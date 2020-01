Karl Lauterbachs Tweet zu „neuen Technologien“ als Testballon Lässt du dich schon versklaven oder denkst du noch?

23. Januar 2020

Womöglich auch noch selber und an der Regierung vorbei?

von Axel B.C. Krauss

Kurzbeschreibung der akademischen Laufbahn des SPD-Politikers Karl Lauterbach: Studium der Humanmedizin an der RWTH Aachen und der University of Texas in San Antonio. 1991 Promotion zum Doktor der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er studierte außerdem Epidemiologie an der Universität Harvard. Stipendium der Harvard Medical School. Seit 2008 „Adjunct ...