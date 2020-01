Königlicher Abtritt von Prinz Harry und Meghan Markle „Megxit“ in Brexit-Land

16. Januar 2020

Repräsentativ für den Zustand der Jugend im Westen und Positionierung im globalen Kulturkampf

von Robert Grözinger

Die Aufregung in Großbritannien um die öffentliche Abkehr von Prinz Harry und seiner Frau Meghan vom Königshaus ist in republikanischen Ländern wohl nur schwer nachzuvollziehen. Vielleicht hilft dieser Vergleich: In der tausendjährigen Monarchie wirkt dieser Schritt fast so, als wären in Deutschland Annalena Baerbock und Robert Habeck zur AfD übergetreten ...