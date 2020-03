Deutschland, eine Winterreise, Teil 1 Die Ankunft

28. März 2020

Knapp vier Wochen in der alten, fremd gewordenen Heimat

von Fabian Grummes

Nach mehr als zwei Jahren Abstinenz flog unsere kleine chinesisch-deutsche Familie über Weihnachten zurück in meine alte Heimat. Von Hongkong aus mit Zwischenstopp in Dubai ging es zum Franz Josef Strauß International, der sich allerdings im Vergleich zu Pendants in Asien eher wie ein Provinzflughafen ausnimmt. Aber immerhin hatte man dieses Mal beim Zoll vorgesorgt und war auf die Ankunft einer A380 vorbereitet. Immerhin drei Beamte kontrollierten die Pässe der Ankommenden, so dass wir bereits nach rund einer Stunde am Schalter waren – beim letzten Mal hatte es noch rund drei Stunden gedauert. Der Grenzer fragte dann auch trotz gültigen Visums nach dem Grund unserer Reise und danach, wo wir zu wohnen gedächten und wann wir wieder zurückflögen. Vermutlich versuchte er herauszufinden, ob wir uns nicht heimlich doch einen dauerhaften Aufenthalt in der Bundesrepublik erschleichen wollten. Immerhin schienen unsere Ausführungen ausreichend überzeugend, und er drückte schließlich den Stempel in den Pass meiner Frau. Sogar einen schönen Aufenthalt wünschte er uns.

Danach ging es eigentlich recht zackig: Auto abgeholt, noch schnell ein paar Snacks für die Familie organisiert und erste Wahrnehmungen am Flughafen: Nicht immer war es für mich sofort eindeutig, ob es sich bei Menschen um mich herum um Clochards handelte, die sich im Flughafengebäude aufwärmen wollten, oder tatsächlich um Reisende. Auch springt einem der Fachkräftemangel sofort ins Auge. Das Auto erhielten wir von einer sehr kompetenten und freundlichen jungen Dame, deren Akzent sie als Osteuropäerin und die Sprachflaggen an ihrem Revers als Rumänin auswiesen. Die Brezn erstanden wir bei einer attraktiven, jungen und freundlichen Asiatin – ihre Sprachflaggen wiesen sie nicht nur als des Deutschen und Englischen mächtig aus, sondern auch als Thailänderin. Im Supermarkt saß eine ebenfalls junge, freundliche und darüber hinaus Kopftuch tragende Kassiererin aus der Türkei an der Kasse. Nur die dortige Fleischereifachverkäuferin war offenkundig Deutsche – sie war als Einzige nicht sprachenbeflaggt, und es mangelte ihr sowohl an Jugend als auch an Freundlichkeit.

Die Fahrt zur in einer kleinen Stadt im Münchner Speckgürtel angemieteten Ferienwohnung verlief dann weitestgehend unspektakulär: Die Autobahnen um München herum sind relativ gut in Schuss, wenn auch nach wie vor meistens zweispurig. Auch die Baustelle bei der Ausfahrt Starnberg ist nach zwei Jahren fast unverändert: Nur steht nun ein zweiter Kran dort, und inzwischen hat sich ein viertes Windrad zu den drei bekannten am Horizont gesellt.

Für den ersten großen Lacher sorgte dann die Einfahrt in das Millionärsdorf an der Nordspitze des gleichnamigen Sees. „Wir bauen für Sie“, stand da auf einem Schild zu lesen. Gebaut werden soll ein Tunnel, auf dass der Ortskern vom Durchgangsverkehr Richtung Weilheim und Murnau entlastet werde – eine vernünftige Sache also. Weiter hieß es auf dem Schild: „Baubeginn Oktober 2019. Voraussichtliches (!) Ende 2026. Länge des Tunnels: drei Kilometer“.