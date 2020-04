DeutschlandBrief Danach wird die Welt eine andere sein

25. April 2020

Geopolitik: Das Coronavirus und der Kampf der Systeme

von Bruno Bandulet

Deutschland hatte das Drehbuch – es wurde ignoriert

Im vergangenen Winter veröffentlichte die Seite „visual capitalist“ eine Graphik, die alle möglichen Gefahren zeigte, die 2020 auf die Weltwirtschaft zukommen könnten. Im linken oberen Quadrat waren die Risiken aufgeführt, die einerseits die geringste Wahrscheinlichkeit hatten, andererseits die größten Auswirkungen mit sich bringen würden: eine Hungersnot, ein Zusammenbruch der Informationssysteme – und eine Seuche.

Das Paradoxe an der gegenwärtigen Pandemie ist, dass sie in die Kategorie „schwarzer Schwan“ fällt und dass sie gleichzeitig vorhersehbar war. Die Metapher geht auf Nassim Nicholas Taleb zurück, der dazu 2007 einen Bestseller mit dem gleichnamigen Titel herausgebracht hat. Er versteht darunter seltene Ereignisse, die niemand erwartet hat und die weitreichende Folgen haben. Das wohl beste Beispiel ist der New Yorker Terroranschlag vom 11. September 2001.

Dass irgendwann eine Seuche nach Art von Covid-19 ausbrechen würde, war hingegen erwartbar. Schon im Januar 2012 übermittelte die Bundesregierung dem Bundestag eine Risikoanalyse, die den Ablauf einer „Pandemie durch Virus Modi-Sars“ behandelte. Sie würde, so hieß es, erst in Asien ausbrechen, zwei Monate später werde der erste Fall in Deutschland registriert, nachdem ein Reisender aus China das Virus eingeschleppt hatte, und zu den Symptomen würden trockener Husten, Fieber und Atemnot zählen, wobei jüngere Menschen mit einem milderen Krankheitsverlauf rechnen könnten. Die Inkubationszeit wurde mit 14 Tagen angegeben. Auch die Gegenmaßnahmen wie Schließung der Schulen wurden in dem Papier aufgeführt. Ein perfektes Drehbuch – nur verschwand es in irgendwelchen Schubladen.

Der tatsächliche Ablauf 2020 war so, dass Peking am 31. Dezember die WHO über 27 Fälle einer unbekannten Lungenkrankheit informierte, dass die chinesische Millionenstadt Wuhan am 23. Januar abgeriegelt wurde, dass das Virus schon im Januar in Deutschland ankam und der erste Fall am 28. Januar registriert wurde, dass noch im letzten Februardrittel das Virus im rheinischen Karneval verbreitet werden konnte und dass die Bundeskanzlerin erst am 18. März mit einer Fernsehansprache an die Öffentlichkeit trat und die überfälligen Maßnahmen verkündete. Ein paar Tage später konnte die Abriegelung in Wuhan schon wieder gelockert werden. „Die Bundesregierung blieb immer einen Schritt hinter der Entwicklung zurück“, schrieb die „Neue Zürcher“ am 20. März.

Die Macht der Narrative und die zwei Modelle des Kapitalismus

Wenn Notstand herrscht, gleich welcher Art, stellt sich unweigerlich die Frage nach der Legitimität des Staates. Und zwar unabhängig davon, ob wir es mit einem demokratischen, autoritären oder totalitären System zu tun haben. Solange die Regierungen die öffentlichen Narrative kontrollieren, hält sich der Prestigeverlust in Grenzen. Angela Merkel ist das bisher gelungen, die staatsgläubigen Deutschen gaben der CDU in den letzten Meinungsumfragen sogar Pluspunkte. Auch Donald Trump, der wochenlang planlos reagierte, gewann zuletzt an Popularität, nachdem er sich ein martialisches Narrativ zugelegt hatte und in die Rolle des Kriegspräsidenten schlüpfte. Die Bürokraten der EU wiederum konnten überhaupt kein Narrativ präsentieren, weil es ihnen an Kompetenzen und Legitimität fehlt.

Die Seuche beeinflusst aber auch den Wettbewerb der Systeme auf der Ebene der Geopolitik. Branko Milanović, Professor an der London School of Economics, unterscheidet zwischen zwei Typen von Kapitalismus: dem liberalen westlichen mit den USA an der Spitze und dem staatsgeführten, politischen Kapitalismus, für den China exemplarisch ist, der sich aber auch in Ländern wie Vietnam, Singapur, Russland, Äthiopien und Ruanda durchgesetzt hat. Letzteres Modell bezieht seine Legitimität in der Regel aus hohem Wirtschaftswachstum und steigendem Wohlstand, beschränkt aber die bürgerlichen Rechte und Freiheiten. Die Rivalität zwischen den USA und China, so Milanović, werde oft in geopolitischen Begriffen beschrieben, aber im Grunde gleiche sie dem Zusammenstoß zweier tektonischer Platten, deren Reibung die Entwicklung des Kapitalismus in diesem Jahrhundert bestimmen werde.

Absehbar ist jetzt schon eine Konsequenz der Corona-Krise: Nachdem der Staatsanteil der chinesischen Wirtschaft von 100 Prozent im Jahr des Todes von Mao Tse-tung (1976) auf zuletzt 20 Prozent gefallen ist, wird er umgekehrt im Westen nach einer längeren Phase der Liberalisierung wieder steigen – vor allem in Form von Dirigismus, Planwirtschaft und eskalierendem Geldsozialismus. Ebenfalls absehbar ist, dass die Krisenbewältigung im Westen auf Kosten der individuellen Freiheiten, vielleicht sogar der Eigentumsrechte gehen wird. In Sachen Internetkontrolle und Kommunikationsüberwachung und im Umgang mit unliebsamen Meinungen haben die Regierungen im Westen schon bisher das eine oder andere den Chinesen abgeguckt.

In China und Russland sind die Kassen gefüllt, in den USA sind sie leer

Von großer Bedeutung für den Wettbewerb der Systeme wird sein, in welcher wirtschaftlichen und finanziellen Verfassung beide Seiten aus der Krise herauskommen. So wie es aussieht, werden China und Russland besser dastehen, wenn später Bilanz gezogen wird. Zu urteilen nach den Kursverlusten an den Börsen von Shanghai, New York und Frankfurt im ersten Quartal wird die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr weniger stark einbrechen als die amerikanische oder die deutsche – ganz zu schweigen von dem katastrophalen Kollaps Italiens, das noch nicht einmal die Verluste seit der letzten Euro-Krise wettmachen konnte.

Während die USA das schon 2019 horrende Haushaltsdefizit von 1.000 Milliarden Dollar 2020 zumindest verdoppeln werden, hat es die Regierung in Peking bisher vermieden, ein gigantisches Konjunkturprogramm wie 2008/2009 aufzulegen. Die damalige Überschuldung der Staatsunternehmen soll sich nicht wiederholen. Diesmal wird vor allem dem Mittelstand und kleinen Betrieben geholfen.

Die chinesischen Devisenreserven sind im Gegenwert von 3.100 Milliarden Dollar immer noch die größten der Welt. Ein gutes Drittel davon steckt in amerikanischen Staatsanleihen. Die Goldreserven wurden zuletzt mit 100 Milliarden Dollar ausgewiesen, dürften in Wirklichkeit aber höher sein. Die chinesische Auslandsverschuldung in Höhe von zwei Billionen Dollar liegt komfortabel unter dem Umfang der Währungsreserven, ganz im Gegensatz zu den USA. Die aber genießen immer noch das (schon angekratzte) Privileg der Weltleitwährung Dollar.

Auch Russland steht nach diesen Maßstäben besser da als der amerikanische Gegenspieler. Im Februar beliefen sich die Währungsreserven einschließlich des großen Goldanteils von 119 Milliarden Dollar auf umgerechnet 440 Milliarden Dollar (verglichen mit den Währungsreserven der Deutschen Bundesbank von nur 209 Milliarden Euro). Vor dem Amtsantritt Putins lagen nur noch 6,6 Milliarden Dollar in der russischen Kasse.

Wegen der amerikanischen Sanktionen hat Moskau seine Dollar-Papiere fast vollständig abgestoßen zugunsten von anderen Währungen und Gold. Im Gegensatz zu vielen Schwellenländern sind die russischen Auslandsschulden fast ganz durch Devisenreserven gedeckt. Die Ent-Dollarisierung der russischen Wirtschaft und des Außenhandels hat große Fortschritte gemacht: Über 30 Prozent der russischen Exporte werden inzwischen in Rubel abgewickelt, und der Handel mit der EU in Euro ist fast so groß wie der in Dollar. Die russischen Staatsschulden machten 2019 nur 12,5 Prozent (!) des Bruttoinlandsprodukts aus und damit nur einen Bruchteil der öffentlichen Schulden Deutschlands.

Nur vor diesem Hintergrund kann sich Putin den kostspieligen Showdown am Ölmarkt leisten. Russland und Saudi-Arabien haben einen Kollaps der Ölpreise inszeniert, indem sie die Förderung trotz des konjunkturell bedingten Nachfragerückgangs erhöht haben. Dahinter steckt die Absicht, die amerikanische Fracking-Industrie aus dem Geschäft zu drängen. Die USA konnten nur deswegen zum weltgrößten Ölförderer aufsteigen, weil sich die amerikanischen Produzenten extrem verschuldeten, ohne die Investitionskosten selbst bei hohen Ölpreisen einspielen zu können. Eine Kapitalvernichtung großen Stils, die politisch gewollt war und die die USA unabhängig vom Öl aus dem Persischen Golf machen sollte.

Washington wird die Realität einer multipolaren Welt akzeptieren müssen

Nach der Corona-Krise, so ist zu hören, wird die Welt eine andere sein. Aus geopolitischer und geoökonomischer Perspektive aber werden sich die bereits bestehenden Trends nur fortsetzen und sogar verstärken. Zwar nicht nominal, aber kaufkraftbereinigt hat die chinesische Wirtschaftsleistung, gemessen am BIP die amerikanische bereits überholt. Die chinesische Nachfrage dominiert schon seit Jahren die meisten Rohstoffmärkte. Sieben von zehn der größten Häfen der Welt sind in China angesiedelt, in den USA und Europa kein einziger (Rotterdam liegt auf Platz zwölf). Allein in Shanghai werden mehr Güter verladen als in den fünf größten amerikanischen Häfen zusammen.

Seit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation 2001 hat China die Märkte der Welt erobert. Davor trieben 80 Prozent aller Nationen mehr Handel mit den USA als mit China, 2018 waren es nur noch 30 Prozent. Dem bis 2049 laufenden Projekt Seidenstraße, das die Infrastruktur auf vier Kontinenten entwickelt, haben Europa und Nordamerika bisher nichts entgegenzusetzen. Wenn man bedenkt, dass schon jetzt 450 Millionen von 1,4 Milliarden Chinesen dem (wachsenden) Mittelstand zuzurechnen sind, dann drängt sich der Schluss auf, dass das Reich der Mitte sein überlegenes Wachstumspotential erhalten wird – mit den unvermeidlichen Konsequenzen für seine militärische Stärke und das politische Gewicht auf der Weltbühne.

Die Schwäche des chinesischen Systems – es handelt sich im Grunde um einen Markt-Leninismus – liegt in der Korruption, der Kluft zwischen Reich und Arm, die an lateinamerikanische Verhältnisse erinnert, und vor allem darin, dass die technokratischen Eliten, die den Betrieb in Gang halten, ihre Legitimität fast ganz aus dem Wirtschaftswachstum beziehen. Umso wichtiger ist es für die Führung in Peking, das Narrativ durchzusetzen, sie habe die Corona-Krise besser bewältigt als die Regierungsapparate in Europa und in den USA. Das scheint ihr besonders in Italien mit den dort sehr willkommenen Hilfslieferungen gelungen zu sein.

Wenn sich der Staub der Corona-Panik gelegt hat, werden die Defizite und Schwächen des westlichen Kapitalismus sichtbar werden. Wer die inneramerikanische Debatte verfolgt, weiß, dass dort seit längerem die Einsicht reift, dass die imperiale Überdehnung finanziell, wirtschaftlich und politisch nicht durchzuhalten ist. Die Frage ist nur noch, wann die Realität einer neuen multipolaren Welt akzeptiert wird.

Zwei Gegner werden sich die USA nicht mehr leisten können, allenfalls einen. Wenn das so ist, werden sie sich entweder mit Russland oder mit China arrangieren müssen. Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass Henry Kissinger in geheimer Mission nach Peking flog, um die russisch-chinesische Achse aufzubrechen. Es gelang ihm, den feindlichen Block zu spalten. Mit der Öffnung nach China ermöglichte Kissinger, ohne es zu wissen, den Systemwechsel und den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Heute sieht der „Washington Consensus“, der von beiden Parteien, dem Sicherheitsapparat und der Mehrheit der Denkfabriken geteilt wird, den eigentlichen Gegner in China – und nicht mehr im Atlantik, sondern im Pazifik das maßgebliche geopolitische Spielfeld. Zumindest nach dieser Logik liegt es nahe, dem Ausgleich mit Russland Priorität einzuräumen.

