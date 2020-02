Georg Seeßlen in der „Zeit“ über Hanau Wie krank sind Journalisten, die Kollektivhaftung fordern?

25. Februar 2020

Muss die „Gesellschaft“ jedem ihrer Mitglieder in den Kopf schauen?

von Axel B.C. Krauss

Und schon geht es wieder los. Wie nach jedem Anschlag der letzten Jahre. Im Prinzip könnte ich jetzt einfach ältere Artikel meinerseits zu früheren Attentaten hervorkramen und bräuchte nur noch Orte, Daten und Namen auszutauschen.

Es kam wirklich alles andere als überraschend, dass Teile von Politik und Volkspädagogenpresse diese Tat ohne mit der Wimper zu zucken, in pietätlosester Manier, völlig skrupellos, amoralisch, fern jeden ethischen Empfindens und eiseskalt sofort politisch ausschlachteten, um ihre Kritiker in die Schmuddelecke stellen, stigmatisieren, ja kriminalisieren zu können.

So enthielt das angebliche Manifest des Täters, wer hätte es gedacht, viele Versatzstücke sogenannter Verschwörungstheorien. Da bot es sich natürlich förmlich an, diesen Umstand sogleich dazu herzunehmen, einen Rundumschlag auszuteilen und – wie geschehen – gleich alle, die abseits der ausgetretenen und äußerst engen Pfade des Mainstreams wandeln, sei es der politische, massenmediale, geschichts- oder naturwissenschaftliche, mehr oder weniger zu gefährlichen Terroristen, Rechtsextremisten und Mördern zu erklären. Was mich selbst betrifft, war ich einfach nur fassungslos, mit welcher wieder einmal kriminellen Energie dabei vorgegangen wurde.

Selbstverständlich konnten dabei auch andere geistige Fehlschüsse und Kurzschlüsse nicht ausbleiben, je nachdem, aus welcher Denkschule einzelne Autoren stammen.

So hieß es in einem Artikel von Georg Seeßlen in der „Zeit“ vom 21. Februar 2020: „Wie krank ist eine Gesellschaft, die solche Täter hervorbringt?“

Wieder war ich sprachlos. Da wird das Gedankengut im Kopf eines Täters, der mehrere Menschen erschießt, kurzerhand zu demjenigen der „Gesellschaft“ und er quasi zu ihrem „Kind“ erklärt, als wären alle Bewohner dieses Landes dafür verantwortlich. Natürlich ist das ganz großer Quatsch, weil es die schlicht lächerliche Forderung impliziert, die „Gesellschaft“ hätte sozusagen besser darauf achten müssen, was in diesem einen Menschen vorgeht. Mehr noch: Sie stünde quasi in der Verantwortung, jedem ihrer Mitglieder in den Kopf zu schauen, sie hätte die Pflicht, jeden Einzelnen gedanklich zu kontrollieren. Genau das wäre nämlich die logische Konsequenz dieser „induktiven Methode“, also derjenigen, vom Einzelnen einfach aufs „gesellschaftliche Ganze“ zu schließen. Wann hören solche irrationalen, jeder Logik widersprechenden „Analysen“ endlich auf?

Solche Täter sind krank. Nicht die „Gesellschaft“. Die allermeisten Menschen hatten mit ihm nichts zu tun und schießen auch nicht um sich. Selbsternannte Kenner der „kollektiven deutschen Psyche“ vor allem aus dem linksjournalistischen Milieu würden freilich widersprechen: Doch doch, die Tat stehe „symbolisch“ für das, was viele Menschen „insgeheim“ dächten, denn die Deutschen seien nach wie vor ein Volk von „Rassisten“. Auch das durfte man nach der Tat wieder in einigen Blättern lesen. Nur ist und bleibt es eben eine Einbildung der üblichen Verdächtigen, also derjenigen Volkserzieher, die meinen, Millionen Menschen besser zu kennen als diese sich selbst.

Ich würde eher vorschlagen, dass man solche Politiker einmal einer näheren psychologischen Untersuchung unterzieht, die eine solche Tat ohne jedes Zögern einspannen, um ihre „ideologische Lufthoheit“ auszudehnen. Ebenso die entsprechenden Schmierfinken einer Presse, der es mit vorschnellen Rückschlüssen auf „die Deutschen“ gar nicht schnell genug gehen konnte. Pfui Teufel. Kaum sind die Toten erkaltet, werden sie auch schon durch politische und belehrungs- oder erziehungsmediale Fleischwölfe gedreht in einer Weise, dass man sich nur angewidert abwenden kann.