EinBlick Jetzt auch noch digitales Zentralbankgeld

29. Februar 2020

Annäherung an die nächste Teufelei

von Thorsten Polleit

Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte“, so schreibt Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) in seinem „Faust“. Wie wahr, blickt man auf die Zentralbanken. Immer noch werden sie von vielen als „Retter in der Not“, als unverzichtbar für das Wohl der Volkswirtschaften angesehen. Dass ...