegen, so wird durch die Kopplung sogar eine außerordentlich hohe Amplitude resultieren, in deren Umfeld es schwierig ist, den eigenen Platz zu behaupten. Dämpfung ist der Schlüssel – beziehungsweise: Besonnenheit. Dies bitte nicht als Aufforderung zu oder Lob des Rückzugs missverstehen – ganz im Gegenteil! Es sind die kleinen Widerstände vieler Einzelner, die einer großen Welle die Kraft nehmen.

Drittens

Eigene, kreative und produktive Ziele im überschaubaren Umfeld setzen und verfolgen, die nicht aus einer Bewegung der Masse abgeleitet sind. Daraus zieht man Selbstwertgefühl und Kraft für die schwierigeren Situationen, in denen man nicht alles in der Hand behalten kann.

Fazit

Das Handeln des Menschen ist immer von Unsicherheit in Bezug auf das Ergebnis geprägt. Diese Unsicherheit kann kleiner oder größer sein, ist aber immer vorhanden. In Umbruchzeiten, die durch Endzeitsekten geprägt sind, erreicht die Unsicherheit ein relatives Maximum, ähnlich wie in Kriegszeiten. Die Konsequenz für den Einzelnen kann jedoch nicht sein, das Handeln aufzugeben und keine Ziele mehr zu verfolgen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Werke zur Vollendung gebracht werden, geringer geworden ist. Wenn etwas zerstört wird, bauen wir es wieder auf oder versuchen, etwas Besseres daraus zu machen, wenn das Zerstörte sich nicht bewährt hat. Wir tun das, weil wir Menschen sind und handeln müssen. Das ist die Konsequenz für den Einzelnen in Zeiten zunehmender Unsicherheit durch fanatisierte und in Panik versetzte Massen um einen herum, denen es gelingt, die Gewalt der Politik für sich einzusetzen.

Auch im Krieg hatten immer diejenigen die besten Überlebenschancen, die Pläne für die Zeit danach hatten. Jetzt ist die Zeit, an ihnen zu arbeiten.

