Video von Roger Köppel zur Corona-Krise Mit einer moralisch reinen Weste kommen wir da nicht raus

27. März 2020

Wir müssen den Umgang mit dem Tod wieder lernen

von Frank Jordan

Mit einer moralisch reinen Weste kommen wir aus dieser Sache mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so nicht raus.Wer das glaubt, ist naiv, wer es behauptet, ist Politiker oder anderweitig interessierte Partei. Dies aus dem schlichten Grund, weil die Natur – in diesem Fall das Virus – keine Moral kennt und wir in ganz verschiedener Hinsicht gezwungen sein werden, abzuwägen. Aber die Fragen nach dem Tod und den Toten müssen wir uns stellen – ganz egal, mit welchen Namen die Menschen einen als Reaktion darauf beehren: Wie viel darf ein Menschenleben kosten? Darf man die Hunderttausenden Toten, die an den Folgen der kommenden wirtschaftlichen Depression sterben werden (die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche um drei Millionen – mehr als jemals zuvor – gestiegen), gegen jene aufrechnen, die an den Folgen von Corona sterben?

„Weltwoche“-Chefredakteur Roger Köppel stellt als einer der ganz wenigen diese Fragen und lanciert damit die Debatte über etwas, das wir verlernt haben und das wir meiner Meinung nach dringend wieder lernen sollten: den Umgang mit dem Tod. Denn ganz egal, wie unsere Antwort auf diese Fragen lauten würde: Wir sollten zumindest so ehrlich sein, zuzugeben, dass sie sich zwingend stellen und dass ein Wegducken und Ignorieren keine Garantie dafür ist, moralisch sauber zu bleiben und verschont zu werden. Im Gegenteil.

„Weltwoche Daily“, 25.03.2020

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.