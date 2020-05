Nährboden für zunehmende Neurosen „Angst essen Seele auf“

29. Mai 2020

Die Corona-Panik als kollektive Zwangserkrankung – der innere Freiheitsverlust

von Axel R. Göhring

In der köstlichen Krimiserie Mister Monk mit dem genialen, aber zwangsneurotischen Detektiv Adrian Monk aus San Francisco gibt es eine Folge, in der der Held einen Bösewicht befragt, den er vor Jahren lebenslänglich hinter Gitter brachte. Der Häftling verspottet seine Nemesis damit, dass Monk genauso gefangen sei wie er – nur nicht äußerlich in einer Zelle, sondern innerlich in seiner Angst- und Zwangserkrankung. Und in der Tat: Der Titelheld, in der Kindheit traumatisiert, hat vor allem Möglichem Angst, das nicht gefährlich ist – fliegen, selbst Auto fahren, Mäuse, Ratten, Schmutz, Unordnung und so weiter. Im Ergebnis ist Adrian Monk sozial isoliert und kann sich kaum aus seiner Stadt wegbewegen. Nur seine Genialität als Mordermittler sorgt dafür, dass der Polizeichef ihn gezwungenermaßen häufig als Honorar-Berater anheuert und der gute Monk so mal rauskommt und ein Einkommen hat.

Gesellschaftliche Neurosen?

Nun ist der Detektiv Monk eine übertrieben gezeichnete Filmfigur; aber Zwangsneurosen sind in einer satten Gesellschaft, in der die Bürger sich keinerlei Sorgen mehr um das Überleben machen müssen, nicht selten. Meist stehen hinter Ängsten vor ungefährlichen Dingen und dem Zwang, diesen zu entfliehen, individuelle Traumata. Der Neurotiker verschiebt das Problem des nicht verarbeiteten Traumas auf äußere „Gefahren“, um irgendwie Stabilität zu schaffen. Es gibt auf gesellschaftlicher Ebene allerdings auch künstlich erzeugte Neurosen, die ganze Milieus betreffen.

Ich unterhielt mich vor Kurzem mit einem Arzt, in dessen Praxis sich nach seiner Auskunft immer mehr Patienten einfinden, die durch die Corona-Panikmache der Politik, der Medien und ihrer Viren-Lyssenkos aus der Wissenschaft Ängste und den Zwang entwickeln, im Haus zu bleiben, um sich nicht anzustecken. Man muss aber kein praktizierender Mediziner sein, um solch Politik-bedingte Zwänge und andere sinnlose Verhaltensweisen zu erleben. Ich sehe heuer Leute auf der Straße, die völlig allein mit Mund-Nasen-Schutz joggen, und Leute, die ganz allein im Auto mit geschlossenen Fenstern fahren und trotzdem einen Stoff-Maulkorb tragen.

Auch die seltsamen Hamsterkäufe zu Beginn der Volksquarantäne, die hauptsächlich Toilettenpapier, Desinfektions- und Putzmittel, Konserven und Nudeln betrafen, erinnerten an Neurosen, die innere Probleme nach außen kehren. Den Klopapierkauf würde ein Freudianer vermutlich auf die nicht abgeschlossene „anale Phase“ zurückführen – aber so weit will ich hier nicht gehen. Ein bodenständiger Nachbar, den man der Prepper-Szene (engl. „prepare“ = sich vorbereiten) zurechnen könnte, lachte nur über die seltsamen Hamsterkäufe, da Desinfektionsmittel gegen eine durch Aerosole übertragene Atemwegsseuche nichts nutzten, und da Toilettenpapier das Letzte sei, was ein Prepper bunkern würde. Er selbst verfüge über einen Benzingenerator und jahrzehntelang haltbare Nahrungskonserven, wie das Militär sie für Soldaten lagert.

So erzeugt man gesellschaftliche Zwangsneurosen

Was führt zu Zwängen auf gesellschaftlicher Ebene? Sicher keine massenhaft übereinstimmenden persönlichen Kindheitstraumata, da gerade das gebildete Oberschichtmilieu, dessen Sprösslingen es tendenziell von allen Bürgern am besten geht, am ehesten an die Säue glaubt, die gerade durchs mediale Dorf getrieben werden.

Nein, es ist wohl eher eine schleichende Vorbereitung auf die nächste „Katastrophe“, deren gesellschaftliche Folgen jedes Mal immer mehr Geld und Lebensjahre kosten. Entsinnen Sie sich noch der Schweinegrippe von 2009/10? Bei Vera Lengsfeld erinnerte Sven Korte daran, dass damals bereits zwei der aktuellen Hauptkontrahenten der Corona-Affäre ihre Einschätzung veröffentlichten. Auf der Seite der Panikmacher Christian Drosten, damals noch in Bonn (auf dem Posten, den heute Hendrik Streeck innehat), und, auf der Seite der sachlichen Realisten, Wolfgang Wodarg, der Vorgänger von Panik-Lauterbach. Wodarg behielt, genau wie heute, recht, wurde aber überhört. Der von der Realität Lügen gestrafte Drosten hingegen fiel die Karriereleiter hoch und wurde Chefvirologe an der renommierten Charité in der Hauptstadt.

Das Personal war damals also dasselbe; anders ist aber nun die Reaktion des politisch-medialen Komplexes und vor allem der Bürger – weltweit sogar! 2010 kümmerte sich kaum jemand um die Weltuntergangs-Ergüsse von Drosten, weder die Journalisten noch die Bürger. Nur einzelne verängstigte Nachrichten-Geschädigte saßen früh um sieben zitternd in der Praxis meines Hausarztes und verlangten Tamiflu, was ihnen der gelassene Mediziner aber sinnvollerweise ausredete.

Klimakollaps als Schablone für die Corona-Panik?

Ob die Schweinegrippe weniger gefährlich war als das aktuelle Corona-SARS-2-Virus heutiger Tage, vermag ich nicht zu sagen. Darum geht es aber auch gar nicht: Die alljährliche Influenza-Wintergrippe ist in jedem Fall tödlicher als die beiden zusätzlichen Erreger. Trotzdem kommt niemand im Kanzleramt oder in den Redaktionen auf die Idee, massenweise Mundschutz-Maulkörbe zu verordnen und groteske Regeln zur Quarantänisierung eines ganzen Volkes zu ersinnen. Wieso haben die Bürger es also diesmal akzeptiert? Es liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der politmediale Komplex die seit 50 Jahren üblichen Weltuntergangsszenarien von Pseudo- und Halbwissenschaftlern mit immer mehr Nachdruck in die Hirne der Bürger presst.

In den 2010er-Jahren ist es diesem politmedialen Komplex der westlichen Welt zum Beispiel gelungen, die Geschichte vom nahenden menschengemachten Klimakollaps in den Subtext der Kultur einzuprägen. Man merkt es daran, dass die Menschen in den Freundescliquen, der Kirche, auf der Arbeit mittlerweile über Greta Thunberg und Co. lebhaft diskutieren – das haben sie in den 2000er-Jahren, auch zur Zeit des ersten Klima-Hypes um den Nobelpreis für den „Weltklimarat“ und des Oscar für Klima-TV-Prediger Al Gore 2007, noch nicht getan.

Man könnte also sagen, die Bürger seien in jüngster Zeit psychologisch regelrecht darauf vorbereitet worden, labil und neurotisch zu werden und, wie unser Detektiv Adrian Monk, hysterisch auf jeden „Gefahren“-Stimulus zu reagieren.

Eine gewisse Rolle könnten neben den Zeitungs-Nachrichten und „Wissenschafts“-Sendungen des Staatsfunks auch Kinofilme und Serien spielen, die Urängste vor bestimmten Gefahren aufrufen und im Hinterkopf präsent halten. Denken Sie nur an die äußerst erfolgreiche und spannende US-Serie The Walking Dead (Die wandelnden Toten) oder an den nervenzerfetzenden Hollywood-Zombie-Thriller World War Z mit Brad Pitt. Ich will nicht behaupten, dass Walking-Dead-Erfinder Frank Darabont oder Brad Pitt irgend etwas geplant hätten oder dass jemand im Hintergrund politisch etwas ausgeheckt habe. Die Geschichte lehrt uns, dass Katastrophen und andere problematische Entwicklungen nie von einzelnen Akteuren geplant waren; so mächtig und prophetisch und intelligent ist niemand. Was aber sehr wohl geschehen ist und geschieht, ist die Ausnutzung von Krisen oder Entwicklungen, wie Churchill es schon empfohlen hatte. Dass man Millionen Bürgern, die sich seit Jahren bei The Walking Dead gruseln, leichter Angst vor einer „Zombie-Apokalypse“ (Zitat Carolin Matthie) machen kann als solchen, die zum Beispiel Raumschiff Enterprise geguckt haben, dürfte wohl kaum strittig sein. Den Enterprise-Fans könnte man dafür wahrscheinlich leichter ufologische Märchen schmackhaft machen.

Erwachsene Wähler?

Churchill meinte mit seinem Bonmot eher das Wachsen an Krisen, was schon die attische Volksherrschaft oder die glorreiche Revolution der Engländer zur Folge hatte. Bei unserem politischen Personal im Westen heutzutage, hüben wie drüben, ist aber eher Demokratie- und Industrieabbau zu erwarten. Donald Trump, Friede sei mit ihm, ist die löbliche Ausnahme der westlichen Staaten.

Im Prinzip wäre es ja gleichgültig, welcher Politikertypus sich in den Parteien und im von den Parteien und NGOs erbeuteten Deep State breitmachte, wenn die Wähler überwiegend erwachsene Menschen wären, die verantwortungslose, strategieunfähige und entscheidungsschwache Politiker wie Angela Merkel oder deren Parteien nicht mehr wählten. Das gilt in Europa leider nur für den Kommunismus-erfahrenen Osten, mit Abstrichen einschließlich Ostdeutschlands. Die Bürger der traditionell kapitalistisch-demokratischen Weststaaten hingegen sind seit 70 Jahren derart mit Wohlstand, Rechtsstaat und sozialer Rundumversorgung verwöhnt, dass sie zu großen Teilen nicht mehr emotional und intellektuell reifen konnten und sich daher wie große Kinder verhalten, die nicht merken, wie extremistische Lobbygrüppchen, pikanterweise vor der Wende von den Ost-KPs bezahlt und beeinflusst, ihre zwanghafte und egoistische Agenda in der politischen Kultur installieren.

Wie der neurotische Adrian Monk, dessen traumatische Erfahrungen in der labilen Kindesphase seine späteren Zwänge und Ängste zur Folge hatten, sind die westlichen Bürgerkinder leicht zu traumatisieren, wenn man ihnen nur genug „wandelnde Tote“ im Fernsehen und genügend fantastische Seuchenmärchen von Christian Drosten bietet.

Was muss geschehen, damit die neurotisierten Kindlichen sich wieder den realen Problemen der Welt zuwenden? Nun, sie müssen reale Probleme erleben. Und gerade die erzeugt die Panik-Politik à la Merkel zuhauf – allein der zu erwartende Wohlstandsverlust durch Eurorettung, Energiewende, massenhafte Sozialmigration und Corona-Quarantäne wird die infantilen Gemüter noch ordentlich durchschütteln. Hoffen wir, dass die Erwachsenwerdung der Bürger schnell vonstattengeht.

