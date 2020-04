Politik in Zeiten der Pandemie Begeht die Regierung eine Dummheit?

19. April 2020

Gerade jetzt wäre Dezentralität in den Entscheidungen gefragt

von Jan Reindl

Bildquelle: M. Cipolla und Jan Reindl Handlungen nach Cipolla: Schaden oder Nutzen

Die Ereignisse überschlagen sich, zumindest medial, während das echte Leben immer mehr zum Stillstand kommt. Um der Verbreitung einer Krankheit vorzubeugen, wird das organische Geflecht aus Beziehungen, die unsere Gesellschaft ausmachen, quasi eingefroren. Wieder einmal ist es der Staat, der hier mit seinen (Zwangs-) Maßnahmen herumdoktert und tiefer in das Leben der Menschen eingreift, als dies noch vor wenigen Monaten vorstellbar war. Aber hilft es, dem gesellschaftlichen Organismus durch das radikale Herunterfahren vieler relevanter Funktionen etwas Zeit zu verschaffen, oder blockieren die von oben oktroyierten Maßnahmen nicht jeden Heilungsprozess? Bräuchte man nicht gerade jetzt mehr denn je die Möglichkeiten, aus einem starren Gebilde von Regulierungen und Vorgaben auszubrechen, neue Wege zu gehen und damit die vor uns stehende Krise zu bewältigen? Diese Frage sollte gestellt werden, unabhängig davon, ob die Angst vor Covid-19 gerechtfertigt ist oder nicht. Die Folgeschäden, die sich aus einer einheitlichen Lösung ergeben können, werden möglicherweise die Schäden des Virus selbst im Falle der drastischsten Szenarien übertreffen.

In der satirischen Schrift „The basic laws of human stupidity“ postuliert Carlo M. Cipolla ein Konzept der Einordnung menschlicher Handlungen, das, auch wenn der Text nicht wissenschaftlich fundiert ist, zur Betrachtung vieler Situationen von Nutzen ist, auch im Falle der aktuellen Krise. Hierbei wird jede Handlung auf ihren individuellen und auf ihren gesamtgesellschaftlichen Nutzen beziehungsweise Schaden hin analysiert. Jede Handlung lässt sich demnach in ein Schaubild eintragen, wobei die individuelle Auswirkung auf der X-Achse und die gesellschaftliche Auswirkung auf der Y-Achse aufgetragen wird. Hierbei ergeben sich vier Quadranten:

Jemand, der aus seinen Handlungen individuellen Nutzen zieht, gleichzeitig aber auch einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugt, handelt intelligent (I). Jemand, der zu seinem Vorteil handelt, aber anderen schadet, ist ein Bandit (B). Jemand, der sich zum eigenen Schaden ausnutzen lässt, aber damit anderen hilft, handelt hilflos (H). Handlungen, die weder individuellen noch gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen, die also auf jeder Ebene schädlich sind, werden von Cipolla als dumme Handlungen (S) bezeichnet.

Gesellschaftlich ist es logischerweise sinnvoll, möglichst intelligent zu handeln, da so der Wohlstand und damit das Wohlergehen der Menschen maximiert wird. Prinzipiell können alle Handlungen oberhalb der gestrichelten Linie als Positivsummenspiel bezeichnet werden, also als Handlungen, die zu Wachstum führen. Genauso müssen alle Handlungen unterhalb der Linie als Negativsummenspiel bezeichnet werden. Solche Handlungen führen zu gesellschaftlichen Zerfallsprozessen.

Jeder Mensch handelt mal intelligent, mal dumm, mal naiv, und mal nutzt er andere aus. Erst die Gesamtheit individueller Handlungen und die tendenziell in Menschengruppen vorherrschenden Aktionen bestimmen den Weg, den eine Gesellschaft geht. Dumme Handlungen lassen sich nicht verhindern. Die einzige Maßnahme, die sich verwirklichen ließe, wäre es, die Auswirkungen individueller Dummheit auf eine möglichst kleine Ebene einzuschränken und dem Individuum die volle Verantwortung für seine Handlungen zu geben.

Genau diese Tatsache sollte auch im aktuellen Umgang mit dem Coronavirus nicht außer Acht gelassen werden. Handelt die Regierung intelligent? Sind die Maßnahmen gerechtfertigt? Oder sind die Folgeschäden größer als jedes noch so schwarzmalerische Seuchenszenario? Wo innerhalb der vier Quadranten sich eine Handlung einordnen lässt, ist gerade bei Entscheidungen mit langfristiger Wirkkraft nicht abzusehen. Die Zukunft ist ungewiss, und auch dieses Mal ist es unwahrscheinlich, dass planwirtschaftliche Maßnahmen das Problem lösen können. Um die wahren Folgen von Handlungen abzuschätzen und eine Einordnung vorzunehmen, bräuchte es außerdem freie Marktpreise, da viele der entstehenden Schäden aktuell nicht finanziell bemessen werden können und deshalb in der Gesamtbilanz untergehen.

Krisen bieten Chancen zur Umstrukturierung der Gesellschaft. Wichtig hierbei ist, dass der Wandel von unten, also aus der Bevölkerung selbst kommt und nicht aus Berlin oder Brüssel zentral gelenkt wird. Das geballte Wissen jedes Einzelnen ist nun gefragt, um Lösungen im Umgang mit dem Virus und dem Zusammenbruch von Wirtschaft und Finanzsystem zu finden. Die Lähmung des Marktes ist also der falsche Weg, da relevante Kreativprozesse verhindert werden und schmerzhafte Reinigungsprozesse – die so wichtig sind wie nie zuvor – im Keim erstickt werden. Friedrich August von Hayek bemerkte, dass sich Problemlösungen am besten und effizientesten im freien Wettbewerb der Menschen finden lassen – der freie Markt als Entdeckungsverfahren.

Freiheit und Verantwortung

Aber um diese Kräfte zu nutzen, muss man den Menschen deutlich mehr Freiheit gewähren – und damit auch mehr Verantwortung aufbürden. Die über Jahrzehnte aufgestauten Ungleichgewichte werden unvermeidlich zusammenbrechen und die damit verbundenen Verwerfungen die Menschen in Deutschland in eine tiefe Krise stürzen. Hierbei wird es sich zeigen, wie resilient, also widerstandsfähig, unsere Gesellschaft ist und welche Gemeinschaften die harten Jahre überdauern werden. Doch Resilienz kann nicht von oben kommen, sie kann nur durch soziale Verflechtungen auf lokaler Ebene wirken, und sie benötigt intelligente Akteure, die selbst und eigenverantwortlich mit anpacken. Starre bürokratische Strukturen verhindern schon heute Anpassungsprozesse und Resilienz – das ist einer der Gründe, warum gerade Deutschland und die EU seit Jahren immer mehr hinterherhinken. Deshalb müssen gerade jetzt Regulierungen und Beschränkungen aufgehoben, Subventionen und Preiskontrollen abgeschafft und dezentral verschiedene Lösungsstrategien angewandt werden. Die Menschen wissen es besser als der Staat, man muss sie nur machen lassen.

Das bedeutet nicht, dass man die potentiellen Gefahren des Virus ignorieren soll, sondern dass man sich der Folgen vorschneller Entscheidungen bewusst wird. Vielleicht käme es ohne die Ausgangsbeschränkungen zu einer Überlastung des Gesundheitssystems und in Folge zu mehr Toten durch Covid-19, möglicherweise verhindern aber gerade die aktuellen Maßnahmen jede echte Lösung und verschieben die Schäden nur in die Zukunft. Es ist sicher sinnvoll, persönliche Kontakte einzuschränken. Dennoch sollte auch hier die Entscheidung beim Individuum bleiben, denn gerade soziale Kontakte sind ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Gesundheit.

Die Reaktion der Bundesregierung auf die Krise wirkt unbeholfen. Große Teile der Gesellschaft werden vorschnell ins künstliche Koma versetzt, eine Maßnahme, deren Folgen zwar bereits jetzt spürbar sind, aber ihr volles Ausmaß erst zeigen werden, wenn der Komapatient erwacht. Die föderale Struktur der Bundesrepublik ermöglicht wenigstens noch kleine regionale Unterschiede, aber auch diese könnten durch die Rufe nach einer einheitlichen Lösung glattgebügelt werden. Dabei bräuchten wir gerade jetzt regionale Alleingänge und verschiedene Strategien, um echte Lernprozesse in Gang zu setzen. Sind all die staatlichen Maßnahmen wirklich klug? Leider werden die Entscheidungsträger auch dieses Mal wieder versuchen, Verantwortung von sich zu weisen und die Schäden auf andere abzuwälzen. Dieses Unrecht aufzuzeigen und den Menschen zu vermitteln, dass das politische System das Problem ist, ist Aufgabe der Libertären.

Intelligenz und Dezentralität

Die Handlungen der Politik sind bestenfalls hilflos, manch einer wird sich auch an der Krise bereichern wollen oder zumindest versuchen, die eigene Machtposition auszubauen. Viele Handlungen werden aber allen schaden, ihre Dummheit wird sich möglicherweise erst im Nachhinein zeigen und womöglich von medialen Erzählungen verschleiert werden. Unsere Aufgabe ist es also, die Dummheiten der Politik und die daraus resultierenden Folgen zu erkennen und einem breiten Publikum verständlich zu machen. Vielleicht lernen die Menschen aus ihren Fehlern und verstehen, dass die politische Entscheidungsmacht beschränkt werden und allein auf einer kleinen Ebene wirken sollte. Denn jeder macht Fehler, und jeder trifft dumme Entscheidungen. Es wäre aber wünschenswert, wenn man nur die eigenen Fehlentscheidungen ausbaden müsste und nicht noch die von anderen infolge von Politik.

