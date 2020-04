Politik als Pandemie Großangriff auf die Freiheit

18. April 2020

Nach Corona ist vor der bürgerlichen Revolution

von Markus Krall

Der seit Jahren von der politischen Klasse betriebene Angriff auf die Freiheit ist mit dem Ausbruch der Corona-Krise in eine entscheidende, wahrscheinlich finale Phase eingetreten. Europa wird „venezuelisiert“.

„Liberty dies by Inches“

Ein englisches Sprichwort sagt: „Die Freiheit stirbt zentimeterweise“. Das europäische Land, das die längste kontinuierliche freiheitliche Tradition unseres Kontinents hat, darf als Autorität in dieser Frage gelten. Was wir heute allerdings erleben, ist nicht mehr das langsame Absterben der freiheitlichen Ordnung, es ist der komatös-finale Zustand einer zusammenbrechenden Ordnung.

Es begann als schleichender Prozess, jedoch an vielen Fronten gleichzeitig. Jede tragende Säule der Freiheit wurde zunächst unmerklich, immer im Namen einer höheren Moral, einer aufdringlichen „Ich-bin-heiliger-als-du“-Attitüde, einer alarmistischen Weltuntergangshysterie und einer vermeintlichen „Haltungsphilosophie“ angesägt.

Geldsozialismus und Größenwahn

Die wirtschaftliche Freiheit wurde untergraben durch den Geldsozialismus, dessen planwirtschaftliche Gene ihre Wurzeln im marxistischen Machbarkeits- und Größenwahn haben, durch die Bürokratisierung aller Branchen und Industriezweige, die das Management der Unternehmen zum verlängerten Arm und Büttel des Bevormundungs- und Kontrollwahns degradiert hat, durch einen korrupten Umverteilungsstaat, der die Früchte der Arbeit und des Fleißes der Leistungsträger als Selbstbedienungstheke seiner parteipolitischen Stimmenkaufwirtschaft ansieht, und durch einen faschistoide Züge annehmenden Überwachungs- und Zensurstaat, der bei seinen einstmals freien Bürgern eine Schere im Kopf installiert hat, die ihnen schon Angst vor dem eigenen Denken macht.

In dieses Lotterbett haben sich Kirchen und Medien als einstmalige Säulen der freien Zivilgesellschaft gelegt und stimmen in den Chor sozialistischen Bessermenschentums ein, kooptiert, gekauft und alimentiert vom gleichen Raubgeld, das den Transfer- und Kontrollstaat aufrechterhält.





Die Folgen von Geldsozialismus, Bürokratie und Transferstaat

Das erste Ergebnis ist, dass unsere Gesellschaft wirtschaftlich auf tönernen Füßen steht. Die Volkswirtschaft hat sowohl im Finanz- als auch im Produktions- und Dienstleistungssektor gigantische Ungleichgewichte angestaut und im Zuge dessen die Substanz unserer Ersparnisse und unseres wirtschaftlichen Produktivvermögens verprasst. Das Volk weiß es noch nicht, weil die Gebäude und Fabriken noch stehen und auch die Infrastruktur trotz um sich greifender Mängel noch sichtbar ist.

Was sie nicht wissen, ist, dass die werthaltigen Teile dieses Vermögens verpfändet, beliehen und ins Risiko gestellt worden sind durch die Geld- und Rettungspolitik unserer Eliten und der Rest nichts wert ist, weil gewaltige Ströme an Investitionen in Verwendungen geflossen sind, die unproduktiv und ineffizient, nicht wettbewerbsfähig und zum Konkurs verurteilt sind. Das ist das Phänomen der Unternehmenszombies, deren wachsende Armee die Geldpolitik des Manipulationsnullzinses herangezüchtet hat.

Das zweite Ergebnis ist eine Gesellschaft, die es verlernt hat, selber zu denken, sich ein kritisches Urteil zu bilden und mit der kommenden Krise rational, also im Sinne des eigenen Überlebens umzugehen. Das Faszinierendste daran ist, dass sich die weit überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland und Europa einbildet, sie würde kritisches Denken üben, wenn sie die Propaganda der Mächtigen nachplappert und nachbetet.

Konformität wird heute von den Medien als Opposition verkauft.

Die Weigerung, zu lernen

Von dieser Gesellschaft hat man jahrzehntelang jede Unbequemlichkeit, jedes „hässliche Bild“ und jedes Erfordernis zum Lernen und zur Anpassung an sich ändernde Umstände ferngehalten. Die Folgen hat man erst mit geliehenem und dann mit gedrucktem Geld übertüncht und so den Substanzverzehr nicht nur der physischen, sondern auch der geistigen Ressourcen des Volkes als Preis gezahlt.

Die teuersten „hässlichen Bilder“, die man dabei bisher vermieden hat, waren diejenigen der Migrationskrise. Dabei hat man sie nicht vermieden, nur um fünf Jahre verschoben. Der Preis ist ein vierstelliger Milliardenbetrag und das Ende des gesellschaftlichen Friedens in Deutschland. Aber das nur am Rande.

Dieses Volk, dem man die Fähigkeit zur Krisenbewältigung durch solche Politik aberzogen hat, trifft nun auf die größte Krise seit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Sein psychologischer Zustand kann mit „verängstigt“ nur unzureichend beschrieben werden. Seinen in der Quarantäne und dem De-facto-Verbot der freien Bewegung erworbenen Lagerkoller bewältigt das Volk im Moment noch mit der Adaption des „Stockholm-Syndroms“, der hündischen Liebe des Opfers einer Geiselnahme zu seinem Geiselnehmer. Anders sind die Umfragewerte der auf eine fünfte Amtszeit spekulierenden Frau Kanzler nicht zu erklären.

Die Politik nutzt unterdessen unter dem Deckmäntelchen des Seuchenschutzes die Lage, um die Freiheit nicht mehr zentimeterweise zu beschneiden, vielmehr macht sie das jetzt mit der Kettensäge. Großhandel, nicht Einzelhandel.

Stacheldraht: Erst virtuell, dann real

Aber so findig und talentiert unsere beherrschende Elite bei der Demontage der Freiheit ist, so inkompetent ist sie in Sachen Wirtschaft und Folgeabschätzung ihres Tuns. Das ist den Akteuren sogar in gewisser Weise klar, und weil sie die Reaktion des Volkes fürchten, wenn die Konsequenzen ihrer Inkompetenz sichtbar und fühlbar werden, errichten sie die sinnbildlichen Stacheldrahtzäune der Überwachung, der Zensur und der Propaganda.

Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, wann aus diesen metaphorischen Stacheldrähten echte werden.

Der wirtschaftliche Kollaps und sein Ablauf

Was sind die Maßnahmen auf der wirtschaftlichen Ebene? Und warum führen sie zwingend ins Desaster? Hier sehen wir vor allem zwei Felder, die in Kürze durch ein Drittes ergänzt werden: Der in vollem Gange befindliche Kollaps der globalen Produktion und die aus ihm resultierende Knappheit der Güter sollen durch schuldenfinanzierte Hilfsprogramme kompensiert werden. Da die dafür erforderlichen Mittel in Multibillionen-Höhe jedoch nicht von den im Taumel- oder Sturzflug befindlichen Kapitalmärkten aufgebracht werden können, muss die Ausgabenwut mit gedrucktem Geld von den Zentralbanken alimentiert, also monetarisiert werden.

Was hier passiert, ist das Experiment, die sogenannte „Modern Monetary Theory“ zur praktischen Anwendung zu bringen. Diese Theorie ist aber gar keine solche im wissenschaftlichen Sinne, denn dafür sind ihre Logikbrüche zu groß. Was sie versucht, ist, die Knappheit der Güter dadurch zu beseitigen, dass sie die Knappheit des Geldes abschafft. Das ist ein in der Geschichte des Geldes durch historische Beispiele der Hyperinflation vielfach widerlegter Aberglaube. Die „Modern Monetary Theory“ ist in Wahrheit für die Wirtschaftswissenschaften, was die Astrologie für die Astronomie, die Alchemie für die Chemie und die Quacksalberei für die Medizin ist: Humbug.

Es gibt ein besonders anschauliches Beispiel dafür, was passiert, wenn man eine fallende Produktionsmenge und einen Kollaps von Lieferketten mit dem Drucken von Geld aufzufangen versucht: Das ist die Hyperinflation im Deutschen Reich von 1923.

Damals wie heute hatte die Wirtschaft – in der Sprache der medizinischen Verlautbarungen zur Sterberate von Corona-Patienten – „Vorerkrankungen“. 1923 war es eine immer noch von den Kriegs- und Reparationslasten beschädigte Wirtschaft, heute sind es die Ungleichgewichte angesparter Zombieunternehmen, die erodierten Bankbilanzen und aufgepumpten Blasen jahrelanger Vermögenswertinflation von Aktien über Anleihen und Immobilien bis zu alternativen Assets.

Als die im Vertrag von Versailles erzwungenen Reparationszahlungen Deutschlands an Frankreich ins Stocken gerieten, besetzte Frankreich das Rheinland und das Ruhrgebiet und konfiszierte die Vermögenswerte der deutschen Stahl- und Kohleindustrie. Gegen diese Okkupation wurde in den besetzten Gebieten ein Generalstreik ausgerufen, der zum einen die Wirtschaftsleistung stark reduzierte, weil die Montanindustrie das Rückgrat der Wirtschaft darstellte, und der zum anderen die Lieferketten zu allen anderen Industrien unterbrach, deren Produktion von der Verfügbarkeit von Stahl und Eisen abhing.

Lieferketten? Kollaps der Industrieproduktion? Das kommt einem im Jahr 2020 des Herrn doch irgendwie bekannt vor, oder?

Nun, damals wie heute hielt es die Politik für ihre Pflicht, die Folgen dieses Desasters von den Bürgern, insbesondere von den Streikenden im Ruhrgebiet fernzuhalten, zumal deren Streik als patriotische Tat gegen die französische Okkupation gefeiert wurde.

Da die Reichsregierung kein Geld hatte, musste sie es also drucken. Die Reichsbank, die die Goldbindung der Währung bereits bei Kriegsausbruch 1914 am ersten Tag aufgehoben hatte, tat folgsam wie ihr geheißen und warf die Druckerpresse an. Der Rest ist Geschichte. Zuerst stiegen die Preise langsam, dann immer schneller, dann galoppierend, und nach einigen Monaten wurde das Geld in Schubkarren zum Einkaufen gefahren. Ehefrauen warteten am Werkszaun auf die Lohnzahlung für ihre Ehemänner, übernahmen das Geld sofort und eilten in die Geschäfte, um damit einzukaufen, bevor das Geld nach wenigen Stunden wieder wertlos war, weil neue Banknoten wieder eine oder zwei Nullen mehr aufgedruckt bekamen.

So wird es auch diesmal laufen. Allerdings mit einer kleinen Zusatzkomplikation. Das Geld wird zwar für den Konsum gerade noch rechtzeitig im Wirtschaftsgeschehen ankommen, jedoch nicht für irgendwelche Investitionen oder für das Management von Warenströmen, die als Teil einer Just-in-time-Lieferkette den Planeten umspannt. Es wird daher den Kollaps erst der Zombieunternehmen und dann eines großen Teils der eigentlich gesunden Unternehmen nicht verhindern können. Das Wasser verdampft schon, bevor es auf den glühend heißen Stein überhaupt aufprallt.

Die naive Vorstellung einiger Mainstream-Volkswirte, die den Keynesianismus immer noch anbeten, wie die Israeliten einst das goldene Kalb, und die ernsthaft prognostizieren, dass die Rückzahlung dieser Hilfen durch die Unternehmen irgendwann in der Zukunft den inflatorischen Druck wieder aus der Pipeline herausnimmt, ist eigentlich nur dadurch erklärbar, dass sie sich noch nie mit der Dynamik inflatorischer Prozesse auseinandergesetzt haben.

Was also folgt daraus? Dass diese Inflation auf die Pleiten der Zombies folgt, aber auch noch in ihrer Entfaltung durch eine Fortsetzung der Pleitenwelle begleitet werden wird.

„Stagflation“ heißt das große Zauberwort. Das Ergebnis wird eine Arbeitslosenquote von 15 bis 20 Prozent sein als Ergebnis einer Schrumpfung des Bruttosozialprodukts um 30 Prozent oder mehr. Weitere 30 bis 40 Prozent der noch in Beschäftigungsverhältnissen befindlichen Arbeitnehmer werden sich in Kurzarbeit wiederfinden. Ihr Lebensunterhalt kann vom Staat nicht mehr alimentiert werden, weil der zeitliche Abstand zwischen dieser Alimentierung und der davonlaufenden Erhöhung der Preise zu groß ist. Versucht der Staat diesen Wettlauf mit Hilfe des modernen Zahlungsverkehrs zu gewinnen, wird die Inflation sich nur weiter beschleunigen und erreicht dann halt Milliarden Prozent statt Millionen Prozent.

Die endgültige Lira-isierung des Euro

Zugleich nehmen die Länder der südlichen Europäischen Peripherie Anlauf, um den Euro final aus der von ihnen so empfundenen Umklammerung durch den Vertrag von Maastricht herauszuhebeln. Wer wissen will, warum die Sterbestatistiken in Italien und Spanien so signifikant von denen in den nördlichen Ländern der EU abweichen, der muss kein zweites Virus suchen, sondern nach der Zählweise fragen. In Italien wird jeder Tote als Corona-Opfer in die Statistik eingepflegt, der bei seinem Tod positiv auf das Virus getestet wurde, egal ob er an Corona oder nur mit Corona gestorben ist.

Dabei fällt auf, dass die Gesamtzahl der Sterbefälle sich bisher nicht signifikant von der Zahl im Vergleichszeitraum des Vorjahres unterscheidet. Ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt. Der linke spanische Ministerpräsident schreibt dann einen Gastartikel in der „FAZ“, dass die Länder des Südens jetzt endlich mehr Solidarität brauchen und dass „Corona-Bonds“, also Euro-Bonds unter neuem Namen, dafür erforderlich sind. Nachtigall, ick hör dir trapsen.

Das einzig Gute daran ist, dass diese Corona-Bonds sowieso in einer scheiternden und bald nicht mehr existierenden Währung, nämlich dem Euro, ausgegeben werden. Dieser als Solidarität getarnte Beraubungsskandal wird kurzlebig sein.

Die Abschaffung von Vertragstreue, Marktwirtschaft und Rechtsstaat

Als ob dies alles noch nicht genug wäre, legt diese Bundesregierung die Axt an die Zellstruktur der Marktwirtschaft. Die Essenz der Marktwirtschaft und Hauptvoraussetzung für ihr Funktionieren ist die Existenz des freien Tausches. Jeder Tauschvorgang ist, auch wenn dies im Alltag den wenigsten Menschen bewusst ist, ein Vertragsschluss, bei dem Leistung und Gegenleistung definiert und ausgeführt werden. Konstitutiv für diesen Vertrag ist, dass sich beide Parteien verpflichten, sich an die Abmachung zu halten, und dass der Rechtsstaat dies auch durchsetzbar macht. Sinn und Essenz des Rechtsstaats ist es, die Einhaltung von Regeln und Vereinbarungen sicherzustellen. Wenn er dies nicht mehr tut, geht beides flöten: die Marktwirtschaft und der Rechtsstaat.

Die Bundesrepublik ist wohlhabend geworden, weil es lange vor unserer dilettierenden politischen Elite Menschen gab, die darüber gründlicher und länger nachgedacht haben, und die daher Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Vertragstreue als konstitutive Elemente einer funktionierenden Gesellschaft erkannt und diese in Gesetzen institutionalisiert haben.

Was tun hingegen diese Bundesregierung und ein aus 700 Hinterbänklern bestehendes Parlament mit einer Riesenmehrheit von Abnickern und servilen Karrieristen? Sie machen ein Gesetz, bei dem die Erfüllung von Verträgen ins Ermessen des einzelnen Vertragspartners gestellt wird.

Sie wollen Ihre Miete nicht mehr bezahlen? Kein Problem, trifft eh nur den bösen Vermieter! Sie wollen Ihre Pkw-Raten nicht mehr zahlen? Kein Problem, trifft eh nur irgendeinen bösen Gierbanker! Sie wollen Ihre Häuslebauer-Raten nicht mehr bezahlen? Kein Problem, siehe oben. Sie wollen Ihre Steuern oder Ihre öffentlich-rechtliche Propagandabeschallung nicht mehr zahlen? Kein Problem, äh, also, Moment mal, so geht‘s ja nicht, Sie unsolidarischer Strolch!

Die Schubstangeneffekte der folgenlosen Vertragsuntreue werden zu einer Kettenreaktion von Pleiten all derer führen, die die Politik in ihrer Großzügigkeit nicht für würdig befunden hat, geschützt zu werden. Das sind die am Ende der Kette. Die rote Laterne wird gehalten werden von Vermietern, Konsumentenbanken, Leasinggesellschaften, Handwerkern, Kleingewerbetreibenden und vor allem von den Ehrlichen, die sich nicht vorstellen können, dass der Betrug zur Staatsraison erhoben wird. Kein ausländisches Unternehmen wird noch irgendetwas nach Deutschland liefern ohne Vorkasse: Und zwar bitte in Gold, Dollar, Renminbi oder Rubel, nicht mit Euren inflationierten Euronen, bitte!

Das Gefüge der Marktwirtschaft wird so in seinem Innersten beschädigt. Die Transaktionskosten jedes Vertrages steigen durch die Notwendigkeit von Vorkasse und Partnerselektion auf ein Vielfaches ihres jetzigen Niveaus, was die Menge der Verträge drastisch senken und so die Wirtschaft weiter schrumpfen wird. Das Ergebnis wird eine sich beschleunigende Kontraktion der Produktion sein, die das Problem verschärft und nicht beseitigt.

DDR 3.0 und ihre Claqueure

Die ökonomisch nicht Informierten, die heute noch den billigen Beifall spenden, weil sie schon immer gehofft hatten, ihren Vermieter einmal straf- und folgenlos betrügen und berauben zu können, werden dann merken, dass der Bumerang zu ihnen zurückkommt. Der Vermieter wird das Geld nicht mehr haben, um notwendige Reparaturen durchzuführen oder auch nur die Verwaltung und Versorgung der Gebäude mit Betriebsmitteln für Heizung und Müllabfuhr sicherzustellen. Neue Mietverträge werden wohl keine mehr abgeschlossen werden. Der Schrei nach Enteignung wird dann das Wohnen wieder auf den Stand der DDR 1988 zurücksetzen. Willkommen im Grau.

Die Politik in ihrer panischen Suche nach der Vermeidung von Schmerz, nach der Vermeidung des Lernens und nach der Vermeidung ihres Offenbarungseides nimmt jetzt den letzten Schluck aus der Pulle, die ihr die noch als Hilfsmotor arbeitende Marktwirtschaft jahrzehntelang zur Verfügung gestellt hat.

Revolution

Der Zusammenbruch dieses Systems ist nicht nur unvermeidlich, er steht vor der Haustüre, jetzt, hier und heute. Das Heer der Enttäuschten und Unzufriedenen wird sich nicht auf Dauer einsperren und mit dem Stockholm-Syndrom befrieden lassen. Deshalb bastelt die Bundesregierung panisch an neuen Mitteln der Überwachung und der Zensur. Das wird vergeblich sein. Wenn sich erst einmal eine Million oder auch zwei Millionen Menschen vor dem Kanzleramt einfinden, um dem Parlament die Arbeit beim Sturz der Regierung abzunehmen, wird es auch egal sein, dass die Handyüberwachung den Schlapphüten der Geheimdienste und des Gesundheitsministeriums eine Menschenmenge signalisiert.

Es mag sein, dass die Deutschen beim Thema Revolution seit 1989 aus der Übung gekommen sind. Aber die Herrschenden haben im Dropdown-Menü der Handyortung auch keine Optionen, die kommende „Mega-Zusammenrottung“ zu verhindern oder zu managen.

Dann wird sich zeigen, ob dieses Land, ob dieser Kontinent Freiheit oder Sozialismus wählt.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 202.