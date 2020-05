Der Blog „Nerd Has Power“ liefert Hinweise auf einen nicht-natürlichen Ursprung des Virus Sars-CoV-2 kommt uns chinesisch vor…

11. Mai 2020

Vorsicht, abweichende Idee!

von Michael Klein

Die Aufgabe von Wissenschaft besteht darin, mutige Vorhersagen aufzustellen und zu prüfen. Sir Karl Raimund Popper hat es gesagt. Erkenntnis gewinnt man nicht dadurch, dass man Groschenromanforschung betreibt, wie ich das an mehreren Beispielen bereits dargestellt habe, sondern dadurch, Neues zu denken und das Neue zu prüfen, ohne Rücksicht auf politische Empfindlichkeiten, auf Ideologie und Ismen aller Art.

Heute ist nicht die Zeit neuer, spannender Ideen. Alles Denken außerhalb der Box, außerhalb dessen, was als richtig und wahr ausgegeben wird, ist heute verpönt bis verboten. Über die Einhaltung der Gleichschaltungs-Hygiene wachen Faktenfinder und ‑checker und in Medien Positionierte, deren geistige Einfalt durch jede abweichende Idee gefährdet wird, deren politisch-korrektes Gleichgewicht von Schräglage bedroht ist, wenn Ideen außerhalb dessen, was ihnen als politisch korrekt und richtig vorgegeben wurde, zugelassen werden.

Die mutige Vorhersage kann diese Fähnchen im Atem des Zeitgeistes nur gefährden. Ergo wird alles, was abweicht, abgelehnt, diskreditiert, zur Verschwörungstheorie erklärt, zur gefährlichen Verschwörungstheorie erklärt. In einer Zeit, in der nicht selbständig gedacht werden soll, ist schon ein eigener, nicht vorgegebener Gedanke, eine Gefahr.

Triggerwarnung!

Deshalb ist dieser Text gefährlich. Er umfasst eine abweichende Idee. Er umfasst die Prüfung dieser abweichenden Idee. Er umfasst die Prüfung dieser abweichenden Idee, die zu einem politisch vollkommen unkorrekten Ergebnis führt. Er hat einen Text zum Gegenstand, den der Betreiber des Blogs „Nerd Has Power“ geschrieben hat, der sich als „A Nobody Scientist“ beschreibt und ansonsten, aus guten Gründen, schon um der wilden Meute der Informationsverhinderer nicht zum Opfer zu fallen, anonym bleiben will. Das, so lehren uns die Faktenfinder und alle, die ein Geschäft aus ihrer Einfältigkeit gemacht haben, ist ein Alarmzeichen, das dazu führen sollte, Texte von „Nerd Has Power“ nicht zu lesen. Ein fehlendes Impressum weise auf fehlende Seriosität hin, so wird behauptet, was der behaupten muss, der zu keinem eigenständigen Urteil fähig ist und andere davon abhalten will, sich ein ebensolches zu bilden. Wer jedoch den schlecht gemeinten Rat der Fake-News-Profiteure ignoriert und sich ein eigenständiges Urteil bildet, der wird nicht anders können, als zu dem Schluss zu kommen, dass, wer auch immer hinter „Nerd has Power“ steckt, ein eminenter, ein kenntnisreicher und sorgfältig arbeitender Wissenschaftler ist, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die einfältige Welt, in der Kompetenzlose ohne Ausbildung bestimmen wollen, was Fake News sind und was nicht, mit neuen und sehr gut belegten Ideen, mit mutigen, geprüften und bestätigten Antizipationen aufzumischen.

Ich habe einen Text von „Nerd Has Power“ aufbereitet und will meine Leser mit auf eine Reise zu den Ursprüngen von Sars-CoV-2 nehmen.

Die Reise beginnt mit RaTG13. RaTG13 ist die Gensequenz eines Coronavirus, die von Fledermäusen stammen soll. RaTG13 wurde in einem Beitrag, der am 3. Februar 2020 in „Nature“ veröffentlicht wurde, wie folgt eingeführt: „RaTG13 ist der nächste Verwandte von 2019-nCoV, und sie bilden eine eigene Abstammungslinie von anderen Sars-CoVs.“ – „Bat CoV RaTG13 wurde aus R. affinis gewonnen, das in der Provinz Yunnan gefunden worden war.“

Das Genom von RaTG13 ist zu 96,1 Prozent mit dem Genom von Sars-CoV-2 identisch, so der Text, den 27 chinesische Wissenschaftler um Zhengli Shi vom Wuhan Institute of Virology (Zhou et al.) veröffentlicht haben. Ab diesem Beitrag in „Nature“ geht die Mehrzahl der

Wissenschaftler davon aus, dass RaTG13, der engste lebende Verwandte von Sars-CoV-2, der tierischen Ursprungs ist, Beleg dafür ist, dass Sars-CoV-2 tierischen Ursprungs sei, nämlich von Fledermäusen stamme.

RaTG13 ist, wie die „13“ am Ende der Buchstabenfolge zeigt, ein relativ altes Coronavirus. Es wurde am 24. Juli 2013 von Zhengli Shi und ihrem Team in der chinesischen Provinz Yunnan eingesammelt, analysiert und war, wie es scheint, bis zur Veröffentlichung des Textes von Zhou et al. (2020) in Vergessenheit geraten. Eine Merkwürdigkeit, wenn man bedenkt, dass sich RaTG13 nicht nur durch eine große Nähe zu Sars-CoV-2 auszeichnet, die man vor 2019 aber noch nicht kennen konnte, sondern auch durch eine enge Verwandtschaft mit Sars-CoV-1, und zudem zwei Besonderheiten aufweist, die es zu etwas ganz Besonderem machen: Die sogenannte „Receptor-Binding Domain“ („RBD“) im Genom von verschiedenen Coronaviren ist die Sequenz auf dem Genom eines Coronavirus, die darüber entscheidet, ob ein bestimmtes Virus in der Lage ist, sich an menschliche Rezeptorzellen, die ACE-2-Rezeptoren, zu binden und damit den Sprung von Tieren zu Menschen zu schaffen. RaTG13 zeichnet sich dadurch aus, dass es eine bessere Anbindefähigkeit an menschliche Rezeptoren aufweist als andere Viren und die größte Nähe zu SARS-CoV-1 aufweist.

Zhengli Shi, von der behauptet wird, dass sie Chinas wichtigster Erforscher von Coronaviren, eine Kapazität auf diesem Gebiet, sei und die von 2013 bis 2017 zahlreiche wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht hat, in denen sie von neuen Coronaviren berichtet, die das Potential haben sollen, Menschen zu infizieren, soll das, was für Mikrobiologen mit einem geübten Blick offenkundig ist, entgangen sein: die hervorragende Bindefähigkeit von RaTG13 an menschliche ACE-2-Rezeptoren und die große Nähe zu Sars-CoV-1, dem bis zur Entdeckung von RaTG13 für Menschen gefährlichsten Coronavirus. Der „Nobody Scientist“ hinter „Nerd Has Power“ hält dies für vollkommen ausgeschlossen. Ich auch.

Hinzu kommt, dass das plötzliche Auftauchen von RaTG13 sieben Jahre nach seiner Entdeckung in jenem Beitrag von Zhou et al. (2020), der am 3. Februar in „Nature“ erschienen ist, zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, als die Spekulationen über den Ursprung von Sars-CoV-2, das zu diesem Zeitpunkt in Wuhan in einer Weise gewütet hat, die es der Kommunistischen Partei von China verunmöglicht hat, die Existenz des neuen Coronavirus zu verheimlichen, einen ersten Höhepunkt erreicht haben. Erinnert sei nur an die indische Studie, deren Autoren denken, einen menschlichen Ursprung von Sars-CoV-2 belegt zu haben. Sie waren vielleicht näher an der Wahrheit, als sie es selbst glauben, denn, wie „Nerd Has Power“ argumentiert und belegt: RaTG13 ist ein Fake-Virus. Es existiert nicht in der Natur.

Um diese Behauptung zu qualifizieren, zunächst ein paar Fakten: Es gibt keinerlei physischen Überrest von RaTG13. Alle Proben sind verschwunden. Es gibt nur die Gensequenz von RaTG13, eine Reihe aus Buchstaben, die ein versierter Wissenschaftler in ein paar Stunden selbst schreiben kann. Dafür, dass RaTG13 eine freie Erfindung ist, die in der Natur nicht vorkommt, führt „Nerd Has Power“ einige sehr überzeugende Belege an. Wird ein Gen, das aus Nukleotiden besteht, in ein Protein übersetzt (das aus Aminosäuren besteht), dann bilden drei aufeinanderfolgende Nukleotiden ein Codon, und jedes Codon beschreibt eine bestimmte Aminosäure. Jede Aminosäure korrespondiert mit vier Codons. Daraus ergibt sich als Konsequenz, dass dann, wenn ein Nukleotid verändert wird, also eine Mutation erfolgt, weil ein Übertragungsfehler beim Schreiben des Proteins vorkommt, nicht notwendig auch eine Veränderung der Aminosäure eintritt. Tatsächlich findet sich im Durchschnitt auf sechs Mutationen von Nukleotiden eine Veränderung der Aminosäure (Verhältnis zwischen Mutationen in Nukleotiden, die eine Aminosäure verändern, und solchen, die es nicht tun: eins zu fünf). In einer Sequenz von RaTG13 kommen auf 90 veränderte Nukleotide zwei veränderte Aminosäuren, was einem Verhältnis von eins zu 44 entspricht. Ein solches Verhältnis kommt in der Natur nicht vor. Es spricht dafür, dass RaTG13 ein fabriziertes Virus ist.

Das hat natürlich Konsequenzen für die Frage, wo Sars-CoV-2 herkommt, das zu 96,1 Prozent mit RaTG13 identisch sein soll. Die Antwort auf diese Frage gibt „Nerd Has Power“ im Hinblick auf das E-Protein, ein strukturelles Protein in Coronaviren, das beständig ist, also Mutationen überdauert. Das E-Protein von Sars-CoV-2 ist zu 100 Prozent identisch mit dem E-Protein zweier Coronaviren, die vor einiger Zeit entdeckt wurden: ZC45 und ZXC21. Beide sind keine nahen Verwandten von Sars-CoV-2, ihre Genome stimmen nur zu 95 Prozent mit Sars-CoV-2 überein. Sie scheiden deshalb als Ursprung des Virus aus. Weil dem so ist, kann die Tatsache, dass das E-Protein, das Mutationen überdauert, in Sars-CoV-2, ZC45 und ZXC21 identisch ist, nur dadurch erklärt werden, dass ZC45 und ZXC21 als Grundlage benutzt wurden, um Sars-CoV-2 zu entwickeln.

Sars-CoV-2 zeichnet sich, wie hinlänglich bekannt ist, durch eine hohe Fähigkeit aus, menschliche Zellen zu infizieren. Diese Fähigkeit, die in der oben angesprochenen Receptor Binding Domain auf der Gensequenz beheimatet ist, ist für Sars-CoV-2 einzigartig. Sie weist mit ZC45 und ZXC21 eine Übereinstimmung von nur 69 Prozent auf.

Wenn man, so die Erklärung, die „Nerd Has Power“ nahelegt und ausspricht, ZC45 und ZXC21 zum Ausgangspunkt nimmt, um – aus welchen Gründen auch immer – ein neues Coronavirus zu schaffen (darin haben die Chinesen Tradition), und sich darauf konzentriert, die Receptor Binding Domain zu optimieren, dann käme dabei ein Virus wie Sars-CoV-2 heraus.

Bleibt noch nachzutragen, wem die Rechte an ZC45 und ZXC21 gehören, wer beide gesammelt und gespeichert hat: „Was wir bisher noch nicht erwähnt haben, ist, dass ZC45 und ZXC21 Fledermaus-Coronaviren sind, die von einem militärischen Forschungslabor der Kommunistischen Partei Chinas entdeckt, gesammelt und bekanntgemacht wurden. Sie befinden sich im alleinigen Besitz der Kommunistischen Partei Chinas. Jetzt können Sie vielleicht das volle Ausmaß des Nutzens einschätzen, den die Kommunistische Partei Chinas erzeugt, indem sie ein Fake-Virus RaTG13 mit einer fabrizierten Sequenz meldet – es wäre sonst zu offensichtlich.“

Die eintrainierte Reaktion auf diesen Beitrag wird natürlich die Behauptung sein, es handle sich dabei um eine Verschwörungstheorie, wahlweise auch um eine rechte Verschwörungstheorie. Solcherlei Versuche, Daten und Belege zu diskreditieren, haben natürlich keinerlei Effekt auf die Frage, wie gut die Idee, die Annahme, dass Sars-CoV-2 von Chinesen geschaffen wurde, argumentiert, begründet und belegt ist. Ich habe mehrere Beiträge von „Nerd Has Power“ zu diesem Thema gelesen und lade die Leser ein, dasselbe zu tun und sich ein eigenes Urteil zu bilden, das auch im Gegensatz zu den Vorurteilen der Wächter über die gleichgeschaltete Meinung stehen kann, vielleicht auch muss. Vielleicht ist der ein oder andere Virologe oder Mikrobiologe unter den Lesern auch bereit, die Belege von „Nerd Has Power“ intensiv zu prüfen und seine Ergebnisse zu teilen, denn nur so ist Erkenntnisfortschritt, also das, was Fake-News-Profiteure verhindern wollen, möglich.

Zhou et al. 2020: „A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin“, „Nature“ (PDF, Englisch)

„Nerd Has Power“: „RaTG13 – the undeniable evidence that the Wuhan coronavirus is man-made“



Dieser Artikel erschien zuerst auf „Sciencefiles“.