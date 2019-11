Klimapolitik und Staat Der Klimafaschismus ist nicht die Lösung

13. November 2019

Auch in der Krise sind Freiheit und Markt die besseren Konzepte

von Joachim Kuhnle

Der Youtuber Gunnar Kaiser verwies kürzlich auf einen Artikel im Magazin „Stern“, der vom Journalisten Walter Wüllenweber stammt und am 29. Juli 2019 veröffentlicht wurde. Der Text ist verstörend, dürfte aber im linksgrünen Milieu bis weit in CDU/CSU-Kreise auf Zustimmung stoßen. Wüllenweber schreibt (Auszug, Erklärungen in Klammern): „Wir müssen die Mechanismen unserer Wirtschaft (gemeint sind die marktwirtschaftlichen Prinzipien) nicht nur anpassen, sondern radikal verändern. Doch die eigentliche Revolution betrifft die Politik. Politische Entscheidungen müssen rücksichtsloser durchgesetzt werden, auch gegen Widerstände. Das Tempo der Erderwärmung zwingt uns (?), wieder alte (totalitäre) Methoden anzuwenden: Verbote, Kontrollen, Strafen. Freiwilligkeit ist politisch gescheitert (das Klima ist noch immer nicht gerettet). Die notwendige (?) Revolution zu einer klimaneutralen Gesellschaft wird teuer. Weil sanfte Methoden nicht reichen, müssen ganz andere Saiten aufgezogen werden. Ja, die radikale Klimapolitik wird Opfer verursachen. Nein, es kann auf Betroffene keine Rücksicht genommen werden. Ja, es kostet Wohlstand.“

Die Worte klingen hart, sind aber nur eine konsequente Folgerung der politischen Klimahysterie. Da bei solchen Texten die Gedanken in die dunkle Vergangenheit driften, liegt eine Frage auf der Zunge: Was ist, wenn zum Beispiel unsere östlichen Nachbarn beim deutschen Klimaradikalismus nicht mitmachen wollen? Was wäre dann im Sinne des „Klimaschutzes“ das Gebot? Überfall auf Polen? Gott bewahre uns!

Wer ist Walter Wüllenweber? Eher kein Extremist, sondern ein typischer Hauptstrom-Autor. Im Internet kann man erfahren, dass er Abitur hat und in Heidelberg Politik, Jura und Sport studierte. Mit welchem Erfolg, ist nicht bekannt. Anschließend machte er eine Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule. Von Naturwissenschaften oder gar Vorgängen in der Atmosphäre wird er noch nicht einmal ansatzweise etwas verstehen. Daher kann man es ihm nicht übelnehmen, dass er an einen Weltuntergang wegen des Klimawandels glaubt. Das hat man ihm eingetrichtert, und der hilflose Schreiber hofft jetzt auf den Erlöser, den Führer, den Retter, sprich auf die Staatsmacht. „Bitte sei ganz streng mit mir“, so seine Forderung.

Interessant ist das Meinungsspektrum innerhalb der Physiker. Die Klimakirche kann einige Fachleute aufbieten. Es ist zwar nur eine kleine Minderheit, die an einen Klimakollaps des Planeten glaubt, aber eine sehr laute. Ich selber habe noch vor wenigen Jahren an einer beliebten Verteidigungslinie gestanden. Demnach glaubte ich, Kohlendioxid würde eine kleine globale Erwärmung bewirken, aber die modellierten Verstärkungsrückkopplungen, Teufelskreisläufe und Kipppunkte stufte ich als unnötige Panikmache ein. So denken viele, vermutlich die meisten Physiker, und im Kollektiv lässt sich die Abwehrschlacht gegen die Weltuntergangspropheten aussichtsreich führen. Inzwischen hat sich meine politische Einstellung verändert, hin zum radikaleren Liberalismus. Kollektive und Schlachten sind dabei weniger wichtig. Ich argumentiere nur noch in meinem eigenen Namen, als Individuum. Wer sich diese Freiheit nehmen kann, stellt unaufgeregt offene Fragen auf der Suche nach der Wahrheit. Wie genau soll der sogenannte Treibhauseffekt funktionieren? Die Antworten werfen neue Fragen auf, und von Seiten der Klimakirche kommen sehr schnell keine Antworten mehr, sondern nur noch Beschimpfungen und persönliche Angriffe. Das naturwissenschaftliche Fundament ist deutlich dünner, als man glaubt, genaugenommen existiert es gar nicht. Es gibt keine überzeugenden Argumente für einen menschengemachten Klimawandel. Dass dennoch auch Fachleute diesen propagieren, hat psychologische Ursachen. Kein Mensch, auch kein Physiker, stellt Fragen, die für ihn selbst unangenehm sind. An den Universitäten ist der Gruppendruck inzwischen derart gewaltig, dass die Neugier in die politisch nicht korrekte Richtung auf dem absoluten Nullpunkt angekommen ist. Wissenschaftlich ist das beschämend, aber 30 Jahre Klimapropaganda und aggressive Ausgrenzung kritischer Stimmen zeigen Wirkung.

Kommen wir zum eigentlichen Thema, der Politik. Hier ist es ähnlich. Der ständige Ruf nach dem Staat und nach staatlicher Betreuung vernebelt die Sinne, wenn es um Probleme und Lösungsansätze geht. Angenommen, es gäbe tatsächlich eine „Klimakrise“ (man weiß ja nie), deren Bewältigung eine große Herausforderung wäre. Um den Einfluss einer Greta-Allergie herauszuhalten, lösen wir uns einmal von diesem Pseudoproblem und denken uns etwas anderes Schlimmes aus. Nehmen wir an, ein Meteorit flöge auf den Planeten Erde zu, der die Menschheit auslöschen könnte. Der Aufprall ist für den dritten Advent im Jahr 2022 berechnet. Was sollten wir tun? Sollen wir (Deutschen) die anstehenden Aufgaben Peter Altmaier und Svenja Schulze überlassen? Oder gar Heiko Maas? Oder denen, die schon seit Jahrzehnten am Berliner Flughafen planen? Oder wären Annalena Baerbock und Robert Habeck die Heilsbringer? Würde es helfen, wenn sie Richard David Precht als Berater einstellen? Was soll dabei herauskommen? Bräuchten wir totalitäre Methoden wie Verbote, Kontrollen und Strafen? Todesstrafe für diejenigen, die zu wenig Vertrauen in Heiko Maas als Problemlöser hätten?

Oder wäre es nicht sinnvoller, wenn man der Kreativität der Menschheit freien Lauf lassen würde? Ein Wettbewerb der Ideen, ganz ohne staatliches Dazutun? Sicher würden sich auch Staaten beteiligen, aber auch kreative Privatfirmen und Einzelpersonen. Brauchbare Ideen würden sich durchsetzen und sich auch finanzieren können. Ich persönlich würde notfalls mein ganzes Vermögen hergeben, wenn ich davon überzeugt wäre, dass ein schlaues Ingenieurteam das Überleben des Planeten damit sicherstellen könnte. Nach dem Meteoriteneinschlag würde mir das Geld nichts mehr nützen. So würden alle denken. Dafür benötigt man keinen Staat. Natürlich könnten Experten der Streitkräfte sinnvoll mitwirken, wenn man zum Beispiel Sprengstoffe oder Atombomben benötigen würde. Auch (und gerade) unter einem großen Zeit- und Erfolgsdruck ist die Marktwirtschaft der staatlichen Planwirtschaft haushoch überlegen. Klimapolitik ist Schwachsinn. Und das ganz unabhängig davon, ob es eine Klimakrise gibt oder nicht. Selbst wenn tatsächlich der Weltuntergang drohen würde, sollte man jede Klimapolitik ablehnen. Diese Einsicht gibt einem Naturwissenschaftler die Freiheit, nach der reinen Wahrheit zu suchen. Ich bin nicht darauf angewiesen, was dabei herauskommt, weil es keine politischen Konsequenzen gibt. Die Freiheit ist immer die Lösung.

Die angebliche Klimakrise war von Beginn an eine politische Veranstaltung. Die Vereinten Nationen wollten ihre Bedeutung aufblähen, und die Adressaten waren immer nur die Entscheidungsträger aus den Regierungen. Daher wird ausschließlich Schrott produziert, sowohl was die Diagnose als auch was die Therapie (zur Behebung der falsch diagnostizierten Probleme) betrifft. Es wurden Unmengen an Geldern ausgegeben und eine einzigartige Bürokratie erschaffen, und es wurde unglaubwürdig agiert. In Frankreich beträgt die Pro-Kopf-Emission von Kohlendioxid nur etwa die Hälfte der der Deutschen. Gleichzeitig ist in Deutschland der Strom doppelt so teuer. Wer den Weltuntergang durch Kohleverstromung propagiert und gleichzeitig Kernkraftwerke verteufelt, ist unglaubwürdig. Wenn aber noch nicht einmal die Mitglieder der Klimakirche selbst von ihren Aussagen überzeugt sind, warum sollen dann die Bürger Opfer bringen für ein Problem, das es gar nicht gibt? Den Fridays-for-Future-Anhängern sei gesagt: Die Zukunft wird von denjenigen gestaltet, die Wege bauen, und nicht von denen, die sich in den Weg stellen. Politiker bauen nichts, sondern sind nur meisterlich im Behindern. Der Klimafaschismus führt in die Tyrannei, Richtung Not und Elend. Wer für die Zukunft etwas Gutes tun möchte, sollte dafür sorgen, dass die Bürger sich frei entfalten können. Freie Menschen werden die Aufgaben der Zukunft meistern, egal ob es wärmer oder kälter wird. Walter Wüllenweber versteht das nicht. Das ist sein Problem. Die anderen dürfen sich von den Politikern, die genauso denken, nichts gefallen lassen. Freiheitsfreunde müssen optimistisch bleiben und dagegenhalten.

„Stern“: „Warum wir ohne Verbote nicht mehr auskommen werden“