Wen trifft der Vorwurf des „Sozialdarwinismus“? Staat oder Markt

19. Juli 2020

Wie ein Kampfbegriff sich gegen seine Urheber wendet

von Jan Reindl

In Diskussionen über libertäre Ideen kommt manchmal der Vorwurf des Sozialdarwinismus, da libertäre Prinzipien zu einem Kampf aller gegen alle zulasten der Schwachen führen würden. Dieser Vorwurf kommt nicht völlig aus dem Nichts, basiert aber auf einem falschen Verständnis beziehungsweise auf einer fehlerhaften Begrifflichkeit. Als einer der Begründer des Sozialdarwinismus wird des Öfteren Herbert Spencer angeführt, da dieser im 19. Jahrhundert als einer der Ersten das Evolutionsprinzip auf menschliche Gesellschaften anwandte. Spencer war dabei fest im Liberalismus verankert, er lehnte staatliche Eingriffe ins Wirtschaftsgeschehen ab und gestand jedem Menschen zu, sich im „Kampf ums Dasein“ zu behaupten. Dies bedeutet nichts anderes als die Konkurrenz verschiedener Lebensentwürfe, die eher zu einer verstärkten Kooperation und Arbeitsteilung führen und nicht zu blutigen Auseinandersetzungen. Laissez-faire und die unsichtbare Hand des Marktes würden zwangsweise zu einer kulturellen Höherentwicklung menschlicher Gesellschaften führen. Hervorzuheben ist hierbei, dass dieser „Evolutionismus“ auf blinden Marktkräften basiert, also wertneutral vonstattengeht. Modernere Ansätze des „universellen Darwinismus“, wie sie unter anderem von Richard Dawkins vertreten werden, zeigen große Parallelen zu Spencers Grundgedanken.

Als „Darwinismus“ wird das Theoriensystem bezeichnet, das die Artentransformation (Evolution) durch natürliche Selektion beschreibt. Dieses zunächst auf biologische Arten beschränkte Theoriegebäude lässt sich als universeller Darwinismus auch auf andere Systeme übertragen, in denen Evolutionsmechanismen auftreten. Beispiele hierfür sind wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Evolution durch Selektion. Der Begriff „Darwinismus“ wird von vielen Biologen abgelehnt, da es sich nicht um einen „Ismus“ im Sinne einer Ideologie handelt, sondern um ein wertfreies Naturprinzip. Dieses Prinzip besagt, dass Lebewesen sich durch Reproduktion, Vererbung, Variation und Selektion weiterentwickeln. Evolution ist hierbei wertneutral, es gibt weder gute noch schlechte Gene, die natürliche Auslese belohnt den besser angepassten Organismus mit höheren Chancen zur Reproduktion und damit zur Verbreitung seines Erbguts. Der in diesem Zusammenhang gerne zitierte Ausdruck „survival of the fittest“ bezieht sich auf den Bestangepassten und nicht auf den (körperlich) Stärksten, wie fälschlicherweise oft behauptet.

Gerade diese Wertneutralität ist im Sozialdarwinismus jedoch nicht mehr gegeben. Das Prinzip der natürlichen Selektion wird einer kollektiven Ideologie unterworfen, die eine Auslese auf ethnischer, kultureller und sozialer Ebene forciert. Es wird also eine Wahl getroffen zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Erbgut, guter und schlechter Moral, Kultur und Ökonomie. Die Frage, die sich hierbei stellt, liegt klar auf der Hand: „Wer wählt aus?“

Der offensichtliche und nicht zu unterschätzende Unterschied zwischen der Annahme einer freien, ungelenkten kulturellen Evolution und Sozialdarwinismus ist der (politische) Zwang.

Auch wenn sozialdarwinistische Ansätze heute ausschließlich rechten Ideologien zugeordnet werden, waren sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in allen politischen Lagern vertreten. Die gezielte Ermordung oder Versklavung bestimmter Menschengruppen, meist aufgrund ihrer Weltanschauung, teilweise auch aus ethnischen Gründen, war ein Merkmal vieler sozialistischer Regime des letzten Jahrhunderts. Aufgrund der deutschen Vergangenheit, aber auch aufgrund des allgemeinen Zeitgeists ist eine entsprechende Rhetorik nahezu vollständig aus dem politischen Diskurs verschwunden. Dies gilt aber nicht für die eigentlichen Methoden und Mechanismen, die dem Evolutionsbegriff zugrunde liegen: Auch heute findet eine politisch gesteuerte Selektion statt. Diese mag andere Begründungen haben, auf „guten“ Absichten basieren und zum Wohle aller sein – dennoch ist sie staatlich gelenkt.

Ein heute weitverbreitetes Narrativ ist, dass in liberalen Demokratien kaum noch Selektion stattfände, da sie allen Bewohnern ein möglichst langes und friedliches Leben durch Sozial- und Gesundheitssysteme böten. Gleichbehandlungsgesetze, Antidiskriminierung, Bildungsgerechtigkeit und vieles mehr könnten die evolutiven Prinzipien umgehen und das Überleben aller Menschen und nicht nur das „survival of the fittest“ sichern. Aber das ist ein Fehlschluss, der sich aus dem Unverständnis grundlegender natürlicher Prinzipien ergibt. Der Wohlfahrtsstaat mit seinem Versprechen von Sicherheit kann die Selektion nicht verhindern, er kann nur die Auswahlkriterien verändern.

Evolution ist ein fundamentaler natürlicher Vorgang, der ständig stattfindet und nicht umgangen werden kann. Auch in unserer medizinisch fortschrittlichen Welt, die die Lebenserwartung verlängert und die Sterblichkeit stark herabgesetzt hat, die vielen Menschen einen immer höheren Lebensstandard ermöglicht, kommt es zu allgegenwärtigen Selektionsprozessen. Die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Selektion – die hier dezidiert nicht allein in einem biologischen Sinn verstanden werden soll – durch das freie Spiel der Kräfte zustande kommt oder ob sie durch (politische) Eingriffe erzwungen wird.

Jeder staatliche Eingriff, jede Regulierung, jedes Privileg und jedes Gesetz erzeugen Gewinner und Verlierer. Dabei kommt es zwangsläufig zu einer Selektion, selbst wenn dies von der Politik nicht beabsichtigt ist. Je größer der Einfluss der Politik, je mehr Bereiche durch Regulierungen und Bürokratie verwaltet werden, desto mehr wird die freie soziale Selektion, die sich im Zusammenleben der Menschen auf natürliche Weise ergibt, von einer politischen Selektion verdrängt. Natürliche soziale Auslese findet tendenziell eher auf einer lokalen Ebene im direkten Miteinander der Menschen von Angesicht zu Angesicht statt. Verhalten, das vom Umfeld positiv bewertet wird, wird belohnt, solches, das negativ gesehen wird, bestraft. Jeder hat individuell die Möglichkeit der Diskriminierung und muss die positiven oder negativen Konsequenzen seiner Handlungen selbst tragen. Durch „trial and error“, also durch Versuch und Irrtum, setzen sich in einem freien System langfristig Verhaltensweisen, moralische Regeln und Kulturtechniken durch, die sich bewährt haben und von einer Vielzahl von Menschen freiwillig angenommen werden. Je nach Prägung und Umweltbedingungen wird ein solches freies Spiel der Kräfte zu sehr unterschiedlichen Lebensweisen und einer Zunahme kultureller Vielfalt führen.

Die politische Auslese ist anonymer und erfolgt überwiegend durch den bürokratischen Apparat. Es findet kaum eine Belohnung positiven Verhaltens statt, und negative Handlungen werden nur teilweise geahndet. Es zählt allein, ob man sich an die vom Staat erlassenen Regeln hält. Die Sinnhaftigkeit und der Nutzen vieler dieser Regeln ist fraglich. Auch hier gilt das „survival of the fittest“, also desjenigen, der sich am besten in das bestehende System einfügen kann, sich also mit dem Staatsapparat arrangiert. Analog zu einem Ökosystem bieten auch soziale Systeme verschiedene Nischen, in die sich Menschen einfügen können. Viele aktuelle politische Konflikte sind auf die Veränderung solcher Nischen zurückzuführen, da sich Teile der Bevölkerung an den Rand gedrängt fühlen. Der natürliche Prozess kultureller Entwicklung führt stets auch zum Aufkommen neuer und zum Verschwinden einzelner alter Nischen. Die auf diese Weise abgehängten Menschen, die nicht einfach „die Nische wechseln“ wollen, haben in vielen Staaten aber kaum die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, da Sezessionsbestrebungen politisch stark entgegengewirkt wird.

Ein treibender Faktor hinter der Zerstörung kultureller Nischen ist auch die zunehmende globale Vereinheitlichung und Gleichmacherei, die den natürlichen Bestrebungen eines Großteils der Menschen widerspricht. Gerade die kulturelle Vielfalt auf der Welt ist doch besonders bereichernd und würde nur unnötig unter einer aufgezwungenen Homogenisierung leiden.

Da die Bewertung von Verhaltensweisen subjektiv ist, sind Regeln, die sich im ungelenkten Austausch von Menschen ergeben, immer näher am Optimalzustand als Regeln, die von einer kleinen Minderheit aufgedrückt werden. In einer freiheitlichen Ordnung könnten Gruppen mit ähnlichen Ansichten und Lebensentwürfen ihre Nischen und Unternischen selbst errichten und frei mit anderen Lebensweisen konkurrieren. So oder so, die Evolution lässt sich nicht verhindern – egal, auf welcher Ebene. Und es ist auch fraglich, warum es wünschenswert sein sollte, eine Fortentwicklung mit allen Mitteln abzubremsen.

Politische Macht führt zwangsweise zu kultureller, moralischer und ökonomischer Selektion, die meist auch indirekt eine ethnische – also genetische – Selektion zur Folge hat. Auch wenn es nicht Teil des Selbstverständnisses ist, führt somit jede Politik zu einem „sanften Sozialdarwinismus“, der die Entwicklung der Menschheit zwar nicht deterministisch steuert, sie aber nach dem Willen weniger – nämlich der politischen Machthaber – verzerrt. Der anfangs erwähnte Vorwurf des „Sozialdarwinismus der Libertären“ muss also vehement zurückgewiesen werden, da unter libertärem Postulat eben keine gezielte Auslese stattfindet und sehr unterschiedliche Lebensentwürfe nebeneinander existieren können.

Vielmehr könnte man der Politik lagerübergreifend den Vorwurf machen, selbst von ihrem sanften Sozialdarwinismus ablenken zu wollen beziehungsweise sich der Konsequenzen politischer Eingriffe nicht bewusst zu sein. Die herrschende Politik legt fest, welche Gruppen bevorzugt und welche benachteiligt werden, sie entscheidet, welche Personen, Moral, Verhaltensweisen und Konsumgüter als „gut“ und welche als „schlecht“ angesehen werden. Und auch, wenn die Politik den Willen der Mehrheit darstellt – was aktuell nicht wirklich gegeben ist –, sind es letztendlich doch nur wenige Politiker, Lobbyisten und Medienschaffende, die die „Macht zur Selektion“ in ihren Händen halten. Dies bewirkt – ob beabsichtigt oder nicht – eine gezielte Auslese nach Zielen, die im Sinne eines kleinen Personenkreises sind. Sie verzerren damit die freie Entwicklung nach Gesetzen des Marktes. Der Kampfbegriff „Sozialdarwinismus“ lässt sich also gegen politische Eingriffe an sich anführen und könnte durch seine Radikalität libertäre Grundsätze mehr in den Fokus politischer Debatten bringen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 204.