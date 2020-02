Die Bundeslandwirtschaftsministerin über Corona Julia Klöckner hat auch keine Ahnung

28. Februar 2020

Schwätzt aber dennoch über SARS-CoV-2

von Michael Klein

Sie fragen, Julia Klöckner antwortet. Sind Importwaren aus China gefährlich? Kann das Virus im Paket aus China überleben?

Schwätzpertin Klöckner gibt Antwort: „Über importierte Lebensmittel und andere nach Deutschland eingeführte Produkte ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus nach Angaben der Bundesregierung unwahrscheinlich. Das Bundeslandwirtschaftsministerium bezog sich am Donnerstag auf Erkenntnisse und Einschätzungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Ministerin Julia Klöckner (CDU) sagte, vor allem wegen der vergleichsweise geringen Stabilität der Viren in der Umwelt sei es unwahrscheinlich, dass importiere Waren wie Lebensmittel die Quelle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten.“ („Focus Money Online“, 27.02.20.)

Die Leichtfertigkeit, mit der hier die Gesundheit Dritter aufs Spiel gesetzt wird, ist unglaublich. Wenn sich SARS-CoV (1 und 2) durch etwas auszeichnen, dann durch ihre Fähigkeit, tagelang auf den unterschiedlichsten Oberflächen zu überleben. Es ist gerade nicht so, wie „Ministerin Julia Klöckner“ sagt, die natürlich nicht die einschlägige Literatur studiert hat, um ihr Schwätzperten-Urteil in die Umwelt zu posaunen. SARS-CoV ist nicht durch eine vergleichsweise geringe Stabilität ausgezeichnet, sondern durch eine vergleichsweise hohe Stabilität. SARS-CoV kann tagelang auf Metall‑, Papier‑, Holz‑, Glas- und Plastikoberflächen überleben. Man tut gut daran, anzunehmen, dass die Überlebensfähigkeit von SARS-CoV-2 unterschätzt wird.

In Wuhan wird täglich gesprüht, weil SARS-CoV-2 so instabil in der Umwelt ist – wie blöd kann man eigentlich sein?

Die Frage, ob ein Paket als Überträger von SARS-CoV-2 fungieren kann, ist somit keine Frage der Stabilität des Virus, sondern eine Frage der Dauer des Transports. Wenn ein Paket eine oder mehrere Wochen unterwegs war, dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein lebendes Virus findet, sehr gering sein. Bei kürzeren Laufzeiten steigt die Gefahr. Wie hoch sie ist, das weiß niemand zu sagen, denn es gibt dazu keine Forschung. Wer auf Nummer Sicher gehen will, der kann die Verpackung der Produkte mit antibakteriellen Reinigern abwischen (anschließendes Händewaschen nicht vergessen).

Ich oszilliere regelmäßig zwischen erschreckt und belustigt, wenn ich lese, wer in Deutschland alles glaubt, er könne seinen großen Mund zu Dingen aufreißen, von denen er nachweislich keine Ahnung hat. In Krisensituationen trennt sich die Spreu eben schnell vom Weizen…

„Focus Money Online“: „Ansteckung durch Importwaren unwahrscheinlich“

„Science Direct“: Kampf et al.: „Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents“, „Journal of Hospital Infection“ (Englisch)

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Sciencefiles“.