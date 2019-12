DeutschlandBrief Eine Währung auf Abruf

21. Dezember 2019

Deutschland, der Dexit und die Zukunft des Euro

von Bruno Bandulet

Angela Merkel dankt dem lieben Mario von Herzen, Paul Kirchhof erinnert an die Eigentumsgarantie der Verfassung

Acht Jahre nach Ausbruch der Euro-Krise verkündete Klaus Regling, der Direktor des sogenannten Stabilitätsmechanismus ESM: „Der Euro ist gerettet.“ Ebenfalls 2018 verriet Alan Greenspan, der legendäre frühere Chef der amerikanischen Notenbank, bei einer Dinner-Rede in New York seinen Zuhörern, dass er die Target-Salden des Euro-Systems jeden Tag beobachte. Sie seien ein Anzeichen dafür, „dass hier irgendetwas nicht gut ausgeht“ und dass die Architektur des Euro „konzeptionell nicht stabil“ sei. Das war derselbe Greenspan, der in den 90er Jahren vorhergesagt hatte: „The Euro will come, but it will not be sustainable“ (Der Euro wird kommen, aber nicht nachhaltig sein).

Zur Erinnerung: Target ist ein Zahlungsverkehrssystem, das die laufenden Forderungen und Verbindlichkeiten der nationalen Notenbanken gegenüber der EZB ausweist. Vereinfacht gesagt ermöglicht es den Krisenländern, bei der Bundesbank oder beispielsweise auch der niederländischen Notenbank anschreiben zu lassen. Zuletzt beliefen sich die Forderungen der Bundesbank auf 837 Milliarden Euro.

Wer hat nun recht, Regling oder Greenspan? Als ich 2018 mit einem neuen Buch mit dem Titel „Dexit“ herauskam, war mir vollkommen bewusst, dass die Euro-Krise derzeit in der breiten Öffentlichkeit kein Thema ist, dass kaum jemand an einen Austritt Deutschlands denkt und dass eine Illusion von Währungsruhe vorherrscht, die nur zu gerne von der Politik genährt wird. Ziehen wir also eine Bilanz, um herauszufinden, ob und inwiefern der Euro gescheitert ist oder nicht, ob er gehalten hat, was sich seine Erfinder von ihm versprochen hatten.

Erstens hat die Hoffnung getrogen, die Europäische Zentralbank werde in die Fußstapfen der Deutschen Bundesbank treten und der Euro werde zu einem vollwertigen Nachfolger der D-Mark werden. Deutschland hat nicht nur seine Währungssouveränität verloren, sondern auch die erwartete Mitbestimmung an einer europäischen Währungssouveränität eingebüßt. Als Mario Draghi sein großes Gelddruckprogramm auflegte, verweigerte sich Bundesbankpräsident Jens Weidmann – und wurde von der Mehrheit im EZB-Rat überstimmt.

Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie sich im Internet die gespenstische Verabschiedung von Mario Draghi im vergangenen Oktober an. Angela Merkel war da, Macron auch, der italienische Präsident Mattarella und die Französin Christine Lagarde, die Macron seit längerem als Draghi-Nachfolgerin haben wollte und dann auch mühelos durchsetzen konnte. Merkel hielt eine überschwängliche Lobrede auf Draghi und dankte dem „lieben Mario“ ganz zutraulich „von Herzen“. Mir war seit langem klar, dass Draghi bei allem, was er anrichtete, die Rückendeckung der Bundeskanzlerin hatte. Ich wusste nur nicht, dass sie sich duzen. Kein Wort in Merkels Rede von den Vertragsbrüchen, vom Schaden, den die EZB angerichtet hat, von der Enteignung der Sparer und vom Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Eigentumsgarantie. Sie hätte besser nachgelesen, was der eminente Verfassungsrichter Paul Kirchhof am 4. September in der „Welt“ über das „Nullzins-Drama“ und die Verfassungswidrigkeit der EZB-Politik geschrieben hatte: „Der Eigentumsschutz hat früher vor allem den Grundbesitz und den Gewerbebetrieb geschützt. Heute ist das Geldeigentum ein Kerninhalt der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie. Der Bürger erwartet, dass ein Parlament seine Vertragsfreiheit gewährleistet, eine Bank ihm Zinsen anbietet und die EZB den Wert seines Geldes sichert.“

Der Euro gehe gegen deutsche Interessen, sagte Helmut Kohl. Aber auch Südeuropa zahlt einen hohen Preis für die Währungsunion

Helmut Kohl war es, der am 12. Dezember 1989 bei einem Treffen in Berlin gegenüber dem amerikanischen Außenminister James Baker zugab, dass eine europäische Währungsunion „gegen deutsche Interessen“ gehen würde. Merkel hat seit dem Ausbruch der Euro-Krise 2010 ständig deutsche Interessen geopfert. Sie hat sich nie hinter die Deutsche Bundesbank gestellt. Sie hat Axel Weber, den damaligen Bundesbankpräsidenten, fallengelassen. Sie hat ungerührt zugesehen, wie der EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und zuletzt das Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger aufgeben mussten. Sie hat keinen Finger für Jens Weidmann gerührt, als die Nachfolge von Draghi entschieden werden musste. Es ist mehr als seltsam, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt bis heute keinen EZB-Präsidenten stellen konnte oder durfte.

Zum zweiten Punkt meiner Euro-Bilanz: Die Einheitswährung ist gemessen an den Regeln des Maastrichter Vertrages und des Stabilitätspaktes gescheitert. Die Schuldenobergrenzen wurden nie eingehalten, für Vertragsverletzungen wurde bisher keine einzige Strafe verhängt, die EZB ist längst nicht mehr unabhängig von der Politik, sie hat das Verbot der Staatsfinanzierung skrupellos missachtet, Staatsschulden in großem Umfang in die Bilanz genommen und damit monetarisiert. Hätte sich die EZB nach Ausbruch der Krise an die Verträge gehalten, wäre die Euro-Zone wohl implodiert. Nur steht nirgendwo in den Verträgen, die EZB habe dafür zu sorgen, dass kein Mitglied die Währungsunion verlässt. Das hat allein die Politik zu entscheiden.

Drittens ist der Euro weit davon entfernt, der Dollar-Hegemonie Paroli bieten zu können. Sein Gewicht am internationalen Markt ist nicht größer als das der Deutschen Mark, sein Prestige kleiner. Die Euro-Zone muss sich immer noch mit amerikanischen Einmischungen in den Zahlungsverkehr, in europäische Bankgeschäfte und in den europäischen Außenhandel abfinden.

Viertens hat der Euro das vollmundig versprochene große europäische Wirtschaftswunder nicht geliefert. Er hat große Teile Südeuropas in die Depression gestoßen. Weder Italien noch Griechenland haben den Stand der Industrieproduktion von 2007 auch nur annähernd wieder erreicht. Die Arbeitslosigkeit auch in Spanien ist immer noch erschreckend hoch. Für das Schwergewicht Italien brachte der Euro einen massiven Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Die Wahrheit ist, dass es keine Alternative zur Abwertung gibt, wenn der italienische Export und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stimuliert werden sollen. Selbst Frankreich mit seinen Staatsschulden von fast 100 Prozent der Wirtschaftsleistung wurde auch wegen des Euro partiell deindustrialisiert und ist keineswegs saniert, was Präsident Macron am liebsten mit Hilfe von deutschen Finanztransfers kompensieren würde. Gar nicht zu reden von den Zombie-Unternehmen und Zombie-Banken, die sich bisher dank der Nullzins-Politik Draghis über Wasser halten konnten. Per Saldo hat der Euro den romanischen Ländern nicht genutzt, sondern geschadet.

Fünftens ist die Euro-Zone nicht nur das Gegenteil eines homogenen Wirtschaftsraumes, sie hat sich ebenso wenig zu einem homogenen Finanz- und Währungsraum entwickelt. Die Schwachstellen konnten nicht beseitigt werden. Die Euro-Zone ist zersplittert, der EZB-Rat ist gespalten, wie sich im vergangenen September gezeigt hat, als Draghi die Beschlüsse über die Verschärfung der Negativzinsen und die Wiederaufnahme der Anleihekäufe durchpeitschte. Geld fließt immer noch aus den Peripherieländern in die Kernzone. Realzinsen, Inflationsraten und das Wirtschaftswachstum bleiben unterschiedlich. Die Banken in Italien und Spanien sind von den Negativzinsen am wenigsten betroffen, weil sie nur neun Prozent der Einlagen in das Euro-System halten. Der Anteil notleidender Bankkredite ist im Süden ungleich höher als im Norden – in Griechenland liegt er immer noch bei 39 Prozent. Die Euro-Zone ist neun Jahre nach dem Ausbruch der Krise ein extrem fragiles Gebilde geblieben. Eine neue Finanzkrise, die nur eine Frage der Zeit ist, wird sie in die nächste Katastrophe stoßen.

Absurde Welt der Nullzinsen: Wie die Sparer dem Fetisch Euro opfern müssen

Ist aber nicht – sechstens – Deutschland der eigentliche Profiteur? Es stimmt, dass der für die deutschen Exporteure zu billige Euro das Geschäft angetrieben und gewaltige Handelsbilanzüberschüsse verursacht hat. Allerdings mit der Nebenwirkung, dass sich diese extreme Exportabhängigkeit in einer Weltrezession bitter rächen wird. Ausfuhrrekorde, die auf billigem Geld beruhen, sind nicht nachhaltig. Es stimmt auch, dass das deutsche Netto-Auslandsvermögen auf über 1,8 Billionen Euro gestiegen ist – nur ist fast die Hälfte davon, nämlich die Target-Forderungen, unverzinst und kann nicht fällig gestellt werden. Eine vergleichbare Summe, nämlich gut 1.000 Milliarden Dollar, hat Norwegen in seinem Staatsfonds angesammelt – eine Reserve für schlechte Zeiten und ein werthaltiges Volksvermögen, von dem die Deutschen nur träumen können. Deutschland exportiert und exportiert, hat aber wenig davon, weil das Land mit dem Euro seinen monetären Ausweis verloren hat.

Und die Deutschen? Sie sparen und sparen, haben aber nichts davon, sondern müssen zusehen, wie die 2,5 Billionen Euro, die sie auf ihren Konten geparkt haben, real und zunehmend auch nominal immer weniger werden. Real, weil die EZB zwar laut Vertrag ausschließlich der Preisstabilität verpflichtet ist, darunter aber seltsamerweise eine Geldentwertung von knapp zwei Prozent pro Jahr versteht. Und nominal, weil die Banken die Negativzinsen, die sie an die EZB abführen müssen, mehr und mehr an ihre Kunden weitergeben. Als der Euro 1999 als Buchgeld eingeführt wurde, kassierten die Sparer in Deutschland um die vier Prozent Realzinsen, das heißt nach Berücksichtigung der Inflation. Danach ging es mit Unterbrechungen abwärts, bis auf minus zwei Prozent im vergangenen Sommer. Die Sparer wurden und werden systematisch enteignet beziehungsweise mit einer Steuer belastet, die seit Jahren erhoben wird, um die Fiktion einer funktionierenden Währungsunion am Leben zu halten. Die Politiker huldigen dem Fetisch Euro, die Sparer müssen ihm Opfer bringen.

Seitdem Macrons Wunschkandidatin Christine Lagarde Ende Oktober von Mario Draghi übernommen hat, arbeitet sie an einer Charmeoffensive, um die Euro-skeptischen Deutschen ruhigzustellen. Sie hat sogar angefangen, Deutsch zu lernen. Sie will, ließ sie wissen, die geldpolitische Strategie der EZB grundsätzlich überprüfen. Tatsächlich aber wird sie auf absehbare Zeit an der ultralockeren Geldpolitik Draghis festhalten. Würde sie die Strafzinsen streichen, die Zinsmanipulation beenden und den Leitzins von null auf zwei oder drei Prozent (und damit in die Nähe des natürlichen Zinses) anheben, käme die Euro-Krise mit Wucht zurück. Auch unter Lagarde bleibt der Euro ein politisches Projekt, dem ökonomische Vernunft und die Interessen der Bürger untergeordnet werden.

Rückkehr zu den Verträgen, seriöse Reformen – oder ein Ende des bösen Spiels

Nun steht die Euro-Zone an einer Weggabelung, und es ist zu befürchten, dass die falsche Richtung eingeschlagen wird. Die Bundesregierung könnte die Rückkehr zum Maastrichter Vertrag mit seinen Schuldengrenzen und dem Verbot der Staatsfinanzierung einfordern. Oder sie könnte grundlegende Reformen anstoßen, um wenigstens die größten Konstruktionsfehler des Euro-Systems zu beheben. Sie könnte verlangen, dass die Stimmen im EZB-Rat nach den Kapitalanteilen an der EZB gewichtet werden – das wären gut 25 Prozent für die Bundesbank. Sie könnte vorschlagen, dass für die Target-Salden wenigstens eine Obergrenze festgelegt wird und dass sie jährlich ausgeglichen werden. Oder sie könnte zum Beispiel eine Austrittsoption in die Verträge schreiben, womit Deutschland weniger erpressbar wäre.

Das alles wird die Bundesregierung nach Lage der Dinge nicht tun. Stattdessen wird sie wohl scheibchenweise den französischen Forderungen nachgeben. Dann werden neue Finanztöpfe zwecks Umverteilung erfunden, dann werden die europäischen Bankeinlagen sozialisiert und am Ende auch noch die Arbeitslosenversicherung. Dann werden die Prinzipien von Haftung und Eigenverantwortung verraten, und das Ergebnis wird eine dauerhafte wirtschaftliche Stagnation der Euro-Zone samt schleichender Enteignung der Sparer auf unabsehbare Zeit sein.

Die Alternative dazu ist die Auflösung oder Verkleinerung eines Währungsraumes, der nicht funktionieren kann, solange er Volkswirtschaften umfasst, die nicht zueinander passen. Eine Option, die in Rom schon durchgespielt wurde, besteht im Austritt Italiens, und sie bietet sich selbstverständlich auch für das Leichtgewicht Griechenland und andere Krisenländer an.

Nur würde ein Italexit das italienische Bankensystem in eine schwere Krise stürzen. Das hat inzwischen auch der Lega-Chef Salvini begriffen. Mit der Umstellung zumindest eines Teils der italienischen Staatsschulden von Euro auf Lira würden die ausländischen Gläubiger empfindliche Verluste erleiden, und die italienischen Sparer wären ärmer. Auch der Dexit, der Austritt Deutschlands aus der Währungsunion, brächte Probleme mit sich. Aber es wären Luxusprobleme verglichen mit einem Italexit.

Bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass das Euro-System so konstruiert ist, dass sich die einzelnen Zentralbanken durchaus wieder herauslösen lassen. Sie haben ihre finanzielle, administrative und institutionelle Autonomie behalten. Sie sind Anteilseigner der EZB, ihnen gehört die Europäische Zentralbank – nicht umgekehrt. Sie haben nur einen kleinen Teil ihrer Gold- und Devisenreserven übertragen, die Bundesbank zum Beispiel 10,43 Milliarden Euro. Sie lassen die Banknoten drucken und setzen sie in Umlauf. Auch die umfangreichen Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen wurden weitgehend von den nationalen Notenbanken getätigt. Das Personal der Deutschen Bundesbank wurde zwar reduziert, sie wäre aber immer noch in der Lage, den Dexit und den Übergang in eine eigene Währung vorzubereiten und zu realisieren.

Die Bundesbank müsste nicht einmal aus dem ESZB, dem Europäischen System der Zentralbanken, austreten. Ihm gehören alle Notenbanken der EU an, auch diejenigen, die den Euro nicht übernehmen konnten oder wollten. Das Euro-System wiederum besteht aus der EZB und den 19 nationalen Zentralbanken. Im EZB-Rat, in dem neben den 19 Präsidenten auch die Mitglieder des Direktoriums sitzen, werden die Höhe der Leitzinsen und die Leitlinien der Geldpolitik beschlossen.

Auch aus rechtlicher Sicht stehen dem Dexit keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen. Zwar ist der Austritt aus der Währungsunion (anders als der aus der EU) vertraglich nicht vorgesehen – ein Manko, das dringend behoben werden muss. Die Bundesrepublik könnte sich aber auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen und damit auf das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge.

Wäre eine Grundgesetzänderung mit Zweidrittelmehrheit erforderlich? Nein, denn in der deutschen Verfassung findet sich die Übertragung der deutschen Währungssouveränität auf die EZB nur als Kann-Bestimmung. Artikel 88 lautet: „Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorrangigen Ziel der Sicherung der Preisstabilität verpflichtet.“

Auch in Artikel 23 GG findet sich lediglich die Formulierung, dass der Bund durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte an die Europäische Union übertragen „kann“. Also kann er sie auch wieder zurückholen. Dem entspricht der Tenor des Karlsruher Maastricht-Urteils von 1993.

Warum der Dexit machbar ist und welche Vorteile die NDM als Parallelwährung böte

Auf die technischen Einzelheiten eines Dexit, eines deutschen Austritts aus dem Euro, kann ich nur am Rande eingehen. In meinem letzten Buch habe ich den Ablauf im Detail durchgespielt. Jedenfalls ist der Dexit machbar. Währungen sind nicht für die Ewigkeit. Für die Deutschen ist der Euro die sechste seit der Reichsgründung 1871. Per Gesetz müssten geregelt werden: die Beendigung des Euro und die Einführung einer Neuen Deutschen Mark (NDM), die Umstellung (am besten eins zu eins), die Umtauschberechtigung, die Geltung von alten Verträgen sowie die Aufgaben der Bundesbank. Dazu müsste nur auf das Gesetz über die Deutsche Bundesbank in seiner früheren Fassung zurückgegriffen werden. Einerseits würde sich der deutsche Staat massiv entschulden, weil die alten Schulden in der Schwachwährung Euro stehenbleiben. Andererseits müssten Banken und Versicherungen mit Verlusten auf ihre Euro-Anlagen und mit Bilanzproblemen rechnen, so dass eine Art von Lastenausgleich notwendig wäre.

Wer nicht glaubt, dass eine in der Tendenz aufwertende Hartwährung der Wirtschaft nicht schadet, sondern nutzt, dass sie eine Sozialdividende abwirft und den Lebensstandard und den Reichtum eines Landes hebt, braucht nur die Erfolgsgeschichte der Schweiz und des Frankens zu studieren. Er hat seit Jahrzehnten im Trend aufgewertet, selbst gegenüber der Deutschen Mark – manchmal zu schnell, aber die Schweiz blieb trotz temporärer Schwierigkeiten ein höchst erfolgreicher Exporteur. In der Summe kann ein Land mit relativ gesunden Staatsfinanzen, mit mäßiger Verschuldung des privaten und öffentlichen Sektors und mit einer starken wirtschaftlichen Basis den Exit aus der Währungsunion ungleich leichter bewältigen als jedes Krisenland in Südeuropa, auch als Frankreich. Die Währungssouveränität zurückzuerobern, ist ein Gewinn an sich. Eine selbstbestimmte Währung ermöglicht es, die Geldpolitik auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden, die Zukunft zu gestalten und das Schicksal wieder in die eigene Hand zu nehmen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die einmaligen Dexit-Kosten geringer ausfallen als die langfristigen Kosten eines Verbleibs im Euro.

Auf absehbare Zeit realistisch ist das Szenario eines harten Dexit dennoch nicht. Erstens ist dafür im Bundestag keine Mehrheit zu bekommen, solange sich die Machtverhältnisse in Berlin nicht grundlegend ändern. Zweitens stehen den langfristigen Vorteilen kurz- und mittelfristige Kosten und Risiken gegenüber. Drittens ist die Zeitpräferenz der Politiker so beschaffen, dass sie allenfalls bis zur nächsten Wahl planen, nicht aber für die nächste Generation. Viertens neigen sie dazu, Fehler zu perpetuieren, um sie nicht eingestehen zu müssen. Fünftens gefährdet ein radikaler Schnitt das Finanzsystem im Rest Europas. Sechstens droht ein Zerwürfnis mit Frankreich – dann müsste auch der gesamte Kurs, den die EU in Richtung Zentralisierung eingeschlagen hat, neu bestimmt werden. Und siebtens ist ein schneller Wechsel vom Euro zur NDM nicht machbar, weil anders als bei der Währungsreform 1948 das deutsche Parlament und ausländische Vertragspartner einbezogen werden müssen, weil die Vorarbeiten nicht sehr lange geheim gehalten werden können, weil neue Banknoten erst noch gedruckt werden müssen und weil der Dexit zu einem Fest für die internationale Spekulation werden könnte. Eine Umstellung ohne Vorwarnung über ein Wochenende zuzüglich zwei oder drei Bankfeiertage durchzuziehen, ist illusorisch.

Einen fast unwiderstehlichen Charme hingegen hat die Neue Deutsche Mark als Parallelwährung. Das Konzept als solches ist nicht neu, es war sogar schon einmal als Alternative zur 1991 in Maastricht beschlossenen Währungsunion im Gespräch – nur unter anderen Vorzeichen. 1989, als der Euro bereits ausgebrütet wurde, unterbreitete der britische Schatzkanzler Nigel Lawson den Vorschlag, die damalige Europa-Währung Ecu, die als Buchgeld und Korbwährung existierte, neben den nationalen Währungen in allen Ländern der Gemeinschaft als gesetzliches Zahlungsmittel zuzulassen.

Es war ein pragmatisches und marktwirtschaftliches Konzept, weil Währungswettbewerb mit freiem Kapitalverkehr und anpassungsfähigen Wechselkursen entstanden wäre, weil die Europäer selbst hätten entscheiden können, in welchem Geld sie sparen und zahlen wollen. Es wäre eine vernünftige Weiterentwicklung des Europäischen Währungssystems gewesen. Die Euro-Krise, die so viel Zeit, Energie und Geld gekostet hat, wäre uns erspart geblieben. Helmut Schlesinger, der damalige Vizepräsident der Bundesbank, begrüßte den britischen Vorschlag auf der Zentralbankratssitzung im August 1989. Die deutschen Politiker begriffen nicht, welche Chance sich ihnen bot, welchen Schaden sie von Deutschland und Europa hätten abwenden können.

Die Parallelwährung NDM wäre jedenfalls eine willkommene Alternative zur konstitutionellen Schwachwährung Euro. Durch eine stabilere nationale Konkurrenzwährung – auch durch eine homogene Währungsunion zusammen mit Österreich, den Niederlanden und anderen – würde Druck auf den Euro entstehen. Er wäre endlich dem Wettbewerb ausgesetzt. Zugleich entfiele der Zwang, den Euro per Haftung und Transfers über Wasser zu halten. Er bliebe sich selbst überlassen.

Auch die Verantwortlichen in Paris und Berlin wissen, dass der Euro nicht saniert ist

In einem Interview mit „Tichys Einblick“ vom Juni 2018 kam auch Professor Thomas Mayer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute, zu dem Schluss: „Letztendlich wäre es die Lösung, wenn Deutschland über eine Parallelwährung rausgeht und den Euro den Schwachwährungsländern überlässt, die ihn ja ohnehin mehr oder weniger okkupiert haben.“ Mayer weiter: „So könnte dann neben dem Euro mit der Zeit ein zweiter Kreislauf entstehen, der es Deutschland erlaubt, ohne Totalverlust davonzukommen.“ Aber selbst wenn er mit wohlmeinenden Leuten in Berlin spreche, so Mayer, bekomme er zu hören: „Wir sind die Allerletzten, die da rausgehen.“

Alan Greenspan hatte recht, als er sagte, der Euro sei „konzeptionell nicht stabil“. Er ist nicht über den Berg. Er hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Er hat nur dank eines massiven Bruchs der Verträge überlebt, ohne dass die Euro-Zone saniert werden konnte. Das wissen auch die Verantwortlichen in Paris und Berlin und bei der EZB in Frankfurt. Deswegen die immer neuen Vorstöße in Richtung Sozialisierung, Gleichschaltung und Schuldenunion. Die gehen zu Lasten Deutschlands, und so sind sie auch gedacht.

Zugegeben, auch ein gradueller, kontrollierter Ausstieg aus dem Euro ist nicht zum Nulltarif zu haben. Er verlangt hohe Professionalität. Er wird politische und finanzielle Kosten mit sich bringen. Aber wo liegt die Alternative? Sie besteht im wohlstandszerstörenden Marsch in einen europäischen Geldsozialismus, vor dem Roland Baader so eindringlich gewarnt hat. Glaubt jemand im Ernst, Griechenland werde die Milliardenkredite jemals zurückzahlen können? Das Geld ist so oder so verloren. Gute Europäer waren die Euro-Retter nie. Seit 2010 haben 500.000 Menschen Griechenland verlassen, 90 Prozent von ihnen Hochschulabsolventen. So zu tun, als würde den Griechen geholfen, während in Wirklichkeit die Kredite der in Griechenland gefährlich exponierten französischen Banken gerettet wurden, war einfach nur zynisch. Als Gianis Varoufakis in Athen und Silvio Berlusconi in Rom Anstalten machten, den Euro zu verlassen, sorgte die in der EU tonangebende Finanzoligarchie dafür, dass sie gestürzt wurden. Nichts ist falsch daran, wenn ein Land eine Politik beendet, sobald sie erkennbar mehr Schaden als Nutzen bringt. Es ist wie an den Aktienmärkten: Wenn ein Papier nichts mehr taugt, vergrößert die Verluste, wer ständig nachkauft. Er stößt die Aktie besser ab.

Die deutsche Politik steht vor der Wahl, sich endgültig von der erfolgreichen deutschen Geldkultur zu verabschieden, für die die Bundesbank steht und der wir das Wirtschaftswunder Ludwig Erhards zu verdanken haben, und am Ende doch noch einen unkontrollierten Zusammenbruch der Währungsunion zu riskieren – oder aber einen Plan B zu entwickeln. Das Euro-System ist extrem fragil und nicht belastbar. Die EU braucht ein intelligentes, atmendes und flexibles Währungssystem. Mit dem Dexit würde Deutschland den Italienern, den Griechen und ganz Europa einen Gefallen tun. Mit dem Euro hat die EU eine dysfunktionale Währung bekommen, die Europa spaltet, nicht eint. Er hat in eine Sackgasse geführt.

Was tut man in einer Sackgasse? Ganz einfach: Man kehrt um.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv dort publizierten Beiträgen in der Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 199.