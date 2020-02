Kulturkampf in Deutschland und in der westlichen Welt Sozialdemokratie gegen Sozialismus

08. Februar 2020

Alle Gefahr geht vom Sozialismus aus, die AfD hält dagegen

von Joachim Kuhnle

Die in der westlichen Welt zu beobachtende Spaltung der Gesellschaft ist eine Folge des sich vor allem in den elitären Zirkeln ausbreitenden Sozialismus. Immer mehr Menschen erkennen dies und lehnen die offene Unterdrückung ab. Um den politischen Kampf der modernen Zeit zu verstehen, ist es notwendig, zwischen Sozialdemokratie und Sozialismus zu unterscheiden und die beiden Begriffe sauber voneinander zu trennen und wie nachfolgend dargelegt zu begreifen.

Was ist das Anliegen der Sozialdemokratie? Im Vordergrund steht der Gedanke der staatlichen Umverteilung. Nach dem Robin-Hood-Prinzip soll der Staat den „Reichen“ etwas nehmen und es den „Armen“ geben. Darüber hinaus werden auch Anspruchsrechte für jedermann formuliert, wie das Recht auf Wohnen, auf einen Arbeitsplatz, auf einen „anständigen“ Lohn und auf soziale Teilhabe am ökonomischen Wohlstand. Bedürftigen soll der Staat helfen. Das Konzept ist in der Bevölkerung beliebt. Die versprochenen Vorteile sind verlockend. Jeder Mitbürger soll über die in der Marktwirtschaft sich ergebenden Mechanismen hinaus teilhaben am Wohlstand des Landes und der Gesellschaft. Die Menschen haben unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt Kranke, Behinderte, weniger fitte, weniger intelligente Menschen, die benachteiligt sind. Darüber hinaus gilt in der Wirtschaft wie auch im Leben, dass auch Glück dazugehört. Manche Akteure haben einfach Pech. Wer zum Beispiel einen Beruf erlernt, der plötzlich wegen technischer Änderungen nicht mehr benötigt wird, hat es viel schwerer als ein anderer, der zufällig auf das richtige Pferd gesetzt hat. Um die aufgrund der Unterschiede sich ergebenden Härten auszugleichen, greift der Sozialstaat ein, erhebt Steuern, gibt Unterstützungsleistung, schult um, und so weiter.

Auch viele Menschen, die nicht auf den Sozialstaat angewiesen sind, befürworten ihn. Das liegt zum großen Teil am Versicherungsdenken. Man könnte ja einmal in Not geraten und auf das sozial-ökonomische Netz angewiesen sein. Ein weiterer Aspekt ist der soziale Friede. Eine Unterschicht, die mit einer Sozialhilfe alimentiert wird, bricht keine Revolution vom Zaun. Es ist auch eine Frage der inneren Sicherheit. Eigentlich ist es eine Frechheit, dass abgelehnte Asylbewerber (also erwiesene Asylbetrüger) weiter Sozialhilfe beziehen. Würde der Staat diese rigoros streichen, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Kriminalität zunehmen würde, zumindest kurzfristig (auf lange Sicht könnte das die Zuwanderung bremsen, was sich auf die innere Sicherheit positiv auswirken könnte).

Bei aller Liebe zum Sozialstaat darf man aber nicht vergessen, die Nachteile aufzuzählen. Da ist zum einen die teure Bürokratie zu nennen. Auch die Umverteiler, die beim Staat oder bei staatlich finanzierten Sozialunternehmen arbeiten, wollen bezahlt werden, in der Regel deutlich besser als die Sozialhilfeempfänger. Diese Kosten sind volkswirtschaftlich ohne Nutzen, sie schaden dem allgemeinen Wohlstand. Ein Sozialstaat ist auch immer ein Hemmnis gegen Fleiß und Anstrengung. Warum soll man eine Überstunde machen, wenn der Staat das Geld einem wegnimmt? Manche Empfänger machen es sich in der sogenannten sozialen Hängematte gemütlich und lassen sich bewusst für das Nichtstun von den anderen bezahlen, ohne etwas zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen zu wollen. Zudem besteht immer die Gefahr des Sozialbetrugs. Kindergeld für Kinder, die es gar nicht gibt. Einstreichen von Sozialhilfe für mehrere Identitäten, Schwarzarbeit bei gleichzeitigem Kassieren von Staatshilfen, man kann darüber streiten, wie schwer diese Straftaten ins Gewicht fallen. Gegenüber anderen Ländern mit geringerer Staatsquote verschlechtert der zunehmende Sozialstaat seine Wettbewerbsfähigkeit. Der allgemeine Wohlstand sinkt. Als nicht-monetäres Argument ist noch der moralische Niedergang zu nennen, der mit dem Sozialstaat einhergeht. Warum soll man sich um andere kümmern, wenn der Staat für das Helfen zuständig ist? Die natürliche Mitmenschlichkeit bleibt so langfristig auf der Strecke. Der Sozialstaat ist demnach auch asozial.

Wie funktioniert theoretisch eine pluralistische Demokratie? Im Wesentlichen ist es immer ein Hin und Her zwischen Sozialdemokraten und Freidemokraten (so soll der bürgerliche Gegenpart hier genannt werden). Mit steigendem Wohlstand einer Gesellschaft wird der Ruf nach dem Sozialstaat immer stärker. Man kann sich den Sozialstaat leisten, und die Mehrheit möchte ihn dann auch haben. Mit zunehmendem Sozialstaat nimmt dann der allgemeine Wohlstand, wie erläutert, ab. Schließlich kommt es zur Wohlstandskrise, und die Forderungen nach Reformen werden immer lauter. Schließlich werden die Sozialdemokraten abgewählt. Werden dann die notwendigen Reformen (Abbau von Sozialleistungen und Bürokratie) durchgeführt, dann steigt der Wohlstand wieder. Bis wieder der Ruf nach mehr Sozialstaat kommt. Abhängig von den politischen Persönlichkeiten und der Mentalität (dem Selbstbewusstsein) der Nation pendelt das Staatswesen um ein spezifisches Maß an Sozialstaat, der mal mehr und mal weniger ausgeprägt ist. Die Voraussetzung dafür, dass dieses demokratische Spiel stattfinden kann, ist ein fairer politischer Wettbewerb. Zudem muss es konkurrierende Nationen geben, damit der Erfolg der Regierung relativ gemessen werden kann. Die Meinungsfreiheit muss allgemein anerkannt werden, und die Nation muss eine gesunde, selbstbewusste Kultur haben.

Der Sozialismus greift genau in diesen Mechanismus der Spielregeln ein und möchte sie außer Kraft setzen. Außenpolitisch kämpft man gegen Steueroasen, um das Abwandern, aber auch den Blick auf die bessere Konkurrenz zu verhindern. Überhaupt möchte man freie Nationalstaaten abschaffen, sie bekämpfen. Nicht nur der eigenen, sondern auch den anderen Nationen erklärt man faktisch den Krieg. Politische Entscheidungen sollen möglichst nicht mehr national, sondern auf höherer Ebene (EU, UN) getroffen werden. Dadurch wird die Demokratie abgeschafft (geschwächt), der Volkswille ausgehebelt. Das hilft der Regierung, die Verantwortung für den wirtschaftlichen Niedergang abzustreiten. Ein Abwählen nutzt dem Volk nichts, da die Entscheidungen gar nicht mehr im Inland getroffen werden. Eines der wichtigsten Anliegen der Sozialisten ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Zensur, per Grundgesetz verboten, wird heutzutage indirekt erzwungen, durch merkwürdige Gesetze gegen „Hasssprache“ (Gedankenverbrechen, die Gedanken sind nicht mehr frei, sie werden erraten!), die private Medienunternehmen dazu animieren, eine umfangreiche Zensur gegen Regierungskritiker zu betreiben. Viele Politiker (bei CDU/CSU, FDP, SPD, Grünen und Linken) betonen immer wieder, dass man dem politischen Gegner keine Bühne geben darf. Man möchte dessen Reden am liebsten verbieten. Noch niederträchtiger ist die Diffamierung von Zuhörern, das heißt, man möchte sogar das Zuhören bei Oppositionspolitikern kriminalisieren und mit Gewalt bekämpfen (mit den Bodentruppen der Antifa).

Darüber hinaus streben Sozialisten danach, die Kultur und die Identität der Kultur zu zerstören. Mir dem Gender-Gaga soll man sich noch nicht einmal sicher sein, zu welchem Geschlecht man gehört. Die Zuwanderung Kulturfremder zerstört zudem die Kommunikation und damit auch die Grundvoraussetzung für die Demokratie. Der Sozialismus ist machtbesessen, hinterhältig und gewalttätig. Es ist der Weg in die Tyrannei, der direkt zum Gulag und zum Konzentrationslager, zum Staatsverbrechen führt. Die Sozialdemokratie ist nicht das Problem, weil ja das beschriebene Pendeln zwischen den Lagern ausgleichend ist. Nur der Sozialismus ist die große politische Gefahr, ein Zerstörungsmechanismus ohne Schranken.

Manche Libertäre werfen Sozialdemokratie und Sozialismus gerne in einen Topf. Zuletzt sorgten Bemerkungen für Unmut, in der AfD in Sachsen gebe es zu viele nationale Sozialisten. Die Unterteilung in nationale und internationale Sozialisten ist aber eine Unsitte, die nicht nur diffamierend ist, sondern auch falsch. Es gibt diese Unterscheidung nicht. Der Sozialismus ist weder national noch international, sondern tyrannisch. Er ist das Prinzip der Unterdrückung, ein Mittel der totalen Macht. Die Betonung nationaler oder internationaler Aspekte ist dabei immer nur Mittel zum Zweck. Besser ist es, dem Sozialismus Farben zu geben. Es gibt braunen, grünen, roten, schwarzen und gelben Sozialismus. Der Sozialismus kommt nur in unterschiedlichen Kleidern daher. Aktuell ist in Deutschland der grüne Klimasozialismus allgegenwärtig. Ist Nordkorea nationaler oder internationaler Sozialismus? Vorbild waren Rotchina und die Sowjetunion. Die Unterschiede sind nicht wirklich relevant.

In der FDP gibt es eher keine Sozialdemokraten, aber leider viele Sozialisten. Bei der SPD gibt es spätestens seit Schröder fast nur noch Sozialisten, außer Sarrazin, der dort ausgeschlossen werden soll. Schröder war zudem der Kanzler, der eine umfangreiche Sozialleistung (die Arbeitslosenhilfe) komplett abgeschafft hat. Da reicht kein CDU-Kanzler heran. Ein weiterer Beweis, dass man anti-sozialdemokratisch agieren und gleichzeitig den Sozialismus stärken kann. Schröder war es auch, der das Parlament umgangen und Runde Tische, andere Beraterkreise und den „Aufstand der Anständigen“ eingeführt hat. Auch die Finanzierung der Bodentruppen wurde in dieser Zeit begonnen. Die CDU/CSU unter Angela Merkel hat dann den Sozialismus weiter mächtig vorangetrieben. Über Grüne und Linkspartei braucht man nichts zu sagen, das waren schon immer Kommunisten und Sozialisten. Einzig die AfD steht (derzeit) mehrheitlich in konsequenter Opposition zum Sozialismus. Nimmt man diejenigen aus, die von der Distanzeritis-Krankheit befallen sind, gibt es dort so gut wie keine Sozialisten, weder nationale noch internationale, weder braune, noch rote, noch grüne. Das muss natürlich nicht so bleiben. Spätestens wenn die AfD die Möglichkeit zum Regieren bekommt, besteht die Gefahr, beim Sozialismus mitmachen zu wollen. Denn wer die Macht riecht, schmeckt die Vorteile der Unterdrückung Andersdenkender. Momentan gibt es in der Oppositionspartei viele brave und harmlose Sozialdemokraten, Freidemokraten, Konservative, Patrioten und sonstige. Ein „gäriger Haufen“, wie der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland einmal sagte. Viel Erfolg beim Kampf für die Freiheit und gegen den Sozialismus!